Sophia Loren:Dünyanın empatiye ihtiyacı var

◊ Dizi için yaptığınız araştırmalarda kraliyet ailesi hakkında sizi en çok hayran bırakan ve en çok üzen şeyler nelerdi?
Emma Corrin: Görevlerine bağlı olmalarına hayranlık duydum. Dizinin büyük bir bölümü insanların kendilerine verilen güçle neler yapamadıklarıyla ilgili. Bu figürlerin elinde çok fazla güç olsa da kullanamıyorlar. Sık sık bunun ne kadar etkileyici bir şey olduğunu düşünüyorum.
◊ Peki sizi en üzen şey?
- Sanırım yalnızlık... İnanılmaz derecede yalnızlar...
◊ Prenses Diana herkesin sevgisini kazanabilecek hangi niteliklere sahipti?
- İnsanlarla kendine özgü bir yolla bağlantı kurabilen, onlara koşulsuz şekilde değer verdiğini gösterebilen ve karşılıksız seven biriydi... İnsanlar Diana’yla tanışınca, onun kendilerini sanki tanıdığını hissediyordu.
Kalabalığın içinde biri ona çiçek verdiğinde elini sıkıp gözlerinin içine bakardı. Tavırlarıyla o anda seni dünyadaki tek kişi gibi hissettirirdi. Aldatıcı bir şekilde değil ama. Gerçekten şefkatli bir insandı. Sanırım bu yüzden ona “halkın prensesi” diyorlardı. Çünkü o insanları seviyordu.
◊
◊ Sinema hakkında genel bir soruyla başlamak istiyorum, devam eden pandeminin sinemaya etkileriyle... Sizce sinema eski haline dönecek mi, yoksa dönülmez değişiklikler mi bizi bekliyor?
- Şu anda hiçbir fikrim yok. Pandemide 8 ay sonra bile bu konumda olacağımızı tahmin ettik mi, hayır. Bu konuda her şeyi öngörebilmeye çalışmaktan vazgeçtim. Ne olacaksa olacak. Ben de olanlara uyum sağlayıp elimizde var olanla ilerlemeye çalışacağım.
Sinemaya gitme arzum hâlâ duruyor. Hele film festivallerine olan sevgim... Ne yazık ki şimdi insan kalabalığının olduğu ortamlar imkansız bir rüya gibi... Ama ne olursa olsun hikayeler anlatılmaya devam edecek. Tarih boyunca insanlar hikayelerini anlatmanın bir yolunu bulup ortaya çıkardı ve o hikayelerle etki yarattı. İşte bu yüzden içinde bulunduğumuz ortamda dijital platformlardan yapımları izlemekten mutluyum. Şimdilik hikayeleri izleme yolum bu.
Ama “Tenet”i izlemek için sinemaya gittim. Biletimi aldım, maskemi taktım, sosyal mesafe kurallarına uyarak filmi izledim ve çok mutlu oldum.
◊ Muazzam başarılı bir oyuncusunuz. Ulaşamadığınız bir başarı yok gibi. Hâlâ gerçekleştiremediğiniz tutkularınız, istekleriniz, hayalleriniz var mı?
- Benim hayalim hep derinlere inmek ve tüm kalbimi vererek duygusal, görsel ya da sesle hikayeler anlatmak oldu. Başka bir oyuncuyla çalışırken onların kalbini açtığını ve derinlere indiğini gördüğümde yanlarına gidip sarılıyorum ve teşekkür ediyorum. Çünkü sette kendini açıp karaktere verebilmek için neler gerektiğini biliyorum. Daha küçük bir oyuncuyken bile böyleydim.
◊ Filme nasıl dahil oldunuz ve neden bu filmi yapmak istediniz?
- Yönetmenimiz Julie Taymor aradı ve Gloria Steinem’in “My Life on The Road” kitabının adaptasyonunu yapacağını söyledi. Gloria Steinem benim ve dünyadaki birçok kadının kahramanı. Filmi yapmamın birinci sebebi bu. Diğer sebebi ise oyuncu kadromuz. Alicia Vikander, Bette Midler, Janelle Monae... Harika oyuncular ve harika insanlarla çalıştım. Film Gloria’nın geçmişini anlatıyor ama aynı zamanda kadın hareketinin tarihi hakkında.
◊ Siz sosyal konularda aktif bir oyuncusunuz zaten. Filmi yapmak sizi nasıl etkiledi peki?
- Bu filmi yapmanın en iyi yanı, Gloria Steinem hakkında daha çok şey öğrenmek oldu. Kitaplarını, konuşmalarını her şeyi araştırdım. Ne kadar düşünceli olduğunu, insanlar arasında fikir birliğini nasıl kurduğunu, şaşırtıcı derecede iyi bir dinleyici olduğunu film sayesinde öğrendim. Çok komik ve harika bir mizah anlayışı var. Aynı zamanda olaylara geniş bakış açısıyla yaklaşıyor. İlerlediğimizi ve ilerlemeye devam edeceğimizi önemle vurguluyor. Tutarlı baskı uygulamak, her zaman ileriye bakmak, her şey karanlık ve korkunç görünse bile mutlaka bir çıkış yolu olduğunu bilmek bu filmin bana kazandırdıkları arasında.
◊ İki çocuğunuz var, onları yetiştirirken “cinsiyetçilik” kavramını nasıl açıklıyorsunuz? Eşinizin bu konulardaki düşünceleri ne yönde?
- Bu sabah Ruth Bader Ginsburg (Eylül ayında ölen ABD’li yüksek mahkeme yargıcı ve kadın hakları savunucusu) hakkında bir yazı okuyordum. Kocası Marty (Martin Ginsburg) olmadan yaşadığı hayata ve kariyere sahip olamayacağını söylüyordu. Kadın hakları için savaşan bir kadın bunları söylemiş...
