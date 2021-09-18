AÃ§ kalmayÄ±n, saÄŸlÄ±klÄ± beslenmeyi alÄ±ÅŸkanlÄ±k edinin

Vücudumuz mükemmel adaptasyon gücüne sahip, eÅŸsiz bir mekanizma; her mevsime, yaÅŸama, diyete, fiziksel aktivite koÅŸullarÄ±na, yaÅŸa ve çevreye göre deÄŸiÅŸiyor. Tüm bu deÄŸiÅŸimlerle birlikte beslenme de etkileniyor ve metabolizma devreye giriyor.
Bedenimizdeki tüm suçu yüklediÄŸimiz metabolizmamÄ±zÄ± hÄ±zlandÄ±rmanÄ±n, deÄŸiÅŸtirmenin, baÅŸtan yaratmanÄ±n mucizevi bir yolu yok. O bizimle doÄŸmuÅŸ ve bizimle ölecek bir parçamÄ±z, ne kadar iyi bakarsak o kadar güzel karÅŸÄ±lÄ±k verecek bir uzvumuz adetna... Onu yoran, hÄ±rpalayan ve zorlayan bir yaÅŸam ÅŸekline adapte olur ve istemediÄŸimiz bir ÅŸekilde bedenimizi yönetir. AslÄ±nda onu deÄŸiÅŸime zorlayan bizim yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hatalar.
Konu metabolizma olunca ilk kuralÄ±mÄ±z kürlerden, ilaçlardan, sihirli bitkisel kökenli karÄ±ÅŸÄ±mlardan, mucize vaatlerden uzak durmak. YapacaklarÄ±mÄ±zdan çok yapmamamÄ±z gerekenleri konuÅŸmamÄ±z daha doÄŸru olur. Kalitesiz ve yetersiz uyku, katÄ± ve düÅŸük kalorili beslenme, hareketsiz bir yaÅŸam ÅŸekli metabolizmayÄ± yavaÅŸlatan baÅŸlÄ±ca etmenlerden. AtÄ±lacak en doÄŸru üç adÄ±msa ÅŸunlar: Su içmek, küçük porsiyonlarda yemek ve düzenli yürüyüÅŸ yapmak.
“SU Ä°ÇSEM YARIYOR” SÖZÜNE ALDANMAYIN
Su, yaÅŸam için oksijenden sonra en gerekli madde. Ne yazÄ±k ki depolanamaz, bir gün çok ve bir gün az içerek vücudun su gereksinimi karÅŸÄ±lanamaz. Vücutta biriken toksinleri ve gereksiz maddeleri attÄ±ÄŸÄ± için metabolizma üzerinde oldukça etkilidir. MetabolizmayÄ± yoran, zorlayan bu maddeler su olmadan atÄ±lamaz. DolayÄ±sÄ±yla metabolizmanÄ±n doÄŸru bir ÅŸekilde çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± istiyorsak vücudumuzu suyla doldurduÄŸumuzdan emin olmalÄ±yÄ±z. Günde en az 2-2.5 litre su içmeli, bu suyu gün içerisine eÅŸit olarak yaymalÄ±yÄ±z. “Su içsem yarÄ±yor” sözüne aldanmayÄ±n. Aksine, su içmezseniz vücudun besinleri sindirim ve atÄ±m hÄ±zÄ± düÅŸeceÄŸi için kilo artÄ±ÅŸlarÄ± yaÅŸanabilir. Hücresel saÄŸlÄ±k adÄ±na önemli olan su alÄ±mÄ±nÄ±zÄ± arttÄ±rarak vücudun çalÄ±ÅŸma hÄ±zÄ±na destek verip dolaylÄ± yoldan kilo kaybÄ±na yardÄ±mcÄ± olabilirsiniz.
KALÄ°TELÄ° VE ‘DOÄžRU’ KAHVALTI YAPIN
Beslenme anne karnÄ±ndayken baÅŸlayan ve yaÅŸamÄ±mÄ±zÄ±n sonuna kadar sürdürdüÄŸümüz fizyolojik bir eylem. DolayÄ±sÄ±yla üzerine çok fazla konuÅŸtuk, düÅŸündük ve çalÄ±ÅŸmalar yaptÄ±k. Ancak bilimsel çalÄ±ÅŸmalarla henüz keÅŸfedemediÄŸimiz; kiÅŸiye özel beslenme algÄ±sÄ± ve yeme ÅŸekilleri... Böylece bu iÅŸ sadece bir fizyolojik eylem olmaktan çÄ±kÄ±p psikolojik ve sosyal olarak yaÅŸamÄ±n kendisi haline de geliyor.
