Yapımcılık cesaret işi

◊ “Mare of Easttown” dizisi sayesinde hem Emmy hem de Altın Küre ödüllerini kazındınız. Küçük bir kasabadaki cinayeti araştıran dedektifi canlandırdınız. Pandemi döneminde yapılan bir diziydi. Son dönemde izlediğimiz en iyi dizilerden “Mare of Easttown”un hikayesini sizden dinleyelim...
- Çok tereddüt etmiştim. Pandeminin ilk ayları HBO ve AT&T ile sonsuz online konferans görüşmeleri yapıp, işe nasıl döneceğimizi kavramaya çalışıyordum. O günler, işe geri dönmek çok sinir bozucuydu. Ama şunu söylemeliyim ki harika bir pandemi uyum ekibimiz vardı. Her gün sette test olduk.
Tüm set ekibinin maske ve yüz siperi takma zorunluluğu vardı. Biz oyuncular da çekimler dışında her an yüz siperi ya da maske takmak zorundaydık. Seti bölgelere ayırmıştık. Yeşil ve sarı bölge gibi...
Set sabah 6.30’da başlıyorduk ve sadece yeşil bölgeye gelme izni olanlar yanımıza yaklaşabiliyordu. Şahsen benim için en büyük üzüntü, meslektaşlarıma sarılıp sevgi gösterememek olmuştu.
Çok zor 116 günlük bir çekim planlanmıştı. Pandemi başladığında çekimlerin bitmesine 38 gün kalmıştı. İşe geri döndüğümüzde her şey uzadı. Çünkü pandemi yüzünden alınan tedbirler ve ayrıntılarla her şey çok yavaşlamıştı. Öyle bir dönemde bitirdik diziyi.
DALIŞ GERÇEK BİR SANAT
◊ James Cameron’ın “Avatar 2” setinde 7 dakikadan fazla suyun altında kalarak Tom Cruise’un rekorunu kırdınız...
◊ Nereden bağlanıyorsunuz?
- Los Angeles’tayım. Evimde, ev ofisimde...
◊ Favori filminiz var mı?
- Hayır, bana çok sorulur. Filmleri seviyorum ve yüzlerce film izledim. Eleştirmen olmak istemiyorum, sadece film âşığı olmak istiyorum.
◊ Peki kendi yaptığınız filmlerden en çok hangisini seviyorsunuz?
- Bu da çok soruldu. Her film bir çocuk ama öne çıkan “JFK”. Çünkü sisteme karşı bir meydan okumanın zirvesine ulaştı. Şimdi geriye dönüp bakıyorum ve bir araya getirmenin çok zaman aldığı bir filmdi. Filmi düşmanın kim olduğunu bilmeden yapacak kadar gençtim. Ancak yaptıktan sonra bunun gücünü hissettim.
1999 yılında hayatını kaybeden yönetmen Stanley Kubrick, kimilerine göre dünyanın gelmiş geçmiş en iyi yönetmeni ve yaptığı her filmi klasikleşen mükemmeliyetçi bir deha. Efsane yönetmenin “Clockwork Orange” (Otomatik Portakal) filminin 50’nci yıldönümünde, başrol oyuncusu Malcolm Mcdowell ile görüntülü olarak konuştuk ve ondan Kubrick’in çalışma stilini dinledim.
◊ Nereden bağlanıyorsunuz?
- Kaliforniya’dan. Santa Barbara yakınlarından, Ojai’den bağlanıyorum.
◊ Bir klasik olan “Clockwork Orange”ın 50’nci yıl dönümü… Kubrick ile çalışmak profesyonel olarak sizi nasıl etkiledi?
◊ Yaratıcı sektörlerde insanları yükseltmeyi seviyorlar, sonra yeni yıldızlar çıkarmak için insanları aşağı çekiyorlar. Sanırım sizin sektörün doğasında olan bir şey bu durum. Bu sektörde belli bir düzeyde kalmak mümkün mü?
- Aracılarla prodüktöre ulaşma devri yavaş yavaş bitiyor. Yakında plak şirketine ihtiyaç duyulmayacak. Stüdyolara ihtiyacınız yok, her şey dijital. Pazarlama için para ödemiyorsunuz, çünkü şarkılar kulaklığınızda. Her şey telefonda olduğundan dağıtım için para ödemek yok, ambalaj için para ödemek yok. Gelir kapısı eskisinden daha büyük. Pastadan çok daha büyük pay alıyorsunuz. Plak şirketlerinde, o eski günlerde köle ticareti olduğunu biliyoruz. Soruna dönersem... Elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak diyeceğim. Şahsen benim can sıkıntısına alerjim var, bu yüzden beni bencilce heyecanlandıran şeyleri yapmaya çalışıyorum. Sting ile albüm yapmam kâğıt üzerinde haberini okuduğunuzda mantıklı gelmiyor olabilir. Ama bize çok mantıklı geliyor. Çünkü biz heyecan verici bir şey yapmak istedik. İnsanlar o albümü yakaladı. Altın Plak aldı, en büyük ikinci konser turumuzu yaptık ve Grammy kazandık. Yıkıcı bir şeyle gelmek istedik. Bu yüzden uzun ömürlülüğümü devam ettiriyorum diyebilirim.