Kızımı sadece kızların gittiği bir okula gönderdim. Liseden yeni mezun oldu. Okuluna konuşma yapmak için gitmiştim. Erkek egemen mesleklerde çalışan kadınların hayattan beklentilerinin ne olması gerektiği konusunda konuştum. Konuşmamda, “Aile ve kariyere birlikte sahip olma beklentiniz varsa, bunu ancak sizinle aynı şeylere inanan partnerle başarabilirsiniz” dedim. Böyle bir hayat arkadaşları yoksa, büyük olasılıkla ikisine (aile ve kariyer) birden sahip olamayacaklarını söyledim. Çünkü ortak paydaya sahip olmak bir ihtiyaç. Çocuklar için de aynı durum söz konusu. Aynı konulara inanan ebeveynler olmalı...
Bu şekilde olması gerektiğini düşünen kadın nesli yetiştirmek yetmez, böyle düşünen erkek nesli de yetiştirmeliyiz. Bizim evimizde bu konuda inanılmaz adımlar attığımızı düşünüyorum. Kesinlikle eşimle eşit olduğumuz bir evliliğimiz var. İkimiz de çocuklarımıza ebeveynlik yapıyoruz. İkimizin de kariyeri var, ikimiz de para kazanıp evimize ve topluma katkıda bulunuyoruz.
◊ Öncelikle neredesiniz?
- Los Angeles-Hollywood Hills’teyim.
◊ Pandemi, Kaliforniya yangınları, protestolar, seçim kargaşası... Siz nasıl görüyorsunuz dünyamızı? İyimser bir yapınız mı var, yoksa gelecek için karamsar mısınız?
- İyimserim... Genel olarak hayatta kötü senaryolara eğilimim var. Daha kişisel konularda yani. Kendi olumsuz inançlarım yüzünden. Hayatın daha büyük ve genel resmine gelirsem; iyimserim. Gerçi hangi senaryodan bahsettiğimize bağlı. Pandemi konusunda iyimserim. Yangınlar konusunda iyimser değilim. Çevresel konularda çok endişeliyim. Şu anda çok şey oluyor. Hepsi geçecek. Her şeyin bir sebebi olduğunu düşünüyorum. Irk eşitsizliği mesela. Black Lives Matter protestoları... Gelecekte çok daha olumlu şeylere yol açacağını umuyorum.
HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ
◊ Darren Star ile “Emily in Paris” için ilk buluşmanızı hatırlıyor musunuz?
- Darren’ı ilk kez 7-8 yıl önce, ev sahipliği yaptığı bir etkinlikte görmüştüm. Annemle gitmiştik. Ona yaklaşamayacak kadar gergindim ama istem dışı parmağımla onu işaret ederek “Aman Allah’ım Darren Star, Darren Star!” dedim. Annem “Git konuş” diye ısrar etti ama cesaret edemedim. Yıllar sonra “Emily in Paris” için bir araya geldik. İlk buluşma tanışma amaçlıydı.
◊ Yine de ilk buluşmanızda dizi hakkında bir şeyler biliyordunuz, değil mi?
- Evet. Pilot bölümü okumuştum. Okuduğum kadarıyla Emily ile benzer birçok yönümüz olduğunu biliyordum. Buluştuğumuzda Emily hakkında sohbet ettik. İş hayatımızdaki benzerliklerimiz, hayata karşı “git ve istediğini başar” bakış açımız... Pozitif, coşkulu, etrafına ışık saçan bir kişilik olması gibi özelliklerini konuştuk.
◊ İlk buluşmadan sonra ne oldu?
- 3-4 hafta sonra okumalara çağırdılar. Okumalara çağrılan ilk oyuncu bendim. O gün okumaları yaptım ve doğruca havaalanına gittim. Başka bir filmin çekimleri için Alabama’ya uçtum. Alabama’da 30’uncu doğum günümü kutlarken telefon geldi ve Emily olmamı istediler. Bir tür şaka olduğunu düşündüm doğum günüme denk gelince...
◊ “Filthy Rich”in başrolündesiniz, aynı zamanda dizinin yapımcılığını da üstleniyorsunuz değil mi?
- Evet. Aslında yapımcılık benim rüyamdı. Daha önce iki projenin daha yapımcılığını yapmıştım ama yaratıcımız Tate Taylor (“The Help” ve “The Girl on the Train”in yönetmeni) gibi harika filmler yapan birinden yeni şeyler öğrenmek istedim. Filmlerde oynamaya devam edeceğim ama aynı zamanda yapımcılık da yapmak istiyorum. Oynama şansımın olmadığı filmlerde yapımcı olarak sesimi duyurmak arzusundayım. Kendi yaşımdaki (64) kadınlar için filmler yapmayı hedefliyorum. Anlatacak çok hikayemiz var ama bizim hikayelerimizi anlatacak yeterince kadın yapımcı yok. O yüzden işin diğer tarafından da sesimi duyurmak ve deneyim sahibi olmak istiyorum
.◊ Diziyi çektiğiniz şehir, hikayeyi ne kadar etkiledi?
- New Orleans, bu işe “evet” dememin nedenlerinden biriydi. Orada bir hafta sonundan daha fazla zaman geçirememiştim. Beni büyüleyen bir şehir. Tate’in diziyi New Orleans’ta çekmesi akıllıcaydı, çünkü güneyin sıcağını ve müziğini iyi bilen bir adam. Başka bir yerde olsaydı dizi aynı olmazdı. Şehrin atmosferi hikayeye çok şey ekledi. O yüzden mükemmel bir şehir seçimi oldu.
