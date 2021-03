Kadın cesaretinin hikayesi

Komedyen, yazar, yapımcı. Yaşayan en iyi 30 komedyen arasında gösteriliyor. Yarattığı ‘Borat’ karakteri efsane oldu. Son olarak “The Trial of the Chicago 7” filminde Abbie Hoffman’ı canlandırarak Altın Küre ve SAG adaylığı kazandı... Barbaros Tapan, ünlü komedyen Sacha Baron Cohen ile görüntülü konuştu. Geçen yıl “Borat”ın devam filmini yapan Cohen, gerçek kişilerle çekim yaparken yaşadığı zorlukları Kelebek okurları için anlattı.

◊ “Borat”ın devam filmini çektiniz. “Borat 2” gerçekten cesaret işi. Komedi ve hiciv bir tarafa, hayretler içinde izlediğim birçok sahne var. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’nin mitingini bastınız (CPAC/Conservative Political Action Conference-Muhafazakâr Siyasi Eylem Konferansı). Trump’ın avukatı eski New York valisi Rudy Giuliani ile röportaj sahneleri kurgu değil, gerçek. “Borat” çekilmesi çok zor bir iş. Biraz anlatır mısınız?

- Sabah 4’te, 5’te kalkıp çekimlere başladığım, çekimi bitirdikten sonra gecenin bir vakti tekrar yazım aşamasına gittiğim, günde 4-5 saatlik uykuyla 1 sene çalıştığım bir iş... “Borat”ta diğer filmlere göre çok daha fazla diyalog var. Çünkü herhangi birinin size soracağı soruya tam olarak hazır olmanız gerekiyor. Normal bir filmde oyuncuyken, günde iki-üç sayfalık diyaloğa hazırlık yapıyorsun. Borat olarak ise bir günde 100 sayfalık diyaloğa hazırlanıyorsun.

◊ Karşınızdaki gerçek kişilerin neler söyleyebileceğini düşünüp her varsayım üzerine ayrı diyalog yazıyorsunuz yani...

- Evet... Ayrıca icat ettiğimiz ülke hakkında her şeyi bilmem gerekiyor. Borat hakkında her şeyi bilmem, ailesi hakkında, tanıdıkları hakkında ve Kazakistan’ın kurguladığımız versiyonunda hükümetteki herkes hakkında her şeyi bilmem gerekiyor.

Nasıl koktuğum bile önemli. Ağır kokuyorum ki insanlar farklı bir medeniyetten biriyle karşı karşıya olduklarını anlasınlar. İnsanların etrafımda durması çok çok zor, çünkü koku iğrenç! (Gülüyor) Bu filmin şimdiye kadarki en zor oyunculuk mücadelem olduğunu söylemeliyim. Bir sahnede 125 saat karakterde kaldım.

◊ Hangi sahnede?

- İki adamla aynı evde yaşadığım sahne... 5 gün boyunca 125 saat Borat olarak onlarla yaşadım.