◊ Yeni yıl kararları alan biri misiniz? Finansal olarak sıkıntınız olmadığına göre, daha çok manevi dilekleriniz oluyordur...
- Para her zaman önemlidir, kendimizi kandırmayalım. Ama nereden geldiğimi asla unutmam. Hayattaki en önemli şeylerden biri, sonraki nesillere yetecek zenginlik yaratmak ve ardından çocuklarınızın ne kadar şanslı olduklarını anlamalarını sağlamak. Yılbaşı kararları konusuna gelirsem, hiçbir zaman kararlı bir adam olmadım. Asla oturup “Bu yıl benim devrimim olacak” demedim. Her şeyi planlarım ve uygularım. Örneğin 6 Ocak’tan itibaren nerede olacağımı, neye başlayacağımı biliyorum. Şubatta nerede olacağımı biliyorum, martta nerede olacağımı biliyorum, nisanda nerede olacağımı biliyorum. Tüm projelerim başlıyor ve ben ne yapacağımı sıraladım bile.
◊ “Hayattaki en önemli şeylerden biri, çocuklarınızın ne kadar şanslı olduklarını anlamalarını sağlamak” dediniz. Nasıl yapıyorsunuz bunu?
- Büyük nasihatler veren biri değilim. Büyük oğlum müzik işinde. Adı Robb Banks. Rap’çi. Ve şu anda inanılmaz derecede odaklanmış durumda. 16 yaşında bir kızım var. O büyüdükçe kafa kafaya geleceğimizi biliyorum. Büyümenin bir parçası. Emin olmanız gereken tek şey, onların arkadaşı değil, babası olduğunuzu bilmeleri... Arkadaş canlısıyım ama çocuklarım onların arkadaşı olmadığımı anlıyor. Onlara hiçbir şeyin çalışmadan alınmadığını, kimsenin sana hiçbir şey borçlu olmadığını, hiçbir şeyin vaat edilmediğini anlamalarını sağlıyorum. Çalışmak zorundasın. O kadar.
COVID’İN ARKA BAHÇEMDE DOLANDIĞINI BİLİYORDUM
Dakota Johnson
◊ Oyunculuğa başlarken anneniz Melanie Griffith ile babanız Don Johnson’ın size verdiği en değerli tavsiye neydi? Hâlâ hatırlayıp uyguladığınız bir tavsiyede bulundular mı?
- Dakota Johnson: Ailem en başta oyuncu olmamı istemedi. Ama eğer bu işi yaparsam da hiçbir zorluğa karşı pes etmememi söylediler.
◊ “The Lost Daughter”, Maggie Gyllenhaal’ın ilk yönetmenlik denemesi. Nasıldı çekimlerde?
- Maggie ile çalışmak harikaydı. Çok havalıydı. Çok yoğundu. Ve aynı şekilde Olivia Colman’la çalışmak da öyleydi. Covid yüzünden çekimler çok zor geçti. Film çekerken zaten bir nevi bir balonun içindesin ama geçen sene Covid ile gerçekten bir balonun içinde olduğumuzu hissettik.
◊ Tedbirler nasıldı o dönemde?
◊ “Örümcek Adam”a geçmeden önce sizin hayatınızdaki sihirleri sormak istiyorum...
- Ailem diyebilirim. Tüm kardeşlerime çok ama çok yakınım ve çok iyi arkadaş olduğumuz için çok şanslıyım. Annemin yönettiği hayır kurumu The Brothers Trust, gurur duyduğum ve hepimizin parçası olmaktan gerçekten zevk aldığı bir şey.
◊ Pandemi öncesinde “Örümcek Adam”ın fan etkinliğinde Bali’de bir araya gelmiştik, size Bali’deki ilgi muazzamdı. Bu ilgiyle nasıl başa çıkıyorsunuz?
- Bu harika bir soru. Kariyerimde, ihtiyaç duyduğumda hazır olan, aradığım anda telefonuma cevap veren insanlara sahip olduğum için çok şanslıyım. Örneğin, Chris Pratt. Örümcek Adam rolünü aldığımdan beri, Chris benim için gerçekten ağabey gibi oldu. Ünlü olma kavramıyla birlikte insanların sen onların bir parçasıymışsın gibi hissetmesiyle başa çıkma konusunda tavsiye almam gerektiğinde telefonun diğer ucunda o oluyor. Sektördeki arkadaşlarım Chris Pratt’e, Chris Hemsworth’a, Scarlett Johansson’a ve Robert’a (Downey Jr.) hayranlık duyuyorum ve fikirlerine saygı duyuyorum. Gelecekte onlar gibi olmak istiyorum, bu yüzden onları kopyalamak, olaylarla nasıl başa çıktıklarını görmek ve sanırım onlar gibi olmaya çalışmak benim için çok kolay.
