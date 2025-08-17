Dram, korku, mizah Hayat dediğimiz bunların karışımı

Haberin Devamı

◊ Tim Burton’la çalışırken neler keşfediyorsunuz?

- Jenna Ortega: Yani, öğrenilecek o kadar çok şey var ki...

Tim’le çalışırken sevdiğim şey, günlük yapılacakların hiçbirinin önceden hazırlanmış olmaması. Sete girip onun doğal ortamı içine çekmesi, o ana her açıdan bakması ve bizim her gün yepyeni bir şeyle karşılaşmamız gerçekten harika.

Bir televizyon dizisinde formüle bağlanmak, rutin alışkanlıklara ve çekimlere kapılmak çok kolay. Ama Tim bazen çok sayıda plan ve kurulum yapmak isteyebiliyor, bazen de her şeyi tek bir planda halletmek istiyor. Senaryoya hizmet eden bir yaklaşım bu. Bazen sadece tek bir replikten yola çıkıyor ve planlıyor. Tim’in zihnindeki öncelikler tipik bir yönetmenden farklı.

◊ İkinci sezona girmek nasıl bir histi ve dizide en sevdiğiniz detaylar nelerdi?

- Jenna Ortega: Bu kesinlikle inanılmaz güzeldi. İlk sezonun sonunda okulun büyük bir kısmını yaktık, bu yüzden neredeyse tamamen sıfırdan başladık.

Yosun ve örümcek ağlarıyla kaplı yeni, güzel şatolar görmek harikaydı. Ayrıca çekim mekânını da değiştirdik. Bu kez Romanya yerine İrlanda’da çekim yaptık. Romanya’nın muhteşem bir gotik mimarisi vardı. İrlanda da öyleydi. Kullandığımız birçok mekân, çok yoğun bir tarihe sahipti.

KIYAFETLERİNİ GİYİP KARAKTERLERİNE DÖNÜŞMELERİNİ İZLEMEK ÇOK GÜZEL

◊ Yetişkinlere uygun korku yapımları ile daha genç izleyicilere yönelik korku arasındaki çizgiyi ve tonu korumak zor mu?

- Tim Burton: Hep biraz kafam karışmıştır bu konuda. İnsanlar “çok hafif” ya da “çok karanlık” gibi yorumlar yapar, “Çocuklar beğenir mi acaba?” derler, “Çok korkutucu mu acaba?” diye sorarlar ama küçük çocuklar için bu biraz masal gibi. Hem aydınlığı hem karanlığı, hem mizahı hem dramı hem de korkuyu bir arada barındıran hikâyeler insanların aklında kalır. Ben hiçbir zaman çok fazla düşünmedim bu konuyu, çünkü hayat dediğimiz şey zaten bütün bunların bir karışımı. Yani sanırım çok dert etmiyorum, çünkü tüm unsurlar bana göre hayatın içindeki gerçek karışımlar.

◊ Kostümler, makyaj ve saç stilleri karakterleri nasıl etkiledi? Karanlık ve gizemli atmosferi yakalamanıza yardımcı olan özel bir parça oldu mu?

- Tim Buton: Bu karakterlerin hayat bulmasını görmek o kadar güzel ki, ne demek istediğimi anlatabilir miyim emin değilim... Oyuncular kıyafetleri giyip o hissi yaşamaya başladıklarında... Uzaktan bile görebiliyorum onların oynadıkları karakterlere dönüşmesini. Gerçekten çok, çok güzel.

WEDNESDAY’İN O ÖZEL GÜCÜ BENİ ÇOK ETKİLEDİ

◊ Addams Ailesi karakterlerini, özellikle de Wednesday’i bu kadar ilgi çekici kılan nedir sizce? “Dışlanmışlar”ı izliyoruz ama her biri bir o kadar özgüvenli... Bu unsur sizin için ne kadar önemliydi?

- Tim Burton: İlk sezonun senaryosunu okuduğumda, garip bir şekilde sanki benim için yazılmış gibi hissettim. Her ne kadar bir genç kız olmasam da, okurken öyle hissettiğim olmuştu. Ve bu hikâye gerçekten bana hitap etti.

Onun aileden okula, psikiyatriye kadar her şeye bakış açısını çok sevdim. O nedenle bu projede yer almak istedim. Çünkü karakterin sahip olduğu o özel güç ve güven beni çok etkiledi.

◊ Jenna Ortega çok genç bir yıldız ve kariyerinde inanılmaz bir şekilde ilerliyor. Onunla ilgili neler söylemek istersiniz?

- Tim Burton: Jenna’nın ilk gününü hatırlıyorum... İlk sezonda herkesten önce setteydi, her şeyi izliyordu. Bu yüzden Jenna bazen benden bile daha fazla şey biliyor. Bu, işin güzelliği.

Senaryolar elimizde, her şey hazır ama önemli olan sete geldiğimizde herkesin kendi karakterini çok iyi biliyor olması. Beni şaşırtıyorlar. Her şeye hazırlıklılar. Bu durumu çok seviyorum. Böylece her şey taze kalıyor.

Gerçekten bir film çekiyormuşuz gibi hissettiriyor, hatta küçük küçük filmler yapıyormuşuz gibi.

ZAYIF HALKA BEN MİYİM?

◊ İkonik bir sinema kariyerinden gelip “Wednesday”in gotik dünyasına adım attınız. Ne tür zorluklar yaşadınız, sizi şaşırtan ne gibi durumlarla karşılaştınız?

- Steve Buscemi: Öncelikle biraz gözüm korkmuştu. Çünkü yeni gelen biri olduğunuzda ister istemez “Bu dünyaya uyabilecek miyim?” diye düşünüyorsunuz.

Ama şanslıydım, daha önce Tim Burton’la “Big Fish”te çalışmıştık. Aradan uzun zaman geçmiş olsa da eğlenceli olacağını biliyordum.

Ve tesadüfi bir şekilde, Jenna ile de sezon başlamadan hemen önce bir projede birlikte çalışmıştık. Bu sayede onu biraz tanıma fırsatım oldu. Yine de oldukça gergindim. İlk günümde resmen titriyordum.

Ama herkes o kadar harika ve o kadar nazikti ki... Tabii herkes çok yetenekliydi. İnsan ister istemez “Zayıf halka ben miyim?” diye düşünüyor. Onun dışında ise evet, gerçekten müthiş bir deneyimdi.

◊ Tim Burton gibi aşırı yaratıcı zihni bir de sizden dinleyebilir miyiz?

- Steve Buscemi: Tim oyuncularını çok sever. Bunu direkt hissedebiliyorsunuz. “Big Fish”te çalıştığım zamanı hatırlıyorum; karakterim hikâyenin başında bir şairdi. Ben de kendi keyfim için defterime saçma sapan bir şiir yazıyordum. Tim benim şiir yazdığımı fark etti ve “Bunun da çekimini yapmalıyız” dedi. “Gerçekten mi?” dedim, şaşırdım. O an anladım ki oyuncu olarak ne getirirseniz, Tim ona kıymet veriyor ve alıp kullanıyor.



