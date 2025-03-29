Politikacıları çok iyi tanıyorum

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◊ “Zero Day”in çekimleri New York’ta yapıldı. Orası diziye neler kattı?

- Robert De Niro: Diziyi kabul etme sebeplerimden biri, çekimlerin New York’ta yapılacak olmasıydı. Bir süredir menajerimle New York’ta bir şeyler yapmayı konuşuyorduk. 5-6 ay sonra bu dizi geldi ve konuştuk. Sonra bölümlerin senaryosu gelmeye başladı, okudum, hepsi iyiydi. Kabul etmek konusunda hiçbir tereddüdüm olmadı.

◊ New York’ta çekim yapmak sizin için neden önemliydi? Ve nasıl bir deneyimdi?

- Robert De Niro: Çok iyiydi. Evim New York’ta. Burada çekim yapmak çok istediğim bir şeydi ve harika bir deneyimdi. Dış çekimler çok güzeldi ama en güzeli 5-6 ay boyunca New York’ta evde olmaktı. Bu şehirde sokaktaki enerji çok farklı...

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◊ Dizinin yalnızca yıldızı değil, aynı zamanda yapımcısınız. Çalıştığınız projelerin perde arkasında yer almak fark yaratıyor mu ya da sizi heyecanlandırıyor mu?

- Robert De Niro: Gerçek şu ki; yönetici yapımcı olsam da olmasam da katkım aynı olurdu. Kabul etmeliyim, yapımcılık güzel bir kredi. Ama bu krediyi abartmak istemiyorum. Bazen insanlara bu krediler çok fazla veriliyor ama aslında hak etmiyorlar. Yeni bir şey var; iş geldiğinde “Tamam ama bana bu yapımda bir kredi de verin” diyorlar. Sanki bu yapımcı kredileri anlamını yitiriyor. Bu projede yapımcı kredisine sahip olmaktan mutluyum. Olmasaydım da katkım ve heyecanım aynı olurdu.

◊ Çok fazla ikonik karaktere hayat verdiniz. Bu karakterlerden en çok hangisini oynarken zevk aldınız?

- Robert De Niro: Cevap vermekte zorlandığım bir soru... Eğer “Şu karakteri bu karakterden daha çok sevdim” dersem, diğer karaktere saygısızlık yapmış gibi hissederim. Hepsi çocuklarım gibi. Yine de bazı karakterlerde çok çalıştım ve çok emek verdim. Mesela “Raging Bull” ve “The Mission” filmlerindeki karakterlerim.

◊ Robert De Niro gibi “yüzyılın en yetenekli oyuncusu” olarak bahsedilen bir aktör, rollerine nasıl hazırlanıyor?

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- Robert De Niro: “Zero Day”de herhangi bir hazırlık yapmadım. Politikacıları, devlet başkanlarını çok iyi tanıyorum. Yıllar içinde birkaçıyla tanıştım. Onları röportaj yaparken ya da basın toplantılarında izliyorum. Kendilerine sorular sorulduğunda nasıl cevap veriyorlar, biliyorum. Nasıl konuyu değiştiriyorlar, tekrar açıklıyorlar, geri adım atıyorlar, yaşadıkları ikilemler ya da her neyse... İzlediğim davranışları, oynadığım karaktere uyguladım.

DİZİ, 3 UZUN METRAJ FİLM ÇEKMEK GİBİYDİ

◊ İlk defa bir televizyon dizisi yaptınız. 6 bölümlük bir mini seriydi bu. Sevdiniz mi dizi çekmeyi?

- Robert De Niro: Uzundu. Arka arkaya üç uzun metraj film çekmek gibiydi. Çok fazla bilgi vardı ve bu beni endişelendiriyordu. Her gün yapmamız gereken şeyleri takip etmeye çalışıyordum, diyaloglar, sahneler vesaire... Televizyon farklı bir alan benim için. Dizilerde bazı bölümleri farklı yönetmenler yönetebiliyor mesela. Ben bunu istemedim, o nedenle 6 bölümü de Lesli Linka yönetti.

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Siyah bir kadın başkan koltuğunda

Sinema ve televizyon dünyasında yıllardır güçlü kadın figürlerin sesi olan Angela Bassett, “Zero Day”de ABD başkanını oynadı. Başarılarla dolu kariyerinde siyah kadınların gücünü, hikâyesini ve azmini de savunan oyuncu, “O güç koltuğunda bana benzeyen bir kadının oturduğunu görme fırsatı eşsiz bir deneyimdi” diyor.

◊ “Zero Day”de devlet başkanını canlandırdınız. Bu rolde sizin için farklı bir şeyler var mıydı?

- Angela Bassett: Robert De Niro ile tekrar çalışmak benim için çok ilgi çekiciydi. Daha önce 2001 yılında birlikte çalışmıştık. Oval Ofis’teki o güç koltuğunda bana benzeyen bir kadının oturduğunu görme fırsatı da çok eşsiz bir deneyimdi.

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◊ Siyahi ve kadın bir başkanı canlandırmanın eşsiz bir deneyim olduğunu söylediniz. Kamala Harris’in adaylığıyla birlikte Amerika’da bu ihtimale oldukça yaklaşıldı. Yıllardır konuşulan bir konu. Sizce yakın gelecekte Amerika’da siyahi bir kadın başkan görebilir miyiz?

- Angela Bassett: Evet, sanırım o günlere yaklaşıyoruz. Umutluyum. O pozisyonun muazzamlığını bilen, akıllı bir kadın başkan neden olmasın?

◊ Dizi çekimlerinin ardından teknolojiye yaklaşımınız değişti mi? Cep telefonunuzu kullanırken daha temkinli misiniz mesela?

- Angela Bassett: İnternetteki hiçbir şeyi sevmiyorum. Daha fazla bilgi sahibi olan birilerinin benim için bu işleri yapmasını sağlıyorum.

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◊ 40 yıllık inanılamaz bir başarı hikâyeniz var. Kariyerinizde özellikle aklınızda kalan bir rol var mı?

- Angela Bassett: Hepsi benim bebeğim! Lakin Tina Turner’ı oynamak yüksek noktalardan biriydi.

◊ Yale Drama School’dan mezun oldunuz, beş onursal doktora aldınız ve neredeyse yeryüzündeki tüm önemli oyunculuk ödüllerini aldınız. Geriye dönüp o genç, hayalleri olan, Yale’deki Angela’ya bir şey söyleme şansınız olsaydı, ona ne fısıldamak isterdiniz?

- Angela Bassett: İnanmaktan, büyümekten, çalışmaktan ve kapıları çalmaktan asla vazgeçme. Bunun yanı sıra birlikte çalıştığın insanlarla karşı pozitif ol ve yaptığın işten zevk almaya çalış. Sanırım kendim de zaten bu yolu izledim.