◊ Nereden bağlanıyorsunuz?
- Güney Kaliforniya’dan.
◊ Los Angeles Basın Kulübü tarafından iki kere yılın köşe yazarı seçildiniz. Yazar olmanın size verdiği zevk ve zorlukları hakkında ne söylersiniz?
- İnsanların yazdıklarımı okuması, okuyucularımın biraz düşünmesini sağlamak ve umarım olumlu diyaloglar kurabilmek... Sanırım bu yüzden yazıyorum ve yazmak bana iyi hissettiriyor.
◊ Bence sporculuğunuz kadar yazarlığınız da etkili. Yazmaya ne zaman başladınız ya da nasıl fark ettiniz bu yeteneğinizi?
◊ Nereden bağlanıyorsunuz?
- Los Angeles’ta evimde, yatak odamın terasındayım. Güzel bir Los Angeles günü; bahçem güzel, çocuklarım mutlu…
◊ Sinemalar açıldı, sinemaseverler salonlara döndü. Sizi bu sektöre aşık eden filmi hatırlıyor musunuz?
- Pennsylvania’daki Great Lakes bölgesinde büyüdüm. Bir tür liman kasabasıydı, barlar ve fabrikalar vardı, sanayi yoğundu. The Tribune- Republican gazetesinin yayınlandığı, cumhuriyetçilerin yoğunlukta olduğu bir kasabada, demokrat olduğum için oldukça radikal bir çocuktum. Gençken “Cleopatra Jones” filmini izlediğimi hatırlıyorum. Seyirciler içindeki tek beyaz kişi bendim. Siyah-beyaz filmleri çok severdim. Filmler, benim için mevcut ve korkunç üç kanallı televizyondan çok daha ilginçti. Yaşadığım kasabam endüstri yeri olduğu için gerçekten ya çok eski filmler ya da C sınıfı filmler gelirdi. Ama gençken mecburiyetten de olsa eski filmleri izlemek çok özel bir deneyimdi.
◊ Hollywood’a ilk geldiğinizde neler hissettiniz?
- Los Angeles’a geldiğimde yaptığım ilk şey, Marina del Rey’de bir daire tutmak oldu. Çünkü okyanus kenarının gerçekten harika bir yer olduğunu düşündüm. Tekneler, liman, okyanus, temiz hava… Bunu daha önce hiç görmemiştim! Ocak ayıydı ve balkonumda mayomlaydım. Hava benim için o kadar sıcaktı ki… İlk taşındığımda, “evet, işte bu yaşamak” diye düşündüm. İlginç değil mi, ilk etkilendiğim şey Hollywood yazısı olmadı.
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◊ Belfast’ın bizim için tanımı, “Kuzey İrlanda’nın başkenti ve en büyük şehri”. Peki sizin için Belfast ne ifade ediyor?
- İrlanda gibi güzelliğine saygı duyulan, ikonik topraklarda doğduysanız, o toprakla evli olmamak, o topraklara ilgi göstermemek ve o topraklarla gurur duymamak çok zor. Dünyanın herhangi bir yerinde rastgele tanıştığım biri İrlandalı olduğumu öğrenince “Aman Tanrım, orası çok güzel. Orada büyümek nasıldı” diyor. Verilen tepki sadece bu. Ben Belfast’ın 6 mil dışında büyüdüm. Büyüdüğüm yer şehre bağlı olmasına rağmen, yine de kırsal olarak kabul edilir. Biraz şehirden ayrılmış, tarlalarla çevrili bir yerdi. Biz deniz kenarında yaşıyorduk. Hiçbir şey beni eve, o topraklara gitmekten daha fazla etkilemiyor. Orası ruhumun derinliklerinde. Ve o ülkeye geri dönmek için her fırsatı değerlendiriyorum.
◊ “Belfast”ın yönetmeni Kenneth Branagh da Belfast’lı, öyle değil mi?
- Evet. Filmde Kenneth’in kendi hayatıyla paralellikler var. Birçok insan Kenneth Branagh’ın aslında Belfastlı olduğunu bilmiyor. 1969’da Kuzey İrlanda’dan ayrılmış. The Troubles (Kuzey İrlanda sorunu) dönemi başladığında ailesi Belfast’tan taşınıp çocukları İngiltere’de büyütmeye karar vermiş.
◊ Koronavirüse yakalanan dünyaca ünlü ilk isim, sizdiniz. Hastalığınızı açıkladığınızda bir anda tüm dünyanın gündemine oturdunuz. Pozitif olduğunuzu öğrendiğiniz o ana dönelim istiyorum. Neler hissetmiştiniz?
- Eşimle beraber Covid’e yakalandığımızda bize yüklenen sorumluluk duygusu büyüktü. Halka açık insanlarız. İnsanların bize ne kadar dikkat edip etmediğini bilemiyoruz.
Bazen taktığımız saçma sapan şapkayla bile haber oluyoruz. Covid pozitif olduğumuzu öğrendikten sonra akıllıca karar verdik. Bilgiyi paylaşmak, bu konuda tamamen açık ve dürüst olmak ve bundan sonra ne yapılması gerektiğini konuşmak doğru karardı.
