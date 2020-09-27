 ‘Emily ol’ dediklerinde şaka yapıyorlar sandım

◊ “Filthy Rich”in başrolündesiniz, aynı zamanda dizinin yapımcılığını da üstleniyorsunuz değil mi?
- Evet. Aslında yapımcılık benim rüyamdı. Daha önce iki projenin daha yapımcılığını yapmıştım ama yaratıcımız Tate Taylor (“The Help” ve “The Girl on the Train”in yönetmeni) gibi harika filmler yapan birinden yeni şeyler öğrenmek istedim. Filmlerde oynamaya devam edeceğim ama aynı zamanda yapımcılık da yapmak istiyorum. Oynama şansımın olmadığı filmlerde yapımcı olarak sesimi duyurmak arzusundayım. Kendi yaşımdaki (64) kadınlar için filmler yapmayı hedefliyorum. Anlatacak çok hikayemiz var ama bizim hikayelerimizi anlatacak yeterince kadın yapımcı yok. O yüzden işin diğer tarafından da sesimi duyurmak ve deneyim sahibi olmak istiyorum
.◊ Diziyi çektiğiniz şehir, hikayeyi ne kadar etkiledi?
- New Orleans, bu işe “evet” dememin nedenlerinden biriydi. Orada bir hafta sonundan daha fazla zaman geçirememiştim. Beni büyüleyen bir şehir. Tate’in diziyi New Orleans’ta çekmesi akıllıcaydı, çünkü güneyin sıcağını ve müziğini iyi bilen bir adam. Başka bir yerde olsaydı dizi aynı olmazdı. Şehrin atmosferi hikayeye çok şey ekledi. O yüzden mükemmel bir şehir seçimi oldu.
KARAKTERİMİN GİZEMLİOLMASINI İSTEDİM
◊ Dizi, psikiyatri hemşiresi canavar kadın Mildred Ratched’ın hikayesini anlatıyor. Mildred’ı 5 Oscar ödüllü “One Flew Over The Cuckoo’s Nest” filminden tanıyoruz. Sizin Mildred’ınızı biraz anlatır mısınız?
Sarah Paulson: O filmi çekimlere başlamadan önce bir kere daha izledim. Hemşire Ratched filmin kötüsü, buna kimse itiraz edemez. Ama ben karakteri oynayan aktris olarak, Mildred Ratched’in aklının değil kalbinin neler düşündüğüne odaklanmanın bir yolunu bulmalıydım.
Dizide davranışlarının nedenini açıklıyoruz demeyelim de bazen insanların çaresiz koşullar içinde olduklarında kendilerini bir şeyler yaparken bulduklarını anlatıyoruz.
Bence Mildred hastalarını insan olarak görmüyor. O korkunç şeyleri bu şekilde yapabiliyor. Ayrıca bence Mildred, yalnızlığın bir kişiye neler yaptığı hakkında bir karakter çalışması.
Hayatınızda tek bir kişinin bile rehberliği olmadığında, çok yalnız kaldığınızda, tartışmalı bir şekilde hayatınızdaki en önemli kişiden ayrıldığınızda... Neyse burada daha fazlasını anlatmayayım, diziyi izlediklerinde Mildred’ın hikayesini anlayacaklar. Ayrıca Mildred kendini kesinlikle canavar olarak görmüyor. Korkunç şeyler yapıyor ama bunları hayatta kalabilmek için yaptığını söyleyeceğini düşünüyorum.
Sarah Paulson, hemşire Mildred Ratched rolünde.
BAZI DETAYLARI LOUISE FLETCHER’IN PERFORMANSINDAN ALDIM
◊ Biyografik belgeseller genelde daha geç yaşlarda yapılır. Siz ise henüz 30’lu yaşlardasınız. Neden şimdi çekildi bu belgesel?
- Bir değil, birkaç hayat yaşadığımı hissediyorum. Tüm hayatımı tek bir filme sığdıramadık bile. Hepsini sığdırmak için 10 film yapmalıydık. Yıllardır yapım şirketleri ekibimi arayıp fikirlerini paylaşıyor. Cevabım her seferinde “hayır” oluyordu. IPC bu fikirle gelince cevabım yine “hayır” oldu. Sonra yüz yüze görüşmek istediler. Gittim. Vizyonlarını, hakkımda düşündüklerini dinledim. Eve geldim, söylediklerini düşündüm. Yaptıkları projelerin tamamını izledim. İzlediklerimden etkilendim ve “Evet, yapalım” dedim.
Belgeselin temelinde iş kadını yönüm, ailem ve şaşaalı hayatım olacaktı. Yıllardır sakladığım sırlarımı ve yaşadığım travmaları kamera önünde konuşmayı planlamamıştık. İçimden çıkarıp attığım için mutluyum.
◊ Belgesel magazin basınının gündeminde yer almaya başladı bile. Utah’ta Provo Canyon School’da (Duygusal sorunları olan gençleri tedavi eden yatılı okul) taciz ve işkenceye maruz kaldığınızı, sabah uyandığınız andan yatana kadar size bağırıldığını, fiziksel şiddetle itaat etmenizi sağlamaya çalıştıklarını söylediniz. Yaşadıklarınız hayatınızı nasıl etkiledi?
