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Sizin için küçük bir hediyem var.

- Vay canına! Hadi bakalım, neymiş...

Bu, Gaziantep’ten kehribar bir tespih. Gaziantep, zengin el sanatları ve gastronomisiyle tanınan bir şehrimiz. Bu tespihi size getirdim.

- Çok teşekkür ederim.





Filmde arabanızda asılı bir tespih olduğunu gördüğüm için getirmek istedim.

- Teşekkür ederim kardeşim. Çok naziksiniz, teşekkür ederim.

MÜSLÜMANLAR HAKKINDA YETERİNCE İYİ HİKÂYE ANLATILMIYOR

İlk sorum Latif karakteriyle ilgili. Bize biraz Latif’ten bahseder misiniz? Onu nasıl tanımlarsınız?

- Latif’i ailesine, sevdiklerine ve onların geçimini sağlamaya son derece bağlı bir adam olarak tanımlayabilirim. Aynı zamanda adalet konusunda da oldukça tutkulu. Dünyayı hem kendisinin hem de çocuklarının yaşayabileceği bir yer haline getirmeye çalışıyor. Ancak inancı bir ölçüde sarsılmış bir adam. Sanırım yaşadığı travmatik deneyimin sonucunda, hayatının bu döneminde Allah’a biraz öfkeli.

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Müslüman karakterlerin hikâyelerini anlatmak sizin için ne kadar önemli?

- Müslüman karakterler hakkında yeterince iyi hikâye anlatılmadığını düşünüyorum. Bu nedenle bunun başlı başına önemli olduğuna inanıyorum.

Bugüne kadar hikâyelerin merkezinde hak ettiği şekilde yer alamamış herkesin bu fırsatı yakalamasını isterim. Elbette bu konuda taraflı olabilirim ama özellikle Müslüman karakterlerin pek çok hikâyede insani yönleriyle yeterince ele alınmadığını düşünüyorum.

Aynı mesajlara tekrar tekrar maruz kaldığınızda, bir noktadan sonra bunların doğru olduğuna inanmaya başlamanız çok kolay olur. Bu yüzden toplumda olumsuz bir bakış açısıyla değerlendirilen insanları, insani yönleriyle ortaya koyan hikâyeler anlatmanın önemli olduğuna inanıyorum.





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MESELE BU KADAR BASİT

2017 yılında Oscar kazanan ilk Müslüman oyuncu olarak tarihe geçtiniz. Şimdi de Abdul El-Sayed, ABD Senatosu’na seçilen ilk Müslüman olarak tarihe geçti. Bu konuda neler düşünüyorsunuz?

- Müslümanların da herkesin yapabildiği her şeyi yapabilecek kapasiteye sahip olması, biz Müslümanlar için bir sır değil.

İnsanların başarıya ulaşmasını ve bu başarılarının takdir edilmesini görmek elbette harika. Ancak Müslümanların başarısının bizim için şaşırtıcı olduğunu düşünmüyorum.

Bence herkes fırsat eşitliğine sahip olmak, başarılı işler yapmak, saygı görmek, ailesine ve sevdiklerine bakabilmek ister. Aslında mesele bu kadar basit.

Tabii ki benimle aynı inancı paylaşan insanların başarıya ulaştığını görmek beni mutlu ediyor.

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Senarist ve yönetmen Bassam Tariq’in imzasını taşıyan “Your Mother Your Mother Your Mother”, inanç, aile, vicdan ve babalık temalarını ele alıyor. Mahershala Ali filmde İslam’a bağlı, üç çocuk babası ve profesyonel bir tetikçi olan Latif’i canlandırıyor.

Eşinin beklenmedik ölümüyle hayatı altüst olan Latif, çocuklarına tek başına bakmaya çalışırken mesleği, ahlaki değerleri ve sarsılan inancı arasında sıkışıp kalıyor. Aksiyon ve dramı buluşturan film, Hollywood’daki Müslüman karakterleri klişelerin dışında, insani yönleri ve çelişkileriyle yansıtıyor.

Filmin ismi de İslam’da anneye verilen önemi vurgulayan bir hadisten geliyor; Hz. Muhammed’e en çok kime iyi davranılması gerektiği sorulduğunda üç kez “Annene”, dördüncü seferde ise “Babana” yanıtını vermesine gönderme yapıyor.