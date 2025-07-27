Jennifer Lopez: Antalya çok sıcak ama ben ateşi severim!

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Eğer yer Antalya ise olur.

Regnum The Crown Otel, 23 Temmuz’da dünya starı Jennifer Lopez’i ağırladı.

Konsere Rosie Huntington-Whiteley, Chiara Ferragni, Valeriya ve Iosif Prigozhin, Leonie Hanne, Kseniya Borodina, Kamila Abdelali gibi dünyaca ünlü isimler, Türkiye’den Sadettin Saran ve Yılmaz Vural gibi tanıdık yüzler, sporun en üst liginden Real Madrid’in yıldızları Arda Güler, Antonio Rüdiger ve David Alaba da katıldı.

Otel ekibini tebrik etmek gerek.

Yeni açılmış olmalarına rağmen kusursuz yönettikleri bir organizasyona tanıklık ettik.

Her şey dakikti, profesyoneldi.

Pre-party’ler, after party’ler, konaklama, servis...

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Hatta JLo için özel olarak hazırlanmış havlular ve nevresim takımları bile vardı!

Konserden önce oteldeki Nikos Greek Restoran’da düzenlenen “Welcome Pre-Party” ile başladı eğlence.

Yunan müziğinin sevilen ismi Ivi Adamou’nun canlı performansı ve nefis menüsüyle JLo öncesi ısınma turu yaptık.

Partide Rosie Huntington-Whiteley, milli gururumuz Arda Güler, birçok oyuncu, influencer ve tanınmış sima vardı.

Ve ertesi gün...

Sahne Jennifer Lopez için hazırdı.

Yaşsız ve zamansız bir kadın.

1.5 saat boyunca durmaksızın sahnede dans etti, şarkı söyledi.

Seyirciyle iletişimi, enerjisi müthişti.

Lopez, konser sırasında dinleyicilerine “Antalya çok sıcak ama ben ateşi severim, terlemeyi severim!”, “Türkiye’ye gelmeyeli uzun zaman olmuştu, özlemişim” diye seslendi.

Evet, sıcak gerçekten şaka değildi.

Biz oturduğumuz yerde kavrulurken, o sahnede bir saniye durmadı. Hopladı, zıpladı, atladı, ne yapmadı ki!

Hollywood’un en çalışkan kadınlarından biri ve disipliniyle tanınıyor.

Konser sonrası buluştuğumuzda sahnedeki dev performansı sanki başkası sergilemiş gibi enerjikti ve gülümseyerek geldi.

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Kendisiyle en son geçen sene Toronto Film Festivali’nde, “Unstoppable” filminin galasında ve Altın Küre’nin özel Toronto davetinde görüşmüştük. Ama bu kez kendi ülkemde, Antalya’da “Hoş geldin” diyebilmek ayrı bir mutluluktu.

JLo bu özel konser için tam 100 kişilik ekibiyle geldi.

Sahne kurulumu için 7.5 tonluk ekipman taşındı.

Konser yalnızca Regnum The Crown ve Regnum Carya Otel’in misafirlerine özeldi.

Sınırlı sayıda bilet satışa çıktı ve bu da etkinliği çok daha seçkin kıldı.

Konserin ardından düzenlenen after party sonrası, JLo’nun özel isteğiyle ayrı bir parti daha organize edildi.

Süper star o partide doğum gününü kutladı.

Antalya zaten başlı başına bir cennet.

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Regnum The Crown bu cennetin en yeni ve en ışıltılı köşesi olmuş.

Bir kere standart oda yok. En küçük oda 110 metrekare, yani ev gibi.

343 süit ve 15 villadan oluşan bu ultra lüks resort, Türkiye’de bir ilke de imza atıyor ve yetişkinlere özel çatı katı deneyimi konsepti yaratıyor.

Bildiğiniz çatı katlarından değil...

İçinde sonsuzluk havuzu, gurme restoranı, panoramik gün batımı terası ve yalnızca bu bölüme ait özel fitness kulübü bulunuyor.

Mahremiyet arayan çiftler ve yetişkinler için tasarlanmış bu alan, gökyüzüne yakın, kalabalıktan uzak bir kaçış noktası.

Bu etkinlikler Antalya’ya değer katıyor

Regnum Carya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk’le yeni otelleri Regnum The Crown’ı, vizyonlarını ve hedeflerini konuştuk.

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◊ Bu vizyonun arkasındaki motivasyon neydi?

- “Regnum Carya’nın daha da üstünü nasıl yaparız?” diye sorduğumuzda ortaya Regnum The Crown çıktı. Türkiye’de benzeri olmayan bir proje gerçekleştirdik. 911 anahtarlı, 24 alakart restoran, dünyada örneği olmayan Kids Club, aquapark, rooftop sosyal alanları ve kapsamlı spor tesisleriyle bu segmentte, bu kalitede ve bu kapasitede hizmet veren başka bir tesis olduğunu düşünmüyorum. İki otelimiz de artık dünya çapında eşsiz bir destinasyon haline geldi.

◊ Bu otelcilik anlayışında “gastronomi, spor ve eğlence” üçgenini nasıl konumlandırıyorsunuz?

- Las Vegas’a, Dubai’ye bakın... Turizmde sadece yatak kapasitesiyle, tesis sayısıyla destinasyon olunmuyor. Eğlence ve sporun turizme entegre edilmesi gerekiyor. Biz de bu vizyonla hareket ediyoruz. Spor tarafında Antalyaspor ile bunu yapmaya çalıştık, şehir daha çok tanınsın istedik. Antalyaspor’la yaptığımız tüm işlerde pazarlama stratejisi vardı. Eğlence tarafında ise uluslararası yıldızları Antalya’ya getirmek bu stratejinin bir uzantısı. Örneğin Jennifer Lopez gibi bir dünya yıldızını ağırladık. Sadece Instagram’da 250 milyon takipçisi var. İnsanlar baktığında JLo nerede çıkıyor; Antalya’da. Bizden önce Antalya’da böyle şeyleri hatırlamıyorum. Bu etkinlikler sadece bizim otelimize değil, şehre de değer katıyor. Konserlerimize gelen misafirler diğer otellerde de konaklıyor. Bazı misafirler tatil destinasyonlarını değiştiriyor, örneğin İspanya’da konsere gitmektense Antalya’yı tercih ediyor. Hem gelen yıldızın hem de izlemeye gelen misafirlerin sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, Antalya’nın tanıtımına katkı sağlıyor.

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◊ Guy Ritchie, Jason Statham gibi dünya yıldızları otelinizde film çekti, aynı zamanda sık sık da geliyorlar. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

- Tesisimizin güçlü olması ve sunduğu olanaklar, bu tarz büyük prodüksiyonlar için uygun. Geniş alanlarımız, teknik donanımımız sayesinde film ekipleri burada rahatlıkla çalışabiliyor. Onlar da geldiğinde ikili ilişkilere özellikle dikkat ediyorum. Şu anda bile Real Madrid’in üç oyuncusu otelimizde konaklıyor.