- Tamamen üstesinden geleceğim bir şey olduğunu sanmıyorum. Ama bu konu hakkında belgeselde ilk defa konuşmak, terapi gibi bir deneyimdi. Hayatımın en zor dönemiydi. Her gün cehennemi yaşamak gibiydi. Gençlik yıllarımdan beri yaşadıklarım yüzünden geceleri kabuslar görüyorum. Hayatımı birçok yönden etkiledi ama bir yandan da güçlendirdi.
Bütün bunları yaşadıktan sonra her şeyin üstesinden gelebilirim. Filmi yaparken duyguları serbest bırakmak ve bu konudaki sessizliği kırmak fark yarattı.
◊
◊ Merhaba, nereden bağlanıyorsunuz?
- Kuzey Santa Barbara, Santa Ynez’den... Çiftliğimdeyim.
◊ Ne kadar doğalsınız. Belgeselinizde de hayran kalmıştım doğallığınıza...
- 63 yaşındayım. Böyle görünmem gerekiyor.
◊ Siz hiçbir zaman estetiğe başvurmadınız...
- Tanrı’nın verdiği kemik yapısıyla kutsanmış bir kadınım. Görüntüm, hayatımı bu kadar büyülü yapmanın bir parçasıydı. Kapıları açtığı bir gerçek... Ama şimdi her zaman çalışmıyorum. Uzun dönemler geçtiğinde kendime ait bir fotoğrafı görünce şoke oluyorum. Sonra kendime gelip “Kabul etmelisin” diyorum. Dediğim gibi 63 yaşındayım, böyle görünmeliyim...
◊
Hafta sonu 44 eyalette salonların yüzde 26’sı açıktı. Peki, sonuç? Bence hayal kırıklığı değil hatta iyimser bile düşünebiliriz.
Russell Crowe’un aksiyon gerilim filmi “Unhinged”, Amerika genelinde bin 823 salonda vizyona girdi ve hafta sonu 4 milyon dolarlık gişe hasılatı yaptı... Normalde kötü açılış sınıfına sokacağımız bu rakam, pandemiyi düşününce hiç de fena değil. Filmin maliyeti 33 milyon dolar. Gösterime girdiği ülkelerde zaten 8 milyon dolarlık gişe hasılatı yapmıştı.
Filmi yapan bağımsız stüdyo Solstice’nin CEO’su Mark Gill, Amerika’da en az 30 milyon dolar hasılat beklediklerini açıkladı. Böyle bir ortamda filmin masrafını çıkartması umut verici.
Eylül ayında Amerika’daki sinema salonlarının yüzde 70’inin açık olması bekleniyor. “James Bond”, “Hızlı ve Öfkeli” gibi gişe filmleri 2020 takviminden tamamen çıkarılsa da Christopher Nolan’ın merakla beklenen yapımı “Tenet” 3 Eylül’de, Disney’in “The New Mutants”ı 28 Ağustos’ta vizyonda olacak.
Disney, dev bütçeli filmi “Mulan” içinse farklı bir yol izleyerek Disney Plus olan ülkelerde dijital olarak vizyona sokmaya karar verdi. Disney Plus olmayan sinema salonlarının açık olduğu ülkelerde ise film, 4 Eylül’de vizyonda olacak.
Sinemaya gitmeyi özlemişiz
Bu hafta Amerika’da pandeminin sinema salonlarına etkisini gördüğümüz ilk hafta oldu. Önümüzdeki birkaç hafta daha belirleyici olacaktır diye düşünüyorum.
◊ Neredesiniz, Londra’da mı?
- Prag’dayım. Karantina başladığında burada çalışıyordum. Sonrasında kaldım.
◊ Aileniz?
- Ailem de burada. Çocuklarım burada. Çek Cumhuriyeti pandeminin başından beri çok sıkı ve rahatlatıcı bir politika izledi. Kendimizi burada güvende hissettik.
◊ Alıştınız mı Çek Cumhuriyeti’nde yaşamaya?
- Çek Cumhuriyeti harika parklar, sürprizler ve gizemlerle dolu bir ülke. Çekler açık hava macerasından hoşlanan bir millet. Buradayken özlediğim tek şey ailem. Annemle babamı görmek istiyorum. Seyahat yasakları kalktı. Artık gelebilirler. Sadece işe başlamadan güvenli bir şekilde gelmelerini istiyorum.
◊ “The Wheel of Time”ın çekimleri için Prag’daydınız değil mi? Başladınız mı çekimlere yeniden?
- Hayır... Çekimi yapılan filmler var. Henüz büyük ölçekte başlayan bir prodüksiyon yok. Bizim dizimizin çekimleri başladığında tüm gözler üzerimizde olacak. Çünkü karantinadan sonra tekrar çalışmaya başlayacak en büyük yapım bizimki olacak.
Kral, güzel prenses Salome’nin dansından etkilenir, ona ne dilerse dilesin vermeyi teklif eder...
Oscar Wilde’ın aşk, ihtiras ve trajedi dolu oyunu “Salome”yi 10 yıl önce Los Angeles’ta izledim.
