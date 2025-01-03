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Yeni yÄ±lda saÄŸlÄ±klÄ± kilo kontrolÃ¼ iÃ§in sÄ±radan Ã¶nerileri bir kenara bÄ±rakÄ±yoruz. Ä°ÅŸte yeme alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± etkili bir ÅŸekilde dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼recek ve sofralarÄ±nÄ±za ilham verecek, az bilinen Ã¶neriler. UnutmayÄ±n, saÄŸlÄ±klÄ± bir yaÅŸam iÃ§in atacaÄŸÄ±nÄ±z her kÃ¼Ã§Ã¼k adÄ±m, bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸimlerin baÅŸlangÄ±cÄ±dÄ±r. Yeni yÄ±lda yeme alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±za yapacaÄŸÄ±nÄ±z yaratÄ±cÄ± dokunuÅŸlarla hem bedeninize hem ruhunuza yatÄ±rÄ±m yapÄ±n. 2025 sizin yÄ±lÄ±nÄ±z olsun; gÃ¼Ã§lÃ¼, dengeli ve en iyi versiyonunuzla Ä±ÅŸÄ±ldayÄ±n.

HayatÄ±nÄ±zÄ± kolaylaÅŸtÄ±racak 12 altÄ±n kural

1Â Ä°lk lokmanÄ±z protein olsun: YemeÄŸe mutlaka bir protein kaynaÄŸÄ±yla baÅŸlayÄ±n; yumurta, tavuk, balÄ±k, lor peyniri gibi. Protein midenizde sindirimi yavaÅŸlatÄ±r ve iÅŸtahÄ± kontrol eden hormonlarÄ± tetikler. AyrÄ±ca yemek sonrasÄ± metabolizmanÄ±n yaÄŸ yakÄ±cÄ± etkisini arttÄ±rÄ±r.

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2Â Sirkeyle lezzetlendirin: Salatalara, yemeklere 1-2 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± elma sirkesi ekleyin. Sirke, kan ÅŸekerini dÃ¼zenler, insÃ¼lin artÄ±ÅŸÄ±nÄ± kontrol edip yaÄŸ depolanmasÄ±nÄ± Ã¶nler.

3Â AkÅŸam alÄ±nan karbonhidrat korkutucu deÄŸil: AkÅŸam yemeÄŸinde doÄŸru karbonhidratlarÄ± (Ã¶rneÄŸin, karabuÄŸday, kinoa ya da tatlÄ± patates) az miktarda yemek, serotonin salgÄ±lanmasÄ±nÄ± arttÄ±rarak daha az aÃ§ hissetmenize ve daha kaliteli uyumanÄ±za yardÄ±mcÄ± olabilir. Bu da ertesi gÃ¼n iÅŸtahÄ±nÄ±zÄ± kontrol etmenizi kolaylaÅŸtÄ±rÄ±r.

4Â Yemekleri limonla bitirin: Yemekten sonra iÃ§eceÄŸiniz 1 bardak limonlu su, mide asidini dÃ¼zenler ve sindirime yardÄ±mcÄ± olur. C vitamini metabolizmayÄ± canlandÄ±rÄ±r.

5Â TatlÄ± krizlerine baharatlÄ± Ã§ay: TatlÄ± yerine bir fincan tarÃ§Ä±n, kakule ve karanfil karÄ±ÅŸÄ±mlÄ± Ã§ay iÃ§in. Bunlar kan ÅŸekerini dengeler ve tatlÄ± isteÄŸini azaltÄ±r.

6Â Yemek Ã¶ncesi Ã§orba: Ana yemeÄŸe geÃ§meden 1 kÃ¢se dÃ¼ÅŸÃ¼k kalorili bir sebze Ã§orbasÄ± iÃ§mek daha az yedirir.

7Â SoÄŸuk gÄ±dalarla metabolizmayÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±n: Ara Ã¶ÄŸÃ¼nde yoÄŸurt ya da smoothie gibi soÄŸuk ÅŸeyler yemek, vÃ¼cudun Ä±sÄ±sÄ±nÄ± dengelemek iÃ§in daha fazla enerji harcamasÄ±na neden olur. Bu bazal metabolizmanÄ±zÄ± hafifÃ§e hÄ±zlandÄ±rabilir.

8Â Karanfil ve rezene Ã§ayÄ±yla ÅŸiÅŸkinliÄŸe son:

Bir fincan karanfil ve rezene Ã§ayÄ±nÄ± akÅŸam yemeklerinden sonra iÃ§erek geceyi daha hafif geÃ§irebilirsiniz.

