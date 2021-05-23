Halston’a biraz âşık oldum

◊ Koronavirüsün yarattığı tahribatla ilgili yaptığınız şarkıyla başlayalım mı sohbete?
- Karantinanın en başlarında yazdığım bir şarkı. Adı “I Miss You”. Covid yüzünden yakın bir akrabamı, ardından ikinci akrabamı kaybettikten sonra yaptım bu şarkıyı. Zaman geçtikçe daha iyi anlıyorum ki, yaptıklarımın çoğunu, içimde yaşadığım duyguları dışarı atmak için yapıyorum.
Aynı şey “Sound of Metal” için de geçerli. Böyle bir film yapmak, planlarım arasında yoktu. Davul (drum) çalmak, Amerikan işaret dilini öğrenmek... Hangi yöne gideceğini bilmediğimiz şeylerdi ama ben çoğu kişisel birçok sebepten kendimi bir meydan okumaya atmak istedim. Bahsettiğin rap şarkısını da kişisel nedenlerle yazdım.
Müziğim ticari bir girişim değil. Çok büyük kitlelere ulaşması gibi bir endişem yok. Yaptığım müzikle aradığım şey geniş kitlesel bir bağlantı değil. İnsanlara hafifçe dokunacak derin bir bağlantı arıyorum. Müziğimle ve sözlerimle bağlantı kurabilen insanları biliyorum. Müziğimin onlara derinden dokunduğunu da biliyorum. Benim için gerçekten iyileştirici olan şey, kaybettiklerimi ifade edebilmekti. Ve sonrasında insanlar kaybettikleri sevdikleri hakkında bana yazdı. Bence iyileşmenin en iyi yolu, kötü bir deneyim yaşarken yalnız olmadığını bilmektir.
BENİM DE BİR BAĞIMLILIĞIM OLDUĞUNU FARK ETTİM
◊ Bağımlılık, bir duyunun kaybedilmesi, davul çalmak, müzik gibi konular ayrı ayrı çok önemli. “Sound of Metal”e hazırlanırken böyle büyük konuları nasıl ilişkilendirdiniz?
- İşaret dili de var...
Hollywood’un kalbindeyiz. Her şefin restoran açmayı hayal ettiği bir şehir Los Angeles. Nusr-Et dünyaca ünlü isimlerin tercih ettiği markalar arasında ve artık o isimler sadece yemekten ziyade seni görmek için de buraya geliyor...
- Evet, herkes onları görmeye gidiyor. Onlar beni görmeye geliyor.
Geçen gün Jason Statham buradaydı. Markanın dünya yıldızları tarafından tercih edilmesinin sebebi nedir sence?
- Jason Statham’ın sevgisi çok doğaldı. Sanki 3-5 senedir tanışıyormuşuz gibi samimiydi. Jason Statham gibi sinema dünyasından, spor dünyasından, iş dünyasından gelen çok fazla misafirimiz var. Gelen her misafirimize samimi bir ortam yaratıyoruz. İlk defa gelmiş olsalar dahi daha önce tanışıyormuşuz hissi oluyor. Kendilerini evlerinde gibi rahat hissediyorlar. Bu benim sıcakkanlılığımdan olabilir, belki de markadan ya da atmosferden kaynaklıdır.
◊ Oyunculuk serüveniniz nasıl başladı? Aktör olmaya nasıl karar verdiniz?
- Can sıkıntısı beni oyunculuğa götürdü... 14 yaşındayken, çevremdeki hemen her genç, başarılı bir futbolcu olmak isterken ben oyuncu olmayı hayal ediyordum. Yaşadığım yerde çok sıkılıyordum. Çok küçük bir kasabaydı ve yapacak çok şey yoktu. Orada yaşarken sinema salonlarına arka kapıdan gizlice girmenin bir yolunu bulmuştum. Haftada beş kere sinemaya gidecek param yoktu çünkü.
Sinemada çok zaman geçirdim. İçinde bulunduğum durumu unutmanın, farklı hikayelerle başka yerlere kaçmanın yolu sinemada film izlemekti. Filmler benim için dünyaya açılan bir pencereydi. Filmlerle geçirdiğim o yıllarda bir rüya inşa ettim. Oyuncu olmak istedim. Zamanla, yapmak istediğim tek şey oyunculuk oldu.
◊ Peki sinema salonlarında inşa ettiğiniz rüyayı nasıl gerçeğe dönüştürdünüz?
- Fransa kırsalındaki küçük bir şehirden, işçi sınıfından geldiğim için bu sektörde çalışmaya başlamak zordu. Kimseyi tanımıyordum. Çantamı topladım, Paris’e gittim. Otele yerleştim. İş buldum, çalışmaya başladım. Hafızam beni yanıltmıyorsa yanımda 1000 euro para vardı. O parayı hafta içi drama dersleri almak için harcadım. Hafta sonları ise para kazanmak için gece gündüz çalıştım. Yönetmen Jacques Audiard’la tanıştıktan sonra oyunculuk kariyerim başladı.