KARAKTERİMİN GİZEMLİOLMASINI İSTEDİM
◊ Dizi, psikiyatri hemşiresi canavar kadın Mildred Ratched’ın hikayesini anlatıyor. Mildred’ı 5 Oscar ödüllü “One Flew Over The Cuckoo’s Nest” filminden tanıyoruz. Sizin Mildred’ınızı biraz anlatır mısınız?
Sarah Paulson: O filmi çekimlere başlamadan önce bir kere daha izledim. Hemşire Ratched filmin kötüsü, buna kimse itiraz edemez. Ama ben karakteri oynayan aktris olarak, Mildred Ratched’in aklının değil kalbinin neler düşündüğüne odaklanmanın bir yolunu bulmalıydım.
Dizide davranışlarının nedenini açıklıyoruz demeyelim de bazen insanların çaresiz koşullar içinde olduklarında kendilerini bir şeyler yaparken bulduklarını anlatıyoruz.
Bence Mildred hastalarını insan olarak görmüyor. O korkunç şeyleri bu şekilde yapabiliyor. Ayrıca bence Mildred, yalnızlığın bir kişiye neler yaptığı hakkında bir karakter çalışması.
Hayatınızda tek bir kişinin bile rehberliği olmadığında, çok yalnız kaldığınızda, tartışmalı bir şekilde hayatınızdaki en önemli kişiden ayrıldığınızda... Neyse burada daha fazlasını anlatmayayım, diziyi izlediklerinde Mildred’ın hikayesini anlayacaklar. Ayrıca Mildred kendini kesinlikle canavar olarak görmüyor. Korkunç şeyler yapıyor ama bunları hayatta kalabilmek için yaptığını söyleyeceğini düşünüyorum.
Sarah Paulson, hemşire Mildred Ratched rolünde.
BAZI DETAYLARI LOUISE FLETCHER’IN PERFORMANSINDAN ALDIM
◊ Biyografik belgeseller genelde daha geç yaşlarda yapılır. Siz ise henüz 30’lu yaşlardasınız. Neden şimdi çekildi bu belgesel?
- Bir değil, birkaç hayat yaşadığımı hissediyorum. Tüm hayatımı tek bir filme sığdıramadık bile. Hepsini sığdırmak için 10 film yapmalıydık. Yıllardır yapım şirketleri ekibimi arayıp fikirlerini paylaşıyor. Cevabım her seferinde “hayır” oluyordu. IPC bu fikirle gelince cevabım yine “hayır” oldu. Sonra yüz yüze görüşmek istediler. Gittim. Vizyonlarını, hakkımda düşündüklerini dinledim. Eve geldim, söylediklerini düşündüm. Yaptıkları projelerin tamamını izledim. İzlediklerimden etkilendim ve “Evet, yapalım” dedim.
Belgeselin temelinde iş kadını yönüm, ailem ve şaşaalı hayatım olacaktı. Yıllardır sakladığım sırlarımı ve yaşadığım travmaları kamera önünde konuşmayı planlamamıştık. İçimden çıkarıp attığım için mutluyum.
◊ Belgesel magazin basınının gündeminde yer almaya başladı bile. Utah’ta Provo Canyon School’da (Duygusal sorunları olan gençleri tedavi eden yatılı okul) taciz ve işkenceye maruz kaldığınızı, sabah uyandığınız andan yatana kadar size bağırıldığını, fiziksel şiddetle itaat etmenizi sağlamaya çalıştıklarını söylediniz. Yaşadıklarınız hayatınızı nasıl etkiledi?
- Tamamen üstesinden geleceğim bir şey olduğunu sanmıyorum. Ama bu konu hakkında belgeselde ilk defa konuşmak, terapi gibi bir deneyimdi. Hayatımın en zor dönemiydi. Her gün cehennemi yaşamak gibiydi. Gençlik yıllarımdan beri yaşadıklarım yüzünden geceleri kabuslar görüyorum. Hayatımı birçok yönden etkiledi ama bir yandan da güçlendirdi.
Bütün bunları yaşadıktan sonra her şeyin üstesinden gelebilirim. Filmi yaparken duyguları serbest bırakmak ve bu konudaki sessizliği kırmak fark yarattı.
◊
◊ Merhaba, nereden bağlanıyorsunuz?
- Kuzey Santa Barbara, Santa Ynez’den... Çiftliğimdeyim.
◊ Ne kadar doğalsınız. Belgeselinizde de hayran kalmıştım doğallığınıza...
- 63 yaşındayım. Böyle görünmem gerekiyor.
◊ Siz hiçbir zaman estetiğe başvurmadınız...
- Tanrı’nın verdiği kemik yapısıyla kutsanmış bir kadınım. Görüntüm, hayatımı bu kadar büyülü yapmanın bir parçasıydı. Kapıları açtığı bir gerçek... Ama şimdi her zaman çalışmıyorum. Uzun dönemler geçtiğinde kendime ait bir fotoğrafı görünce şoke oluyorum. Sonra kendime gelip “Kabul etmelisin” diyorum. Dediğim gibi 63 yaşındayım, böyle görünmeliyim...
◊
Hafta sonu 44 eyalette salonların yüzde 26’sı açıktı. Peki, sonuç? Bence hayal kırıklığı değil hatta iyimser bile düşünebiliriz.
Russell Crowe’un aksiyon gerilim filmi “Unhinged”, Amerika genelinde bin 823 salonda vizyona girdi ve hafta sonu 4 milyon dolarlık gişe hasılatı yaptı... Normalde kötü açılış sınıfına sokacağımız bu rakam, pandemiyi düşününce hiç de fena değil. Filmin maliyeti 33 milyon dolar. Gösterime girdiği ülkelerde zaten 8 milyon dolarlık gişe hasılatı yapmıştı.