Fizyolojik açlÄ±k bizi yemeÄŸe teÅŸvik ederken sosyokültürel ortam yemek davranÄ±ÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± belirlemede ana etkene dönüÅŸüyor. Öncelikle etrafÄ±mÄ±zdaki insanlarÄ± rol model alarak benzer tercihler yapÄ±yoruz. Ancak geçmiÅŸte az görüldüÄŸü halde günümüzde çok sÄ±k karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z duygusal yeme ataklarÄ± yeni gündemimiz.
Hayat, besini bulma üzerine kuruluydu
Fizyolojik bir olayda neden psikolojiden bu kadar sÄ±k bahseder olduk? YanÄ±t çok basit. Önceden hayatta kalmak için beslenirdik. Yiyecek depolayacak bir buzdolabÄ±mÄ±z, uzun süre besini saklayacak teknolojimiz, paketli gÄ±dalarÄ±mÄ±z, restoranlarÄ±mÄ±z yoktu. HayatÄ±mÄ±z besini bulma ve yeme üzerine kuruluydu. Åžimdiyse besinler her yerde hazÄ±r, laboratuvar ortamÄ±nda bile kolaylÄ±kla üretilebiliyor. DolayÄ±sÄ±yla yaÅŸamdaki amacÄ±mÄ±z deÄŸiÅŸti, stres kaynaklarÄ±mÄ±z farklÄ±laÅŸtÄ±.
Yeme ataÄŸÄ± gelirse bol baharatlÄ± ve sirkeli bir sebze çorbasÄ± için. Doymuyor gibi hissediyorsanÄ±z gün içinde sirkeli, maydanozlu, elmalÄ± ve limonlu su tüketin.
Stresin artmasÄ±, bedendeki ani rahatlama istekleriyle birlikte duygusal yeme ataklarÄ±nÄ± tetikledi. Üzerine bir de toplum olarak doÄŸumlarÄ±mÄ±zdan cenazelerimize kadar duygularÄ±mÄ±zÄ± en yoÄŸun hissettiÄŸimiz yerlerde hep bir yemek olunca, iÅŸ daha da karmaÅŸÄ±klaÅŸtÄ±.
AÃ§ kalmayÄ±n, saÄŸlÄ±klÄ± beslenmeyi alÄ±ÅŸkanlÄ±k edinin
DelirmiÅŸçesine kalori saymak, protein miktarÄ±nÄ± hesaplamak yaÅŸamÄ± zorlaÅŸtÄ±rÄ±yor, baskÄ± yaratÄ±yor. Hedefimiz; doyarak ve zevkle beslenmek, hem ruhu hem de bedeni düÅŸünerek saÄŸlÄ±klÄ± kalmak olmalÄ±. Ä°ÅŸte 1 haftalÄ±k bir beslenme programÄ±...
7 GÃœNLÃœK Ã–RNEK DÄ°YET LÄ°STESÄ°
1
Sabah
â—Š 1 dilim ekÅŸi mayalÄ± esmer ekmek... ÃœzerineÂ 1-2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± krem peynir sÃ¼rÃ¼n. 1/3 avokadoyu birkaÃ§ damla limonla ezip krem peynir katmanÄ±nÄ±n Ã¼zerine yerleÅŸtirin. En Ã¼ste 1 poÅŸe veya haÅŸlanmÄ±ÅŸ yumurta koyun. Dilerseniz 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± Ã§Ã¶rekotu serperek tÃ¼ketebilirsiniz. TabaÄŸÄ±nÄ±zda bolca sÃ¶ÄŸÃ¼ÅŸ olmasÄ±na da dikkat edin.
Ã–ÄŸle
â—Š DilediÄŸiniz kadar rokayÄ± bir salata kÃ¢sesine alÄ±n, rendelenmiÅŸ yarÄ±m elma, 3 ceviz ve 3 Ã§orba kaÅŸÄ±ÄŸÄ± lor peyniriyle karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.
Ä°kindi
â—Š 2 top dondurma*
AkÅŸam
â—Š Izgarada veya fÄ±rÄ±nda piÅŸirilmiÅŸ 150 gr eti yine Ä±zgarada veya fÄ±rÄ±nda piÅŸirilmiÅŸ sebzelerle yiyin.
2
Sabah
â—Š 1 su bardaÄŸÄ± laktozsuz sÃ¼te 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± chia tohumu katÄ±p karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. Ä°Ã§ine 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± yulaf, 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± ham kakao, 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± bitter Ã§ikolata (pekmez de olur) ve 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± vanilya ekleyip ocakta piÅŸirin. Ãœzerine 1 porsiyon meyve koyup 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± Hindistan cevizi serpin, 5 Ã§iÄŸ fÄ±ndÄ±kla tÃ¼ketin.