Al Pacino’nun Kral Herod’u canlandırdığı oyunu, hikayenin kısmen geçtiği topraklarda oynaması izlediğim andan beri hayalim oldu...
Al Pacino ile oyunu Kapadokya’da oynaması için iki defa görüştüm.
Hatta verdiği tepki kayıt altında olsun diye kendisiyle televizyon röportajı yaparken “Oyunu (Salome’yi) Kapadokya’da oynamak ister misin” diye sordum.
Ben sorduktan sonraki ilk sözleri “Aman Allah’ım müthiş bir davet” oldu.
◊ Genç Adam’ın hastalığı sebebiyle yaşadığı dramın duygusal hikayesi, pandemiye rağmen vizyona girecek filmlerden...
Andy Garcia: Keşke akıl sağlığı hakkında daha çok film yapılsa. Bu film sadece akıl sağlığı hakkında değil, okul çağındaki bir gencin akıl sağlığı hakkında. Kimlik oluşumunda yaş, oldukça hassas bir konu. O yüzden filmi desteklemek istedim.Eğer hikaye beni teşvik ediyorsa, katkıda bulunmak istiyorum. Genç bireylerin akıl sağlıkları hakkında belirli bir farkındalık kazandırmak önemli.
◊ Filmde rahibi oynuyorsunuz. Karakterinize nasıl adapte oldunuz?
- Hayatım boyunca Katolik olarak yetiştirildim. Kendi inancım, araştırmalarımın büyük bir parçasıydı. Ama en önemlisi karakterin hikayeye nasıl hizmet etmesi gerektiği... Senaryoyu okuduğumda desteklenmesi gereken bir hikaye olduğunu düşündüm. Akıl sağlığı gerçeği... Nasıl tedavi edilir... Hassas bir konu. Benim karakterime dönersem, modern bir rahip yaratmak istedim. Gerçek Katolik bir rahiple ilişkilendiremeyeceğimiz bir rahatlık ve ilginçlik kattım karaktere.
TERAPİ YAPAN BİR RAHİP
◊ Psikiyatrist gibi de bir rahip. Genç adamın sorunlarına karşı izlediği yol çok güzeldi. Yaratırken herhangi bir kişiyi baz aldınız mı?
- Doğal çekiciliği olan rahiplerle tanıştım ama karakteri tanıdığım herhangi birine dayandırmadım. Senaryoda yazılı sayfalardan aldım, kendi hayal gücümü ve yorumumu kullandım. Kendini sadece dürüst bir şekilde dinine adayan ve yardım eden bir rahip değil, aynı zamanda terapi yapan bir yönü de var.
◊
“İskoçya’ya gelen turist sayısı, ‘Outlander’dan sonra katlanarak arttı. İlk sezonu çektiğimiz Doune Castle’a ziyaretçi sayısı yüzde 800 artmış. Yüzde 800! Artık birçok tarihi yer ziyarete açılıyor.
Hepsinin sebebi ‘Outlander’.İskoç hükümeti başlarda bu durumu kavrayamadı ama şimdi olup bitenin farkındalar. Bu farkındalıkla İskoçya’nın turizm potansiyelini anladılar” demişti ocak ayında “Outlander”ın başarılı başrol oyuncusu Sam Heughan...
Sadece “Outlander” mı?
“Mamma Mia” filminin Yunanistan’ın Skopelos Adası’na getirisi... “Yüzüklerin Efendisi”nin çekimlerine tanık olabilmek için Yeni Zelanda’ya akın eden fanlar ve filmle birlikte ‘Hobbiton’un ülkenin en popüler ziyaretçi lokasyonu haline gelmesi...
Peki ya “Game of Thrones”un çekildiği yerlerin turist merkezi haline gelmesi...
Dizinin kurgu şehri Kings Landing’in yer aldığı Dubrovnik’e (Hırvatistan) gelen turist sayısının katlanarak artması...
Dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, Hürrem ve Kösem’i izledikten sonra Twitter’da 14 milyon takipçisine neredeyse
◊ “Retaliation” etkileyici bir hikaye... Filmin karanlık dünyasına girmeden önce heyecan durumunuzu sormak istiyorum. Bebeğinizin doğmasına çok az kaldı...
- Çok heyecanlıyım. Eşi görülmemiş bir zaman diliminden geçiyoruz. Herkes için düşünme zamanı. Neyin gerçekten önemli olduğunu düşünme zamanı... Yeniden baba olmak hem benim hem de Katy (Perry) için muhteşem bir his...
◊ İş açısından nasıl etkiledi bu “eşi görülmemiş zaman dilimi” sizi?
- İki film yapmıştım. “The Outpost” önce dijital olarak, normalleşme döneminde de sinemada gösterime girdi. “Retaliation” ise 26 Temmuz’da dijital olarak seyirciyle buluştu. İzleyenlerin tepkileri beni çok mutlu etti.
SOSYAL MEDYA BİZİ MEŞGULTUTMAK İÇİN KURULMUŞ GİBİ
◊ “Retaliation”da çocukken cinsel tacize uğramış bir adamı canlandırıyorsunuz. Karanlık bir hikaye... Akıl sağlığı, konunun ayrılmaz bir parçası.