Herkes gibi pozitif olduğumu duyduğumda ani bir korku yaşadım. Vücudumda beni daha fazla riske sokabilecek neler vardı? Benim Tip 2 diyabetim var, karım kanser atlattı. Bu virüse karşı daha mı fazla tehlikedeyiz? O dönem hiçbir şey net değildi.
Bize çok iyi baktılar, yakından izlediler.
Pozitif olduğumuzu öğrendikten 3 gün sonra doktorlar iyi olacağımıza karar verebildi. Bu yaşadıklarımızın ilk yarısı. Diğer kısmı ise kimseye vermediğimizden emin olmamız gerekiyordu. Bu da sorumluluğun diğer tarafıydı.
Yapılabilecek şeyler aslında çok basit. Maske tak, ellerini yıka, sosyal mesafeyi koru ve izole ol. Ortalama bir insanın sorumluluk duygusuna nasıl sahip olmadığını anlamıyorum.
◊ “The Queen’s Gambit”te de, “Last Night in Soho”da da karakteriniz bir “ait olma mücadelesi” içinde. Siz de rekabetin yüksek olduğu bir sektörün parçasısınız. Peki sizin kendi mücadeleleriniz neler?
Anya Taylor-Joy: Ait olma mücadelesi, hepimizin belli bir noktada yaşadığı bir şey. Çocukluğumuzda okula başlarken ya da yeni bir çalışma ortamına girerken hepimiz bir noktada bu hissi yaşıyoruz. O yüzden bu çok evrensel bir konu. Mücadeleme gelirsem... Filmdeki karakterim Sandie’nin açlığıyla kesinlikle bağlantı kurduğumu söyleyebilirim. Onun bu dünyanın bir parçası olmak istemesiyle. Çünkü ben de film endüstrisinde kimseyi tanımıyordum ama bu dünyanın bir parçası olmak istediğimi biliyordum. Bir nevi kendi yolumu arıyordum ve okuduğum her şey aradığımın doğru zamanda, doğru yerde olacağını söylüyordu. İşte şimdi doğru yerdeyim.
◊ “The Queen’s Gambit” dizisi sizi yıldız yaptı diyebiliriz. Öyle büyük ses getiren bir işten sonra proje seçmek zor oldu mu?
- Bilmiyorum, üzerinde çalıştığım her şeyde kendimi çok şanslı hissediyorum. Her gün yaptığım işe daha çok âşık oluyorum. Önemli olan da bu. İş için buradayım. Başarı harika tabii ki. Ama günün sonunda yapmayı en sevdiğim şey; her gün kalkıp işe gitmek. Bunu yapmaya devam edebilmek ve şu anda bu projede birlikte çalıştığım insanlar gibi harika yetenekli insanlarla çalışma şansını elde etmek. Kendimi inanılmaz ayrıcalıklı hissediyorum.
◊ Nereden bağlanıyorsunuz?
- Evden. Santa Barbara’daki ev ofisimden bağlanıyorum.
◊ Yönettiğiniz kısa belgesel “Madness in The Hills” ile başlayalım sohbetimize. Bize biraz bilgi verir misiniz belgesel hakkında?
- Belgesel yapım ortağımla birkaç yıl önce, spor kanalı ESPN’in “30 for 30” serisi için Christian Laettner ve Duke basketbol takımı hakkında “I Hate Christian Laettner” adlı bir belgesel çektik ve çok eğlendik. Sonra Ocak 2018’de, Santa Barbara’da bir trajedi meydana geldi, fırtına ve toprak kaymaları yüzünden üç saat içinde 23 kişi öldü. İklim değişikliğinin yarattığı hava şartlarını hâlâ anlamayan insanlarla dolu bir dünyadayız. O yüzden gerçekten anlatılması gereken önemli bir hikâye olduğunu düşündüm. Cep telefonumda fırtına ve trajedi sırasında çektiğim görüntüler, ardından hayatta kalanlarla yaptığım sohbetlerde korkunç derecede üzücü ve gerçekten dramatik hikayeler dinledim. Bu nedenle bu belgeseli yapmak istedim.
ARTIK BEŞ YILDA BİR FİLMLE GEÇİNMEK ZOR
◊ Nereden bağlanıyorsunuz?
- Santa Monica, Los Angeles’dan.
◊ Hayatta önem verdiğiniz şeylerin başında ne gelir?
- Sabahları kalktığınızda yaptığınız her şeyde bir amacınızın olması önemli. Dünyaya katkıda bulunmak, dünyaya geri vermek önemli. Yaptığım seçimlerle, dünyaya pozitif enerji gönderdiğimi ve dünyaya bir şeyler kattığımı düşünüyorum.
◊ Kötü enerjiden kurtulmak için neler yaparsınız?
