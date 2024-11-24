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Türk kültürünü Hollywood’da

#Hollywood Türk Film Ve Dizi Günleri#Amerika#Los Angeles

Hollywood Türk Film ve Dizi Günleri, 16-17 Kasım tarihlerinde Los Angeles’ta gerçekleşti. Etkinlik kapsamında Hollywood’dakiler Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı oldu.

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Türk kültürünü geçtiğimiz hafta sonu Hollywood’da tanıttık. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleri ve OGM Pictures’ın ana sponsorluğuyla desteklenen Hollywood Türk Film ve Dizi Günleri, 16-17 Kasım tarihlerinde gerçekleşti. Bu özel etkinliğin başlangıcı ise Ecem Lawton’ın yönetmenliği ve sunuculuğu ile Sony Stüdyoları’nda gerçekleşti.

Türk kültürünü Hollywood’da
Elif - Barbaros Tapan - Mohamed Hadid - Keni Silva

Etkinlik kapsamında 16 Kasım’da Oscar aday adayı filmimiz “Hayat”ın galası düzenlendi. 17 Kasım’da ise OGM Pictures’ın iki yeni dizisi “Sahipsizler” ve “Şehrazat”ın gösterimleri yapıldı.

Birçok Amerikalı katılımcı, Türk kültürünü ve hikâyelerini asla bilmediklerini itiraf ederek izledikleri filmler karşısında hayranlıklarını bizimle paylaştı.

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Türk kültürünü Hollywood’da

Dilan Çiçek Deniz iddialı elbisesiyle gecenin en dikkat çeken ismi oldu.

SEÇKİN DAVETLİLER KATILDI

İki gün süren etkinliklere katılanlar arasında “Hayat” filminin yönetmeni Zeki Demirkubuz ve oyuncuları Cem Davran, Miray Daner vardı. Ayrıca Dilan Çiçek Deniz, Akın Akınözü, İsmail Hacıoğlu da açılış gecesine katıldı. Etkinliklere Emmy ödüllü yapımcı Devrim Wellman, Altın Küre’nin başkanı Helen Hoehne, Sony uluslararası içerik başkanı Shebnem Aşkın, Grammy adayı olan besteci Esin Aydıngöz, 6 Şubat depremlerinden sonra Amerika’dan ülkemize yardım ekibi gönderen Anthony Morrone, Susan Baaj, Bennu Gerede, Aslı Filinta, SpaceX’in direktörlerinden Omar Kunbargi, Gigi ve Bella Hadid’in babası Mohamed Hadid, dansçı-koreograf Nick Pauley, “James Bond: No Time to Die”, “A Star Wars Story”, “Wonder Woman”ın yardımcı yönetmeni Lizzie Maxwell, yapımcılar Rock Jacobs, Jeff Rice, Marvin Cheng, Frank Harris gibi sektör profesyonelinin yanı sıra Türk-Amerikan toplumunun seçkin üyeleri katıldı.

Türk kültürünü Hollywood’da
Bennu Gerede - Aslı Filinta

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ZİYARET ETTİĞİM EN GÜZEL ÜLKE

Altın Küre başkanı Helen Hoehne, etkinlikler kapsamında bir konuşma yaptı. Hoehne’nin şu sözleri ise dikkat çekti: “Burada olmak mutluluk verici. Barbaros beni davet ettiğinde bir saniye bile düşünmeden ‘Tabii ki gelirim’ dedim. Çünkü Türkiye’yi seviyorum. Türkiye’nin elçisi olmalıyım. Geçtiğimiz yazdan beri herkese ‘Dünyada hiçbir ülke Türkiye’nin misafirperverliğini geçemez’ diyorum. Bunu kalpten söylüyorum. Bu yaz ilk defa ülkenize geldim. Kültürünüzü deneyimledim. Ziyaret ettiğim en güzel ülkeydi diyebilirim.”

Türk kültürünü Hollywood’da
Nick Pauley
Türk kültürünü Hollywood’da
Orcun Malkoçlar - Marina Mazepa
Türk kültürünü Hollywood’da
Cem Davran - Miray Daner - Burak DakakTürk kültürünü Hollywood’da
İsmail Hacıoğlu
Türk kültürünü Hollywood’da
Ecem Lawton
Türk kültürünü Hollywood’da

Casey Ford Alexander

 

 

 

 

#Hollywood Türk Film Ve Dizi Günleri#Amerika#Los Angeles
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