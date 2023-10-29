Usta gazetecinin büyük sırrı

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◊ Patricia, bu hikâyeyi anlatmak istemene ne sebep oldu?

- Patricia Arquette: Cheryl Della Pietra, çalıştığı zamandan ilham alarak bu harika kitabı yazdı. Cheryl büyürken benim için büyük bir ilham kaynağıydı. Bu işte ilginç olduğunu düşündüğüm birçok tema da vardı. 90’larda büyümek, ünlüleri tanımak, onların yörüngesinde olmak nasıl bir şeydi çok merak ediyordum. Karşılıklı bağımlılığın belirsiz doğasına ve sınırlarınızın ne kadar çok olduğuna, sınırlarınızı nasıl aştığınıza ve başka birinin ne olduğuna bakmak istedim. Dünya seni bir kutuda tutmak istiyor. Gerçekten ilginç olduğunu düşündüğüm pek çok şey vardı.

◊ Claudia karakterini oynamaya nasıl karar verdiniz?

- Patricia Arquette: Aslında ilk etapta filmin başka bir yönetmeni vardı. Bana da Claudia karakteri için teklif getirdiler. Menajerime, “Bu senaryoda bir şeyler var ama tam olarak aradığım şey orada değil” dedim. Sonra yönetmen başka bir projeyle meşgul olduğu için yapımla araları bozuldu. Sonra bana yönetmemi teklif ettiler. Claudia karakterine yenilikler ekledik. Böylece hem filmin yönetmenliğini üstlendim hem de Claudia karakerini oynadım.

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◊ Kendi setinize nasıl yaklaşmak istediniz?

- Patricia Arquette: Pek çok fikrim vardı. Ama çok yüksek bütçemiz olmadığını biliyordum. Bazı sahneleri özel efektlerle çekmemiz gerekiyordu.

Özel efekt için paramız yoktu. Bütçeye takılmadan ilerlemeyi seçtim. Bazen boğuluyormuş gibi hissettim ama her geçen gün daha da heyecanlandım.

DOĞUM GÜNÜMDE FİLME SEÇİLDİĞİMİ ÖĞRENDİM

◊ Camila, filminiz ilk gösterimini Toronto’da yaptı... Neler hissediyorsunuz?

- Camila Morrone: Filmi ilk kez beyazperdede burada izledim... Kendimi biraz duygusal hissediyorum.

◊ Alley Russo karakteriyle yolunuz nasıl kesişti?

- Camila Morrone: Hikâye menajerlerime geldi, seçmelere katıldım. Gördüğüm ilk şey Patricia Arquette’in yönetmenlik denemesiydi. Şöyle düşündüm; “Bu gece, bu anları unutmamak için beynim her şeyi kayıt altına alacak.” İki ay haber alamadım. Rolü alamadığımı varsaydım. Doğum günümde Patricia Arquette’in “Gonzo Girl”de Alley Russo’yu oynamam için beni seçtiğini söyleyen bir telefonla uyandım. Buna inanamadım. Benim gibi yeni bir oyuncunun, işlerinde usta olan insanlarla çalışmasını hiç beklemiyordum. Yeteneklerine hayran olduğum bu insanlardan çok şey öğrenmek istedim.

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ANNE GİBİ ŞAHİN GÖZLERİ VARDI

◊ Willem Dafoe nasıl bir partnerdi?

- Camila Morrone:

Willem her zaman kendimi çok güvende hissetmemi sağladı. Zor zamanlarımda ona güvendim, yardım ve tavsiye isteyebildim. Biz iyi ortaklarız. Bir ara bunu tekrar yapmalıyız.

◊ Peki, Patricia Arquette ile çalışmak sizin için nasıldı?

- Camila Morrone: Patricia oyuncularına karşı inanılmaz derecede korumacıydı. Rahat ve güvende olduğumuzdan, prova yapacak alanımız olduğundan emin olmak için her zaman herkesin üzerinde anne gibi şahin gözleri vardı. Ayrıca çamaşırlarımı yıkamayı bile teklif etti. Bu yüzden Patricia bu filmde kelimenin tam anlamıyla her şeyi yaptı.



Camila Morrone - Willem Dafoe - Patricia Arquette

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KARİYER KELİMESİNE BİRAZ ALERJİM VAR

◊ Willem, senaryoya ilk tepkinizi merak ediyorum...

- Willem Dafoe: Çok güzel olduğunu düşündüm. İyi olaylar, iyi yazılar, çalışmak için iyi bir temel... Bu film, bir şeyler keşfedebilmenin yoluydu. Pek çok zevk vardı, çok keyif aldım. Kolay bir çekim olmadı ama Patricia çok güzel bir iş çıkardı.

◊ Kariyerinizde şu an hangi noktada olduğunu düşünüyorsunuz?

- Willem Dafoe: Beynimde bir kusur var... Bir şeye her başladığımda, sanki diğer her şeyi unutuyorum ve sanki ilk sefermiş gibi geliyor bu yüzden bu konuda çok fazla endişelenmiyorum. Kariyer anlamında nerede olduğuma gelince... Bunu hiçbir şekilde ölçemiyorum çünkü bu kiminle konuştuğunuza ve neyle ilgilendiğinize bağlı. Nerede olduğumu ve hayatımın hangi noktada olduğunu düşünmemek için bilinçli bir çaba gösteriyorum. Benim kariyer kelimesine biraz alerjim var.

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◊ ‘Walker Reade’ karakteri hakkında neler söylemek istersiniz?

- Willem Dafoe: Walker Reade yaratıcı yaşamının sonunda olup olmadığına karar vermeye çalışıyor. Üstelik yanında onun neden çekici geldiğine karar vermeyen genç bir kadın var... Karşısındaki kadından daha fazla bilgi ve bir hayal gücüne sahip. Onun için sık sık sahnelenecek bir gösterisi var. Fiziksel durumu pek iyi değil. Dışarıda güçlü görünmeye çalışıyor ama özel anlarında savunmasız olduğunu görüyoruz. Uyuşturucu bağımlılığının ona yaşattığı bedeller oluyor.