◊ Katharine McPhee ile evliliğiniz magazin basınının en sevdiği konular arasında. Herkes bir şeyler söylüyor, yazıyor. Siz neler söylemek istersiniz hayatınızın bu dönemi ve Katharine ile ilgili?
- Katharine ile evlenmek ikimiz için de çok beklenmedik bir şeydi. Bu konuda ikimiz de pek konuşmuyoruz. Bunu daha önce söyledim, tekrar söyleyeceğim... Herhangi bir evlilikte sizi alaşağı edecek, mahvedebilecek birçok etken var. Coğrafyadan finansal konulara, üvey çocuklardan sadakatsizliğe kadar. Büyük yaş farkı da bunlardan biri. Ama eğer her şey iyiyse, yaş farkı kolayca yönetebileceğiniz bir şey. Şimdiye kadar biz bunu başardık ki bu harika. Katharine çok olgun. Yaşlı bir ruh. Ve kulağa klişe geleceğini biliyorum ama tek taraflı bir ilişki değil, birbirimizden çok şey öğreniyoruz.
◊ Eşiniz Katharine’in Megan Markle ile aynı liseye gittiğini okudum. Hatta lise müzikalinde birlikte rol almışlar. Megan ve Prens Harry de artık Los Angeles’ta yaşıyor. Aranızdaki arkadaşlıktan biraz bahseder misiniz?
- Harry ve Megan, mücadele ettikleri konularda çok açık ama kendi hayatlarında gözlerden uzak, sakin yaşamayı seven insanlar. Kendilerini iyilik yapmaya adamışlar. Sakıncası yoksa özel hayatları hakkında konuşmayacağım. Sadece şunu söyleyebilirim; ikisi de harika insanlar.
BİRÇOK YAZAR, JUSTIN BIEBER’A ŞARKI YAZMAYA UĞRAŞMA HATASINI YAPIYOR
◊ Müzikten bahsedelim, sizce yaratıcılık ya da ilham günün birinde bitebilir mi?
- Benim ilham kaynağım, iş sorumluluğuyla geliyor. Mesela bugün şarkı bestelemem gerekiyorsa, piyanonun başına oturur yaparım. Şu anda birkaç müzikal üzerine çalışıyorum. Perşembe ve cumaları söz yazarlarıyla çalışmam gerektiğini biliyorum. Onlarla çalışırken harika bir şey bulabiliriz ya da bulamayabiliriz. “İlham gelsin, güzel şeyler yaratayım” diyerek geceleri yatakta yatıp ilham gelmesini beklemiyorum.
Roosevelt ve Biltmore Otel’de düzenlenen klasik Oscar Ödül Törenleri’nden ilham alınarak dekore edilen tarihi Union Tren İstasyonu’daki tören Oscar tarihinin en çeşitli töreni olarak tarihe geçti.
Oscar’daki ‘çok beyaz’ tartışmalarından sonra kadın ve siyah üyelerin sayısını artırmak için kolları sıvayan akademi son 2-3 yıldır bu konuda taviz vermemiş, farklı kültürlerden ve coğrafyalardan agresif şekilde üye almıştı...
Akademinin söz verdiği değişim bu seneki törene de yansıdı.
Oscar tarihinde kadın ve siyah aday rekoru kırıldı.
◊ 1940’ların kadın aktrislerine baktığımızda kendine güvenen, güçlü, çekici performansların yanı sıra hayat tarzlarının da aynı olduğunu görüyoruz... Siz ne düşünüyorsunuz?
- Bu aktrisleri rollerinden, filmlerinden tanıyoruz. Ama aslında hayatın kendinden daha büyük bir etkiye sahiplerdi. Çok güçlü kişiliklerdi ve insanların onları fark etmesini sağlayacak şekilde yaşıyorlardı.
◊ Onların hayatın kendinden bile daha büyük kişilikleri hakkında neler söylersiniz?
- Aman Tanrım... Katharine Hepburn mesela... Çok özgüvenli ve herhangi bir erkeği alt edebileceğini biliyordu. Gerçek şu ki, şimdi ben de o güce sahip olduğumu biliyorum. 35 yılımı aldı fark etmem ama sorun değil... En azından bu seviyeye geldim.
◊ Neden bu filmin bir parçası olmak istediğinizi merak ediyorum açıkçası. Çünkü nadir film yapıyorsunuz. Rolü seçerken sizi neler etkiler? Belirli kriterleriniz var mı... Yönetmenin kim olduğu, senaryonun yazım şekli, hikaye, oyuncu kadrosu gibi?
- Benim için anlam ifade eden, bana anlamlı gelen bir şey olmalı. Ve bu anlamlı gelen şeyin ne olduğunu, neden anlamlı geldiğini asla açıklayamıyorum. Bu filmi kabul etme sebebim ise oldukça açık. Çünkü mutlaka ve mutlaka anlatılması gereken bir hikayeydi Muhammed’in olağanüstü yolculuğu. Korku ve işkenceyle geçirdiği dönem... Her şeye rağmen inanılmaz derecede insancıl, sevgi dolu, şefkatli, neşeli, sadık bir kişi olması... Bu hikayeyi daha çok kişi bilmeliydi. “Hotel Artemis” bu filmden önce oyuncu olarak yer aldığım son filmdi. Bir tür suç filmiydi. Filmde bana anlamlı gelen o kadar çok şey vardı ki... O karakteri oynamak istedim. Ama bana anlamlı gelen şeyi sana ya da başkalarına anlatabilmem çok zor. Açıklayamam...
