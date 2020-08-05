Suşi imparatoru NOBU

Şef Nobu, 1949’da Tokyo’nun 30 dakika uzağındaki Saitama’da doğdu. 1973’de 24 yaşındayken Peru’ya taşındı ve bir ortakla ilk restoranını açtı. Umduğunu bulamayınca Alaska’ya taşındı ve kendi restoranını açtı.
Açılıştan iki hafta sonra gece yarısı restoranında yangın çıktı.
Restoranın neredeyse tamamı yandı, kendi ölümden döndü... Şef Nobu vazgeçmedi. Bu sefer istikameti Los Angeles’a çevirdi.
1977’de Los Angeles’a taşındı. İlk 10 yıl suşi restoranlarında çalıştıktan sonra 1987’de Batı Los Angeles’ta Matsuhisa’yı açtı.
Yarattığı lezzetleri Hollywood yıldızlarının keşfetmesi hızlı oldu.
Kısa zamanda Hollywood elitlerinin bile rezervasyon yapmakta zorlandığı Matsuhisa’ya 1988’de restoranın müdavimlerinden yönetmen Roland Joffe, aktör Robert De Niro’yu getirdi.
De Niro özellikle “Black Cod Miso” ve Japon sakesi “Hokusetsu”ya bayıldı. Yemek sonunda şefi birlikte bir şeyler içmek için masaya davet etti.
Karşılıklı ilk konuşma o gün o masada oldu.
New York’ta yaşayan De Niro ne zaman Los Angeles’a gelse Matsuhisa’ya gitmeye devam etti.
1989’da ünlü aktör, şef Nobu’ya büyük teklifi yaptı ve “New York’ta ortak restoran açalım” dedi. Los Angeles’taki restoranını De Niro’nun teklifinden sadece iki yıl önce açan Nobu, başka bir yerde restoran açmak istemese de De Niro’nun ısrarları üzerine New York’a gitti.
De Niro, Manhattan’ın Tribeca bölgesinde restoran açmak istediği binayı şefe gösterdi. O zamanlar İngilizce seviyesi De Niro ile fikir alışverişi yapacak boyutta olmayan şef, yarım İngilizcesiyle aktöre yeni bir restoran açmak istemediğini söyledi ve teklifini reddetti. De Niro, ne zaman Los Angeles’a gitse ortaklık konusunu hiç açmadan Matsuhisa’ya gitmeye devam etti.
Tribeca’da Nobu’ya gösterdiği binada efsanevi şef Drew Nieporent ile Tribece Grill’i açtı.
1993’te De Niro, Nobu’yu aradı “Ne diyorsun New York’a tekrar gelmek ister misin?” dedi.
Telefonda De Niro’nun hâlâ ortak restoran açma fikrinin peşinde olduğunu önce anlamayan şef, ilk teklifin üzerinden 4 yıl sonra ikinci kez “hayır” demedi.
Nobu, imparatorluğu için Drew Nieporent, Meir Teper, Robert De Niro’yla anlaşmayı imzaladı.
Nobu adıyla ilk restoranı New York’ta açıldı.
Japon mutfağını, Peru mutfağından aldığı ilhamla harmanlayan suşi imparatorunun “Nobu stili” 2021’de Süzer Grubu’nun yatırımıyla nihayet İstanbul’da olacak.
Süzer Grubu icra kurulu başkan yardımcısı Baran Süzer, küçük bir Los Angeles suşi restoranından bir fenomene dönüşen Nobu’yu Türk kültür ve geleneklerini modern, lüks ve eşsiz Boğaz manzarasıyla buluşturmanın heyecanını yaşıyor.
Süzer, otel içerisinde hizmet verecek restorana Süzer Plaza’dan da ayrı bir giriş sağlanacağını söyledi...
Suşi imparatoru NOBU
Şef Nobu, 1949’da Tokyo’nun 30 dakika uzağındaki Saitama’da doğdu. 1973’de 24 yaşındayken Peru’ya taşındı ve bir ortakla ilk restoranını açtı. Umduğunu bulamayınca Alaska’ya taşındı ve kendi restoranını açtı.
Açılıştan iki hafta sonra gece yarısı restoranında yangın çıktı.
Restoranın neredeyse tamamı yandı, kendi ölümden döndü... Şef Nobu vazgeçmedi. Bu sefer istikameti Los Angeles’a çevirdi.
1977’de Los Angeles’a taşındı. İlk 10 yıl suşi restoranlarında çalıştıktan sonra 1987’de Batı Los Angeles’ta Matsuhisa’yı açtı.
Yarattığı lezzetleri Hollywood yıldızlarının keşfetmesi hızlı oldu.
Kısa zamanda Hollywood elitlerinin bile rezervasyon yapmakta zorlandığı Matsuhisa’ya 1988’de restoranın müdavimlerinden yönetmen Roland Joffe, aktör Robert De Niro’yu getirdi.
De Niro özellikle “Black Cod Miso” ve Japon sakesi “Hokusetsu”ya bayıldı. Yemek sonunda şefi birlikte bir şeyler içmek için masaya davet etti.
Karşılıklı ilk konuşma o gün o masada oldu.
New York’ta yaşayan De Niro ne zaman Los Angeles’a gelse Matsuhisa’ya gitmeye devam etti.
1989’da ünlü aktör, şef Nobu’ya büyük teklifi yaptı ve “New York’ta ortak restoran açalım” dedi. Los Angeles’taki restoranını De Niro’nun teklifinden sadece iki yıl önce açan Nobu, başka bir yerde restoran açmak istemese de De Niro’nun ısrarları üzerine New York’a gitti.
De Niro, Manhattan’ın Tribeca bölgesinde restoran açmak istediği binayı şefe gösterdi. O zamanlar İngilizce seviyesi De Niro ile fikir alışverişi yapacak boyutta olmayan şef, yarım İngilizcesiyle aktöre yeni bir restoran açmak istemediğini söyledi ve teklifini reddetti. De Niro, ne zaman Los Angeles’a gitse ortaklık konusunu hiç açmadan Matsuhisa’ya gitmeye devam etti.
Tribeca’da Nobu’ya gösterdiği binada efsanevi şef Drew Nieporent ile Tribece Grill’i açtı.
1993’te De Niro, Nobu’yu aradı “Ne diyorsun New York’a tekrar gelmek ister misin?” dedi.
Telefonda De Niro’nun hâlâ ortak restoran açma fikrinin peşinde olduğunu önce anlamayan şef, ilk teklifin üzerinden 4 yıl sonra ikinci kez “hayır” demedi.
Nobu, imparatorluğu için Drew Nieporent, Meir Teper, Robert De Niro’yla anlaşmayı imzaladı.
Nobu adıyla ilk restoranı New York’ta açıldı.
Japon mutfağını, Peru mutfağından aldığı ilhamla harmanlayan suşi imparatorunun “Nobu stili” 2021’de Süzer Grubu’nun yatırımıyla nihayet İstanbul’da olacak.
Süzer Grubu icra kurulu başkan yardımcısı Baran Süzer, küçük bir Los Angeles suşi restoranından bir fenomene dönüşen Nobu’yu Türk kültür ve geleneklerini modern, lüks ve eşsiz Boğaz manzarasıyla buluşturmanın heyecanını yaşıyor.
Süzer, otel içerisinde hizmet verecek restorana Süzer Plaza’dan da ayrı bir giriş sağlanacağını söyledi...