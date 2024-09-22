Emmy ödüllü gerçek bir taciz hikâyesi

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Richard Gadd: Yaşadığım hiçbir şeyi değiştirmek istemezdim

◊ Takıntılı bir insan tarafından sürekli takip edilmekten kaynaklanan zihinsel stresle nasıl başa çıktınız?

- Dürüst olmak gerekirse baş edemediğim zamanlar oldu. Çeşitli aşamalarda dayanılmaz seviyeye ulaştı. Benim yaşadıklarım çok stresliydi. Ama mutlaka kendine zaman ayırmak lazım. Kendinize bakmak, dinlenmek, keyif aldığınız bir şeyi yapmak oldukça iyileştirici hissettiriyor.

◊ Hikâyenizi yayınladığınız için pişmanlık duyduğunuz oluyor mu?

- Kesinlikle hayır. Dünya üzerinde çok olumlu etkisi oldu. İstatistikleri saymak istemiyorum ama benim de sözcüsü olduğum We Are Survivors Vakfı’na yardım istemek için ulaşan kişi yüzde 200 arttı ve birçoğu yardım aramalarının nedeni olarak “Baby Reindeer”ı gösterdi. İngiltere’deki mağdurlara yardım eden kuruluşların yüzde 40’ı iyileştirildi. Hissettiğim yıldırıcı, bunaltıcı duyguları ve bu unsurlarından kaynaklanan stresi daha büyük iyilik için bir kenara bırakabilirim.

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BAZEN MİLYONLARCA KİŞİNİN BENİ YARGILADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM

◊ Peki hayatınız hakkında yazmaya başladığınızda iyi hissetmek için neler yaptınız?

- Hikâyemi yazdım ve dünyaya yayıldı. Şimdi sonrasında olanların girdabıyla uğraşıyorum. Şifa her şey, biraz sakinleştiğinde ve düşünmek için biraz zamanım olduğunda gelebilir. Şu anda hâlâ içindeyim. Ama açıkçası yaşadığım hiçbir şeyi değiştirmek istemezdim.

◊ Bazen tüm dünyanın sizin hikâyenizi bilmesi sizi korkutuyor mu?

- Oldukça göz korkutucu olabiliyor, “Ah, herkes biliyor” diyorsunuz. Bazen milyonlarca insanın beni yargıladığını düşünüyorum. Ama çok fazla olumlu tepki alıyoruz. Birçok insan dizinin onlara ne kadar yardımcı olduğunu söylüyor. Çok iyi hissettiren ve aynı zamanda oldukça ürkütücü ve çok büyük bir yolculuktu.



Jessica Gunning - Richard Gadd

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Tüm acıların geçici olduğunu kabul etmek gerek

◊ Zamanda geriye gidip sorunlarınızın zirvesindeyken genç Richard’a bir tavsiye verebilseydiniz ne söylerdiniz ve bugün başkalarına nasıl tavsiyelerde bulunuyorsunuz?

- Akıl sağlığıyla ilgili sorunlar yaşarken belirli dönemlerinde bu şekilde hissetmemeliyim diye düşünüyordum. Neden böyle hissediyorum? Bu duygunun üstesinden nasıl gelirim? Ve bu mücadele bir şekilde aslında acıya katkıda bulunuyor. Tüm acıların geçici olduğunu kabul etmek gerektiğini söyleyebilirim. Hiçbir zaman kalıcı ruhsal sıkıntı içinde kalmadığıma inanıyorum. Uzun sürdü, aylarca aylarca sürdü. Ancak rahatlama patlamaları oldu. Tavsiyem, hisleri yaşamaya izin versinler. Bu şekilde hissetmeniz normal ve zamanla bu duygular geçecek. Evet uzun zaman alır ama geçer. Kendinize karşı daha yumuşak olun. Kendime karşı diğer insanlara davranmadığımdan daha sert davrandığımı fark ettim. Başkalarını hiçbir şey için yargılamam. Bu dizide de var. Fakat kendimi çok ama çok yargıladığımı fark ettim. Kendinize daha iyi davranın.

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Jessica Gunning: Martha’ya karşı şefkat hissettim

◊ Jessica bu diziyle birlikte son birkaç yılda ruh sağlığı hakkında çok şey öğrendiniz. Günlük hayatınızda kendi ruh sağlığınız için neler yapıyorsunuz?

- Gerçek test, “Baby Reindeer”ı çekerken yaşananlardı, çünkü oldukça yoğun bir süreçti ve sık sık geri dönüp biraz yalnız kalma ve düşünmek gerekiyordu. Dizide kalbime çok yakın birçok tema var. Travma, cinsellik ve yalnızlık temaları Martha karakteriyle ve aslında tüm karakterlerle ele alınıyor. Bu yüzden bunları da araştıran filmleri izlemek, yalnız olmadığınızı gösteren ve daha az yalnız hissettiren filmler hayatınızı değiştirebilir. Bu yüzden, kitaplara, film ve TV’deki kaçışlara yöneliyorum.

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◊ Oyuncu olarak ilk yıllarında, reddedilmenin getirdiği zihinsel stresle nasıl başa çıktınız?

- 17 yıldır oyuncu olarak çalışıyorum ve daha önce bu kadar çok insan tarafından izlenen aynı zamanda bu kadar çok insanı etkileyen bir şeyin parçası olduğumu sanmıyorum. Bazen eski drama okuluma gidiyorum ve mezun olmaya hazırlanan üçüncü sınıf öğrencileriyle konuşuyorum. Hepsi hemen bir ajans bulup işe başlamak için çok istekli. Ama şunu söylüyorum, sektörde hayran olduğunuz oyunculara bakarsanız, düzenli şekilde iş bulmaya başlamadan önce birkaç yıl geçmiştir. Oyunculuğun en büyük sınavı beklemeye alışmaktır. Çok klişe olmak istemem ama oyunculuk hikâye anlatmak ve hayat tecrübeleri yaşamış karakterleri canlandırmak. Bu yüzden mezun olmaya hazırlanan çocuklara şunu söylemeye çalışıyorum, siz de hayatınızı yaşayın. Seyahat etmeye, âşık olmaya, tiyatroya gitmeye çalışın.

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KARAKTERİ ASLA KÖTÜ OLARAK GÖRMEDİM

◊ Karakterinizle ilgili dizide sizi en çok neler etkiledi?

- Richard’ın Martha karakterinin yazımı inanılmazdı. O kadar katmanlı ve karmaşıktı ki ona karşı hemen şefkat hissettim. Karakteri asla kötü olarak görmedim. Tatlı, savunmasız ve hasarlı olduğunu düşündüm. Ama gerçekten zordu özellikle de dizinin sonlarına doğru otobüs durağında beklediği sahneler beni gerçekten etkiledi. Kendine olması gerektiği gibi iyi bakmadığı açıktı. Etkilendim, işten eve gittiğimde kurtulamadım. Çekimler boyunca bu durum aklımdan çıkmadı. Oynadığım karakter ve Richard’ın anlattığı hikâye beni birçok yönden etkiledi.