Filmi yapan bağımsız stüdyo Solstice’nin CEO’su Mark Gill, Amerika’da en az 30 milyon dolar hasılat beklediklerini açıkladı. Böyle bir ortamda filmin masrafını çıkartması umut verici.
Eylül ayında Amerika’daki sinema salonlarının yüzde 70’inin açık olması bekleniyor. “James Bond”, “Hızlı ve Öfkeli” gibi gişe filmleri 2020 takviminden tamamen çıkarılsa da Christopher Nolan’ın merakla beklenen yapımı “Tenet” 3 Eylül’de, Disney’in “The New Mutants”ı 28 Ağustos’ta vizyonda olacak.
Disney, dev bütçeli filmi “Mulan” içinse farklı bir yol izleyerek Disney Plus olan ülkelerde dijital olarak vizyona sokmaya karar verdi. Disney Plus olmayan sinema salonlarının açık olduğu ülkelerde ise film, 4 Eylül’de vizyonda olacak.
Sinemaya gitmeyi özlemişiz
Bu hafta Amerika’da pandeminin sinema salonlarına etkisini gördüğümüz ilk hafta oldu. Önümüzdeki birkaç hafta daha belirleyici olacaktır diye düşünüyorum.
◊ Neredesiniz, Londra’da mı?
- Prag’dayım. Karantina başladığında burada çalışıyordum. Sonrasında kaldım.
◊ Aileniz?
- Ailem de burada. Çocuklarım burada. Çek Cumhuriyeti pandeminin başından beri çok sıkı ve rahatlatıcı bir politika izledi. Kendimizi burada güvende hissettik.
◊ Alıştınız mı Çek Cumhuriyeti’nde yaşamaya?
- Çek Cumhuriyeti harika parklar, sürprizler ve gizemlerle dolu bir ülke. Çekler açık hava macerasından hoşlanan bir millet. Buradayken özlediğim tek şey ailem. Annemle babamı görmek istiyorum. Seyahat yasakları kalktı. Artık gelebilirler. Sadece işe başlamadan güvenli bir şekilde gelmelerini istiyorum.
◊ “The Wheel of Time”ın çekimleri için Prag’daydınız değil mi? Başladınız mı çekimlere yeniden?
- Hayır... Çekimi yapılan filmler var. Henüz büyük ölçekte başlayan bir prodüksiyon yok. Bizim dizimizin çekimleri başladığında tüm gözler üzerimizde olacak. Çünkü karantinadan sonra tekrar çalışmaya başlayacak en büyük yapım bizimki olacak.
Kral, güzel prenses Salome’nin dansından etkilenir, ona ne dilerse dilesin vermeyi teklif eder...
Oscar Wilde’ın aşk, ihtiras ve trajedi dolu oyunu “Salome”yi 10 yıl önce Los Angeles’ta izledim.
Al Pacino’nun Kral Herod’u canlandırdığı oyunu, hikayenin kısmen geçtiği topraklarda oynaması izlediğim andan beri hayalim oldu...
Al Pacino ile oyunu Kapadokya’da oynaması için iki defa görüştüm.
Hatta verdiği tepki kayıt altında olsun diye kendisiyle televizyon röportajı yaparken “Oyunu (Salome’yi) Kapadokya’da oynamak ister misin” diye sordum.
Ben sorduktan sonraki ilk sözleri “Aman Allah’ım müthiş bir davet” oldu.
◊ Genç Adam’ın hastalığı sebebiyle yaşadığı dramın duygusal hikayesi, pandemiye rağmen vizyona girecek filmlerden...
Andy Garcia: Keşke akıl sağlığı hakkında daha çok film yapılsa. Bu film sadece akıl sağlığı hakkında değil, okul çağındaki bir gencin akıl sağlığı hakkında. Kimlik oluşumunda yaş, oldukça hassas bir konu. O yüzden filmi desteklemek istedim.Eğer hikaye beni teşvik ediyorsa, katkıda bulunmak istiyorum. Genç bireylerin akıl sağlıkları hakkında belirli bir farkındalık kazandırmak önemli.
◊ Filmde rahibi oynuyorsunuz. Karakterinize nasıl adapte oldunuz?
- Hayatım boyunca Katolik olarak yetiştirildim. Kendi inancım, araştırmalarımın büyük bir parçasıydı. Ama en önemlisi karakterin hikayeye nasıl hizmet etmesi gerektiği... Senaryoyu okuduğumda desteklenmesi gereken bir hikaye olduğunu düşündüm. Akıl sağlığı gerçeği... Nasıl tedavi edilir... Hassas bir konu. Benim karakterime dönersem, modern bir rahip yaratmak istedim. Gerçek Katolik bir rahiple ilişkilendiremeyeceğimiz bir rahatlık ve ilginçlik kattım karaktere.
TERAPİ YAPAN BİR RAHİP
◊ Psikiyatrist gibi de bir rahip. Genç adamın sorunlarına karşı izlediği yol çok güzeldi. Yaratırken herhangi bir kişiyi baz aldınız mı?
- Doğal çekiciliği olan rahiplerle tanıştım ama karakteri tanıdığım herhangi birine dayandırmadım. Senaryoda yazılı sayfalardan aldım, kendi hayal gücümü ve yorumumu kullandım. Kendini sadece dürüst bir şekilde dinine adayan ve yardım eden bir rahip değil, aynı zamanda terapi yapan bir yönü de var.