- Akıl sağlığı zamanımızın en zorlayıcı konularından biri. Özellikle sosyal medya ve farklı platformlar bizi doğal olmayan yollardan meşgul tutmak için kurulmuş gibi. Benim kendimi meşgul tutma yolum, her gün ter dökmeye yönelik. Vücudumu mümkün olabilecek her şekilde aktif tutmak ve hareket etmek... Cihazlarla harcadığım süreyi sınırlandırmak ve ruhumu besleyecek uğraşlarla meşgul olmak... Kendi merkezimi bulmak için bana yardımcı olduğunu düşündüğüm birkaç yol var. Budizm bu yollardan biri. Doğayla iç içe olmak ise her zaman en iyi seçenek.
Açılıştan iki hafta sonra gece yarısı restoranında yangın çıktı.
Restoranın neredeyse tamamı yandı, kendi ölümden döndü... Şef Nobu vazgeçmedi. Bu sefer istikameti Los Angeles’a çevirdi.
1977’de Los Angeles’a taşındı. İlk 10 yıl suşi restoranlarında çalıştıktan sonra 1987’de Batı Los Angeles’ta Matsuhisa’yı açtı.
Yarattığı lezzetleri Hollywood yıldızlarının keşfetmesi hızlı oldu.
Kısa zamanda Hollywood elitlerinin bile rezervasyon yapmakta zorlandığı Matsuhisa’ya 1988’de restoranın müdavimlerinden yönetmen Roland Joffe, aktör Robert De Niro’yu getirdi.
De Niro özellikle “Black Cod Miso” ve Japon sakesi “Hokusetsu”ya bayıldı. Yemek sonunda şefi birlikte bir şeyler içmek için masaya davet etti.
Karşılıklı ilk konuşma o gün o masada oldu.
New York’ta yaşayan De Niro ne zaman Los Angeles’a gelse Matsuhisa’ya gitmeye devam etti.
◊ CORE hakkında konuşulacak çok şey var ama önce Covid-19 ile mücadelenizi soracağım. Nasıl başladı çalışmalarınız?
- Bir felaket yardım organizasyonu olarak sahip olduğumuz altyapıyı sunmalıydık. İşe başlamak için önce Kaliforniya Valisi Gavin Newsom’a gittik. Vali, Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti’ye yönlendirdi. O zaman Los Angeles’ta birkaç büyük test alanı kurulmuştu ama genel olarak daha her şey gelişim aşamasındaydı.
Mevcut test sahalarında Los Angeles İtfaiye Teşkilatı’nın itfaiyecileri duruyordu. Biz önce işe alım ve eğitimlere başladık. Test sahalarındaki itfaiyecileri rahatlatacak bir grup oluşturduk. Testleri biz yapmaya başlayıp sahalarda yapılacak diğer görevleri öğrendik. İtfaiye Teşkilatı’nın irtibat ve lojistik görevlerine bizimle devam edip diğer departmanların normal görevlerine geri dönmelerini sağladık. Los Angeles’ta sonrasında Kaliforniya’da başlayan girişimimiz 8 eyalete daha yayıldı.
◊ Toplum için bu kadar tutkulu ve enerji dolu çalışırken aktörlük için aynı tutku ve enerji kalıyor mu? Eskisi kadar film yapmıyorsunuz. Hollywood’dan bıktınız mı yoksa?
- Bıkmadım. Filmlere âşığım. Pandora’nın kutusunun kapanıp kapanmayacağını henüz bilmiyorum. Sinema deneyimi için talep olacak mı, sinemalar seri filmler dışında filmlerle devam edebilecek mi bilmiyoruz. İzleyici olarak her tür filmden zevk alıyorum, fakat sinemada gösterilen filmlerde denge görmek istiyorum. Sinema salonlarının Cirque du Soleil filmleri tarafından devralınmasına üzülüyorum. Aslında söylediğim adil bir tanımlama olmadı, çünkü sirkler olağanüstü sanat eserleridir. Özellikle Cirque du Soleil. İyi yapılmış seri filmlere (süper kahraman filmleri) yılda bir kere katlanabiliyorum... Benim âşık olduğum “kız”, yabancı insanlarla karanlık salona girip sonsuza kadar kalacak deneyimleri yaşamaktı. Gençlik yıllarımda defalarca yaşadım o hissi.
Bizim jenerasyondaki sinemaseverlerle tanıştığında, bir filmin adını söylersen bilirler. Filmi, oyuncuların kimler olduğunu, replikleri ve en etkili sahneleri bilirler. Bugün bu durum çok nadir oluyor. Çok fazla içerik var çünkü. İzleme yollarımız da çok çeşitli. Gerçi bu söylediklerim mevcut içeriklerin ya da teknolojinin iyi olmadığı anlamına gelmiyor. Sadece benim âşık olduğum kız bu değil. Ve âşık olduğum kıza ihanet etmeyeceğim. Ben hâlâ sinemaya gitmek, sinemada farklı türleri ,çeşitleri ve teknikleri görmek istiyorum.
◊
Kanye neler söyledi?
Konuşmasına Amerika tarihinin en önemli figürlerinden Harriet Tubman’a karşı sözler ile başladı. Harriet Tubman kimdir?