- Kötü hislerin çoğu kendimden kaynaklı oluyor. Kendini gerçekten çok zorlayan, her şeyi fazla düşünen ve kafaya takan bir yapım var. Bu benim doğam. İtiraf etmekten nefret ediyorum ama sanırım iyi şeyler değil de her zaman kötü şeyleri düşünen biriyim. Bu yüzden kendimin en büyük düşmanı benim. O yüzden kendime dikkat etmeliyim.
◊ Nereden bağlanıyorsunuz?
Passionflix ofisimden… Los Angeles, California’dayım.
◊ Siz, kardeşleriniz Elon ve Kimbal… Üçünüzün de ortak noktası yapılmayanı yapmanız, sıra dışı düşünme yeteneğiniz. Dünyada sizin için engel yok, sadece fırsat var gibi… Merak ettiğim, nasıl büyütüldünüz. Zihinsel düşünme yeteneğinizde ailenizin etkisi ne yönde oldu?
Çok teşekkür ederim… Harika bir soru. Bu bakış açısı için teşekkürler. Çok küçük yaşlardan itibaren bize, dünyanın küçük olduğu ve gidip her şeyi keşfetmemiz gerektiği söylendi. Annem (Maye Musk) çok güçlü bir kadın. Sağlık-fitness, kendine iyi bakma, güçlü olma konularını şiddetle savunan bir kadın. Bence onun bu özellikleri bizi nasıl büyüdüğümüz konusunda gerçekten etkiledi. Birçok yönden kendi halimize bırakıldık, annem bekar çalışan bir anneydi. Annemle babam, ben çok küçükken ayrılmıştı. İkisi de çok sıkı çalışan insanlardı. Çok genç yaşta bağımsız olmaya, kendimizi beslemeye ve kendimize fırsatlar yaratmaya bırakıldık.
◊ Sizi sahnede izlemeyi çok sevdiğim için sahneyle ilgili planlarınızı sorarak başlamak istiyorum...
- Sahnede performans sergilemeyi ve tek kişilik şovlarımı yazmayı seviyorum. Politik görüşlerimi, felsefelerimi, Amerika’da ve dünyada Latin bir adam olmanın nasıl bir şey olduğunu en iyi sahnede anlatıyorum. Sahne olacak tabii ki...
◊ Pandemiyle birlikte değişen bir dünyada yaşıyoruz. Neler düşünüyorsunuz bu süreç hakkında?
- Yaşadığımız dönem büyüme sancıları gibi. Amerika pandemiyle birlikte nihayet hesap vermek ve kendini düzeltmeye başlamak zorunda kaldı. “Black Lives Matter”ı (ABD’de yaşayan Afro Amerikan kökenli halka yönelik ırkçılığa karşı başlatılan sivil toplum hareketi) gerçek anlamda ilk kez duyduk. Hollywood’da Latin ve siyahilerin olmadığına dikkat çekildi. Şahsen ben, bunun için sürekli savaşan bir insanım. Latinler Amerika’da nüfusun yüzde 20’sini, Hollywood’un olduğu Los Angeles’taysa nüfusun yarısını oluşturuyor. New York’ta beyaz nüfusa eşitiz, Teksas’ta en büyük nüfusuz, pek çok eyalette varız ama kamera önündekilerin yüzde 4’ünden daha azı Latin. Hollywood ve dijital platformlarda anlatılan hikayelerin yüzde 1’inden azı bizim hikayelerimiz. Stüdyo ve dijital platform yöneticilerine şöyle diyorum, eğer 10 oyuncunuz varsa, ikisi Latin olmalı. 10 yönetici varsa, ikisinin Latin olmasını istiyorum. 10 hikaye varsa, bunlardan ikisinin Latin hikayesi olmasını istiyorum. Ancak bu şekilde eşitlik elde edebiliriz.
◊ Filmlerin bilinmeyeni, konuşulmayanı gün ışığına çıkarma gücü hakkında neler söylemek istersiniz?
◊ Röportajımıza nereden bağlanıyorsunuz?
-New York’taki evimdeyim. Köpeğimi mutfağa koydum. Kocam söyleşi için kenara çekildi…
◊ Çok güzel görünüyorsunuz. Rutininiz hakkında bilgi vermek ister misiniz?
-Sigara içmeyi bıraktım. İçki içmem… Güzel bakım kremlerini ve yağları severim. 51 yaşındayım ve her zaman kendime baktım. Yaşlandıkça daha fazla zaman harcıyorum kendim için, cildimi hiç yapmadığım kadar nazikçe temizliyorum. Kayınpederim sevgili Kirk (Douglas), beni her gördüğünde “seni seviyorum” demeden asla asla asla selamlamazdı… İyi görünmesem de “hem için hem dışın güzel, seni çok seviyorum” derdi. Kirk’ün bana ve çocuklarıma söylediği bir şey vardı: “Spor yapmayı, hareket etmeyi bırakmayın ve sakın düşmeyin…” Kirk kelimenin tam anlamıyla 99’uncu doğum gününe kadar spor yapıyordu. Sonra spor hocası öldü. Bir gün hocasının evine gitti, eve geri döndü ve “hocam öldü” dedi. Ben de “kaybın için çok üzgünüm Kirk, kaç yaşındaydı spor hocan” diye sordum. Çünkü genç görünümlü, güçlü bir adamdı. “Ohh 96 yaşındaydı” dedi (gülüyor)… “Spor hocan 96 yaşında mıydı!!!” Tepkim buydu (gülüyor).