◊
“İskoçya’ya gelen turist sayısı, ‘Outlander’dan sonra katlanarak arttı. İlk sezonu çektiğimiz Doune Castle’a ziyaretçi sayısı yüzde 800 artmış. Yüzde 800! Artık birçok tarihi yer ziyarete açılıyor.
Hepsinin sebebi ‘Outlander’.İskoç hükümeti başlarda bu durumu kavrayamadı ama şimdi olup bitenin farkındalar. Bu farkındalıkla İskoçya’nın turizm potansiyelini anladılar” demişti ocak ayında “Outlander”ın başarılı başrol oyuncusu Sam Heughan...
Sadece “Outlander” mı?
“Mamma Mia” filminin Yunanistan’ın Skopelos Adası’na getirisi... “Yüzüklerin Efendisi”nin çekimlerine tanık olabilmek için Yeni Zelanda’ya akın eden fanlar ve filmle birlikte ‘Hobbiton’un ülkenin en popüler ziyaretçi lokasyonu haline gelmesi...
Peki ya “Game of Thrones”un çekildiği yerlerin turist merkezi haline gelmesi...
Dizinin kurgu şehri Kings Landing’in yer aldığı Dubrovnik’e (Hırvatistan) gelen turist sayısının katlanarak artması...
Dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, Hürrem ve Kösem’i izledikten sonra Twitter’da 14 milyon takipçisine neredeyse
◊ “Retaliation” etkileyici bir hikaye... Filmin karanlık dünyasına girmeden önce heyecan durumunuzu sormak istiyorum. Bebeğinizin doğmasına çok az kaldı...
- Çok heyecanlıyım. Eşi görülmemiş bir zaman diliminden geçiyoruz. Herkes için düşünme zamanı. Neyin gerçekten önemli olduğunu düşünme zamanı... Yeniden baba olmak hem benim hem de Katy (Perry) için muhteşem bir his...
◊ İş açısından nasıl etkiledi bu “eşi görülmemiş zaman dilimi” sizi?
- İki film yapmıştım. “The Outpost” önce dijital olarak, normalleşme döneminde de sinemada gösterime girdi. “Retaliation” ise 26 Temmuz’da dijital olarak seyirciyle buluştu. İzleyenlerin tepkileri beni çok mutlu etti.
SOSYAL MEDYA BİZİ MEŞGULTUTMAK İÇİN KURULMUŞ GİBİ
◊ “Retaliation”da çocukken cinsel tacize uğramış bir adamı canlandırıyorsunuz. Karanlık bir hikaye... Akıl sağlığı, konunun ayrılmaz bir parçası.
- Akıl sağlığı zamanımızın en zorlayıcı konularından biri. Özellikle sosyal medya ve farklı platformlar bizi doğal olmayan yollardan meşgul tutmak için kurulmuş gibi. Benim kendimi meşgul tutma yolum, her gün ter dökmeye yönelik. Vücudumu mümkün olabilecek her şekilde aktif tutmak ve hareket etmek... Cihazlarla harcadığım süreyi sınırlandırmak ve ruhumu besleyecek uğraşlarla meşgul olmak... Kendi merkezimi bulmak için bana yardımcı olduğunu düşündüğüm birkaç yol var. Budizm bu yollardan biri. Doğayla iç içe olmak ise her zaman en iyi seçenek.
Açılıştan iki hafta sonra gece yarısı restoranında yangın çıktı.
Restoranın neredeyse tamamı yandı, kendi ölümden döndü... Şef Nobu vazgeçmedi. Bu sefer istikameti Los Angeles’a çevirdi.
1977’de Los Angeles’a taşındı. İlk 10 yıl suşi restoranlarında çalıştıktan sonra 1987’de Batı Los Angeles’ta Matsuhisa’yı açtı.
Yarattığı lezzetleri Hollywood yıldızlarının keşfetmesi hızlı oldu.
Kısa zamanda Hollywood elitlerinin bile rezervasyon yapmakta zorlandığı Matsuhisa’ya 1988’de restoranın müdavimlerinden yönetmen Roland Joffe, aktör Robert De Niro’yu getirdi.
De Niro özellikle “Black Cod Miso” ve Japon sakesi “Hokusetsu”ya bayıldı. Yemek sonunda şefi birlikte bir şeyler içmek için masaya davet etti.
Karşılıklı ilk konuşma o gün o masada oldu.
New York’ta yaşayan De Niro ne zaman Los Angeles’a gelse Matsuhisa’ya gitmeye devam etti.
◊ CORE hakkında konuşulacak çok şey var ama önce Covid-19 ile mücadelenizi soracağım. Nasıl başladı çalışmalarınız?
- Bir felaket yardım organizasyonu olarak sahip olduğumuz altyapıyı sunmalıydık. İşe başlamak için önce Kaliforniya Valisi Gavin Newsom’a gittik. Vali, Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti’ye yönlendirdi. O zaman Los Angeles’ta birkaç büyük test alanı kurulmuştu ama genel olarak daha her şey gelişim aşamasındaydı.
Mevcut test sahalarında Los Angeles İtfaiye Teşkilatı’nın itfaiyecileri duruyordu. Biz önce işe alım ve eğitimlere başladık. Test sahalarındaki itfaiyecileri rahatlatacak bir grup oluşturduk. Testleri biz yapmaya başlayıp sahalarda yapılacak diğer görevleri öğrendik. İtfaiye Teşkilatı’nın irtibat ve lojistik görevlerine bizimle devam edip diğer departmanların normal görevlerine geri dönmelerini sağladık. Los Angeles’ta sonrasında Kaliforniya’da başlayan girişimimiz 8 eyalete daha yayıldı.