Kölelik karşıtı aktivist, özgürlük savaşçısı “Binlerce köleyi özgürleştirdim, binlercesini de özgürleştirebilirdim eğer köle olduklarını fark etselerdi” sözünün sahibi.
Kanye seçim konuşmasında “Harriet Tubman köleleri hiçbir zaman özgürleştirmedi sadece beyaz insanlar için çalışmasını sağladı. NBA’de takımların sahibi beyaz, müzik sektöründe patronlar beyaz. Gerçek gücü biz görmüyoruz. Adidas’ın yönetim kurulunda değilim, GAP’in yönetim kurulunda değilim... Bu durum hemen değişmeli yoksa işbirliklerime son veririm” dedi.
Kürtaj hakkında konuşurken göz yaşlarına boğuldu, “Neredeyse kızımı öldürüyordum” dedi. Kim Kardashian’ın hamileliğine bir ara son vermeyi düşündüklerini söyledi.
“43 yıl önce annem benim hayatımı kurtardı. Babam doğmamı istememiş. Eğer annem babamı dinleseydi bugün Kanye West olmayabilirdi çünkü babam çok meşguldü” dedi.
“Karım beni bu konuşmalarımdan dolayı boşayabilir. Benim, North’ü istemediğim zamanlar olduğu halde Kim, kızım North’ü doğurdu” dedi.
◊ Neredesiniz şu anda?
Luke Evans: Londra’dayım... 3 ay Florida’da kaldım. Uçuşlar açılınca Londra’ya geçtim.
◊ Nasıl geçti karantina Florida’da?
- Çalışmamanın ve sorumluluk olmadan yaşamanın tadını çıkarmaya çalıştım. Okumak ve düşünmek için zamanım oldu. Normal şartlarda setlerde meşgul olacak insanlarla evden zihinsel konuşmalar gerçekleştirdik.Her zaman birlikte çalışmak istediğim şarkı sözü yazarlarıyla birlikte söz yazdık, müzik yaptık. Zevkliydi aslında. Zorunlu aradan keyif aldım.Bu durumun olumlu yönlerini benimsemeye çalıştım. Dünyanın yaşadığı olumsuzlukları ve trajediyi unutmadım tabii.Asla unutamayacağım bir zaman dilimiydi.
◊ İçinde bulunduğumuz koşullarda Florida’dan Londra’ya uçmak nasıldı?
- Markette ve sahilde gördüğüm birkaç insan dışında neredeyse kimseyi görmemiştim. 3 ay eve kapandıktan sonra yeniden dünyaya karışıp farklı bir ortama girmek konusunda çok endişeliydim. Ama eve gitmek zorundaydım. 5 aydır evime gidememiştim.Söylenenleri yaptım, maskemi taktım. Naomi Campbell gibi donanımlı bir şekilde koruyucu kıyafetler giymedim. Onun tüm uçuşu o şekilde gerçekleştirmesinden etkilendim, o ayrı konu. İçinde pişmiş olmalı ama her neyse. Maskemi taktım, uçuş boyunca çıkarmadım.Miami Havaalanı’ndan ayrıldığımda sadece iki uluslararası uçuş vardı. Ertesi sabah Londra’ya indiğimde dört uçuş vardı. Çok garipti. Yüzlerce uçuşun olduğu havaalanları boştu. Alanlarda binlerce insanı, alt alta onlarca uçuşun yazdığı büyük panoları görmeye alışkınız. Hiçbir şey yoktu. Londra Heathrow Havaalanı’na indikten sonra arabamla en hızlı çıkışı yaptım. Çok tuhaf ve ürkütücüydü.
KARANTİNA SÜRECİNDE 4 PROJEYE İMZA ATTIM
◊ “İnsanlarla zihinsel konuşmalar yaptım” dediniz. Peki, fiziksel olarak işe dönmeye hazır mısınız?
Yıllardır kurduğum bir hayaldir. Venedik, Cannes, Taormina Festivalleri gibi sanat tatille birleşsin.
Los Angeles, Londra, Berlin, Paris’ten oyuncular, yönetmenler, stüdyo patronları, modeller Bodrum’a gelsin.
En şaşaalı kırmızı halı törenlerini yapalım.
Dünyanın en güzel yemeklerini yesinler. Muhteşem otellerimizde kalsınlar.
Masmavi denizde tekneyle açılsınlar.
Tüm dünya, festivali takip etsin.
Frankie kültürü
Kaya Demirer’in liderliğindeki ekip Frankie İstanbul’dan sonra Frankie Beach Club ve Malva Restaurant ile Bodrum Susona’da yerini almış. Frankie, Türk markası...
Dünyaca ünlü yabancı markalarda her detay üzerine kafa patlatılır ve sırandıktan uzak bir konsept yaratılır ya Kaya bey de Frankie Beach Club’da Ege’nin atmosferine uygun yerli dokunuşları global bakış açısıyla birleştirmiş. Türk markası olarak Bodrum’a yeni bir kültür getirmiş.
Frankie’nin doğal ve yerel ürünler kullanarak oluşturduğu menüsü, uzun öğle yemekleri yani ‘power lunch’ konseptine göre hazırlanmış.
Büyük balıklar, büyük etler, deniz mahsulleri, paylaşımlık tabaklar, sağlıklı sebzeler...
