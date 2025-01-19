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Hollywood dayanışması

#Los Angeles#Paris Hilton#Adam Brody

Los Angeles’ı kasıp kavuran orman yangınları, şehri derinden etkiledi. Alevler yüzünden evlerini kaybedenler arasında Paris Hilton, Adam Brody-Leighton Meester, Billy Crystal, Ricki Lake, Mel Gibson, Anthony Hopkins, Miles Teller, John Goodman, Mandy Moore, Mark Hamill, Anna Faris ve Jamie Lee Curtis gibi ünlü isimler bulunuyor. Trajedinin ortasında Hollywood’un önde gelen isimleri yangından etkilenenlere destek olmak için ellerinden geleni yapıyor.

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Beyoncé, vakfı BeyGOOD aracılığıyla yangın mağdurları için 2.5 milyon dolar bağışta bulundu. Leonardo DiCaprio, 1 milyon doları yangından etkilenen ailelere yardım etmek için verdi. The Eagles grubu 2.5 milyon dolar, Jamie Lee Curtis 1 milyon dolar, iş insanı Rick J. Caruso ve eşi 5 milyon dolar bağışta bulundu. Jay Leno, 1941 model itfaiye aracını getirerek itfaiye çalışanlarına sıcak yemek servis etti. Jennifer Garner, şef José Andrés ile birlikte yangından etkilenenler için gönüllü çalıştı. Büyük stüdyolar ve yetenek ajansları evlerini kaybeden çalışanlarına ücretsiz veya indirimli konaklama imkânı sağladı.

Hollywood dayanışması

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“FireAid” yardım konseri

Yangın mağdurları için yardım kampanyalarına ek olarak, “FireAid” adında büyük bir konser düzenleniyor. Billie Eilish, Joni Mitchell, Lady Gaga, Dave Matthews, John Mayer, Earth, Wind & Fire, Green Day, Gwen Stefani, Pink, Red Hot Chili Peppers ve Stevie Nicks gibi ünlü sanatçılar sahne alacak. Apple Music, Netflix ve Amazon Prime Video da etkinliğe destek olacağını açıkladı. “Bu büyük organizasyonla hem mağdurları desteklemek hem de dayanışma ruhunu göstermek istiyoruz” dedi sahneyi paylaşacak mega starlar.

Hollywood dayanışması

Hollywood’un yardımlaşma kraliçesi: Sharon Stone

Hollywood’da yardım ve sosyal sorumluluk projelerinin öncüsü Sharon Stone ile yangının ikinci günü konuştuk. “Bunun da üstesinden geleceğiz” dedi. “Evlerini kaybedenler ve etkilenenler için önce empati ve şefkat, sonra iş birliği” diye ekledi.

Hollywood dayanışması

Felaket turistleri

Los Angeles’ın 90 mil kuzeyindeki Santa Barbara County’deki Montecito’da yaşıyor dük ve düşes. Cuma günü Pasadena Belediye Başkanı Victor Gordo ile birlikte afet bölgesini gezdiler.
Bu görüntüler üzerine aktör Jason Bateman, “Meghan Markle ve Harry ambulans peşine takılanlar gibi. Yine ‘fotoğraf fırsatı’ yakaladılar. Ne iğrenç. Zarar alan yerleri mi geziyorlar? Politikacı mı oldu bunlar şimdi? Burada yaşamıyorlar; onlar turist. Felaket turistleri” dedi. Hiçbir polemiği karışmayan ağız dalaşına girmeyen Bateman’ı bile çileden çıkardı bu çift.
Fotoğraflar Meghan Markle’ın yaşam tarzı programı “With Love” tarafından Meghan’ın yayınının ertelediğini duyurmadan bir gün önce servis edildi. Her hareketleri fırsatçılık içeriyor.

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Hollywood dayanışması

Hollywood nasıl etkilenir?

Hollywood’un felaketlerle dolu ajandasına pandemi, grevler ve yapay zekâ tartışmalarından sonra şimdi de orman yangınları eklendi.

Yangınlarla birlikte sektörde büyük aksaklıklar yaşanıyor. Film ve televizyon galaları iptal edildi, yüzlerce çalışan hâlâ tahliye uyarısı altında.

Umutsuzdum, yine işler duracak diyordum ancak gördüğüm dayanışma bu fikrimi değiştirdi. Kara dumanlar Los Angeles’ı kararttı ama dayanışma ruhunu yükseltti. Krizleri hikâyelere dönüştürmek de üzerine yoktur bu şehrin. Yangınlar yeni hikayeler için ilham kaynağı olmaya başlamıştır bile. Eminim yapımcılar, bu trajediden ne filmler, ne belgeseller çıkarırız diye düşünüyordur.

 

#Los Angeles#Paris Hilton#Adam Brody
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