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9Â Ana yemeÄŸinizi baharatla taÃ§landÄ±rÄ±n: Yemeklere capsaisin iÃ§eren acÄ± biber, zencefil ya da hardal tozu eklemek metabolizmayÄ± hÄ±zlandÄ±rÄ±r ve yaÄŸ yakÄ±mÄ±nÄ± destekler.

10Â Meyve tatlÄ±sÄ±:Â TatlÄ± ihtiyacÄ±nÄ±zÄ± bastÄ±rmak iÃ§in dondurulmuÅŸ bÃ¶ÄŸÃ¼rtlen ya da Ã§ilekleri taze naneyle blendÄ±rdan geÃ§irerek saÄŸlÄ±klÄ± bir sorbe hazÄ±rlayÄ±n.

11Â Nane ve vanilya koklayÄ±n: AraÅŸtÄ±rmalar, nane ve vanilya kokusunun iÅŸtahÄ± baskÄ±layÄ±cÄ± etkisi olduÄŸunu ortaya koyuyor. GÃ¼nde birkaÃ§ kez nane veye vanilya koklamak, tatlÄ±ya olan ihtiyacÄ±nÄ±zÄ± azaltabilir.

12Â Ã‡ubuk kullanÄ±n: HÄ±zlÄ± yemek, aÅŸÄ±rÄ± yemeye neden olabilir. Yeme hÄ±zÄ±nÄ±zÄ± yavaÅŸlatmanÄ±n en eÄŸlenceli yollarÄ±ndan biri, yemeklerinizi UzakdoÄŸulular gibi Ã§ubuklarla (chopstick) yemektir.

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HÄ±zlÄ± yaÄŸ yaktÄ±ran baharatlÄ± kereviz Ã§orbasÄ±

(2 kiÅŸilik)

NE LAZIM?Â Â Â Â Â Â Â Â Â

â—Š 1 kÃ¼Ã§Ã¼k kereviz

â—Š 1 kÃ¼Ã§Ã¼k karnabahar (Ã§iÃ§eklerine ayrÄ±lmÄ±ÅŸ)

â—Š 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zerdeÃ§al â—Š 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± toz biber â—Š 1 diÅŸ sarÄ±msak (rendelenmiÅŸ)

â—Š 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± limon suyu

â—Š 500 ml tavuk ya da et suyu

NASIL YAPARIM?

â—Š SarÄ±msaÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ±nda hafifÃ§e kavurun. Â â—Š DoÄŸranmÄ±ÅŸ kereviz, karnabahar ve baharat Ã§eÅŸitlerini ekleyip karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. Suyunu katÄ±n.

â—Š Sebzeler yumuÅŸadÄ±ÄŸÄ±nda blendÄ±rdan geÃ§irip, limon sÄ±kÄ±p iÃ§in.

ZerdeÃ§allÄ±-limonlu detoks Ã§ayÄ±

(1 kiÅŸilik)

NE LAZIM?

â—Š 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± toz zerdeÃ§al

â—Š 1 Ã§ubuk tarÃ§Ä±n

â—Š 1 dilim limon

â—Š 1 bardak sÄ±cak su

NASIL YAPARIM?

â—Š TÃ¼m malzemeleri karÄ±ÅŸtÄ±rarak 5 dakika demleyin. Bu Ã§ay, vÃ¼cuttaki iltihaplanmayÄ± azaltÄ±r, baÄŸÄ±rsaklarÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±r ve toksinlerden arÄ±ndÄ±rÄ±r.

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AtÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±k baharatlÄ± Ã§Ä±tÄ±r kraker (150 kalori)

(1 kiÅŸilik)

NE LAZIM?

â—Š 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tam buÄŸday unu

â—Š 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± yulaf kepeÄŸi

â—Š 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± yoÄŸurt â—Š 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ± â—Š 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kekik

â—Š 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± pul biber â—Š 1 tutam deniz tuzu

NASIL YAPARIM?

â—Š TÃ¼m malzemeleri karÄ±ÅŸtÄ±rarak hamur haline getirin.

â—Š Hamuru ince bir ÅŸekilde aÃ§Ä±n ve istediÄŸiniz ÅŸekilde kesin. YaÄŸlÄ± kÃ¢ÄŸÄ±t serili tepsiye dizerek, Ã¶nceden Ä±sÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ 180 derece fÄ±rÄ±nda 10-12 dakika piÅŸirin.

â—Š Bu Ã§Ä±tÄ±r krakerler, dÃ¼ÅŸÃ¼k kalorili ve doyurucu bir atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±k alternatifidir.