Amerika’da genellikle uzun iş toplantıları için tercih edilir “power lunch”... Cennet Bodrum’da yeni bir mekanda iş için değil de keyif için farklı lezzetleri paylaşmak, uzun uzun sohbet etmek büyük masalar, dostlar ve harika bir manzara...
Frankie Beach Club, pandemide rahatlamak için geri dönmek isteyeceğiniz mekanlar arasına girebilir...
◊ Merhabalar...
- Kauai’nin kuzey kıyısından merhaba. Eşim Keely ve oğullarım Dylan ve Paris’le Hawaii’deyiz.
◊ Hawaii ile başlayalım o zaman. Pandemi sürecini geçirecek daha güzel bir lokasyon düşünemiyorum.
- Dünyadaki cennet. Burası ve burada olmak çok güzel.
◊ Ne zaman gittiniz Hawaii’ye?
- Martta geldik. Londra’da Camilla Cabello ile “Cinderella”nın çekimlerindeydim. 13 Mart’ta prodüksiyon durdu, Kauai’ye geldik. O zamandan beri de buradayız. Kauai’de az vaka var ama yine de endişeliyim.
◊
◊ Merhaba, Los Angeles’ta mısınız?
- Mexico City’deyim. Meksika’daki evimize geldik. 3 aydır Los Angeles’ta karantinadaydık.
◊ Nasıl geçti son 3 ayınız?
- Oğlum Santi henüz okula gitmediği için şanslıydım. Çocukları evden eğitim almak zorunda kalan tüm arkadaşlarım neredeyse deliriyordu! Oğlum tam sevilecek ve oynanacak yaşta. Günlerimizi oyun oynayarak geçiriyoruz. Diğer yandan kitap okuyorum, film senaryoları ve televizyon senaryoları okuyorum.
İzleme fırsatı bulamadığım birçok dizi ve filmi izledim bu süreçte. Zaman geçirmek için değil ama. Ödev olarak izliyorum sevdiğim yazarların ve yönetmenlerin işlerini. En büyük terapim ise yemek pişirmek. Sosyal medyada beni takip ediyorsan yemek pişirmeyi sevdiğimi görmüşsündür.
◊ Takip ediyorum. Oğlunuzun doğum gününü karantinada kutladığınızı gördüm.
- Zaten büyük bir doğum günü planlamıyordum. Birinci yaş günü büyüktü. Bu kez evde ailemle pasta kesmeyi planlıyordum, öyle de yaptım.
Kadın ve siyah üyelerinin sayılarını artırma hedefinden ödün vermeyen Akedemi’ye bu yıl 819 yeni üye kabul edildi...
Yeni üyelerin yüzde 49’u 68 farklı ülkeden katılan uluslararası üyeler.
Bu yıl davet edilen üyelerin yüzde 36’sı yeterince temsil hakkı olmayan etnik köklerden yani farklı ırk ve renge sahip sinemacılardan... Yüzde 45’ise kadın üye...
Hâlâ beyaz ve erkek üyeler çoğunlukta olsa da Akademi değişim ve çeşitlilik sözünün arkasında duruyor.
2015 yılında kadın üye sayısı sadece yüzde 25’e denk gelirken 2020’de yüzde 33’e çıktı.
Keza farklı renk ve ırktaki üyelerin oranı da yüzde 10’dan 19’a yükseldi.
Üyelik daveti nasıl geliyor
Akademi’nin farklı dalları her yıl aktif olarak üye olmaya uygun kişileri araştırıyor ancak davet gitmesi için son kararı yönetim kurulu veriyor.
‘Emily ol’ dediklerinde şaka yapıyorlar sandım
Genç yaşta makale yazarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Teen Vogue ve Seventeen dergilerine yazılar yazarak başladığı kariyerine oyunculukla devam etti. Babası dünyaca ünlü şarkıcı Phil Collins ile inişli çıkışlı ilişkisi yüzünden psikolojik sorunlar yaşadı. 2017 yılında kaleme aldığı “Filtresiz: Utanmak Yok, Pişmanlık Yok, Sadece Ben” kitabında babasına açık mektup yazarak onu affettiğini söyledi... Lily Collins ile görüntülü olarak konuştum, genç yıldıza hem babasıyla ilişkisini hem de başrolünde olduğu yeni dizisi “Emily in Paris”i sordum. 2 Ekim’de dijital platformda başlayacak romantik komediyi ayrıca yaratıcısı Darren Star ile de konuştuk.
◊ Darren Star ile “Emily in Paris” için ilk buluşmanızı hatırlıyor musunuz?
- Darren’ı ilk kez 7-8 yıl önce, ev sahipliği yaptığı bir etkinlikte görmüştüm. Annemle gitmiştik. Ona yaklaşamayacak kadar gergindim ama istem dışı parmağımla onu işaret ederek “Aman Allah’ım Darren Star, Darren Star!” dedim. Annem “Git konuş” diye ısrar etti ama cesaret edemedim. Yıllar sonra “Emily in Paris” için bir araya geldik. İlk buluşma tanışma amaçlıydı.
◊ Yine de ilk buluşmanızda dizi hakkında bir şeyler biliyordunuz, değil mi?