◊ Korkunç bir yılı geride bıraktık. Hâlâ da koronavirüsle savaş halindeyiz. Siz nasıl geçirdiniz karantinayı? Karantinaya kolay adapte olan mı, yoksa nefret eden tarafta mısınız?
- Evet, korkunç bir yıldı. En zor kısmı, birçok insanın gerçekten acı çektiğini görmekti. Benim ise güzel bir evim var, ailem yanımda. Okumayı seven ve kendi alanında yaşayan bir insanım zaten. Şikayet edemem...İnsanların yaşadıklarını izlemek ve bu konuda hiçbir şey yapamamak çok zordu. Aynı durumda olmayanlar, onların yaşadıkları zorlukları asla anlayamayacak. Bu süreç hepimizi etkiledi ve iz bıraktı. Yaralandık ve umarım bu yaralar bizi daha iyi insanlar yapar.
EVDE FİLM İZLEMEKTEN YORULDUM
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◊ Nereden bağlanıyorsunuz?
- İngiltere’deyim. West Country’de, evimdeyim.
◊ Son iki yılın en çok konuşulan konularından biri, kadınların yaşadığı zorbalık ve tacizler. Yönetmen ve senaryo yazarınız Emerald Fennell’ın bu konuyu seçmesinde “Me Too” hareketinin etkisi oldu mu?
- Evet! Bence çok zamanlı bir film. Yönetmenimiz Emerald “Me Too” hareketine destek verenlerden. Ve nihayet insanlar yaşadıkları korkunç deneyimleri anlattı. Filmde yaşadıklarına rağmen hayata devam edebilen kadınların cesaretinden büyük ölçüde ilham aldığımızı düşünüyorum. Hikaye pek çok yönden daha derinlere uzanıyor. Amacımız da zaten kültürümüzün biraz daha yıkıcı, gri alanda kalmış ve üzerine düşülmeyen kısımlarını ortaya çıkarmaktı. Filmde yer alan adamlar kötü adamlar olduklarını düşünmüyor. Hiçbiri yanlış bir şey yaptığını düşünmüyor.
◊ Evet, filmde klasik kötü adamlar yok. Yanlış yaptığını düşünmeyen insanlar gayet güzel tasvir edilmiş...
- Evet... Ayrıca filmin bir diğer güzel yanı, içinde ahlaki eğitim olmaması. İyi insan olduklarını düşünen, iyi insan olduğu söylenen insanlar ellerine fırsat geçince kötü şeyler yapabiliyor. Aslında o kadar da iyi değiller yani. Filmin içinde yaşananların çoğu insanlara tanıdık geliyor. Hayatımızda olan pek çok şey sadece farklı açıdan gösteriliyor.
◊ Hikâyede kadınların suçlandığı, erkeklerin mazur görüldüğü sahneler var. Neden toplumda tolerans erkeklerden yana sizce? Neler yapılmalı bu zihniyeti değiştirmek için?
Union Tren İstasyonu
1939’da inşa edilen tren istasyonunda birçok ikonik filmin sahneleri çekildi. “The Dark Knight Rises”, “Blade Runner”, “Pearl Harbor”, “Catch Me If You Can”, “Charlie’s Angel” bu filmlerden bazıları...
Kıyafet konusunda uyarılar yapılıyor
Bu sene yapılan sanal törenlere evlerinden katılan bazı oyuncuların kostüm kurallarına uymadığı ve spor kıyafetlerle yer aldıklarını görmüştük.
Akademi, bu konuda hassas. İşi şansa bırakmıyor. Konuklara, törene uygun giyinmeleri için çağrı yapıldı.
Tüm adayların gündelik kıyafetlerden kaçınmaları gerektiğinin altı çizildi...
◊ Nereden bağlanıyorsunuz?
- Londra’dayım. Neredeyse 1 yıldır buradayım. Sony için çektiğim filmi yeni bitirdim. Amazon için bir TV projesine başlıyorum. İkisi de Londra’da çekiliyor.
◊ Gerçekten inanılmaz. Diğer her yerde Covid-19 salgını sebebiyle çekimler ertelendi ya da iptal edildi, Londra’da ise her şey devam etti...
- Yalan söylemeyeceğim, gerçekten korkutucu... Salgın döneminde iki film bitirdim. Her gün test oluyoruz. Set ekibinin maske takma zorunluluğu var. Ve ekip oyuncularla mesafeyi korumaya dikkat ediyor. Çünkü sahneleri çekmek için maskelerimizi çıkaran bizleriz. Herkes son derece duyarlı.
◊ Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabınızda 17 yaşındaki halinizi paylaştınız. O fotoğrafa baktığınızda aklınızdan neler geçiyor? Zamanı geri alabilsek, o genç kadına neler tavsiye edersiniz?
