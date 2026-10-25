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Barbaros Tapan

Barbaros Tapan

btapan@hurriyet.com.tr
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Michael Jackson beni yeniden 16 yaşıma götürdü

#Michael Jackson#Jaafar Jackson#Colman Domingo

Geçtiğimiz hafta West Hollywood’daki Soho House’da, “Michael” filmi için düzenlenen özel davette Jaafar Jackson ve Colman Domingo ile bir araya geldim.

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Michael Jackson’ı canlandıran yeğeni Jaafar’la tanışınca, yıllardır unutamadığım Michael Jackson anımı anlattım...

16 yaşındayım. İstanbul’dan Gebze’ye yeni taşınmışız.

Çocukluğumdan beri Michael Jackson hayranıyım; danslarını taklit ediyorum. Şarkılarını ezberlemeye çalışıyorum.

Ahmet San, Michael Jackson’u Türkiye’ye getiriyor.

Michael Jackson beni yeniden 16 yaşıma götürdü

İnönü Stadyumu’nda konseri var. Gitmeyi deli gibi istiyorum ama biletim yok.

Bir gün mahallemizdeki bakkalın önündeyim. Boş boş oturuyorum. Bir Pepsi kamyonu geldi, bakkala kolaları bıraktı. Adam bana “Ne yapıyorsun?” diye sordu, “Hiç” dedim. “Al” dedi, iki bilet uzattı. “Akşama konser var, gidersin.” Bir baktım, Michael Jackson’ın konseri!

Mucize...

O anki sevincimi düşünün.

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Konserin bileti hiç beklemediğim bir anda elime geçiyor. 

Biletler tamam ama param yok. Dedeme gidiyorum, yalvar yakar para alıyorum.

Sonra evden kaçıp konsere gidiyorum. Annemin hiçbir şeyden haberi yok.

Gece eve döndüğümde tabii çok kızgın. Bana ulaşabileceği bir cep telefonu da yok o yıllarda.

Hiçbir şey umurumda mı, Michael Jackson’ı canlı izlemişim!

Jaafar hikâyemi dinleyince “İnanılmaz” dedi; “16 yaşında tek başına stadyum konserine nasıl gidebilirsin?” Şaşırdı.

Michael Jackson sevgisinin işte böyle bir tutku olduğunu söyledim.

Dangerous turnesi miydi?” diye sordu, “Evet” dedim.

Yıllar önce Gebze’de bir bakkalın önünde başlayan hikâyeyi, Los Angeles’ta Michael Jackson’ın yeğenine anlattım.

Michael hayranlığının nasıl yaş, ülke, mesafe tanımadığını konuştuk.

Michael Jackson beni yeniden 16 yaşıma götürdü
Jaafar Jackson

Jaafar, amcasını canlandırmaktan duyduğu mutluluğu ve filmle ne kadar gurur duyduğunu anlattı.

Sohbetimiz dönüp dolaşıp Michael’ın zamansız sanatına, şarkılarına, insanlarda bıraktığı etkiye geldi.

Benim anlattığım o küçük hikâye de aslında bunun bir parçası. Dünyanın başka bir köşesinde büyüyen bir çocuğun hayallerine girip orada kalmak...

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Ardından Colman Domingo ile sohbet ettik. Oyunculuğunun yanında stili, nezaketi ve cana yakınlığıyla çok özel bir isim.

Yeteneği, şıklığı ve insan ilişkileriyle Hollywood’da kendine çok güzel bir yer edindi.

Rekor kırdı

Michael dünya çapında 1 milyar dolar gişeyi aşan ilk biyografi filmi oldu. Aynı zamanda Lionsgate’in de milyar dolar sınırını aşan ilk yapımı.

Bu başarı bana hiç şaşırtıcı gelmiyor. Zaten açılışında biyografi filmleri arasında gişe rekoru kırmıştı.

Bizim çocukluğumuzda ve gençliğimizde yaşadığımız Michael Jackson çılgınlığı, filmle birlikte yeni kuşağın hayatına da girdi.

Filmin gösterime girdiği ilk iki günde şarkıların dinlenme oranı önceki haftanın aynı günlerine göre yüzde 95 arttı.

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Film, bildiğimizi sandığımız bazı ayrıntılara da değiniyor.

Michael Jackson beni yeniden 16 yaşıma götürdü
Colman Domingo

Örneğin, Michael “Thriller” ile dünyayı kasıp kavururken bile ailesiyle aynı evde yaşamaya devam ediyordu. Aile evinden 1988’de Neverland’i satın aldığında ayrıldı.

Babasının menajerlik görevine son verme kararını avukatı John Branca’nın hazırladığı evraklarla iletti.

Hayvanlara düşkünlüğü de yalnızca meşhur şempanzesi Bubbles’tan ibaret değildi. Muscles adını verdiği bir boa yılanını bile besliyordu.

1984’te Pepsi reklamı çekilirken saçlarının tutuşması hayatında ağır izler bıraktı. Kendi açıklamasına göre, yanıklarının tedavisi için kullandığı ağrı kesiciler zamanla bağımlılığa dönüştü.

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Pepsi’den aldığı 1.5 milyon dolarlık tazminatı tedavi gördüğü hastanedeki yanık merkezine bağışladı.

Bir ilginç ayrıntı da “Beat It” klibinden: Kameranın karşısındakilerin tamamı dansçı ya da oyuncu değildi. Michael’ın isteğiyle Los Angeles’taki iki rakip çete Crips ve Bloods’un gerçek üyeleriyle klip çekilmişti.

Yani birbirine düşman insanları buluşturma çabası, insan sevgisi ve yardımseverlik hayatının her alanındaydı.

Michael Jackson beni yeniden 16 yaşıma götürdü
Colman Domingo filmde Michael Jackson’ın babası Joe Jackson’ı canlandırdı. 

 

 

 

#Michael Jackson#Jaafar Jackson#Colman Domingo
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