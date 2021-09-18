AÃ§ kalmayÄ±n, saÄŸlÄ±klÄ± beslenmeyi alÄ±ÅŸkanlÄ±k edinin

Ä°lk kural; kürlerden, ilaçlardan, sihirli bitkisel kökenli karÄ±ÅŸÄ±mlardan, mucize vaatlerden uzak durmak. Kalitesiz ve yetersiz uyku, katÄ± ve düÅŸük kalorili beslenme, hareketsiz bir yaÅŸam ÅŸekli metabolizmayÄ± yavaÅŸlatan baÅŸlÄ±ca etmenler. En doÄŸru üç adÄ±m: Su içmek, küçük porsiyonlarda yemek ve düzenli yürüyüÅŸ yapmak.

Vücudumuz mükemmel adaptasyon gücüne sahip, eÅŸsiz bir mekanizma; her mevsime, yaÅŸama, diyete, fiziksel aktivite koÅŸullarÄ±na, yaÅŸa ve çevreye göre deÄŸiÅŸiyor. Tüm bu deÄŸiÅŸimlerle birlikte beslenme de etkileniyor ve metabolizma devreye giriyor.

Bedenimizdeki tüm suçu yüklediÄŸimiz metabolizmamÄ±zÄ± hÄ±zlandÄ±rmanÄ±n, deÄŸiÅŸtirmenin, baÅŸtan yaratmanÄ±n mucizevi bir yolu yok. O bizimle doÄŸmuÅŸ ve bizimle ölecek bir parçamÄ±z, ne kadar iyi bakarsak o kadar güzel karÅŸÄ±lÄ±k verecek bir uzvumuz adetna... Onu yoran, hÄ±rpalayan ve zorlayan bir yaÅŸam ÅŸekline adapte olur ve istemediÄŸimiz bir ÅŸekilde bedenimizi yönetir. AslÄ±nda onu deÄŸiÅŸime zorlayan bizim yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hatalar.

Konu metabolizma olunca ilk kuralÄ±mÄ±z kürlerden, ilaçlardan, sihirli bitkisel kökenli karÄ±ÅŸÄ±mlardan, mucize vaatlerden uzak durmak. YapacaklarÄ±mÄ±zdan çok yapmamamÄ±z gerekenleri konuÅŸmamÄ±z daha doÄŸru olur. Kalitesiz ve yetersiz uyku, katÄ± ve düÅŸük kalorili beslenme, hareketsiz bir yaÅŸam ÅŸekli metabolizmayÄ± yavaÅŸlatan baÅŸlÄ±ca etmenlerden. AtÄ±lacak en doÄŸru üç adÄ±msa ÅŸunlar: Su içmek, küçük porsiyonlarda yemek ve düzenli yürüyüÅŸ yapmak.

“SU Ä°ÇSEM YARIYOR” SÖZÜNE ALDANMAYIN

Su, yaÅŸam için oksijenden sonra en gerekli madde. Ne yazÄ±k ki depolanamaz, bir gün çok ve bir gün az içerek vücudun su gereksinimi karÅŸÄ±lanamaz. Vücutta biriken toksinleri ve gereksiz maddeleri attÄ±ÄŸÄ± için metabolizma üzerinde oldukça etkilidir. MetabolizmayÄ± yoran, zorlayan bu maddeler su olmadan atÄ±lamaz. DolayÄ±sÄ±yla metabolizmanÄ±n doÄŸru bir ÅŸekilde çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± istiyorsak vücudumuzu suyla doldurduÄŸumuzdan emin olmalÄ±yÄ±z. Günde en az 2-2.5 litre su içmeli, bu suyu gün içerisine eÅŸit olarak yaymalÄ±yÄ±z. “Su içsem yarÄ±yor” sözüne aldanmayÄ±n. Aksine, su içmezseniz vücudun besinleri sindirim ve atÄ±m hÄ±zÄ± düÅŸeceÄŸi için kilo artÄ±ÅŸlarÄ± yaÅŸanabilir. Hücresel saÄŸlÄ±k adÄ±na önemli olan su alÄ±mÄ±nÄ±zÄ± arttÄ±rarak vücudun çalÄ±ÅŸma hÄ±zÄ±na destek verip dolaylÄ± yoldan kilo kaybÄ±na yardÄ±mcÄ± olabilirsiniz.

KALÄ°TELÄ° VE ‘DOÄžRU’ KAHVALTI YAPIN