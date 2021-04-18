Muhammed hepimize insanlık dersi verdi

The Crown”un üçüncü ve dördüncü sezonlarında ‘Camilla Parker Bowles’ rolünde izlediğimiz Emerald Fennell’in yönettiği “Promising Young Woman” filmi, 5 dalda Oscar’a aday gösterildi. Kadınların uğradığı taciz, tecavüz, zorbalık gibi karanlık konuları kara komedi tarzında işleyen filmde başrolü Carey Mulligan üstlendi. Tecavüze uğrayan en iyi arkadaşının intikamını alan Cassie’yi canlandıran Mulligan, performansıyla ‘en iyi kadın oyuncu’ kategorisinde Oscar’a aday oldu. Barbaros Tapan, daha önce de “An Education” filmiyle bu ödüle aday gösterilen oyuncuyla görüntülü olarak konuştu...

◊ Nereden bağlanıyorsunuz?

- İngiltere’deyim. West Country’de, evimdeyim.

◊ Son iki yılın en çok konuşulan konularından biri, kadınların yaşadığı zorbalık ve tacizler. Yönetmen ve senaryo yazarınız Emerald Fennell’ın bu konuyu seçmesinde “Me Too” hareketinin etkisi oldu mu?

- Evet! Bence çok zamanlı bir film. Yönetmenimiz Emerald “Me Too” hareketine destek verenlerden. Ve nihayet insanlar yaşadıkları korkunç deneyimleri anlattı. Filmde yaşadıklarına rağmen hayata devam edebilen kadınların cesaretinden büyük ölçüde ilham aldığımızı düşünüyorum. Hikaye pek çok yönden daha derinlere uzanıyor. Amacımız da zaten kültürümüzün biraz daha yıkıcı, gri alanda kalmış ve üzerine düşülmeyen kısımlarını ortaya çıkarmaktı. Filmde yer alan adamlar kötü adamlar olduklarını düşünmüyor. Hiçbiri yanlış bir şey yaptığını düşünmüyor.

◊ Evet, filmde klasik kötü adamlar yok. Yanlış yaptığını düşünmeyen insanlar gayet güzel tasvir edilmiş...

- Evet... Ayrıca filmin bir diğer güzel yanı, içinde ahlaki eğitim olmaması. İyi insan olduklarını düşünen, iyi insan olduğu söylenen insanlar ellerine fırsat geçince kötü şeyler yapabiliyor. Aslında o kadar da iyi değiller yani. Filmin içinde yaşananların çoğu insanlara tanıdık geliyor. Hayatımızda olan pek çok şey sadece farklı açıdan gösteriliyor.

◊ Hikâyede kadınların suçlandığı, erkeklerin mazur görüldüğü sahneler var. Neden toplumda tolerans erkeklerden yana sizce? Neler yapılmalı bu zihniyeti değiştirmek için?