Sophia Loren:Dünyanın empatiye ihtiyacı var

“The Crown” dizisinin dördüncü sezonu 15 Kasım’da başlıyor. Dizide bu sezon Emma Corrin ‘Prenses Diana’, Josh O’Connor da ‘Prens Charles’ rolünde seyirci karşısına çıkacak. İki oyuncuyla görüntülü olarak konuştum. Emma Corrin’e Prens Harry’nin aşkı uğruna görevlerinden uzaklaşmasını da sordum, yanıtı şöyle oldu: “Diana hayatta olsaydı Harry ile gurur duyardı, çünkü zaten bu değişime yön vermiş gibiydi.”

◊ Dizi için yaptığınız araştırmalarda kraliyet ailesi hakkında sizi en çok hayran bırakan ve en çok üzen şeyler nelerdi?

Emma Corrin: Görevlerine bağlı olmalarına hayranlık duydum. Dizinin büyük bir bölümü insanların kendilerine verilen güçle neler yapamadıklarıyla ilgili. Bu figürlerin elinde çok fazla güç olsa da kullanamıyorlar. Sık sık bunun ne kadar etkileyici bir şey olduğunu düşünüyorum.

◊ Peki sizi en üzen şey?

- Sanırım yalnızlık... İnanılmaz derecede yalnızlar...

◊ Prenses Diana herkesin sevgisini kazanabilecek hangi niteliklere sahipti?

- İnsanlarla kendine özgü bir yolla bağlantı kurabilen, onlara koşulsuz şekilde değer verdiğini gösterebilen ve karşılıksız seven biriydi... İnsanlar Diana’yla tanışınca, onun kendilerini sanki tanıdığını hissediyordu.

Kalabalığın içinde biri ona çiçek verdiğinde elini sıkıp gözlerinin içine bakardı. Tavırlarıyla o anda seni dünyadaki tek kişi gibi hissettirirdi. Aldatıcı bir şekilde değil ama. Gerçekten şefkatli bir insandı. Sanırım bu yüzden ona “halkın prensesi” diyorlardı. Çünkü o insanları seviyordu.

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