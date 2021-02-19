FREE BRITNEY HAREKETİ

Zendaya ve John David Washington, “Malcolm & Marie” filminde buluştu. İki oyuncu, haklarında merak edilenleri ve başrolünü paylaştıkları filmi Barbaros Tapan’a anlattı. Görüntülü görüşmeye Zendaya Atlanta’dan, John David Washington ise Los Angeles’tan bağlandı.

◊ Babanız Denzel Washington’un dünyanın büyük sinema yıldızlarından biri olduğunu ilk ne zaman fark ettiniz?

John David Washington: Babamın yıldız olduğunun her zaman farkındaydım. 5 yaşındayken, onu sahnede ilk gördüğümde o bir yıldızdı, o bir sihirbazdı. Gerçek hayatta öyle davranmıyordu. Sahnede başka bir adam vardı. “Malcolm X” filminden sonra hayatımız daha da değişti. Yanımızda çalışan güvenlik sayısını artırmıştı babam. Sokakta insanlar “Malcolm X” tişörtleri giyiyor, şapkaları takıyordu. Babamın resimleri insanların üstündeydi. İlk yurtdışı seyahatimizde sadece Amerika’da değil, her yerde tanındığını anladım. 8 yaşında, İtalya’ya gitmiştik. Gittiğimiz her yerde babamı tanıyordu. İngilizce konuşmuyorlardı ama babamı biliyorlardı.

◊ “Malcolm & Marie” filmindeki karakteriniz Malcolm, LA Times sinema eleştirmeninin filmi hakkındaki yazısını sabırsızlıkla bekliyor. Siz kendi performansınızı kritik eder misiniz?

- Benim en acımasız eleştirmenim yine benim. Ekranda kendimi izleyemiyorum, yaptığım hiçbir şeyi beğenmiyorum... Oynadığım her sahneyi en ince detayına kadar parçalara ayırıyorum. “Bunu neden yaptım”, “Bitti, kariyerim bitti!” gibi duygularla boğuşuyorum. İşimle ilgili her şeyde süper hassasım.

◊ Peki babanız? Performansınızı yorumlar mı?

- Evet. Ama daha çok annemle tartışırım. Bazen sesli senaryo okuması yapıyorum annemle. Egzersiz mahiyetinde. Okumada bile rolde değilsem hemen anlar. “Anne sadece egzersiz yapıyorum” deyince... “Egzersiz bile yaparken bilmediğini ya da rolde olmadığını kabul et” der. “Kendine dürüst ol, bilmemenin nasıl hissettirdiğini anlamaya çalış” der. O yüzden daha çok anneme giderim iyi olup olmadığını sormak için.

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