- Her şeyden önce o fotoğrafa baktığımda “Kahretsin ne kadar zayıftım! O bel nereye gitti?” diyorum. (Gülüyor) O genç kadına ne söylerdim... Miss Hindistan güzellik yarışmasına katılan yarışmacılardan biriydim. Maalesef çok ciddiye alıyordum. Genç Priyanka’ya vereceğim tek tavsiye, “Bu, dünyanın sonu değil” olurdu. “Bu baskıyı omuzlarından kaldır, çıktığın yolculuğun tadını çıkarmaya odaklan” derdim. Sanırım şu anda o duygulara ulaştım.
◊ Nereden bağlanıyorsunuz?
- Kuzey Kaliforniya.
◊ San Francisco mu?
- Evet, San Francisco’ya yakın. Güney Kaliforniya’da yaşamıyorum, orada sadece çalışıyorum.
◊ Bana göre “Nomadland” sinematik yılı kurtaran filmlerden biri oldu. Hem film hem de siz Oscar’a aday gösterildiniz, tebrik ederim. Kırsal alanda yaşayan gerçekten güçlü kadınlara birçok kez hayat verdiniz. Bu kadınların özünü nasıl bu kadar iyi yansıtıyorsunuz? Illinois’da doğdunuz, daha sonra Pensilvanya’ya taşındınız. Büyüdüğünüz yerin etkisi olabilir mi? Ya da ailenizin?
- İşçi sınıfı bir aileden geliyorum. Ailem çoğunlukla kırsal alanlarda ve küçük sanayi şehirlerinde yaşadı. Büyürken tanıdığım ve beni büyüten insanları temsil ediyorum.
◊
◊ “Pieces of a Woman”daki muhteşem performansınızla ödül sezonundaki “en iyi kadın oyuncu” adaylıklarınıza Oscar adaylığı da eklendi. Tebrik ederim. Filme geçmeden önce, hayatınızı değiştiren ‘Prenses Margaret’ rolü ve dünya çapında fenomen hale gelen “The Crown” dizisinden bahsetmek istiyorum...
- “The Crown”, ilk sezonumuzda dizinin Altın Küre kazandığını hatırlıyorum. Claire’nin (Foy) sete gelişini hiç unutmuyorum. İkinci sezonu çekiyorduk, sete gelirken yanında ödülünü de getirdi. Tüm ekip ödüle dokunduk. (Gülüyor) Bizim için aşırı çılgın bir andı.
Diziye gelecek tepkileri, beğenip beğenilmeyeceğini bilmeden çekmeye başlamıştık. “Annem izler, babam izlerken uyur herhalde” diyordum. Hiçbir şeyi tahmin edemiyorduk. Aslında bu kadar bilinmeyenin içinde olmak, işi daha masum yapıyordu. Sonuç ne olursa olsun ben karakterimi oynamaktan zevk alıyordum. Margaret benden çok daha havalı, çok daha zeki bir kadın. Onu oynayabilme şansına sahip olduğum için mutluydum.
Dizi başladı ve insanlar gerçekten sevdi. Bu sevgi bizim için oldukça şoke ediciydi aslında. İşte bu yüzden Claire ödülüyle geldiğinde “Aman Tanrım, insanlar dizimizi gerçekten sevdi, vay canına!” demiştik...
◊ Margaret rolünü sizden devralan Helena Bonham Carter ile hiç konuştunuz mu?
- Evet, ara sıra mesajlaşıyoruz. “Merhaba Marg. Nasılsın?” diyoruz. (Gülüyor)
TARİF EDİLEMEYECEK KADAR
Avni Yıldırım-Saul Canelo Alvarez WBC (Dünya Boks Konseyi) süper orta sıklet şampiyonluk maçını izlemek için iki hafta önce Miami’ye gittim...
Miami’de otele gider gitmez korona testi oldum, 5 gün boyunca otelde karantinada kaldım...
Maç günü Miami polisi eşliğinde Hard Rock Stadyumu’na oldukça havalı bir giriş yaptık...
Organizasyon rüya gibiydi. DJ, havai fişekler, canlı müzik, danslar...
Boks sporunun en büyük yıldızı, 30 yaşındaki Meksikalı Saul Canelo Alvarez, Kolombiyalı müzisyen J Balvin’in canlı performansıyla ringe çıktı.
Ön koltukları 8 ila 10 bin dolardan satılan maçın ünlü konukları arasında top model Adriana Lima, Nusret, ünlü şef Guy Fieri de vardı.
200 ülkede canlı yayınlanan maçta Türk bayrağımızı ringe ben taşıdım... Sonuç istediğimiz gibi olmadı lakin Canelo karşısında o ringe adım atabilmek bile büyük başarı.
Yazıyorsunuz, yaratıyorsunuz, oynuyorsunuz... Bu verimliliğin sırrı nedir?
- Kendi tavsiyelerimi uygulamak. UCLA basketbol koçu John Wooden, “Ne kadar çok çalışırsan, o kadar şanslı olursun” demişti. Çok çalışmak, atletizm zamanımdan kalan bir şey. Çok çalışmak zorundaydım, çünkü her zaman bunun için bana bağıran bir adam vardı.
