Margaret Qualley: Demi Moore’un büyük hayranıyım

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◊ Bu filmde çalışmak size Hollywood’daki görünüm veya belirli bir imajı koruma baskısı konusunda yeni bakış açıları kazandırdı mı?

- Sanırım senaryoya yönelme sebeplerinden biri, filmin hepimizin hayatında ne yazık ki fazlasıyla mevcut olan bu konuları zarif, fantastik ve heyecanlı bir şekilde ele almasıydı. Dansçı olarak büyüdüm çok kısa bir süre modellik yaptım ve sonra oyunculuğa başladım. Ve izlediğim yolun her bir adımında özellikle dans dünyasında, mükemmel olma veya sahip olduğun görüntüde ulaşılamaz şeylere sahip olma fikri üzerinde inanılmaz baskı vardı... Ama artık bu standartların çoğunun yıkılıp yeniden inşa edildiği bir zamanda yaşıyoruz. Bunun için çok şanslıyım. Hâlâ bu sektörde hayatta olduğum için gerçekten minnettarım. Herkesin hayatında bir şekilde bu temalarla uğraştığını düşünüyorum. Ve Sue’yu oynamak kesinlikle fırtınanın içine girmekti. Zorluydu, zihinsel ve fiziksel olarak zorlayıcıydı ve bir nebze yorucuydu. Ama tüm bunlarla başa çıkmak zorunda kaldığım için mutluyum ve kendimi daha güçlü hissediyorum. Aynı zamanda kadına yönelik beden ve yaş algısı konularında dünyanın 10 yıl öncesine göre daha iyi bir yerde olduğunu düşünüyorum ve umarım daha iyi bir hale gelir.

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◊ Birçok kadının sahip olmak istediği güzelliğe sahip ama aynı zamanda düşmanca bir karakteri canlandırmak nasıl bir histi?

- Dürüst olmak gerekirse garip bir karakteri oynadım. Daha önce hiç buna benzer bir deneyim yaşamamıştım. Çok tuhaf, kalpsiz, ruhsuz bir kadındı Sue. Bir insan olmanın en kötü yanları. Ama ben bu karakteri oynayarak daha büyük bir mesajın parçası olduğumu hissediyorum.

◊ Filmde çekerken en çok eğlendiğiniz sahne neydi?

- En eğlendiğim dans sahneleriydi ve talk show sahnemi yaparken çok eğlendim. Gerçi bu filmde benim için en ödüllendirici olan Demi Moore ile birlikte çalışmaktı. Ona çok hayranım.

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DAHA ÇALIŞKAN DAHA İKNA EDİCİ BİR AKTRİS YOK

◊ Demi Moore’a olan hayranlığınızdan bahsettiniz, onun hakkında neler düşünüyorsunuz?

- Demi ile ben yetiştirilme şeklimiz, aktris olmayı deneyimleme şeklimiz, kalbimizle yol izleme ve çabalama şeklimiz nedeniyle birçok ortak geçişi noktası olan ve ortak şeyleri yaşayan iki farklı insanız. Bilmiyorum. Bence çok ortak noktamız var ve çok farklı noktalarımız var. Bu işte ikimizin de ortak noktası işimize olan büyük bağlılıktı. Ve bana göre yaptığı işe bu kadar bağlı bir aktris yok. Daha çalışkan, daha ikna edici veya destekleyici başka bir aktris yok. Onunla çalışmak harikaydı. Ben sadece ona ayak uydurmaya çalıştım.

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◊ Çekimlere başlamadan Demi Moore ile ortak hazırlık yaptınız mı ya da hikâyeyi tartıştınız mı?

- Demi ve ben çok fazla hazırlık yaptık, ikimizin hazırlığı da farklıydı. Ben Sue’nun fizikselliği, vücudunun nasıl göründüğü ve nasıl hareket ettiğini anlamaya çalıştım. Yönetmenimizin zihnindeki mükemmellik fikrini temsil edebilecek bir forma ulaşmaya çalışmak istiyordum.

İkimiz de aynı niyetle ve tam gaz çalışıp farklı şeyler başarmaya çalışıyorduk. Kendimizi buna adadık. Materyali sindirme ve kendimizi filme koyma şeklimize kadar birçok konuda aynı fikirdeydik ki yani rol ve hazırlık için kasıtlı konuşmalar yapmamıza gerek kalmadan, örtüşmeler vardı.

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CoralIe Fargeat

Bu filmin önemli bir şey olacağını biliyordum

◊ Bu filmin çıkış noktasından başlayalım mı?

- Çok sevdiğim bir makalede yazdığım bir cümle var, ‘Kadın olmak beden korkusu.’ Bence bu çok doğru. Vücudumuzla olan ilişkimizin doğasını gerçekten ifade etmek istedim. Vücudumuz toplumda tarafsız alanlar değil. Dünyayla etkileşimimizi önemli ölçüde etkiler. Sürekli olarak bedenlerimiz bize bakan insanlar tarafından nasıl görünüyor diye endişelenmek zorundayız, sürekli olarak bakışlarla başa çıkmak zorundayız. Bana göre bu gerçek bir şiddet.

◊ Olağanüstü bir film yaptınız. Çekimlerde böylesine özel bir şey yarattığınızı hissettiğiniz bir an oldu mu?

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- O filmi yazmaya karar verdiğimde benim için çok önemli bir şeyi yazdığımı biliyordum. Bildiğim konulardı, bir insan olarak hissettiklerim ile çok fazla örtüşüyordu. Bu filme hayat vermeyi başarabilirsem, ki bu çok zorlu olacaktı, bunun önemli bir şey olabileceğini biliyordum. Yüzde yüz samimi vizyonumla yaparsam ve eğer bu enerji izleyiciye ulaşmayı başarırsa farklı şeyler olabileceğini hissettim.