- Evet. Pilot bölümü okumuştum. Okuduğum kadarıyla Emily ile benzer birçok yönümüz olduğunu biliyordum. Buluştuğumuzda Emily hakkında sohbet ettik. İş hayatımızdaki benzerliklerimiz, hayata karşı “git ve istediğini başar” bakış açımız... Pozitif, coşkulu, etrafına ışık saçan bir kişilik olması gibi özelliklerini konuştuk.
◊ İlk buluşmadan sonra ne oldu?
- 3-4 hafta sonra okumalara çağırdılar. Okumalara çağrılan ilk oyuncu bendim. O gün okumaları yaptım ve doğruca havaalanına gittim. Başka bir filmin çekimleri için Alabama’ya uçtum. Alabama’da 30’uncu doğum günümü kutlarken telefon geldi ve Emily olmamı istediler. Bir tür şaka olduğunu düşündüm doğum günüme denk gelince...
EMILY, YENİ BİR CARRIE BRADSHAW DEĞİL
◊ “Sex and the City”, “The Devil Wears Prada” gibi filmlerin kostüm tasarımcısı Patricia Field ile çalıştınız. Field, sektörde saygı duyulan bir isim. Emily’nin stilini yaratma sürecini biraz anlatır mısınız?
- Patricia yaptığı işte bir dahi. Karakterin kişiliğinin bir uzantısı olan stil yaratma sanatında tam bir usta. Dizide çok işbirlikçiydi. Fikirlerimi umursayacağını düşünmemiştim bile.
◊ Nasıl bir yol izledi Emily’nin tarzını yaratırken?
- Farklı tasarımcıların kıyafetlerini, çanta ve ayakkabılarını PDF dosyaları ile yollayıp iki soru eklerdi: “Hangilerini beğendin” ve “Sence Emily hangisini seçerdi” diye. Ben de beğendiklerimi işaretleyip geri yollardım. Patricia kıyafetleri, desenleri, kombinleri harmanlamada çok iyi. Provalarda fikirlerime değer verdiğini görünce çok mutlu olmuştum.
◊ “Sex and the City” karşılaştırmaları için ne düşünüyorsunuz?
- O diziyle aynı cümlede olmak bile iltifat. Karşılaştırmaları anlıyorum, çünkü işin içinde Darren Star ve Patricia Field var. Aynı kombinasyon. Carrie Bradshaw ve Emily Cooper, ikisi de modayı seviyor. İkisi de iş odaklı ve çalışkan. Fakat hikayeye ve karakterlere gerçekten indiğinizde, tamamen farklı. Bu Fransa’ya giden Amerikalı bir kızın deneyimleri. Bence Emily “Sex and the City”yi izleyerek büyüyen bir karakter ve Carrie hayranı. Ama bizim dizimiz çok bağımsız. Emily yeni bir Carrie Bradshaw değil, sadece Emily.
◊ İlk makalenizi 16 yaşında yazmışsınız. Bence de yeni bir Carrie’nin hikayesi değil, sizin hayatınızın o döneminin devamı gibi...
- Katılıyorum. Gazeteci olmak tek hayalimdi. Yazar olmak istiyordum. 15-16 yaşında fikirler yaratıp sunuyordum. Tabii o yaşta aldığım cevap hep “hayır”dı... Ama her “hayır”da vazgeçmek yerine dönüp neyi farklı yapmam gerektiğini düşündüm. Aynı Emily gibi. Emily “hayır”ı “Sen bunu yapamazsın” olarak algılamıyor.
“Hayır” onun için sadece “Şimdi değil” demek. Ben de pek çok kez bu cevabı aldım ama olumsuzluğa kapılmak yerine pozitif noktaları buldum, gerekli düzeltmeleri yapıp geri döndüm. O yüzden Emily ile aramdaki bağlantı çok özel.
◊ “Emily in Paris”, Paris’i yaşatan bir dizi olmuş. Yaşadığımız pandemi sürecinde izlemek çok iyi geldi. Dizinin özü, Amerikalı bir kızın başka bir ülkede yaşadığı kültürel yüzleşmeler, bir nevi sudan çıkmış balık hikayesi. Emily gibi kültürel farklılıkları hissettiğiniz deneyimleriniz oldu mu?
- Birkaç yıl önce “Okja”yı çekerken Kore’de yaşadım. Tayvan, Hong Kong ve Japonya’ya gitmiştim. Kore’ye ilk gidişimdi. Turist olarak gitmekle bir müddet yaşamak arasında farklar var. Yaşadığında, kültürü daha yoğun deneyimliyorsun. Kore harika bir deneyimdi ama çok farklı bir kültürdü. Ben et yemiyorum, onların mutfağı et ağırlıklı. Keza sette sadece beş Amerikalıydık. Tüm ekip Koreliydi. Dili anlamadan kendimi akışına bırakmıştım.
BABAMIN ÜNLÜ OLDUĞUNU DISNEYLAND’DE FARK ETTİM
◊ Babanız Phil Collins müziğe geçtiğimiz yıllarda geri döndü. Konserine gitme şansınız oldu mu?
