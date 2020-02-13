‘Parazit’ kuralları yıktı

Geçen pazar akşamı 92’nci Oscar Ödül Töreni’yle ödül sezonunun büyük finalini yaptık...
Koreli yönetmen Bong Joon Ho’nun filmi “Parazit”, Dolby Tiyatrosu’nda tarih yazdı ve ‘en iyi film’ dalında Oscar kazanan ilk yabancı dilde film oldu.
Peki “Parazit” neden 2019’a damgasını vurdu? Bu film neden bu kadar çok konuşuldu ve sevildi?
Bong Joon Ho ile yaptığım röportajda gittikleri her festivalde filmin çok sevildiğini, izleyen kitleler farklı olsa bile hemen hemen herkesin aynı tepkileri verdiğini söyledi.
“Çünkü film zenginlerle fakirler arasındaki uçurumu, günümüzde topluma hakim olan kutuplaşmayı doğru ve etkili bir şekilde anlatıyor” dedi.
Aynı fikirdeyim. Filmin hikayesi evrensel. Bu hikayede herkes kendinden bir şeyler buldu. Tabii bir de Bong Joon Ho’nun sinema zekası eklenince, ortaya bir başyapıt çıkmış.
Bong Joon Ho ekonomik sınıf farklılıklarını, farklı sınıfların yaşadıklarını, hissettiklerini mükemmel bir şekilde tasvir etmiş.
Hikayeyi ilmek ilmek işlemiş, izleyiciyi şoke edecek detayları ustalıkla yerleştirmiş.
Kısacası filme ait her detay kusursuz şekilde yazılmış, kurgulanmış ve anlatılmış...
‘1917’ favoriydi
“1917”, Akademi’nin beyin takımı yani yapımcılar ve yönetmenler birliği üyelerinin favori filmiydi.
‘En iyi film’ ve ‘en iyi yönetmen’ ödüllerinin kime gideceğini yüzde 90 oranla belirleyen Yönetmenler Birliği Ödülleri ve Yapımcılar Birliği Ödülleri’nde bu kategorilerde Sam Mendes ile “1917” kazanmıştı.
Tüm ipuçları “1917”nin kazanacağını gösterirken, Bong Joon Ho tüm kuralları yıktı.
Akademi’ye son dönemde kabul edilen genç üyelerin (2000 üye civarı) birliklerin yani daha eski ve daha geleneksel üyelerin kararına uymadığı ve “Parazit”e tarih yazdırdığı söyleniyor...
Güney Kore’nin Oscar adayı ilk filmi
“Parazit”, Güney Kore’nin Oscar’a yolladığı 31’inci film.
“Parazit”e kadar hiç Oscar adaylığı kazanamamıştı Kore. Sadece geçen sene “Burning” ile 9 filmlik kısa listeye girebilmişlerdi.
Bugün ise Güney Kore’den çıkan bir yapım, 92 yıllık Akademi tarihinde bir ilke imza attı, yeni bir sayfa açtı ve ‘en iyi film’ ödülünün yanı sıra ‘en iyi yönetmen’, ‘en iyi özgün senaryo’ ve ‘en iyi uluslararası film’ ödüllerini de kazandı.
Sonuna kadar hak ettiler.
OSCAR GECESİ İÇİN
44 MİLYON DOLAR HARCANDI
* Törenin maliyeti 44 milyon dolar.
* Ödül töreninin hemen ardından yapılan Governer’s Ball için Dolby Tiyatrosu’nun 5’inci katı her sene ayrı konseptle dekore ediliyor. Bu sene salonu süslemek için Hollanda, Ekvador ve Tayland’dan 12 bin adet çiçek getirtildi.
* Ana kategorilerdeki 25 aday, 200 bin dolar değerindeki hediye paketlerinin sahibi oldu.
En iyi kadın-erkek oyuncu, en iyi yardımcı kadın-yardımcı erkek oyuncu, en iyi yönetmen kategorilerindeki 25 adaya verilen hediye paketlerinin içinde bakın neler var:
- 78 bin dolar değerindeki 12 günlük ultra lüks yat turu...
- Ultra lüks Hawaii tatili...
- Malibu’da detoks...
- Cilt bakımları, masajlar...
- En iyi markaların kozmetik ürünleri...
- Kendileri için Afganistan’dan özel olarak getirtilen takılar ve daha birçok hediye...
