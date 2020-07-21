Yeni normal ve Bodrum

Sosyal temas ve yeniden sosyal hayata katılma korkusunun üstesinden gelmek mi istiyorsunuz... Tavsiyem Bodrum... “Şartlar sana uymuyorsa sen şartlara uyacaksın” sözünü Bodrum pandemiye güzel adapte etmiş. Ortak sorumluluk duygusu, azami özen ve daha çok empati bu dönemde Bodrum’da gittiğim her yerde gözüme çarptı.
Frankie kültürü
Kaya Demirer’in liderliğindeki ekip Frankie İstanbul’dan sonra Frankie Beach Club ve Malva Restaurant ile Bodrum Susona’da yerini almış. Frankie, Türk markası...
Dünyaca ünlü yabancı markalarda her detay üzerine kafa patlatılır ve sırandıktan uzak bir konsept yaratılır ya Kaya bey de Frankie Beach Club’da Ege’nin atmosferine uygun yerli dokunuşları global bakış açısıyla birleştirmiş. Türk markası olarak Bodrum’a yeni bir kültür getirmiş.
Frankie’nin doğal ve yerel ürünler kullanarak oluşturduğu menüsü, uzun öğle yemekleri yani ‘power lunch’ konseptine göre hazırlanmış.
Büyük balıklar, büyük etler, deniz mahsulleri, paylaşımlık tabaklar, sağlıklı sebzeler...
Amerika’da genellikle uzun iş toplantıları için tercih edilir “power lunch”... Cennet Bodrum’da yeni bir mekanda iş için değil de keyif için farklı lezzetleri paylaşmak, uzun uzun sohbet etmek büyük masalar, dostlar ve harika bir manzara...
Frankie Beach Club, pandemide rahatlamak için geri dönmek isteyeceğiniz mekanlar arasına girebilir...
Malva’nın
bohem şıklığı
Susona’da yer alan diğer bir Kaya Demirer markası da Malva. Lokal, etnik, yöresel, bölgesel tüm hisleri ve lezzetleri yaşatan ama bir o kadar da kişiye özel hissettiren bir konsept tasarlamış Demirer.
25 yıllık maya ile yapılan ekmek, 86 derecede pişmiş ahtapot, Osmanlı şerbetiyle sunulan kuzu tandır, etnik ve yerel dokunuşları bozmadan günümüzün modernliğinde servis ediliyor.
Mevsim ürünlerine göre değişen menü, bölgeden toplanan otlar, Ege’den çıkan deniz ürünleriyle Malva, lezzet tutkunları için gastronomik deneyim vaat eden şık bir mekan olmuş...
Ve müzik...
Yemek sonrası masadan kalkmak istemeyip Bodrum esintisinde ruhunuzu da beslemek isterseniz Malva’nın özenle seçilmiş canlı müzik performansıyla geceyi sonlandırmanızı tavsiye ederim.
Yeni normal ve Bodrum
Sosyal temas ve yeniden sosyal hayata katılma korkusunun üstesinden gelmek mi istiyorsunuz... Tavsiyem Bodrum... “Şartlar sana uymuyorsa sen şartlara uyacaksın” sözünü Bodrum pandemiye güzel adapte etmiş. Ortak sorumluluk duygusu, azami özen ve daha çok empati bu dönemde Bodrum’da gittiğim her yerde gözüme çarptı.
Frankie kültürü
Kaya Demirer’in liderliğindeki ekip Frankie İstanbul’dan sonra Frankie Beach Club ve Malva Restaurant ile Bodrum Susona’da yerini almış. Frankie, Türk markası...
Dünyaca ünlü yabancı markalarda her detay üzerine kafa patlatılır ve sırandıktan uzak bir konsept yaratılır ya Kaya bey de Frankie Beach Club’da Ege’nin atmosferine uygun yerli dokunuşları global bakış açısıyla birleştirmiş. Türk markası olarak Bodrum’a yeni bir kültür getirmiş.
Frankie’nin doğal ve yerel ürünler kullanarak oluşturduğu menüsü, uzun öğle yemekleri yani ‘power lunch’ konseptine göre hazırlanmış.
Büyük balıklar, büyük etler, deniz mahsulleri, paylaşımlık tabaklar, sağlıklı sebzeler...
Amerika’da genellikle uzun iş toplantıları için tercih edilir “power lunch”... Cennet Bodrum’da yeni bir mekanda iş için değil de keyif için farklı lezzetleri paylaşmak, uzun uzun sohbet etmek büyük masalar, dostlar ve harika bir manzara...
Frankie Beach Club, pandemide rahatlamak için geri dönmek isteyeceğiniz mekanlar arasına girebilir...
Malva’nın
bohem şıklığı
Susona’da yer alan diğer bir Kaya Demirer markası da Malva. Lokal, etnik, yöresel, bölgesel tüm hisleri ve lezzetleri yaşatan ama bir o kadar da kişiye özel hissettiren bir konsept tasarlamış Demirer.
25 yıllık maya ile yapılan ekmek, 86 derecede pişmiş ahtapot, Osmanlı şerbetiyle sunulan kuzu tandır, etnik ve yerel dokunuşları bozmadan günümüzün modernliğinde servis ediliyor.
Mevsim ürünlerine göre değişen menü, bölgeden toplanan otlar, Ege’den çıkan deniz ürünleriyle Malva, lezzet tutkunları için gastronomik deneyim vaat eden şık bir mekan olmuş...
Ve müzik...
Yemek sonrası masadan kalkmak istemeyip Bodrum esintisinde ruhunuzu da beslemek isterseniz Malva’nın özenle seçilmiş canlı müzik performansıyla geceyi sonlandırmanızı tavsiye ederim.