◊ Toplum için bu kadar tutkulu ve enerji dolu çalışırken aktörlük için aynı tutku ve enerji kalıyor mu? Eskisi kadar film yapmıyorsunuz. Hollywood’dan bıktınız mı yoksa?
- Bıkmadım. Filmlere âşığım. Pandora’nın kutusunun kapanıp kapanmayacağını henüz bilmiyorum. Sinema deneyimi için talep olacak mı, sinemalar seri filmler dışında filmlerle devam edebilecek mi bilmiyoruz. İzleyici olarak her tür filmden zevk alıyorum, fakat sinemada gösterilen filmlerde denge görmek istiyorum. Sinema salonlarının Cirque du Soleil filmleri tarafından devralınmasına üzülüyorum. Aslında söylediğim adil bir tanımlama olmadı, çünkü sirkler olağanüstü sanat eserleridir. Özellikle Cirque du Soleil. İyi yapılmış seri filmlere (süper kahraman filmleri) yılda bir kere katlanabiliyorum... Benim âşık olduğum “kız”, yabancı insanlarla karanlık salona girip sonsuza kadar kalacak deneyimleri yaşamaktı. Gençlik yıllarımda defalarca yaşadım o hissi.
Bizim jenerasyondaki sinemaseverlerle tanıştığında, bir filmin adını söylersen bilirler. Filmi, oyuncuların kimler olduğunu, replikleri ve en etkili sahneleri bilirler. Bugün bu durum çok nadir oluyor. Çok fazla içerik var çünkü. İzleme yollarımız da çok çeşitli. Gerçi bu söylediklerim mevcut içeriklerin ya da teknolojinin iyi olmadığı anlamına gelmiyor. Sadece benim âşık olduğum kız bu değil. Ve âşık olduğum kıza ihanet etmeyeceğim. Ben hâlâ sinemaya gitmek, sinemada farklı türleri ,çeşitleri ve teknikleri görmek istiyorum.
◊
Kanye neler söyledi?
Konuşmasına Amerika tarihinin en önemli figürlerinden Harriet Tubman’a karşı sözler ile başladı. Harriet Tubman kimdir?
Kölelik karşıtı aktivist, özgürlük savaşçısı “Binlerce köleyi özgürleştirdim, binlercesini de özgürleştirebilirdim eğer köle olduklarını fark etselerdi” sözünün sahibi.
Kanye seçim konuşmasında “Harriet Tubman köleleri hiçbir zaman özgürleştirmedi sadece beyaz insanlar için çalışmasını sağladı. NBA’de takımların sahibi beyaz, müzik sektöründe patronlar beyaz. Gerçek gücü biz görmüyoruz. Adidas’ın yönetim kurulunda değilim, GAP’in yönetim kurulunda değilim... Bu durum hemen değişmeli yoksa işbirliklerime son veririm” dedi.
Kürtaj hakkında konuşurken göz yaşlarına boğuldu, “Neredeyse kızımı öldürüyordum” dedi. Kim Kardashian’ın hamileliğine bir ara son vermeyi düşündüklerini söyledi.
“43 yıl önce annem benim hayatımı kurtardı. Babam doğmamı istememiş. Eğer annem babamı dinleseydi bugün Kanye West olmayabilirdi çünkü babam çok meşguldü” dedi.
“Karım beni bu konuşmalarımdan dolayı boşayabilir. Benim, North’ü istemediğim zamanlar olduğu halde Kim, kızım North’ü doğurdu” dedi.
◊ Neredesiniz şu anda?
Luke Evans: Londra’dayım... 3 ay Florida’da kaldım. Uçuşlar açılınca Londra’ya geçtim.
◊ Nasıl geçti karantina Florida’da?
- Çalışmamanın ve sorumluluk olmadan yaşamanın tadını çıkarmaya çalıştım. Okumak ve düşünmek için zamanım oldu. Normal şartlarda setlerde meşgul olacak insanlarla evden zihinsel konuşmalar gerçekleştirdik.Her zaman birlikte çalışmak istediğim şarkı sözü yazarlarıyla birlikte söz yazdık, müzik yaptık. Zevkliydi aslında. Zorunlu aradan keyif aldım.Bu durumun olumlu yönlerini benimsemeye çalıştım. Dünyanın yaşadığı olumsuzlukları ve trajediyi unutmadım tabii.Asla unutamayacağım bir zaman dilimiydi.
◊ İçinde bulunduğumuz koşullarda Florida’dan Londra’ya uçmak nasıldı?
- Markette ve sahilde gördüğüm birkaç insan dışında neredeyse kimseyi görmemiştim. 3 ay eve kapandıktan sonra yeniden dünyaya karışıp farklı bir ortama girmek konusunda çok endişeliydim. Ama eve gitmek zorundaydım. 5 aydır evime gidememiştim.Söylenenleri yaptım, maskemi taktım. Naomi Campbell gibi donanımlı bir şekilde koruyucu kıyafetler giymedim. Onun tüm uçuşu o şekilde gerçekleştirmesinden etkilendim, o ayrı konu. İçinde pişmiş olmalı ama her neyse. Maskemi taktım, uçuş boyunca çıkarmadım.Miami Havaalanı’ndan ayrıldığımda sadece iki uluslararası uçuş vardı. Ertesi sabah Londra’ya indiğimde dört uçuş vardı. Çok garipti. Yüzlerce uçuşun olduğu havaalanları boştu. Alanlarda binlerce insanı, alt alta onlarca uçuşun yazdığı büyük panoları görmeye alışkınız. Hiçbir şey yoktu. Londra Heathrow Havaalanı’na indikten sonra arabamla en hızlı çıkışı yaptım. Çok tuhaf ve ürkütücüydü.
