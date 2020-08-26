Merakla beklediğimiz sorunun cevabı

Amerika’da 5 aydır kapalı olan sinema salonları kapılarını yavaş yavaş açmaya başladı. Dünyanın en büyük sinema zinciri AMC, Regal ve Alamo geçtiğimiz perşembe kapılarını açtı.
Hafta sonu 44 eyalette salonların yüzde 26’sı açıktı. Peki, sonuç? Bence hayal kırıklığı değil hatta iyimser bile düşünebiliriz.
Russell Crowe’un aksiyon gerilim filmi “Unhinged”, Amerika genelinde bin 823 salonda vizyona girdi ve hafta sonu 4 milyon dolarlık gişe hasılatı yaptı... Normalde kötü açılış sınıfına sokacağımız bu rakam, pandemiyi düşününce hiç de fena değil. Filmin maliyeti 33 milyon dolar. Gösterime girdiği ülkelerde zaten 8 milyon dolarlık gişe hasılatı yapmıştı.
Filmi yapan bağımsız stüdyo Solstice’nin CEO’su Mark Gill, Amerika’da en az 30 milyon dolar hasılat beklediklerini açıkladı. Böyle bir ortamda filmin masrafını çıkartması umut verici.
Eylül ayında Amerika’daki sinema salonlarının yüzde 70’inin açık olması bekleniyor. “James Bond”, “Hızlı ve Öfkeli” gibi gişe filmleri 2020 takviminden tamamen çıkarılsa da Christopher Nolan’ın merakla beklenen yapımı “Tenet” 3 Eylül’de, Disney’in “The New Mutants”ı 28 Ağustos’ta vizyonda olacak.
Disney, dev bütçeli filmi “Mulan” içinse farklı bir yol izleyerek Disney Plus olan ülkelerde dijital olarak vizyona sokmaya karar verdi. Disney Plus olmayan sinema salonlarının açık olduğu ülkelerde ise film, 4 Eylül’de vizyonda olacak.
Sinemaya gitmeyi özlemişiz
Bu hafta Amerika’da pandeminin sinema salonlarına etkisini gördüğümüz ilk hafta oldu. Önümüzdeki birkaç hafta daha belirleyici olacaktır diye düşünüyorum.
Belli ki aylardır evlerinde kapalı insanlar sinemaya gitmeyi özlemiş. IMAX Entertainment’in başkanı Megan Colligan, Kore filmi “Peninsula” ve Çin yapımı “The Eight Hundred”ın gişe başarısına değinerek aynı başarıyı “Tenet” (Nolan filmi) için de beklediklerini söyledi. Karanlık salona girip telefonları sessize alıp büyük ekranda hikayenin akışına kendini bırakmak ile evde film izlemek arasında dağlar kadar fark var.
Evden çıkıp sinemaya gitme ritüeli bile insanı daha iyi hissettiriyor. Pandeminin yarattığı stresten birkaç saat kaçmak için sağlık ve güvenlik protokollerine uygun salonda film izlemek, hem sinemayı hem de ruhumuzu besler.
Pandemiden zarar gören her sektöre elimizden geldiği kadar destek olma zamanı diye düşünüyorum...
Çin’de durum
Sinema sektörünün en önemli diğer marketi Çin’de salonlar 26 Temmuz’da açılmaya başladı. Salonlara uygulanan yüzde 30 kapasite sınırlamalarına rağmen oldukça güçlü gişe rakamları elde edildi diyebiliriz. Çin’de savaş destanı “The Eight Hundred” 107 milyon dolar gişe hasılatı yaptı. Nolan’ın klasik filmi “Interstellar”, yeniden vizyona sokuldu ve neredeyse 18 milyon dolar hasılat yaptı.
Merakla beklediğimiz sorunun cevabı
Amerika’da 5 aydır kapalı olan sinema salonları kapılarını yavaş yavaş açmaya başladı. Dünyanın en büyük sinema zinciri AMC, Regal ve Alamo geçtiğimiz perşembe kapılarını açtı.
Hafta sonu 44 eyalette salonların yüzde 26’sı açıktı. Peki, sonuç? Bence hayal kırıklığı değil hatta iyimser bile düşünebiliriz.
Russell Crowe’un aksiyon gerilim filmi “Unhinged”, Amerika genelinde bin 823 salonda vizyona girdi ve hafta sonu 4 milyon dolarlık gişe hasılatı yaptı... Normalde kötü açılış sınıfına sokacağımız bu rakam, pandemiyi düşününce hiç de fena değil. Filmin maliyeti 33 milyon dolar. Gösterime girdiği ülkelerde zaten 8 milyon dolarlık gişe hasılatı yapmıştı.
Filmi yapan bağımsız stüdyo Solstice’nin CEO’su Mark Gill, Amerika’da en az 30 milyon dolar hasılat beklediklerini açıkladı. Böyle bir ortamda filmin masrafını çıkartması umut verici.
Eylül ayında Amerika’daki sinema salonlarının yüzde 70’inin açık olması bekleniyor. “James Bond”, “Hızlı ve Öfkeli” gibi gişe filmleri 2020 takviminden tamamen çıkarılsa da Christopher Nolan’ın merakla beklenen yapımı “Tenet” 3 Eylül’de, Disney’in “The New Mutants”ı 28 Ağustos’ta vizyonda olacak.
Disney, dev bütçeli filmi “Mulan” içinse farklı bir yol izleyerek Disney Plus olan ülkelerde dijital olarak vizyona sokmaya karar verdi. Disney Plus olmayan sinema salonlarının açık olduğu ülkelerde ise film, 4 Eylül’de vizyonda olacak.
Sinemaya gitmeyi özlemişiz
Bu hafta Amerika’da pandeminin sinema salonlarına etkisini gördüğümüz ilk hafta oldu. Önümüzdeki birkaç hafta daha belirleyici olacaktır diye düşünüyorum.
Belli ki aylardır evlerinde kapalı insanlar sinemaya gitmeyi özlemiş. IMAX Entertainment’in başkanı Megan Colligan, Kore filmi “Peninsula” ve Çin yapımı “The Eight Hundred”ın gişe başarısına değinerek aynı başarıyı “Tenet” (Nolan filmi) için de beklediklerini söyledi. Karanlık salona girip telefonları sessize alıp büyük ekranda hikayenin akışına kendini bırakmak ile evde film izlemek arasında dağlar kadar fark var.
Evden çıkıp sinemaya gitme ritüeli bile insanı daha iyi hissettiriyor. Pandeminin yarattığı stresten birkaç saat kaçmak için sağlık ve güvenlik protokollerine uygun salonda film izlemek, hem sinemayı hem de ruhumuzu besler.
Pandemiden zarar gören her sektöre elimizden geldiği kadar destek olma zamanı diye düşünüyorum...
Çin’de durum
Sinema sektörünün en önemli diğer marketi Çin’de salonlar 26 Temmuz’da açılmaya başladı. Salonlara uygulanan yüzde 30 kapasite sınırlamalarına rağmen oldukça güçlü gişe rakamları elde edildi diyebiliriz. Çin’de savaş destanı “The Eight Hundred” 107 milyon dolar gişe hasılatı yaptı. Nolan’ın klasik filmi “Interstellar”, yeniden vizyona sokuldu ve neredeyse 18 milyon dolar hasılat yaptı.