◊ “Ne kadar çok çalışırsan, o kadar şanslı olursun...”
- Kesinlikle... İşimi “alçakgönüllülük, neşe, bir başkasının hikayesi için araç olma fırsatı ve bununla birlikte gelen sorumluluğu anlayarak üstlenmek” olarak görüyorum.
Çok çalıştığımın farkında bile değilim, çünkü yapmayı gerçekten sevdiğim işi yapıyorum. Ayrıca bedava yapmıyorum! (Gülüyor) Bakmam gereken çocuklarım var.
ÇOCUKSU BİR MUCİZE VE SONSUZ İYİMSERLİK
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Nereden bağlanıyorsunuz?
- Los Angeles’tayım. Yakında New York’a taşınacağım.
Elon Musk, Tosca Musk ve Kimbal Musk... Üç başarılı isim. Çocuklarınızla ne sıklıkta görüşüyorsunuz?
- Tosca, “Gabriel’s Inferno” filminin çekimleri için İtalya’ya gitti. Çok yoğun çalışıyor. Ama İtalya’ya gitmeden önce bana, çocuklarına, Elon ve Elon’un çocuklarına büyük bir yemek daveti verdi. Kimbal’ı çok sık görüyorum. Los Angeles’a ziyarete geliyor ya da ben Boulder’a (Colorado) gidiyorum onu görmek için. Noel’de üç çocuğum ve 12 torunumla bir aradaydık. Birlikte olmak beni çok mutlu etti.
New York’a taşınacağınızı söylediniz. Neden Los Angeles’tan ayrılıyorsunuz?
- 13 yıl New York’ta yaşadım. Sonra kızım Tosca’ya ikiz bebekleri için yardım etmeye geldim. Bebekleri tüp bebek tedavisiyle doğurdu ve yardımcı olacak bir erkek yoktu yanında. Gerçi şimdiye kadar yardımcı olan bir erkek hiç görmedim. Ben evliyken kocam “Yemek yap” derdi. “Ama bebek var” derdim. “Bebek olsa da benim için hâlâ yemek pişirmek zorundasın” derdi. İlginçti. Kızıma bebekler konusunda yardım etmeye geldim. Kızım LA’de kalmamı isteyince New York’taki dairemi sattım ve ona yakın bir ev aldım. 8 yıldır Los Angeles’tayım.
Kızım şimdi Atlanta-Georgia’ya taşındı, çünkü Atlanta filmler için harika vergi indirimleri yapıyor. Ayrıca ekibi, kazandıkları parayla Atlanta’dan ev satın alabilir. Buna karşın Kaliforniya çok pahalı. Kaliforniya’da ev almaya kimsenin parası yetmiyor. Elon Teksas’a, Kimbal Colorado’ya taşındı. Benim burada ne işim var? New York’a dönmeye karar verdim. Modellik için daha uygun bir şehir. Ayrıca Avrupa’ya daha yakın.
ÇOCUKLARIMIN İSTEDİKLERİNİ YAPMALARINA İZİN VERDİM
◊ Pazar günü (bugün) Altın Küre Ödül Töreni’nde Cecil B. DeMille Ödülü’nü alacaksınız. Tebrik ederim...
- Teşekkür ederim, büyük onur duydum.
◊ Ödül konuşmanızı yaparken, dünya genelinde sizi izleyecek insanlara iletmek istediğiniz mesaj nedir?
- Öncelikle şunu söyleyeyim; ajansım bana bu ödülü alacağımı söylediğinde gözyaşlarına boğuldum, çok şaşırdım ve derinden etkilendim.
Konuşmamla ne iletmek isterim... Sanatın önemini... Kargaşa, kaos ve bölünme zamanlarında sanat çok önemlidir. Kabul konuşmamda bunu vurgulayacağım. Bu yıl aday gösterilen birçok filmin, Kuzey Amerika’nın karşılaştığı krizleri anlamamıza yardımcı olduğunu düşünüyorum.
Covid salgını, artan iklim krizi, ırk ayrımı, adaletsizlik ve beyaz ırk üstünlüğü krizi... Bu sene birçok film bu krizlerin varlığını ve etkilerini anlamamıza yardımcı oluyor. O filmlerden bahsedeceğim ve sanatın önemi hakkında konuşacağım.
Ayrıca Joe Biden’ın seçimi kazanmasıyla umutlarımızın yeniden yeşerdiğini hissediyorum. Bu seçim için çok çalıştık. Biden, ezici bir çoğunlukla seçildi. Siyahi toplumumuz ve gençlerimizin başarısıdır Biden’ın kazanması. İklim sorununa önem veren ilk başkanımız. Konuşmamda bu konulara değineceğim.
Geçtiğimiz pazartesi günü yılın boks maçını izlemek için Miami’ye gittim.
“Yılın maçı” diyorum, çünkü dünyanın en iyi boksörü Canelo Alvarez, sahip olduğu dünya şampiyonluğu unvanını sporcumuz Avni Yıldırım’a karşı savunacak.