Ã–ÄŸle
â—Š YanÄ±nda bolca salatayla birlikte, â€˜YaÄŸ yaktÄ±ran somonâ€™* tarifimi deneyin.
Ä°kindi
â—Š 2 ince dilim karpuz, yanÄ±na 2 parmak kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nda beyazpeynir...
AkÅŸam
â—Š RendelenmiÅŸ salatalÄ±k ve 3 ceviz eklediÄŸiniz bir semizotu salatasÄ±, yanÄ±na da 1 kÃ¢se yoÄŸurt...
3
Sabah
â—Š 2 dilim esmer ekmek arasÄ±na 1 dilim beyaz peynir, 3 dilim hindi fÃ¼me, domates ve salatalÄ±k dilimleri, biraz da yeÅŸillik koyarak sandviÃ§ yapÄ±n.
Ã–ÄŸle
â—Š Ã‡ilek soslu Ã§iÄŸ enginar*
Ä°kindi
â—Š 1 kÃ¢se yoÄŸurdun iÃ§ine birer yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± Ã§Ã¶rekotu, susam ve chia tohumu, ince kÄ±yÄ±lmÄ±ÅŸ dereotu, maydanoz
ve nane katÄ±n.
AkÅŸam
â—Š 4 Ä±zgara kÃ¶fte, yanÄ±nda bolca salata ve 1 kÃ¢se bol naneli cacÄ±k...Â
4
Sabah
â—Š Ä°nce kÄ±yÄ±m dereotu, maydanoz, nane, reyhan, kÄ±rmÄ±zÄ±biber, 3 parmak kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nda beyazpeynir, 1 haÅŸlanmÄ±ÅŸ yumurta, 5 zeytin, 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± Ã§Ã¶rekotu ve 2 dilim ananasÄ± doÄŸrayÄ±p karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n, kahvaltÄ± salatanÄ±z hazÄ±r.
Ã–ÄŸle
â—Š Etsiz sebze yemeÄŸi, Ã¼stelik sÄ±nÄ±rsÄ±z... YanÄ±na da bolca baharat eklediÄŸiniz 1 kÃ¢se yoÄŸurt...
Ä°kindi
â—Š 1 dilim esmer ekmeÄŸi kÄ±zartÄ±n. Ãœzerine 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± bal, pekmez ya da reÃ§el sÃ¼rÃ¼n. YarÄ±m porsiyon meyveyi de ekmeÄŸin en Ã¼stÃ¼ne koyarak yiyebilirsiniz.
AkÅŸam
â—Š 1 kÃ¢se soÄŸuk ayran aÅŸÄ±nÄ±, yanÄ±nda bolca salatayla tÃ¼ketin.
5
Sabah
â—Š 1 dilim ananas, yarÄ±m muz (veya 2 hurma), 2 ceviz iÃ§i, 1 tutam tarÃ§Ä±n ve 1 su bardaÄŸÄ± kefiri blenderâ€™da karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p iÃ§in.
Ã–ÄŸle
â—Š YeÅŸil mercimek, lor peyniri ve yeÅŸilliklerden oluÅŸan bir salata yapÄ±n.
Ä°kindi
â—Š 1 porsiyon meyve, 1 avuÃ§ kuruyemiÅŸ
AkÅŸam
â—Š 150 gram Ä±zgara et, yanÄ±nda Ä±zgara sebzeler...
6
Sabah
â—Š 2 yumurtalÄ±, yeÅŸil biberli omlet; yanÄ±nda 3 ince dilim avokado ve 3 cevizle...
Ã–ÄŸle
â—Š SÄ±nÄ±rsÄ±z, â€˜ZayÄ±flÄ±yorumâ€™ Ã§orbasÄ±*
Ä°kindi
â—Š 1 porsiyon meyve, yanÄ±nda 1 bardak kefir...
AkÅŸam
â—Š PatlÄ±canlarÄ± alacalÄ± soyun, kÃ¼p kÃ¼p doÄŸrayÄ±n. AynÄ± bÃ¼yÃ¼klÃ¼kte doÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z patates, kabak ve Ã§arliston biberle fÄ±rÄ±nlayÄ±n. 1 domatesi ve 3 diÅŸ sarÄ±msaÄŸÄ± rendeyip sebzelerle harmanlayÄ±n, 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ± ve tuz ekleyip fÄ±rÄ±n poÅŸetinde piÅŸirin. 1 kÃ¢se cacÄ±kla birlikte tÃ¼ketin.
7
Sabah
â—Š 1 kÃ¢se yoÄŸurda (veya 1 bardak laktozsuz sÃ¼te) 3 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± yulaf (veya 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± granola), Â 1 porsiyon meyve, 10 Ã§iÄŸ badem
ve tarÃ§Ä±n katÄ±n.