Ben de aktif yaşama ritüelini takip ediyorum. Küçük sorunlar için strese girmemeye çalışıyorum. Pozitif kalmak, başkalarına iyilik yapmak ve kibar olmak… Bu nitelikler bizi iyi hissettirir. Kulağa biraz klişe gelecek ama her şey aslında içten. Sağlıklı ve temiz olduğunuzda, kendinizi pozitif hissettiğinizde enerjiniz de yüksek oluyor. Güzellik sadece bakım kremlerinden ibaret değil, bir yaşam tarzı. Ve ayrıca benim güzel annem bana iyi genler verdi.
◊ Kendi hazır giyim markanız Casa Zeta-Jones’u kurdunuz. Kendi tasarımınızı mı giyiyorsunuz?
-Evet, kendi tasarımımı giyiyorum. Casa Zeta-Jones benim kamera önünde ve tiyatroda olmadığımdaki yaratıcı çıkışım. Bu alanda da çok eğleniyorum, birlikte çalıştığım harika kadınlardan oluşan küçük bir ekibim var. İş ortağım, “Shark Tank”dan tanıdığımız Daymond John. Tasarım aşkımı da artık işime dahil ettim. İç mekanlarla başladım, şimdi hazır giyime geçtim. Kadınlar için erişilebilir, bir araya getirilmesi kolay, iyi bir fiyatları olan bir koleksiyon.
◊ Nereden bağlanıyorsunuz?
- Los Angeles’tayım.
◊ “Genius: Aretha” dizisine hazırlanırken, Aretha Franklin hakkında bilmediğiniz neler öğrendiniz?
- Bilmediğim şey; babası komaya girdikten sonra ona nasıl baktığıydı. Babasını hayatta tutmayı o kadar istediğini bilmiyordum. Bu benim için Aretha’nın ne kadar sevecen olduğunu, kalbinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Sonrasında da kalbinin nasıl kırık olduğunu...
◊ “The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains”, büyüleyici bir sergi. İlk gördüğünüzde neler hissettiniz?
- Daha önce birkaç başka şehirde sergiledik ama Hollywood’un tamamen farklı bir havası var. Her şey biraz daha acayip. Kullanılacak kelime sanırım bu; “acayip”. Ve ben Hollywood’daki atmosferi çok sevdim.
◊ Sizin için sergide yer alan en değerli parça hangisi? Pink Floyd için değil, sizin için özel olanı soruyorum...
- Hokusai boyalı bateri seti. Yaklaşık 50 yıl önce yapıldı ve bence hâlâ dikkat çekici görünüyor. Boyası şahane ve fırsat buldukça o bateriyi kullanmaya meyilliyim. Muhtemelen favorim o bateri...
◊ Şef, İstanbul sizin ikinci eviniz gibi sanırım. Sık sık ziyaret ediyorsunuz, değil mi?
- Evet, bu yıl Bodrum-Yalıkavak’ta tatil yaptım. Sonra D Maris’e gittim. Şimdi de İstanbul’dayım.
◊ Dünya yeme içme sektörünün en tepesindeki isimlerinden biri olarak, Türkiye’deki sektör hakkında neler düşünüyorsunuz? Demet Sabancı yakın dostunuz, kendisi Türkiye’nin gastronomi zenginliğini tanıtmak için çalışan biri. Demet Hanım’la işbirlikleriniz olacak mı?
Yapımcılık cesaret işi
Lawrence Bender, “Reservoir Dogs” (1992), “Good Will Hunting” (1997), “Inglourious Basterds” (2009) gibi dünya çapında ses getiren Hollywood filmlerinin yapımcısı. Hayata geçirdiği projelerle 3’ü ‘en iyi film’ olmak üzere 29 Oscar adaylığından 6’sını kazandı. İklim değişikliği konusunda farkındalık yaratan “An Inconvenient Truth” adlı yapımıyla ‘en iyi belgesel’ dalında da Oscar’ı kucakladı. Bender ile “Reservoir Dogs” filminin 30’uncu yılı sebebiyle görüntülü olarak konuştuk.
◊ “Reservoir Dogs” (Rezervuar Köpekleri) filmiyle başlayalım. Hikaye elinize nasıl ulaşmıştı?
- Quentin Tarantino’da o sıralar “Natural Born Killers”ın (Katil Doğanlar) senaryosu vardı. Onu film yapmaya çalışıyordu. Bana “Natural Born Killers”ın senaryosunu verdi. Bu film için notlarımı aldım, üzerinde çalıştım. Ama sonra “Natural Born Killers’ı unut, ben farklı bir şey yapmak istiyorum” dedi. 3 haftada “Reservoir Dogs”u yazdı.
