Komedi isterken yine karanlık yere döndüm

Yapımcı Ryan Murphy, Broadway’in “The Prom” adlı hit müzikalini eski Hollywood müzikleri ve danslarıyla renkli bir filme dönüştürdü. Filmin güçlü kadrosunda Nicole Kidman, James Corden ve Kerry Washington’ın yanı sıra Hollywood’un dev ismi Meryl Streep de yer alıyor. Kendi jenerasyonunun en iyi oyuncusu olarak anılan Streep ile görüntülü olarak görüştüm.

◊ Neredesiniz şu anda?

- Berkshires’deyim. Boston’da, Adam McKay’ın “Don’t Look Up” filminin çekimlerindeyim.

◊ Sağlıklı ego ile narsistlik, kendini beğenmişlik arasında ince bir çizgi var. Filmde sizin canlandırdığınız Dee Dee ile James Corden’in karakterinde bu ince çizgiyi görüyoruz. Sizin bu iki terimle ilişkinizi sorarak başlamak istiyorum. Çünkü “Büyük oyuncuların büyük egoları olur” derler...

- Şov dünyasında tanıdığım insanların çoğu yüksek egolu hatta narsist gibi görünebilir. Aslında o tavırların hepsi devasa bir güvensizliğin örtüsüdür. Birçok aktörün “Aslında çok utangaç biriyim” dediğini duymuşsundur. Yalan söylemiyorlar. Sahne onlara hayatta yapamadıkları şeyleri yapabilme fırsatı veriyor.

◊ Dee Dee’yi oynamak nasıldı?

- Büyük bir narsisti oynamak çok eğlenceliydi. Son yıllarda Amerikan siyasi hayatına bakarsanız, narsisizm konusunda çok iyi bir örnek olduğunu görürsünüz! (Gülüyor) İlham almak için uzaklara gitmeme gerek yoktu. Hiç zor değildi. Narsistlerle dalga geçmek kolaydır. Kendileri hakkında abartılı hisleri olan bu insanlar şeffaf ve komiktirler. Dee Dee bir tür diva. Keşke ben de odaya adım attığımda varlığımı hissettirebilsem onun gibi. Maalesef öyle bir özelliğim yok. (Gülüyor)

◊ Siz de sinemanın divasısınız!

- Kendimi çalışan bir oyuncudan başka bir şey olarak hiç düşünmedim.