Ã–ÄŸle
â—Š FÄ±rÄ±nlanmÄ±ÅŸ sebzeleri (PiÅŸmeye yakÄ±n 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kaÅŸar peyniri rendeleyin), bolca baharat eklenmiÅŸ 1 kÃ¢se yoÄŸurtla yiyin.
Ä°kindi
â—Š 2 top dondurma*
AkÅŸam
â—Š 1 kÃ¢se Ã§orba, yanÄ±nda 4 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± haÅŸlanmÄ±ÅŸ nohutla yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir salata...
KARPUZLUÂ DONDURMA
NE LAZIM?
â—Š 2 kÃ¢se dolusu kÃ¼Ã§Ã¼k kÃ¼Ã§Ã¼k kesilmiÅŸ karpuz
â—Š 1 kÃ¢se dondurulmuÅŸ veya taze yabanmersini
â—Š 1 lime suyu
NASIL YAPARIM?
â—Š Karpuz ve lime suyunu robotta pÃ¼re yapÄ±n, yabanmersiniyle karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p dondurun. Taneli istemezseniz pÃ¼re yaparken robota yabanmersinini de katÄ±n.
YAÄž YAKTIRAN SOMON
NE LAZIM?
â—Š 1 dilim somon fileto
â—Š Roka
â—Š 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kuru biberiye
â—Š 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ±
â—Š 3 damla balzamik sirke
â—Š 1 baÅŸ sarÄ±msak
â—Š Limon
â—Š Karabiber
NASIL YAPARIM?
â—Š Biberiye, yaÄŸ, limon suyu ve balzamik sirkeyi karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p somonun iki tarafÄ±na fÄ±rÃ§ayla sÃ¼rÃ¼n.
â—Š 1 baÅŸ sarÄ±msak koyduÄŸunuz fÄ±rÄ±n tepsisine balÄ±ÄŸÄ± alÄ±n. Ã–nceden 180 derecede Ä±sÄ±nmÄ±ÅŸ fÄ±rÄ±nda tersyÃ¼z ederek altÄ±n sarÄ±sÄ± renk alana kadar piÅŸirin.
â—Š Bolca roka Ã¼zerinde servis edin.
Ã‡Ä°LEK SOSLU Ã‡Ä°Äž ENGÄ°NAR
NE LAZIM?
â—Š 4 enginar
â—Š 10 Ã§ilek
â—Š 2 limonun suyu
â—Š 5 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ±
â—Š 1 diÅŸ sarÄ±msak
â—Š 3 dal taze kekik
â—Š Tuz, karabiber
NASIL YAPARIM?
â—Š EnginarlarÄ± ince ince dilimleyin. Limon suyu, zeytinyaÄŸÄ±, sarÄ±msak, kekik ve tuzu bir kaba alÄ±n, enginarlarÄ± bu marinasyona koyun, buzdolabÄ±nda en az 3 saat dinlendirin.
â—Š Ã‡ilekleri marinasyondan kalan sosla birlikte mutfak robotundan geÃ§irin.Â
â—Š EnginarlarÄ±n Ã¼zerine Ã§iÃ§ekli sosu dÃ¶kÃ¼n, dilerseniz minik doÄŸranmÄ±ÅŸ yeÅŸil elma, salatalÄ±k ve dereotuyla sÃ¼sleyerek servis edin.
â€˜ZAYIFLIYORUMâ€™ Ã‡ORBASI
NE LAZIM?
â—Š 200 gr tavuk gÃ¶ÄŸsÃ¼
â—Š 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tel ÅŸehriye
â—Š 4 domates â—Š 2 kabak
â—Š 1/2 demet maydanoz
â—Š 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ±
â—Š Limon ve pulbiber
NASIL YAPARIM?
â—Š ZeytinyaÄŸÄ±nÄ± tencereye alÄ±n, Ã¼zerine rendelediÄŸiniz domatesleri ve domatesleri geÃ§ecek kadar sÄ±cak su ekleyin.
â—Š KÃ¼Ã§Ã¼k kÃ¼pler halinde doÄŸranmÄ±ÅŸ kabaklarÄ±, tavuk parÃ§alarÄ±nÄ± ve ÅŸehriyeyi suya katÄ±n.
â—Š PiÅŸince ince kÄ±yÄ±lmÄ±ÅŸ maydanoz ekleyin.Â Bol karabiber veya pulbiber serpin, limon sÄ±karak iÃ§in.
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GÃœNLÃœK SIVI HEDEFÄ°
2.5 litre suÂ veÂ 2 bardak bitki Ã§ayÄ± veya 2 bardak ÅŸekersiz soÄŸuk Ã§ay