◊ Tarantino’yla nasıl tanışmıştınız?
- “Intruder” adında küçük bir film yapmıştım. Filmde Sam Raimi ve Bruce Campbell vardı.
O filmin yönetmeni, bir yaz partisinde beni Quentin’le tanıştırdı. İkimiz de meteliksizdik. Yolunu bulmaya çalışan, mücadele eden insanlardık...
Neyse “Reservoir Dogs”un yapımına dönelim. Gerekli parayı toplamam için bana 2 ay verdiğini söyledi. Harika bir film olacaktı, çünkü harika bir senaryoydu. “O kadar uzun süredir uğraşıyorum ki, bu filmi yapmam lazım” dedi.
Senaryoyu, yapımcı ve yönetmen Monte Hellman’a götürdüm. Okuyunca filmi kendi yönetmek istedi. Ben de Quentin ile tanışması gerektiğini söyledim, “Filmi Quentin yönetecek” dedim. Tanıştılar ve tabii ki çok iyi arkadaş oldular. Monte, “Tamam, yönetmiyorsam yapımına yardım etmek istiyorum” dedi ve film yapıldı.
ADAM “PARA VERECEĞİM AMA KIZ ARKADAŞIM DA OYNAYACAK” DEDİ
◊ Sektör çok değişti. O filmi bugünkü iklimde yapmak mümkün olur muydu sizce?
- Bu soruya tam bir cevap veremem. Ama yapılabileceğini düşünüyorum. O zamanlar bile insanların tuhaf istekleri vardı. Bir adam bize para verecekti ama filmin sonunu değiştirmek istedi. Başka bir adam, “500 bin dolar vereceğim ama kız arkadaşım filmde oynayacak” dedi. O dönem var olma mücadelesi veriyorduk. Quentin otobüse biniyordu, benim eski bir arabam vardı...
Harvey Keitel, Tim Roth, Michael Madsen gibi isimleri buluşturan 1992 yapımı “Reservoir Dogs”, 1993’te Türkiye’de SİYAD Ödülleri’nde en iyi film seçilmişti.
◊ Kabul ettiniz mi adamın teklifini?
- Bir gece düşündük ve “hayır” dedik. Mantık dışı bir istekti. Yani film yapmak o zamanlar kolay değildi. Şimdi de değil.
Soysuzlar Çetesi
◊ Şimdiki filmlerin sonundaki jeneriklere bakıyorum, 46 kişi “yönetici yapımcı”, 15 kişi “yapımcı” yazıyor. Bu duruma nasıl gelindi? Gerçek yapımcılar, yapımcılığı neden bıraktı?
- İyi bir soru. Menajerler de yapımcı olmaya başladı. Menajerler çok daha önemli bir grup haline geldi. Film yapmak daha da zorlaştı. Mesela bir filmi finanse ettim.
“Hacksaw Ridge” adında bir film yaptık. Filmin bütçesinin yarısından fazlasını koyduk. Hepimiz baş yapımcı olarak yer aldık. 16 baş yapımcı vardı. Bir düzine de yapımcı vardı.
Filmde rol alan Mel Gibson’ı o sene Venedik Film Festivali’nde görünce kadeh kaldırdım ve “Filmindeki pek çok yapımcıdan biri de benim” dedim. Oysa Quentin’in birçok filminde ve başka filmlerde tek yapımcıydım.
BEN AFFLECK VE MATT DAMON HARİKA BİR TAKIM OLDU
◊ Diğer bir hikâyeniz de Matt Damon ve Ben Affleck ile ilgili. Bu iki isme “Good Will Hunting”de (Can Dostum) yardım ettiğiniz dönemi anlatır mısınız?
- Oldukça zeki, ne istediklerini gerçekten bilen, akıllı adamlardı. Mükemmel zamanlardı. New York Film Eleştirmenleri Ödülleri gecesindeydik. “Ucuz Roman”la oradaydık. Harvey Weinstein de oradaydı. New York’ta büyük bir kar fırtınası vardı. Sonra hep birlikte Four Seasons Oteli’ne yürüdük. Harvey bana gelecek yıl 1 numara olacak bir film yaptığını söyledi: “Good Will Hunting”. “Senaryoyu okumanı istiyorum, eğer beğenirsen arkadaşlarla tanışmanı ve yapımcı olmanı çok isterim” dedi. Bu şekilde dahil oldum.Senaryoyu geliştirmek için Matt ve Ben ile çalışmaya başladım. Hepimiz yönetmen olarak Gus Van Sant’ı istedik. Sadece Harvey, Gus’ın doğru adam olmadığını söyledi. Harvey’i ikna etmem 6 ayımı aldı. Ben ve Matt, harika bir takım oldular. Çok hevesliydiler. Onlarla çalışmak harika bir deneyimdi.
◊ Harvey Weinstein ile bir sürü projede birlikte çalıştınız. Arkadaştınız. Onunla ilgili neler söylemek istersiniz?