‘Parazit’ kuralları yıktı
Geçen pazar akşamı 92’nci Oscar Ödül Töreni’yle ödül sezonunun büyük finalini yaptık...
Koreli yönetmen Bong Joon Ho’nun filmi “Parazit”, Dolby Tiyatrosu’nda tarih yazdı ve ‘en iyi film’ dalında Oscar kazanan ilk yabancı dilde film oldu.
Peki “Parazit” neden 2019’a damgasını vurdu? Bu film neden bu kadar çok konuşuldu ve sevildi?
Bong Joon Ho ile yaptığım röportajda gittikleri her festivalde filmin çok sevildiğini, izleyen kitleler farklı olsa bile hemen hemen herkesin aynı tepkileri verdiğini söyledi.
“Çünkü film zenginlerle fakirler arasındaki uçurumu, günümüzde topluma hakim olan kutuplaşmayı doğru ve etkili bir şekilde anlatıyor” dedi.
Aynı fikirdeyim. Filmin hikayesi evrensel. Bu hikayede herkes kendinden bir şeyler buldu. Tabii bir de Bong Joon Ho’nun sinema zekası eklenince, ortaya bir başyapıt çıkmış.
Bong Joon Ho ekonomik sınıf farklılıklarını, farklı sınıfların yaşadıklarını, hissettiklerini mükemmel bir şekilde tasvir etmiş.
Hikayeyi ilmek ilmek işlemiş, izleyiciyi şoke edecek detayları ustalıkla yerleştirmiş.
Kısacası filme ait her detay kusursuz şekilde yazılmış, kurgulanmış ve anlatılmış...
‘1917’ favoriydi
“1917”, Akademi’nin beyin takımı yani yapımcılar ve yönetmenler birliği üyelerinin favori filmiydi.
‘En iyi film’ ve ‘en iyi yönetmen’ ödüllerinin kime gideceğini yüzde 90 oranla belirleyen Yönetmenler Birliği Ödülleri ve Yapımcılar Birliği Ödülleri’nde bu kategorilerde Sam Mendes ile “1917” kazanmıştı.
Tüm ipuçları “1917”nin kazanacağını gösterirken, Bong Joon Ho tüm kuralları yıktı.
Akademi’ye son dönemde kabul edilen genç üyelerin (2000 üye civarı) birliklerin yani daha eski ve daha geleneksel üyelerin kararına uymadığı ve “Parazit”e tarih yazdırdığı söyleniyor...
Güney Kore’nin Oscar adayı ilk filmi
“Parazit”, Güney Kore’nin Oscar’a yolladığı 31’inci film.
“Parazit”e kadar hiç Oscar adaylığı kazanamamıştı Kore. Sadece geçen sene “Burning” ile 9 filmlik kısa listeye girebilmişlerdi.
Bugün ise Güney Kore’den çıkan bir yapım, 92 yıllık Akademi tarihinde bir ilke imza attı, yeni bir sayfa açtı ve ‘en iyi film’ ödülünün yanı sıra ‘en iyi yönetmen’, ‘en iyi özgün senaryo’ ve ‘en iyi uluslararası film’ ödüllerini de kazandı.
Sonuna kadar hak ettiler.
OSCAR GECESİ İÇİN
44 MİLYON DOLAR HARCANDI
* Törenin maliyeti 44 milyon dolar.
* Ödül töreninin hemen ardından yapılan Governer’s Ball için Dolby Tiyatrosu’nun 5’inci katı her sene ayrı konseptle dekore ediliyor. Bu sene salonu süslemek için Hollanda, Ekvador ve Tayland’dan 12 bin adet çiçek getirtildi.
* Ana kategorilerdeki 25 aday, 200 bin dolar değerindeki hediye paketlerinin sahibi oldu.
En iyi kadın-erkek oyuncu, en iyi yardımcı kadın-yardımcı erkek oyuncu, en iyi yönetmen kategorilerindeki 25 adaya verilen hediye paketlerinin içinde bakın neler var:
- 78 bin dolar değerindeki 12 günlük ultra lüks yat turu...
- Ultra lüks Hawaii tatili...
- Malibu’da detoks...
- Cilt bakımları, masajlar...
- En iyi markaların kozmetik ürünleri...
- Kendileri için Afganistan’dan özel olarak getirtilen takılar ve daha birçok hediye...