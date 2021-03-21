Kadın cesaretinin hikayesi

Apple TV Plus’ta yayınlanan “Ted Lasso” sezonun en iyi komedi dizilerinden biri. Dizi, şimdiye kadar yapılmış en iyi spor şovlarından biri olarak da adından söz ettiriyor. Kansas’ta Amerikan futbolu koçluğu yaparken İngiltere’de profesyonel bir futbol takımına koçluk yapmak üzere işe alınan aşırı iyimser Ted’in öyküsünü anlatan yapım, Altın Küre ve Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri’nde ödül kazdı. Dizinin yaratıcısı ve başrol oyuncusu Jason Sudeikis ile görüntülü konuştum. Aktör görüşmeye Los Angeles’tan bağlandı.

Yazıyorsunuz, yaratıyorsunuz, oynuyorsunuz... Bu verimliliğin sırrı nedir?

- Kendi tavsiyelerimi uygulamak. UCLA basketbol koçu John Wooden, “Ne kadar çok çalışırsan, o kadar şanslı olursun” demişti. Çok çalışmak, atletizm zamanımdan kalan bir şey. Çok çalışmak zorundaydım, çünkü her zaman bunun için bana bağıran bir adam vardı.

◊ “Ne kadar çok çalışırsan, o kadar şanslı olursun...”

- Kesinlikle... İşimi “alçakgönüllülük, neşe, bir başkasının hikayesi için araç olma fırsatı ve bununla birlikte gelen sorumluluğu anlayarak üstlenmek” olarak görüyorum.

Çok çalıştığımın farkında bile değilim, çünkü yapmayı gerçekten sevdiğim işi yapıyorum. Ayrıca bedava yapmıyorum! (Gülüyor) Bakmam gereken çocuklarım var.

ÇOCUKSU BİR MUCİZE VE SONSUZ İYİMSERLİK

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