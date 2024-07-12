Ülkemiz çok güzel

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Şık butik otellerden lüks tesislere farklı olanaklara sahibiz. Ama artan fiyatların bu yıl Bodrum’u fark edilir derecede sessizleştirdiğini görme şansım oldu.

Fiyatları bir tarafa bırakırsak, Los Angeles’tan her sene Bodrum ve İstanbul hayaliyle gelen biri olarak, bu gelişimde beni etkileyen yerleri derlemek istedim.

Bodrum Loft: Evden uzak ev

Uzun süreli konaklamalar için de tasarlanmış, zarif yaşam alanlarıyla kendinizi “evinizden uzakta evde” hissettiren Bodrum Loft, Demirbükü Koyu’nda, Ege Denizi’nin mavi suları ve doğal güzellikleriyle sakin yaşam temposunun keyfini çıkarmak için tercih edilen destinasyonlardan.

Sakin yaşam temposunun keyfi demişken, eğlence severleri de unutmamış Bodrum Loft.

Eğlence ve organizasyonların başında DJ Cenk Niğdelioğlu var.

Milli takımımızın 2 Temmuz’da Avusturya karşısındaki galibiyetini Cenk Bey’in ritimleriyle kutladık, çok da eğlendik.

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Açık hava sergisi

Thaddaeus Ropac galerisi ve Bodrum Loft’un iş birliğiyle gerçekleşen “Persona” açık hava sergisinde Tony Cragg, Erwin Wurm, Tom Sachs ve Sylvie Fleury’nin eserlerini ve çağdaş heykel sanatının ilginç dünyasını ziyaret edebilirsiniz. Sergi 1 Eylül’e kadar açık.

Üç gurme restoran

Mutfak deneyimi sunan üç gurme restorana ev sahipliği yapıyor Bodrum Loft.

◊ LoftElia:

Bodrum tatilimden aklımda kalan mekânlardan biri, enfes Ege mutfağıyla ruhu dinlendiren yemek deneyimiyle LoftElia oldu.

Şef Deniz Aşan’ın lezzetlerini zenginleştiren yerel malzemeler, hafif deniz meltemi ve doğayla iç içe bir yemek yolculuğu...

Michelin Rehberi’nin 2024 Tavsiye Edilenler Listesi’nde yer alan LoftElia’nın mutfak ekibi, sürdürülebilirlik uygulamalarına önem veriyor.





Keza tabaklardaki sunum tasarımları, gastronomide ne kadar ilerlediğimizi bana bir kere daha gösterdi.

◊ Papermoon: İstanbul’un ünlü restoranı, yemek deneyimini Bodrum’da sahil ortamıyla birleştiriyor. Ağaçların gölgesinde çekici bir mekân.

◊ Ters Köşe Balık Restoranı:

Yunanistan’a gitmenize gerek yok. Rakı-balıktan zevk alıyorsanız, ortamı küçük sahil köyü şirinliğinde olan Ters Köşe’ye gidin.

Mekân her yönüyle adı gibi ters köşe.

Otantik deniz ürünleri sevenlere tavsiye ederim.

Eğer gitme şansınız olursa, otelin müdürü sayın Mustafa Özel’e de mutlaka bir “merhaba” deyin.

Otelin işleyişini çok iyi yönetmesinin yanı sıra muhabbeti, insan sevgisi ve pozitif enerjisini görmenizi isterim.