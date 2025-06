Toplum güçlü kadınları kötü göstermeye meyilli

Haberin Devamı

Daha çok sinema projeleriyle tanınıyorsunuz. Sizi televizyona çeken “Sirens” dizisini özel kılan neydi?

- Her zaman hikâyeye ve karaktere bakıyorum. Beni diziye çeken de bunlar oldu. Molly Smith Metzler kadın karakterlerle gerçekten harika, sıra dışı, karanlık ve komik bir dünya yarattı.

Bir proje size “evet” dedirtiyorsa, o karar anı genelde neye dayanıyor?

- Hikâyenin yazımına dayanıyor. Gerçekten öyle. Ben insanlar hakkında hikâyeler arıyorum. Bir komplo aramıyorum. Dağın tepesine nasıl çıktıklarını, bayrağı nasıl diktiklerini falan da aramıyorum. İlişkilerle ilgili hikâyeler arıyorum.

AYNI BEDENİ İŞTEN İŞE TAŞIYORUZ

Oynadığınız karakterler, sonrakileri şekillendiriyor mu?

- Bu ilginç bir soru... İnsanlar sizin çalışmalarınıza aşina olduklarında, ki bu çok güzel bir şey, sizin yaptığınız birçok işi gördüklerinde, yaptığınız işi merak ettiklerinde ve bu işlerde bir tür ortak nokta varsa, bağ kuruyorlar... Bazen ne olacağını söyleyebiliyorum. Sonra ne yapacağınız, önce yaptığınız şeyden etkilenir. Gerçi her zaman aynı şeyi yapmayı istemezsiniz. Bir oyuncu olarak her zaman aynı bedeni işten işe taşıyoruz. Fiziksel bedenin, yüzün, saçın her neyse. Ve bu bir tür iz bırakıyor. (Gülüyor) Sanki senin izin bir şekilde kaplanmış gibi. Bence bu anlamda, insanlar bir bağlantı olduğunu hissediyor.

ATAERKİLLİĞİN SONUCU

Toplum, özellikle geleneksel beklentilere meydan okuyan güçlü kadınları sizce nasıl algılıyor?

- Kapitalizmin gücünden, paranın gücünden, toplumumuzda yarattığımız hiyerarşi türünden bahsediyoruz. Sözde yüzde 1, bir şekilde GSYİH’nin (gayri safi yurtiçi hasıla) çok büyük bir kısmını kontrol ediyor. Bu yüzden bilmiyorum.

Ayrıca güç pozisyonlarında bulunan veya güç algısı olan kadınları toplumun daha kötü göstermeye meyilli olduğunu düşünüyorum. Bu, ataerkilliğin bir sonucu. Bilmiyorum. Bilmiyorum... Kadınların bu kültürü özümsemesi ilginç.

PARA İNSANA GÜÇ VERİYOR

Dizide sessiz ama güçlü bir hakimiyet kuran bir kadın izliyoruz. Sizin için bu karakterin anahtar noktası neydi?

- Oh, sessiz hakimiyet. Bence para insana güç veriyor. Karakterim çok çok az şey yapan ve dikkat çekebilen biri, çünkü yaşadığı dünya tamamen onlara ait. Yani insanların dikkatini çekmek için hiçbir şey yapmasına gerek yok. Sadece orada olması yeterli. Her zaman ilgi odağı olduğu için kendinden bu kadar emin olan bir kadın. Ne demek istediğimi anlıyor musun?