Maçın bir diğer özelliği de Hristiyan aleminin lideri Papa Francis’in dikkatini çekmesi...
Scholas Occurrentes, Papa’nın 2001 yılında Arjantin’de kurduğu vakıf.
Dünya barışını güçlendirmek ve teşvik etmek için kurulan vakıf, Canelo-Yıldırım maçını “Barış için dövüş” etkinliği olarak tanımladı.
100 milyon dolarlık organizasyon
Canelo, San Diego’dan özel jetiyle Miami’ye geldi. Üzerinde pijamaları ve etten bir duvar eşliğinde otele giriş yaptı.
◊ Cesaretiniz ve bu muazzam belgesel film için sizi tebrik ederim. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve birçok Türk yetkiliyi belgeselde görüyoruz. Türk yetkililerinin güvenini nasıl kazandınız? Onları konuşmaya nasıl ikna ettiniz?
- Güven inşa etmek uzun bir süreçti. Ve Barbaros sen de Türk olduğun için muhtemelen biliyorsun. Türkler, telefonla, e-postayla ya da mesajlaşma yoluyla iş yapmıyor.
◊ Evet...
- Gerçekten kişisel bir ilişki kurmak gerekiyor. Gidip buluşmak, kahve ve çay içmek, birebir tanışmak gerekiyor. Cemal Kaşıkçı cinayetinden 1 ay sonra Türkiye’deydim. Kasım ortasıydı. 8 aydan fazla süre İstanbul’dan Ankara’ya gidip geldim. Gerçekten güvene dayalı ilişkiler kurdum ve nihayetinde bu ilişkileri arkadaşlıklara dönüştürdüm. Türk hükümeti ve yetkililer hikayelerini anlatmak istedi.
Kendimi tanıttığımda, Cemal Kaşıkçı cinayetinin hikayesini otantik bir şekilde anlatmak için orada olduğumdan emin olmak istediklerini biliyordum.
Ben de Cemal Kaşıkçı cinayetinin hikayesini gerçek anlamda anlatmak için Türkiye’deydim. Ve bu işi yaparken, haftalar, aylar geçerken çok fazla güven oluştu ve sonuçta yetkililer hükümetin resmi tutanağını, polis görüntülerini, adli tıp raporlarını verdiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sesini ve görüntüsünü kullanmama izin verdiler. Başsavcı İrfan Fidan konuştu. Türk hükümetine bu hikâyeyi anlatabilmem için bilgi ve kanıt sağladıkları için müteşekkirim.
Dünyaca ünlü yıldız Britney Spears’ın ruh sağlığının nasıl yerle bir olduğunu gösteren etkileyici bir belgeseldi.
Justin Timberlake’e yıllar sonra özür dilettiren bir yapım...
En basit tabiriyle açıklarsam belgesel, Britney Spears’ın 26 yaşında şöhretinin zirvesindeyken hayatı ve kariyeri hakkındaki tüm karar hakkını kaybedip babası Jamie Spears’ın himayesi altına girmesini ve sonrasında başlayan hayran hareketi “Free Britney”i anlatıyor.
Himaye ya da koruma altına girmek ne demek?
Kaliforniya kanunlarına göre kendisine bakmaya ve maddi varlığını yönetmeye uygun olmadığını düşündüğü yetişkinlere mahkeme, bakım için kişi ya da kuruluş atayabiliyor.
Koruma altına alınan kişinin yasal olarak kendi şahsiyeti olmadığı kabul ediliyor. Kendisi adına sözleşme ya da iş anlaşması yapamaz, karar veremez, parasını harcayamaz, çalışıp çalışmayacağına karar veremez.
Halston’a biraz âşık oldum
Ewan McGregor, “Halston” dizisinde 70’li yıllarda moda dünyasının simgesi haline gelen Roy Halston Frowick’i canlandırıyor Ünlü aktör, aynı zamanda “Yıldız Savaşları” filminin Disney Plus için çekilen “Obi-Wan Kenobi” serisiyle de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor... McGregor ile hem “Halston”ı, hem de yeniden “Obi-Wan Kenobi” olarak setlere geri dönmesini görüntülü olarak konuştuk.
◊ Merak ettiğim çok şey var ama öncelikle dijital platformda geçtiğimiz hafta yayınlanmaya başlayan “Halston”daki inanılmaz performansınızla başlayacağım... Nasıl hazırlandınız o dönemin Amerikan moda devini oynamaya?
- Onun hayatına ve o dönemin New York City’sine geri dönmeyi çok sevdim. Bir karakter oluşturmaya çalışırken eğer gerçekten yaşamış birini oynuyorsan gerçek bilgilerden ve görüntülerden faydalanıyorsun. Ben de öyle yaptım... Halston hakkında son zamanlarda yapılan çok güzel bir belgesel var, onu izledim. Onun hayal edebilmek için hakkında yazılmış “Simply Halston” adlı bir kitabı okudum. Çin’e yaptığı iş seyahatindeki harika görüntülerine ulaştık, hepsini izledim.
◊ Halston’ın en çok hangi özellikleri sizi etkiledi?