- Bu kesinlikle zor bir soru... Harvey hakkında konuşmayı gerçekten istemiyorum. Bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Çok basit bir şekilde cevaplarsam; ben ve Harvey birçok iniş ve çıkış yaşadık. Hayatımın en yüksek çıkışları da, en düşük inişleri de Harvey’le birlikteydi. Hapse atılmasına sebep olan şeylerin farkında değildim. Böyle şeyler olduğunu bilmiyordum. Ama özel hayatımda, hayatımdaki en olağanüstü anlardan bazılarını onunla yaşadım. Başarılar ama aynı zamanda bazı korkunç düşüşler de oldu...
‘INGLOURIOUS BASTERDS’I YAPARKEN HİÇBİR ŞEY KOLAY DEĞİLDİ
◊ Bugüne kadar karşılaştığınız en büyük zorluk neydi?
- Aman Tanrım, film yapmak kolay değil! Cesaretten yoksun insanlar için uygun bir iş değil bu. “Inglourious Basterds”ı (Soysuzlar Çetesi) yaparken hiçbir şey kolay değildi mesela. O filmle ilgili her şey bir meydan okumaydı.
◊ Nasıl?
- Quentin’i doğum gününde Vegas’ta görmüştüm. Bana “Inglourious Basterds isimli bir film yazıyorum” dedi. Sonra beni aradı, “Senaryo bitti, yolluyorum oku” dedi.
O gece senaryoyu iki kez okudum. Quentin’i aradım, bana söylediği ilk şey; “Sence Cannes’a yetiştirebilir miyiz?” oldu.
Dedim ki, “Herkes sana bunun imkansız olduğunu söyleyecek ama eğer mümkünse de biz yaparız.” Daha önce Almanya’da hiç çekim yapmamıştık ama çekimlerin Almanya’da olmasına karar verdik.
Bu işi yapabilmek için 13.5 hafta içinde çekime başlamamız gerekiyordu. Aslında her açıdan imkansız gibi görünüyordu...
◊ Nasıl yaptınız peki?
- Quentin, senaryoyu o sırada Güney Fransa’da olan Brad Pitt’e yolladı. Biz de tam olarak 13.5 hafta sonra çekimlere başladık. Buna parayı bulmak, oyuncu kadrosunu bir araya getirmek, Almanya’ya uçmak da dahildi.
◊ “Inglourious Basterds”da yıldızı parlayan isim Christoph Waltz’du. Onu nasıl dahil ettiniz?
- Harika bir hikâyesi var! 3 hafta sonra Almanya’ya uçtuk. Oyuncu seçimine başladık. Bir sürü aktörle tanıştık. Gerçekten iyi aktörlerdi. Ama Quentin mutlu değildi. “Şimdiye kadar yazdığım en iyi karakter bu ama rolü oynama yeteneğini gösteren aktörü bulamadım” dedi.
Ertesi gün, seçim seansında içeri giren ikinci kişi Christoph Waltz’du. Quentin seçmelerde kimseyi istemez. Tüm okumaları Quentin yapardı, bazen küçük rolleri benim okumama izin verirdi. Quentin okumaya başladı. Peşinden Waltz okumaya başladı. Ve biz, masanın altından birbirimizi tekmelemeye başladık! Çünkü çok heyecanlandık. Waltz dışında ikinci bir seçenek bile yoktu. O odaya girmemiş olsaydı, “Inglourious Basterds” sadece bir roman olurdu, film olmazdı. Christoph olmasaydı, Quentin asla o filmi yapmazdı.
OYUNUN KURALLARINI DEĞİŞTİREN FİLM
◊ Ekolojik sorunlarla ilgileniyorsunuz. UCLA’da çevresel konularla ilgili çalışmalar yapıyorsunuz. Biraz yaptıklarınızı anlatır mısınız?
- Bu hayatımın büyük bir parçası. “An Inconvenient Truth”u (Uygunsuz Gerçek) 16 sene önce yaptım. O, oyunun kurallarını değiştiren bir film oldu. Bir şekilde dünyayı geldiğimizden daha iyi bir yer olarak bırakmayı istiyorum, bu hayatımın büyük bir parçası. Üç konuyla ilgileniyorum; küresel ısınma, iklim krizi, nükleer silahlar...
Dünyada o kadar çok sorun var ki. Nereye dönsen başka bir sorunla karşılaşıyorsun. Geçen yıl çok ilham aldığım ve duygulandığım olay; Floyd’du. George Floyd olayı beni motive etti ve geçen yıl milyonlarca insanın izlediği iki kısa film yaptım. Filmlerin fark yaratıp yaratmadığını bilmiyorum ama eğer küçük bir fark yarattıysa bile mutlu olurum. Yardım ediyor olmak bana kendimi iyi hissettiriyor. UCLA’da ise çevre konusunda koçluk yapıyorum.
◊ Şu an nereden bağlanıyorsunuz?
- Los Angeles’tayım. Bilardo ofisimde. Son 1-2 yıldır bulunduğum yerdeyim.