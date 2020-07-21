Yöremizde Abugannuş ya da Babagannuş isimleriyle bilinen, ana malzemesi patlıcan olan bu lezzet, kahvaltıda, aperatif menülerde ya da meze tabaklarında yerini ve tahtını asla kaybetmez.
Adana, Hatay ve Gaziantep mutfağına hakim lokantalarda bu meze kebabın adeta bir bütünleyici olarak ön saflarda yerini alır. Özellikle kebap, kebap çeşitleri ve lahmacun yanına çok yakışır. Hatta sıcak bir pide veya lavaş ekmeğiyle tek başına bile afiyetle yenebilir. İşte, evinizde de kolayca yapabileceğiniz lezzetli, Hatay usulü Abugannuş tarifi…
Malzemeler
3 adet patlıcan
3 adet yeşil biber
3 adet kırmızı biber
2 adet domates
2 diş sarımsak
Zeytinyağı
Nar ekşisi
Tuz
Yapılışı
Öncelikle patlıcanı, biberleri ve domatesleri közleyelim.
Kabuklarını soyduktan sonra ince ince doğrayalım ve karıştırma kabına alalım.
Daha sonra ahşap tokmakla sarımsakları ezelim.
Karışma kabına ilave ettikten sonra üzerine nar ekşisi, zeytinyağı ve tuz ilave edip harmanlayalım.
Son olarak servis tabağına aldıktan sonra üzerine isteğinize göre süsleme yapabilirsiniz.
Ayrıca taze nane ve maydanozu ince ince kıyıp içerisine ilave edip harmanlayabilirsiniz.
Afiyet olsun
Mezelerin sultanı: Hatay usulü Abugannuş (Babagannuş)
Yöremizde Abugannuş ya da Babagannuş isimleriyle bilinen, ana malzemesi patlıcan olan bu lezzet, kahvaltıda, aperatif menülerde ya da meze tabaklarında yerini ve tahtını asla kaybetmez.
Adana, Hatay ve Gaziantep mutfağına hakim lokantalarda bu meze kebabın adeta bir bütünleyici olarak ön saflarda yerini alır. Özellikle kebap, kebap çeşitleri ve lahmacun yanına çok yakışır. Hatta sıcak bir pide veya lavaş ekmeğiyle tek başına bile afiyetle yenebilir. İşte, evinizde de kolayca yapabileceğiniz lezzetli, Hatay usulü Abugannuş tarifi…
Malzemeler
3 adet patlıcan
3 adet yeşil biber
3 adet kırmızı biber
2 adet domates
2 diş sarımsak
Zeytinyağı
Nar ekşisi
Tuz
Yapılışı
Öncelikle patlıcanı, biberleri ve domatesleri közleyelim.
Kabuklarını soyduktan sonra ince ince doğrayalım ve karıştırma kabına alalım.
Daha sonra ahşap tokmakla sarımsakları ezelim.
Karışma kabına ilave ettikten sonra üzerine nar ekşisi, zeytinyağı ve tuz ilave edip harmanlayalım.
Son olarak servis tabağına aldıktan sonra üzerine isteğinize göre süsleme yapabilirsiniz.
Ayrıca taze nane ve maydanozu ince ince kıyıp içerisine ilave edip harmanlayabilirsiniz.
Afiyet olsun