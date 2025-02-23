Bu kadar epik bir film yapabilmek gerçekten inanılır gibi değil

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Brady Corbet: Rol için tek adam oydu

◊ Adrien Brody’nin harika performansı, bu sene de ödül sezonunda karşılığını alıyor. Yönetmen olarak Adrien Brody’i sizden dinlemek istesem...

- Adrien’ın yaptığı işleri seviyorum. Örneğin Andrew Dominik’in “Blonde” filmindeki performansı... Arthur Miller’ı canlandırdığında, sanki büyülenmiştim. Oynadığı yardımcı rollerde bile gerçekten cüretkâr seçimler yapıyor. Bence Adrien başka bir dönemin oyuncusu gibi. Bana göre Gregory Peck ya da erken De Niro dönemi gibi. Adrien modern dönemimizdeki çok az oyuncunun sahip olduğu bir şeye sahip.

“The Brutalist” birçok kez yenilendi. Başlangıçta, 2020’de yapacağımız film için farklı oyuncuları bir araya getirmiştik. Ama sonunda Adrien müsait olduğunda, her şey yerine oturdu. Rol için tek adam oydu.

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◊ Merak ediyorum sinematik bir ilham kaynağınız var mıydı?

- En sevdiğim filmler, Odyssey filmleri... Bu filmlerde sadece geçmişe yönelik bir saygı duruşuyla ilgilenmiyorum, yapmak istediğim 1950’lerden kalma bir teknoloji parçasıyla çağdaş emülsiyonlara geri dönmek. Eski malzemelerden yeni bir şey yaratıyorsunuz; yeni ve eski...

Felicity Jones: Hepimiz sıra dışı bir fırsata sahip olduğumuzu biliyorduk

◊ Felicity, karakterinizi yaratırken en zorlandığınız kısım neydi?

- Bence hepimiz için çok büyük bir teknik tarafı vardı, özellikle aksan veya başka bir dil konuşmak için çok fazla pratik yapmanız gerekiyor. Bu filmde şanslıydım, çünkü çekimlere başlamadan 2 yıl önce yönetmenimiz Brady ile rol hakkında konuşmaya başladık. Bu nedenle karakteri özümsemek ve kafamda canlandırmaya başlamak için çok zamanım vardı.

Bunun yanında eğer harika oyuncularla çalışıyorsanız birlikte harika bir şeyler yaratırsınız. Böyle işlerde evde kendi başınıza hazırlık yapabileceğiniz çok fazla bir şey yoktur. Tabiri caizse o sahneleri çekerken hep birlikte bilinmeyene atlamalısınız. Zaten ne olursa olsun aranızdaki saklayamazsanız. Ve biz bu konuda çok şanslıydık, film gerçekten özel oldu.

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◊ Peki karakteri yaratırken ne kadar özgürdünüz?

- Brady en baştan itibaren çok destek oluyordu. Yönetmenin çok fazla müdahale etmeden, oyuncuyu kontrol etmeye çalışmadan destek olması ve oyuncuya güvenmesi özeldi.

◊ Senaryoyu ilk elinize aldığınız andan filmin son halini izleyene kadar nasıl bir süreç yaşadınız?

- Son halini izlediğimde “Aman Tanrım yapabildik” dedim. Çünkü başlarda o kadar engelle karşılaştık ki, cast defalarca değişti. Yani filmi bitirebilmek bile olağanüstü bir başarı. Bunun yanı sıra her şeye rağmen bu kadar epik bir film yapabilmek gerçekten inanılır gibi değil.

◊ Setteki atmosfer nasıldı peki?

- Hepimiz bu filme çok özel davranıyorduk. Çünkü elimizde muhteşem bir senaryo vardı. Hepimiz çok sıra dışı bir fırsata sahip olduğumuzu biliyorduk.

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Guy Pearce: Adrien muhteşem bir aktör

◊ Neden bu rolü kabul ettiniz?

- Çok fazla sebebi var. İnanılmaz senaryosu o sebeplerden biri. Senaryoda karakterlerin mükemmel portrelenmesi, ayrıca yönetmenimizin diğer işlerini izlemiş olmak... Brady çok yetenekli bir yönetmen.

◊ Sizin için filmin ruhunu yansıtan anlar hangileriydi?

- Adrien Brody ile benim karakterimin ilişkisine bakın. Karakterim çok pozitif görünüyor, fırsatlar ülkesinde başarmak için uğraşan bu göçmen adamın yeteneğini fark ediyor ve onu kolları açık karşılıyor, fırsat veriyor. Ama kendi tarafına çekip kontrolü altına aldıktan sonra her şeyi kendi yönetmek istiyor ve özgürce düşünen artist olmasına izin vermiyor. Bu, filmin ana ruhunu yansıtan yönlerden sadece biri. Filmde çok fazla hikâye var. Film bu büyük hikâyeler içinde çok özel anlar barındırıyor. Galiba bu yüzden detaylarla dolu film böylesine beğenildi.

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◊ Adrien Brody, Joe Alwyn ve Felicity Jones ile çalışmak nasıldı?

- İnanılmaz. Joe ve Felicity ile daha önce çalışmıştım ve ikisini de çok seviyorum. Onlarla yeniden çalışma fırsatı yakalamak güzeldi. Adrien’ı tanımıyordum. Muhteşem bir aktör, sadece durup onun rolünü yapmasını izlemek bile özeldi.