- Geçtiğimiz ekim ayında Los Angeles’taki konserine gittim. Çok uzun zaman sonra gittiğim ilk konseriydi. Kardeşlerimle aynı alanda oturuyorduk. Son şarkıda sahneye doğru koştum. Sadece fan olarak dinlemeye başladım. Beni gördü ve el salladı, şarkıyı bana söylemeye başladı. Çok özel, çok cool bir andı. Beni o kalabalıkta görmesi ve tüm insanların önünde benimle o anı paylaşması... Orada sadece ikimizmişiz gibi hissettim. Çok güzeldi.
◊ Bryce Dallas Howard, babası Ron Howard’ın ünlü bir yönetmen olduğunu okulda arkadaşları konuşurken öğrenmiş. Sizde durum nasıldı? Evde babanızın ünlü olduğu konuşulur muydu?
- Ben de ilk Disneyland’de fark ettim. Babamın omuzlarında Disneyland’de dolaşırken, babamın yüzünün basılı olduğu tişört giyen bir adam karşımızdan geliyordu. Yanımıza gelip fotoğraf çektirmek istedi. İlk kez orada fark ettim babamın ünlü olduğunu. Tabii tamamen anlamaya başlamam ve algılamam biraz daha zaman aldı...
YENİ FİLMİM SİYAH BEYAZ
◊ Ekimde David Fincher imzalı yeni filminiz “Mank” geliyor.
Lily Collins: Diğer bir rüya projem... Emily’nin çekimleri için Paris’teyken iki kere provalar için Los Angeles’a geldim. Provalara katıldım ve 24 saat içinde uçağa atlayıp Paris’e döndüm. Film hakkında çok fazla açıklama yapamam ama Gary Oldman, Amanda Seyfried’la ve ultra yetenekli yönetmenimiz David Fincher ile çalıştım. Film siyah beyaz.
EMILY İÇİN MÜCADELE ETMEK İSTEDİM
◊ Guardian’a verdiğiniz röportajda karanlık roller kadar romantik komedi rollerini de sevdiğinizi söylediniz. Rol seçiminizi etkileyen kriterler var mı?
- Projeye ve karaktere göre seçiyorum. Uzun zamandır eğlenceli bir romantik komedi yapmak istiyordum. Hırslı, esprili, zeki, tatlı ama hazırcevap, birçok katmanı olan birini oynamak istiyordum. Emily’yi ilk okuduğum anda onunla ilişki kurdum. Onun kararlılığı ve tutkusu beni çekti. O yüzden seçmelere katılıp Emily için mücadele etmek istedim.
Darren Star: Kadınların harika bir mizah anlayışı var
◊ “Beverly Hills 90210”, “Melrose Place”, “Sex and the City”, “Younger” ve şimdi de “Emily in Paris”... Yarattığınız diziler dünya çapında hit olmanın yanı sıra televizyonun ikonik yapımları arasına girdi. Yaratıcılık rutininizi gerçekten merak ediyorum. Nelerden etkileniyorsunuz? Fikir nasıl doğuyor?
- Bana hitap eden, kişisel deneyimlerimin bir kısmını gösterebileceğim ya da bir şeyler öğrenebileceğim dizileri yaratmaya çalışıyorum. “Beverly Hills 90210”da o bölgede lisede okumak nasıl bir şeydi diye düşündüm. “Melrose Place”i yaratırken, Batı Hollywood’da yaşadığım apartman kompleksinden etkilendim. Aynı dizideki gibi avlusunda havuzu olan bir binaydı. Komşularım 20’li yaşlardaydı. Dizideki gibi çılgın değillerdi ama diziyi yaratmada etkili olmuşlardı.
◊ “Sex and the City”de oyuncular kadar Manhattan da dizinin yıldızıydı. Emily’de ise Paris ön planda. Neden Paris’i seçtiniz?
- Paris’e ilk defa 19 yaşında gittim ve şehre âşık oldum. Sanırım Amerikalıların Paris’e karşı bir aşkı var. Özellikle sanatçılar. Yazarlar... Hâlâ romantik Paris fikri Amerikan zihninde yaşıyor. “A Moveable Feast” favori kitaplarımdan biri... 19 yaşında ilk Paris seyahatimden önce kitabı okuyup tüm Hemingway lokasyonlarına gitmiştim.
◊ Dizilerinizin özü, kadın hikayeleri. Kadınları nasıl bu kadar iyi tanıyorsunuz? Nasıl bu kadar güzel kaleme alıyorsunuz?
- Harika bir annem, harika bir kız kardeşim ve çok yakın kadın arkadaşlarım var. Bunun dışında kadınlara karşı özel bir anlayışım olduğunu düşünmüyorum. Kadın karakterler yazmayı seviyorum, çünkü kendilerini kolay ifade ediyorlar. Sözlü olarak konuşmada daha iyiler. Tüm dizilerim diyalog ağırlıklı şovlar. Kadınların harika bir mizah anlayışı var. Duyguları hakkında konuşuyorlar. Ayrıca kendi kaderlerini kontrol eden güçlü kadınları yazmayı seviyorum. Kadınların karşılaştıkları zorluklara sempati duyuyorum ve gerçekten ilginç karakterler yarattıklarını düşünüyorum.
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