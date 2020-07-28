Kanye West başkanlık kampanyasını ağlayarak başlattı

Dünyaca ünlü rap’çi Kanye West başkanlık adaylığını açıkladıktan sonraki pazar günü Charleston’da (South Carolina) seçim kampanyasının ilk mitingini yaptı. Kurşun geçirmez yelek ve kilise müzikleri eşliğinde çıktığı sahnede kürtaj, kadınlar ve kölelik hakkında konuştu.
Kanye neler söyledi?
Konuşmasına Amerika tarihinin en önemli figürlerinden Harriet Tubman’a karşı sözler ile başladı. Harriet Tubman kimdir?
Kölelik karşıtı aktivist, özgürlük savaşçısı “Binlerce köleyi özgürleştirdim, binlercesini de özgürleştirebilirdim eğer köle olduklarını fark etselerdi” sözünün sahibi.
Kanye seçim konuşmasında “Harriet Tubman köleleri hiçbir zaman özgürleştirmedi sadece beyaz insanlar için çalışmasını sağladı. NBA’de takımların sahibi beyaz, müzik sektöründe patronlar beyaz. Gerçek gücü biz görmüyoruz. Adidas’ın yönetim kurulunda değilim, GAP’in yönetim kurulunda değilim... Bu durum hemen değişmeli yoksa işbirliklerime son veririm” dedi.
Kürtaj hakkında konuşurken göz yaşlarına boğuldu, “Neredeyse kızımı öldürüyordum” dedi. Kim Kardashian’ın hamileliğine bir ara son vermeyi düşündüklerini söyledi.
“43 yıl önce annem benim hayatımı kurtardı. Babam doğmamı istememiş. Eğer annem babamı dinleseydi bugün Kanye West olmayabilirdi çünkü babam çok meşguldü” dedi.
“Karım beni bu konuşmalarımdan dolayı boşayabilir. Benim, North’ü istemediğim zamanlar olduğu halde Kim, kızım North’ü doğurdu” dedi.
“Gebelik sonlandırıcı ‘Plan B’ hapları olmamalı. Kadınlara çocuk bakımı için yılda 50 bin dolar verilmeli” dedi.
Kadınların kürtaj hakkını yasa dışı yapmak istemediğini kadınlara seçenek tanımak istediğini söyledi.
“Tanrının gözünde hepimiz eşitiz. Bazen içinde bulunduğumuz çevre ve şeytanlar tarafından kontrol edilebiliriz ama hepimiz Tanrının insanlarıyız ve kötü insan yok” dedi.
Birçok eyalette seçimlere katılmak için son tarihi kaçıran West’in mitingde söyledikleriyle dalga geçen büyük bir kesim var.
Aslında üzücü... Kanye iyi değil... Ciddi şekilde yardıma ihtiyacı var. Akıl sağlığı yerinde değil. Bunu kendi de açıkladı...
Ağır ilaçlar kullandığını söyledi. Pazar günkü mitingin devamında olanlar ise daha da üzücüydü.
Twitter’da şahit olduğumuz neydi? Kanye sinir krizi mi geçiriyordu?
Ailesi ile ilgili yazdığı sonra sildiği Tweetler’de eşi Kim Kardashian’ın annesi ve genç siyahi sevgilisi Cory Gamble’ı hedef aldı.
“Çocuklarımın etrafında olmanız yasak... Hepiniz beni akıl hastanesine göndermeye çalışıyorsunuz. Kim doktor getirip beni akıl hastanesine kapatmak istiyor” dedi.
Bu konuda şaka yapanlar beni rahatsız etti.
Akıl sağlığı şakaya gelmez. Kimler, ne yetenekler hayatlarını kaybetti. Geçen yıl röportaj yaptığım Kelly Clarkson “Yaratıcı insanlar çok uçlarda yaşar ve birçoğu deliliğe yakındır” demişti.
Başka bir manadaydı ve sanatçıların sıradanlıktan uzak olduklarını anlatmak için kurduğu bir cümleydi.
Haklı galiba...
Düşününce aslında onlar hakkında hiçbir şey bilmediğimizi anlıyorum...
Dünyayı güldüren adam Robin Williams yaşasaydı bugün 69 yaşında olacaktı. Kemeriyle kendini astı. Dünyaca ünlü şef ve televizyon yıldızı Anthony Bourdain programının çekimleri sürerken otel odasında kendini astı.
Philip Seymour Hoffman, aşırı doz uyuşturucudan öldü.
Hepsi depresyon ve uyuşturucu ile mücadele ediyordu.
Biz her türlü imkana sahip yıldızları dünyanın en sağlıklı beslenme planlarını uyguluyor, farklı spor hocalarıyla deli gibi spor yapıyorlar zannediyoruz. Yapıyorlar da aslında...
Kendilerine bakıyorlar ama diğer taraftan da kendi dünyalarında bambaşka bir gerçek var.
Hollywood’un karanlık yüzü ve görkemli dünyası hep bir çatışma halinde aslında...