KARANTİNA SÜRECİNDE 4 PROJEYE İMZA ATTIM
◊ “İnsanlarla zihinsel konuşmalar yaptım” dediniz. Peki, fiziksel olarak işe dönmeye hazır mısınız?
Sophia Loren:Dünyanın empatiye ihtiyacı var
Efsanevi İtalyan oyuncu Sophia Loren, 10 yıl aradan sonra yönetmen oğlu Edoardo Ponti’nin filmi için setlere döndü. İki Oscar ödüllü sinema ikonu, Ponti için üçüncü kez kamera karşısına geçti. Dijital platformda 13 Kasım’da yayınlanacak “The Life Ahead”in İtalya’nın yabancı dilde Oscar adayı filmi olması bekleniyor. 86 yaşındaki sinema ekolü ve oğlu ile görüntülü olarak konuştum.
◊ Şu anda neredesiniz?
Edoardo Ponti: İsviçre-Cenevre’deyiz...
◊ Anneniz orada yaşıyor değil mi?
Edoardo Ponti: Evet.
◊ Sophia Loren, Cenevre’de günlük hayatınız nasıl geçiyor?
Sophia Loren: Cenevre’deki hayatım çok sessiz. Çok fazla dışarı çıkmıyorum. Dışarıda olmaktan hoşlanmıyorum. Çünkü bu artık özgür hissettirmiyor. Evde vakit geçirmeyi seviyorum. Kitaplarımı seviyorum, hayatımı özel tutmayı seviyorum. Kesinlikle çok basit bir hayatım var. Zaten bugünlerde dışarı çıkıp çıkamayacağımızı, nereye gidebileceğimizi bile bilmiyoruz.
GÖÇMEN ÇOCUK OLMAK
NASIL BİR HİS
◊ Edoardo Ponti, film için sizi tebrik ederim. Gerçekten güzel bir hikaye. Film, Romain Gary’nin “The Life Before Us” (Onca Yoksulluk Varken) kitabının adaptasyonu. Kitabı neden sinema filmi yapmak istediniz?
Edoardo Ponti: Kitapta bana ilham olan şey, göçmen bir çocuğun gözünden anlatılmış olmasıydı. Kitabı görsel olarak anlatmaya değer bir hikaye gibi hissettiren ise... İnsanlar göçmenleri ve mültecileri birinci sınıf vatandaş olarak görmüyor. Aynı sokakta yan yana geçersiniz, aranızda belki santimler vardır ama aslında birbirinizden tamamen ayrı dünyalardasınızdır.
Empatinin başlangıç noktası, birinin hayatını ve onun dünyasında yaşamanın gerçekten nasıl hissettirdiğini anlama yeteneğidir. Başlangıç noktam buydu. Dediğim gibi kitap çocuğun bakış açısıyla anlatılıyor. Aileniz olmadan başka bir ülkede göçmen çocuk olmanın nasıl bir his olduğunu izleyicinin hissetmesi için sinematik olarak tercüme etmek istedim.
Bu çocuk sokaklarda büyüyor. Bana dokunan ilk etki buydu. İkincisi ise çocuğun (Momo) Madam Rosa (Sophia Loren) ile olan ilişkisi. Madalyonun iki zıt tarafı karakterler. Irk onları ayırıyor, din onları ayırıyor, kültür onları ayırıyor. Ama ikisi de hayatta kalmayı başaran insanlar. İkisi de aile olmadan büyüyenlerden. Bu acıyla birbirleriyle bağlantı kuruyorlar. Bu iki nokta bana gerçekten dokunmuştu.
Dünyanın şu anda empatiye ihtiyacı var, dünyanın insanlığa ihtiyacı var, dünyanın bir araya gelmesi gerekiyor. Sosyal medya aracılığıyla parçalanıyoruz. İnsanları bir araya getirmenin bir yolunu bulmak ya da bir araya gelme olasılığını gösterebilmek bile duygusal olarak yatırım yapmaya ve zaman harcamaya değecek bir şey.
Sophia Loren: Bana savaş sırasında küçük bir kızken Napoli’de yaşadıklarımı anımsattı. Harika bir film oldu. Kolay değildi ama sonuç güzel oldu.
◊ Momo’yu canlandıran İbrahima Gueye ile ilişkiniz nasıldı?
Sophia Loren: Harika... İbrahima daha önce hiç kamera ve set görmemişti. Bu onun ilk filmiydi. Daha önce hiç film çekimi görmediği için tüm detayları ve işini nasıl yapacağını dikkatlice dinliyordu.
◊ Şu anda karşımda oğlunuzla el ele oturuyorsunuz. Aranızdaki sevgiyi ekranın diğer tarafından hissedebiliyorum. Biraz anlatır mısınız bu sevgiyi?
Sophia Loren: Bu bir sır! Söylenmemesi gereken bir sır. Kalpten gelen bir şey. İki oğlum var; Carlo ve Edoardo. Onlarla birlikteyken diğer her şeyi unutuyorum.
Edoardo Ponti: Biz büyürken annem çalışan bir kadındı. Çalışırken bile bize her zaman onun önceliği olduğumuzu hissettirdi. Sinema dünyası onu istemesine rağmen annem için önce aile, sonra sinema geldi. Aramızdaki ilişkiye gelirsem, mizaç ve kişilik olarak benzer olduğumuzu düşünüyorum. Bu yüzden birlikte iyi çalışıyoruz, çünkü aynı şeyleri hissediyoruz. Yönettiğim filmlerde anneme baktığımda ya da dokunduğumda, o anda tam olarak ne istediğimi anlıyor.