- Halston moda konusunda çok bilgili bir adamdı. Ne yaptığını iyi biliyordu ve işinde çok tutkuluydu. Halston, yaşadığı dönemin en ünlü insanlarından biri. O zamanlar herkes Halston tarafından yapılmış bir şey giymek istiyordu. Kadınlar için şapkalar yaparak kariyerine başladı. Jacqueline Kennedy’nin meşhur hap kutusu şapkasının tasarımcısı Halston’dı...
Her neyse Halston büyüleyici bir insan, büyüleyici bir karakter ve galiba ona biraz âşık oldum. Orta Amerika’da küçük bir kasabadan Chicago’ya ve oradan da New York’a moda tasarımcısı olma hayalini gerçekleştirmek için gelen bir adamın hikayesini anlattık. Sanırım ilk başlarda Halston tuhafiyeciydi. Tuhafiyecilikten başlayıp moda imparatorluğuna uzanan ilginç bir hikâye...
TEKRAR OBI WAN-KENOBI’Yİ OYNAMAK HEYECAN VERİCİ
◊ Size Obi Wan-Kenobi’yi sormadan geçmem mümkün değil. Özellikle George Lucas’ın klasik “Star Wars” filmleri, zamansız yapımlar arasında... Disney Plus’ta yayınlanacak “Obi-Wan Kenobi” dizisinin çekimlerine başladınız...
- Evet, tekrar Obi-Wan Kenobi’yi oynamak heyecan verici. 10 yıl önce bu kadar heyecanlı olacağımı hayal edemezdim. Ama şimdi gerçekten öyleyim. Filmleri yaptığımız dönemdeki jenerasyonla yeniden buluşacağız. Düşünsene orijinal filmlerde çocuk olanlar şimdi birer yetişkin. Onların tepkisini görmek heyecan verici olacak. Yönetmenimiz Deborah Chow’u gerçekten çok seviyorum. Onunla çalışmak harika. Ben de seriye oyunculuktan daha fazlasıyla dahil oluyorum.
◊ Bir “Star Wars” (Yıldız Savaşları) hayranı olarak ben de hatırı sayılır sayıda “Star Wars” koleksiyon ürünü var. Sizde durum nedir?
- Evde “Yıldız Savaşları” ile ilgili hiçbir şey yok. Aslında şöyle, o filmler çıktığında imzalamam gereken bir sürü şey oluyor. Hayır amaçlı müzayedeler düzenleyen bazı dernekler için imzaladığım koleksiyon ürünleri ve eşyalar... Ve biliyorsun bu ürünler oldukça yüksek paralara satılıyor. Sanırım imzaladığım ürünlerin bazıları hâlâ garajımda bir kutuda duruyor. Bir de 3’üncü filmden bir ışın kılıcım var ama nerede olduğunu bilmiyorum. (Gülüyor)
“Obi-Wan Kenobi” karakterinin mini dizisinde Ewan McGregor, Kenobi’yi canlandıracak.
Sosyal medyayı hiç sevmedim
◊ 20 yıl geçti üzerinden ama “Moulin Rouge” ne güzel bir yapımdı... “Moulin Rouge” hayatınızın neresinde?
- Harika bir oyuncu kadrosu ve harika dansçıların etrafında olmak, hayatımın, kariyerimin en önemli noktalarından biriydi... Belki de ömür boyu sadece bir kez yaşayabileceğim bir deneyimdi... Dans salonu seti. Ahh muhteşemdi! Asla unutmayacağım işlerimden...
◊ Son dönemde sizi çok etkileyen bir kitap, film, dizi ya da müzik var mı?
- Ian McEwan’ın “Machines Like Me” kitabı... O kitabı okumamın üzerinden biraz zaman geçti ama beni gerçekten çok etkileyen bir kitap oldu...Kitap, insanlık ve insan olarak nasıl varlıklar olduğumuz hakkında bir tür keşif... Londra’da birbirine âşık olan iki kişi hakkında çok küçük bir hikâye.Adam, ilk yapay insanlardan birini satın alıyor. Yapay insanlar bize adapte olmak ve bizden öğrenmek için tasarlanmış. Oldukça şaşırtıcı bir roman.
◊ Son olarak sosyal medyaya ne zaman katılacaksınız?
- Katıldım aslında... Bir ara sosyal medyada bulundum. Ama hiç sevmedim. Bu yüzden bıraktım... Sosyal medyada olmamak en güzeli.
◊ Geri dönmeyi düşünür müsünüz?
- Hayır, hayır!
EN ÖNEMLİ FİLMİM: TRAINSPOTTING
◊ Birçok aktör filmlerini çocukları gibi değerlendiriyor, sıralama yapmak çok zor. Lakin herhangi bir sebeple kalbinize en yakın 3 filminizi sormak istiyorum...