Kanye West başkanlık kampanyasını ağlayarak başlattı
Dünyaca ünlü rap’çi Kanye West başkanlık adaylığını açıkladıktan sonraki pazar günü Charleston’da (South Carolina) seçim kampanyasının ilk mitingini yaptı. Kurşun geçirmez yelek ve kilise müzikleri eşliğinde çıktığı sahnede kürtaj, kadınlar ve kölelik hakkında konuştu.
Kanye neler söyledi?
Konuşmasına Amerika tarihinin en önemli figürlerinden Harriet Tubman’a karşı sözler ile başladı. Harriet Tubman kimdir?
Kölelik karşıtı aktivist, özgürlük savaşçısı “Binlerce köleyi özgürleştirdim, binlercesini de özgürleştirebilirdim eğer köle olduklarını fark etselerdi” sözünün sahibi.
Kanye seçim konuşmasında “Harriet Tubman köleleri hiçbir zaman özgürleştirmedi sadece beyaz insanlar için çalışmasını sağladı. NBA’de takımların sahibi beyaz, müzik sektöründe patronlar beyaz. Gerçek gücü biz görmüyoruz. Adidas’ın yönetim kurulunda değilim, GAP’in yönetim kurulunda değilim... Bu durum hemen değişmeli yoksa işbirliklerime son veririm” dedi.
Kürtaj hakkında konuşurken göz yaşlarına boğuldu, “Neredeyse kızımı öldürüyordum” dedi. Kim Kardashian’ın hamileliğine bir ara son vermeyi düşündüklerini söyledi.
“43 yıl önce annem benim hayatımı kurtardı. Babam doğmamı istememiş. Eğer annem babamı dinleseydi bugün Kanye West olmayabilirdi çünkü babam çok meşguldü” dedi.
“Karım beni bu konuşmalarımdan dolayı boşayabilir. Benim, North’ü istemediğim zamanlar olduğu halde Kim, kızım North’ü doğurdu” dedi.
“Gebelik sonlandırıcı ‘Plan B’ hapları olmamalı. Kadınlara çocuk bakımı için yılda 50 bin dolar verilmeli” dedi.
Kadınların kürtaj hakkını yasa dışı yapmak istemediğini kadınlara seçenek tanımak istediğini söyledi.
“Tanrının gözünde hepimiz eşitiz. Bazen içinde bulunduğumuz çevre ve şeytanlar tarafından kontrol edilebiliriz ama hepimiz Tanrının insanlarıyız ve kötü insan yok” dedi.
Birçok eyalette seçimlere katılmak için son tarihi kaçıran West’in mitingde söyledikleriyle dalga geçen büyük bir kesim var.
Aslında üzücü... Kanye iyi değil... Ciddi şekilde yardıma ihtiyacı var. Akıl sağlığı yerinde değil. Bunu kendi de açıkladı...
Ağır ilaçlar kullandığını söyledi. Pazar günkü mitingin devamında olanlar ise daha da üzücüydü.
Twitter’da şahit olduğumuz neydi? Kanye sinir krizi mi geçiriyordu?
Ailesi ile ilgili yazdığı sonra sildiği Tweetler’de eşi Kim Kardashian’ın annesi ve genç siyahi sevgilisi Cory Gamble’ı hedef aldı.
“Çocuklarımın etrafında olmanız yasak... Hepiniz beni akıl hastanesine göndermeye çalışıyorsunuz. Kim doktor getirip beni akıl hastanesine kapatmak istiyor” dedi.
Bu konuda şaka yapanlar beni rahatsız etti.
Akıl sağlığı şakaya gelmez. Kimler, ne yetenekler hayatlarını kaybetti. Geçen yıl röportaj yaptığım Kelly Clarkson “Yaratıcı insanlar çok uçlarda yaşar ve birçoğu deliliğe yakındır” demişti.
Başka bir manadaydı ve sanatçıların sıradanlıktan uzak olduklarını anlatmak için kurduğu bir cümleydi.
Haklı galiba...
Düşününce aslında onlar hakkında hiçbir şey bilmediğimizi anlıyorum...
Dünyayı güldüren adam Robin Williams yaşasaydı bugün 69 yaşında olacaktı. Kemeriyle kendini astı. Dünyaca ünlü şef ve televizyon yıldızı Anthony Bourdain programının çekimleri sürerken otel odasında kendini astı.
Philip Seymour Hoffman, aşırı doz uyuşturucudan öldü.
Hepsi depresyon ve uyuşturucu ile mücadele ediyordu.
Biz her türlü imkana sahip yıldızları dünyanın en sağlıklı beslenme planlarını uyguluyor, farklı spor hocalarıyla deli gibi spor yapıyorlar zannediyoruz. Yapıyorlar da aslında...
Kendilerine bakıyorlar ama diğer taraftan da kendi dünyalarında bambaşka bir gerçek var.
Hollywood’un karanlık yüzü ve görkemli dünyası hep bir çatışma halinde aslında...