◊ “Sophia Loren rolleri için prova yapmaz, sete gittiği an içgüdüsel olarak role girer” deniyor. Buna istinaden soruyorum; oyunculuk yeteneği doğuştan sezgisel olarak gelen bir şey mi, yoksa üzerinde çalışılıp sonradan kazanılabilir mi?
Sophia Loren: Yetenek varsa vardır, yoksa da yoktur. İçinde his yoksa hiçbir şey yapamazsın ya da hissettiremezsin. İçinde hissetmek zorundasın.
◊ Sinemanın ikonu olmuş en büyük oyuncular, içten gelen bir his olduğunu söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz?
Edoardo Ponti: Duyguları karşı tarafa geçirme becerisi, öğrenemeyeceğin bir yetenek. Annem performans sergilerken duygulanınca seyirci onunla birlikte duygulanır, gülünce seyirci onunla birlikte güler. Hisler üzerinde eğreti durmaz.
İBRAHİMA ANNEME
KABA DAVRANMADIĞI
İÇİN ÜZÜLÜYORDUM
◊ Peki genç oyuncu İbrahima? Daha önce kamera önüne hiç geçmemiş biri olarak o nasıldı bu konuda?
Edoardo Ponti: İbrahima’da da doğuştan yetenek mevcut. Sanki bu işi yapmak için doğmuş. Rolündeki hisleri yansıtırken verdiği duyguyla iletişim kurabilen ve hisleri vücuduyla tercüme edebilen bir çocuk. Zaten oyunculukta bunun dışında her şey öğretilebilir.
İbrahima’yı 350 çocuk içinden seçtim. Sonra onu oyunculuk koçuyla çalıştırdım. Annem prova yapmayı sevmese de bana göre prova önemli. Bu filmde İbrahima ile olan sahnelerde prova yaptı. Filmin başındaki anneme sert ve kaba davranması gereken sahneler İbrahima için zordu, çünkü annemi çok seviyordu. Prova yaparken anneme karşı yeterince sert olmadığı için işler pek iyi gitmiyordu. Mutlu değildim.
Bir gün provada anneme doğru yürüdü ve şöyle dedi: “Sophia, dürüst olmam gerekirse sana kaba davranmam gereken her provadan sonra eve gittiğimde çok üzülüyorum. Canım yanıyor. Sana kaba davranmak için izin istiyorum. Kendimi eve gidince kötü hissetmek istemiyorum.”
Annem ona baktı ve “Tabii ki sette sahne ne gerektiriyorsa onu yapabilirsin, ben kırılmam” dedi. O sözden sonra İbrahima anneme karşı kötüydü, bense çok mutlu.
BİR MÜDDET ANNEMLE YAŞADI
◊ İbrahima’yı 350 çocuk arasından bulduğunuzu söylediniz. Seçme sürecinizi anlatır mısınız?
Edoardo Ponti: İçlerinden önce dört çocuk seçtim ve oyunculuk atölyesine yolladım. Sonra ikisini eledim, sonunda da Momo rolü için İbrahima’yı seçtim. Oyuncuları yollayacak cast direktörüne göçmen ve Müslüman olmayan hiç kimseyi istemediğimi söylemiştim.
Hem Müslüman hem de göçmen olmaları karakterlerin kimlikleri için çok önemliydi. Göçmenlik deneyimi, Müslümanlık kültürü, Müslümanlık dininden yararlanabilmesi, Momo’yu inşa etmek için iyi bir temel verecekti.
◊ Peki İbrahima’nın Sophia Loren ile tanışması nasıldı?
Edoardo Ponti: Annemle tanışması ve annemi onun için insanlaştırmak başka bir şeydi... İtalya’da film çekiyoruz... İtalya’da Sophia Loren ile çalışmanın, onunla film çekmenin anlamı çok büyük. İtalya için Sophia Loren’in büyüklüğü muazzam bir şey. Empire State binası gibi. Sinema ikonu, çok büyük bir isim, bir yıldız... İbra’nın gözünde bütün bu tanımlamaları kırmak için babasıyla evimize davet ettim. Bir müddet annemle yaşadılar, birlikte televizyon izleyip kahvaltı yaptılar. Hayatın akışındaki en normal şeyleri yaptılar birlikte.
◊ Hem ilk film deneyimi hem de Sophia Loren ile çalışıyor. Birlikte yaşamaları fikri akıllıca olmuş...
Edoardo Ponti: Evet, İbra için var olan tüm bu olağanüstülükleri normalleştirmek adına gerekli tüm araçları sağladım.
BİR KEZ BİLE
OĞLU OLMAMDAN FAYDALANMADI
◊ Siz de çekimler süresince annenizle kaldınız, değil mi?
Edoardo Ponti: Evet. Bir oyuncunun filmin yönetmeniyle kalması hiç kolay bir şey değil, çünkü iş hiç bitmez. Mutlaka konuşulacak bir sahne vardır. Bu yüzden birlikte yaşamak annem için yorucuydu. Çünkü sürekli iş hakkında konuştum, sürekli sahnelerden bahsettim. Annemde beni en etkileyen şey, onun asla yorulmamasıydı. Filmi montajlarken kendimden utandım. Aynı sahneyi 9 kere çekmişim ama aslında dördüncü çekim zaten çok güzelmiş. “Neden bu kadar abartmışım” dedim kendi kendime.
◊ Peki anneniz bir şey demedi mi?
- Annem bir kez bile oğlu olmamdan faydalanmadı. O kadar profesyonel ki, ben mutlu olana kadar sahneleri tekrar tekrar çekmeye devam etti. İşine ve hikaye anlatmaya olan tutkusu ona yorulmaz yapıyor.
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