- Gerçek şu ki, cevaplanması zor bir soru çünkü her yaptığım film benim için çok şey ifade ediyor. Yaptığım filmler başarılı olsun ya da olmasın hepsinin kişisel olarak bir anlamı var. Çünkü filmi yapmak için çok fazla zaman harcıyorsunuz ve yaptığınız işe kendi tarzınızı ve ruhunuzu katmanız gerekiyor. Aksi olsaydı, filmlerimi böyle görmeseydim hepsi sadece iş olarak kalırdı. O yüzden ayırmak zor.Ama şöyle bir seçim yapabilirim; “Trainspotting” nasıl hissettirdiği açısından benim için en önemli film. Oyuncu kadrosu, senaryo, yönetmen, zaman, müzik, o filmi yapma deneyimi o kadar mükemmeldi ki...Aynı zamanda genç bir aktör olarak sinema yapma deneyiminin bir parçası olmak... O sette yapamayacağımız hiçbir şey yoktu, uçuyoruz gibi hissettiren bir yapım süreciydi... Ve bu çok güçlü bir histi. Sonra filmin o kadar çok sevilmesi de benim için önemliydi.Yapım aşamasını sevdiğim bir diğer yapım, Peter Greenaway’in “The Pillow Book” filmi oldu. Çok güzel bir filmdi ve Peter Greenaway gibi bir yönetmenle çalışmak olağanüstü bir deneyimdi.Üçüncü seçimim ise “Big Fish” olurdu çünkü Tim Burton ile çalışmayı çok sevdim ve onunla tekrar çalışmak istiyorum...
Pandemiden zevk aldım
◊ 2004 yılında çektiğiniz “Long Way Round” adlı TV serinizde motosikletle 115 günde 12 ülke ve 19 farklı saat diliminde 20 bin mil yol gittiniz. Yapması zor bir şovdu. Sizi bu yolculuğa sürükleyen neydi?
- Bir sonraki lokasyonda ne olduğunu bilmemeyi seviyorum, plansızlığı seviyorum. Yolda neyle karşılacağımı bilmemeyi ve umursamamayı seviyorum. Motor sürerken hissettiğim meditasyon benim için çok rahatlatıcı... Motorun üzerinde uzun süre oturmayı seviyorum. Uzun zamandır üzerinde düşünmemiş olduğunuz şeyler motorun üzerinde kabarıyor. Bu gerçekten güzel bir his...
◊ Sizin kadar macerayı ve seyahat etmeyi seven biri için pandemi dönemi zor olmalı...
- Hayır, harikaydı. Gerçekten harikaydı. Pandemi sanki beni değiştirdi. Çünkü hareketsiz kalma konusunda hiçbir zaman iyi değildim. Tüm kariyerim boyunca çalıştım, çalıştım, çalıştım... Motorla büyük macerayı gerçekleştirdiğimiz için maceracı kaslarımı da oldukça fazla çalıştırmıştım. O yüzden geçen sene kapalı olmaktan zevk aldım. Dünyadaki birçok insan için çok korkunç olan bir şeyden zevk aldığımı söylemek kötü. Ama ben çok şanslı olanlardandım...
Ewan McGregor, “Halston” dizisinde Grace Jones, Liza Minnelli, Bianca Jagger gibi ünlülerin modacısı Roy Halston Frowick’e hayat veriyor.
ELEKTRİKLİ MOTOR SÜRMEK DAHA AZ STRESLİ
◊ Motor tutkunuza geri dönersek Keanu Reeves gibi kendi motorlarınızı yapmayı düşünüyor musunuz?
- Hayır! Ben sürmeyi seviyorum. Motosiklet sürmek hayatımın çok önemli bir parçası. Keanu Reeves’e çok hayranım, onu insan olarak da gerçekten çok seviyorum. Motosiklet tutkusunu çok seviyorum.
◊ Günlük hayatınızda da motosiklet kullanıyor musunuz?
- Evet. Yanımda çocuklarımdan biri yoksa motordayım... En sevdiğim ne biliyor musun? İşe sabah motorla gidebilmek... Erken kalkmak, çekim yaparken gerçekten erken kalkıyoruz. Sabah 05.30’da motosiklete binmek ve boş sokaklarda kullanmak... Tam olarak o anda oluyorsun... Araçla biri işe getirirken olduğu gibi yolda uyuyakalmıyorsun. Pek izin vermiyorlar motorla işe gitmeye ama ben motorumla gitmeyi çok ama çok seviyorum.
◊ Favori motorunuz hangisi?
- Çok motorum var. Motosikletlerimin çoğu İtalya’dan, Moto Guzzi... 20 yaşımdan beri Moto Guzzi sürücüsüyüm. Harley’im var... Harley-Davidson aldım. Çıktığımız macera yolculuğunda Harley-Davidson bize iki harika elektrikli motosikleti verdi.
◊ 20 bin millik maceranızda elektrikli motor tercih ettiğinizi okumuştum. Neden elektrikli motor?
- Elektrikli motorlar böyle bir yolculuk için mükemmel... Çünkü sessizler, çok pürüzsüzler, çok hızlı ve çevikler. Gürültüsüz oldukları için ve sizinle motor arasında mekanik titreşim yok. Bu yüzden yolu gerçekten hissediyorsunuz. Ayrıca elektrikli motorla günün sonunda daha az yorgun olduğumuzu gördüm. Onları sürmek daha az stresli.