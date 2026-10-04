Bu filmi yapmak 9 yılımızı aldı

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* Tom Cruise’un yapımcı ve oyuncu olarak çalışma tarzı:

- Tom Cruise: Çekimden post-prodüksiyona kadar işin her aşamasında yer aldım. Bu konuda şanslıydım; insanlar bana karşı çok cömert davrandı ve ben de sürekli olarak öğrendim. Stüdyo sistemlerini, yazarlık sürecini ve dağıtım dünyasını inceledim.

Yapımcı olarak hep şunu söylerim: “Her departmana gidin, görün.” Ben toplantı odalarında oturan biri değilim. Sette olurum, yönetmenin çalışmasını izlemek, sürecin bir parçası olmak ve oyuncularla zaman geçirmek benim için çok değerli. Böylece neye ihtiyaç duyulacağını da önceden görebiliyorum.

Oyuncu olarak temel görevim hazır olmak. Çekimin 16’ncı saatinde bile, mümkünse günün başındaki kadar dinç kalabilmek için bedenime nasıl bakmam gerektiğini düşünüyorum. Neden biliyor musunuz? Kurgu odasının nasıl işlediğini biliyorum. Yönetmenin elinde çekimlerden mümkün olabilecek her malzeme olsun, her ihtimali deneyebilsin istiyorum.

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Aklıma gelen her fikir için “Hadi keşfedelim” derim. Önce bütün hazırlığımızı yaparız, sonra da o sihrin ortaya çıkmasını isteriz.

Hâlâ sürekli öğreniyorum. Bu işin güzelliği, birlikte çalıştığımız insanlar ve tanık olduğumuz ustalık ve zanaatkârlık.

Kendime sürekli şu soruları soruyorum: Böyle bir role fiziksel olarak nasıl hazırlanırım? Filme, birlikte çalıştığım insanlara, stüdyoya ve seyirciye en iyi şekilde nasıl hizmet edebilirim?

Umudum her filmin başarılı olması. Böylece stüdyo kazanır, insanlar yıl sonu ikramiyelerini alır, yeni filmler yapılabilir ve biz de üretmeye devam ederiz.

Bu işin keyfi de hepimizin bir araya gelip bu sorunları çözmesinde. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Ben sete bir topluluk demiyorum; benim için bir aile. Hepimiz burada çözüm üretmek için varız. Film setlerinde, her departmandaki insanların sürekli sorun çözdüğünü görürsünüz.

DOKUSU ÇOK ZENGİN BİR FİLM HER KARENİN BİR AMACI VAR

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* “Digger”a dahil oluşu:

- Tom Cruise: “Top Gun: Maverick”in ilk günü yapımcılarımızdan Mary’den bir telefon aldım. “Ne zaman müsaitsin?” diye sordu. Ben de şehre yeni dönmüştüm. Motosikletime atlayıp ofise gittim. Her yerde binlerce fotoğraf vardı; oturup film üzerine konuşmaya başladık.

Bir oyuncu ya da yapımcı olarak önce yazarı ve yönetmeni dinlemeyi seviyorum. Hikâyeye nasıl baktıklarını, bütün fikirlerini duymak istiyorum. Benim yaklaşımım, mümkün olduğunca her şeyi içine çekmek ve özümsemek. Saatlerce çalıştık. Sonra motosikletime binip geri döndüm; belki 1 saat uyudum ve çekimlere devam ettim.

Senaryoyu okuduğumda ve birlikte üzerinden geçmeye başladığımızda, ilk tepkim şuydu: “Bu filmi nasıl yapacağız? Bu parçaları nasıl bir araya getireceğiz?” Doğru insanları seçmek, o zanaatkârlığı bulmak... Bu filme baktığınızda, Alejandro’nun hedeflediği tonun seviyesine ulaşmak ve o performansı yakalamak gerçekten büyük bir arayıştı.

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Böyle bir filmin yapımcılığını üstlenirken kendime hep şunu sordum: “Nasıl katkı sağlayabilirim?” Oyuncu olarak da yaklaşımım hep aynı: Hikâyeye nasıl hizmet ederim? Alejandro’ya nasıl yardımcı olurum? Niyetim her zaman buydu.

Ama bu projenin parçası olmak, bu düzeydeki işçiliği ve her ayrıntıya gösterilen özeni görmek büyük bir ayrıcalıktı. Dokusu çok zengin bir film; her karenin bir amacı var.

Yapımın derinliğine, ekibe ve tüm ayrıntılara baktığınızda, böylesine güçlü bir sinema ve yapım becerisini görmek, doğru ekibi bir araya getirmek ve bunun içinde yer almak benim için hem büyük bir ayrıcalık hem de gerçek bir ilham kaynağıydı.

ÜÇ FARKLI ROLÜ CANLANDIRDIM HEM ZORLAYICI HEM EĞLENCELİYDİ

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* “Digger”daki karakteri üzerine:

- Tom Cruise: Oyuncu olarak yaptığım şey şu: İnsanları seviyorum, insanlığı gözlemliyorum ve içime çekiyorum; ardından karakteri keşfetmeye başlıyorum. Filmde üç farklı rolü canlandırıyorum. Hem zorlayıcı hem eğlenceliydi. Her karakterin insanlığındaki farklı katmanları bulmak gerekiyordu. Ben bu tür komedileri seviyorum ama komedinin mutlaka duygusal bir gerçekliğe dayanması gerektiğine inanıyorum.

Karakterlere girip çıkarken oyuncu olarak nasıl çalıştığımı da görebiliyorsunuz. Keşfetmek, denemek benim işimin en sevdiğim yanı. Karakterlerin davranışlarını, yaşadıkları duygu ve gerilimin katmanlarını araştırdık. Her birini nasıl inşa edeceğimizi bulmaya çalıştık. Ben katman katman çalışırım.

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İşe her zaman seyirciyi ve elimdeki metni düşünerek başlarım. Tüm fikirleri, yönetmenin dünyasını özümsemek isterim; sonra o hikâyeye benim katkımın nerede olacağını bulurum. Oyuncularla çalışmaya başladıktan sonra ise caz çalar gibi doğaçlamaya başlarız. Alejandro müzikten ve ritimden çok söz ediyor; her karakterin ritmi ve hareketi farklı olmalı. Bu da onun aradığı performansın inceliğini ve derinliğini anlamayı gerektiriyor.

Bu filmde oynadığım karakterleri daha önce ne okudum ne de gördüm. Onları beyazperdeye taşıyabilmek gerçekten büyük bir ayrıcalıktı.

SİNEMA SALONLARINA BAKIN İNANILMAZ BİR YIL OLACAK

* Sinema ve oyunculuk hakkında yaptığı konuşma:

- Tom Cruise: Film yapmak kolay değil, zor bir iş. “Digger”ı yapmamız 9 yılımızı aldı.

Herkesin kendi hikâyesi var. Hepimiz projelerimizi hayata geçirmeye, üretmeye, elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve kendimizi bir sonraki seviyeye taşımaya çalışıyoruz.

46 yıldır bu işi yapabilmiş olmak, sinemanın geçirdiği dönüşüme tanıklık etmek benim için büyük bir mutluluk. Bu zaman istiyor, harcadığımız yıllar bunun bir parçası. İşimiz zor ama ben seviyorum.

Şunu da söylemek isterim: Dikkatimizi neye verirsek, ona hayat veririz. İşe yarayan şeylere dikkatimizi verip sorun çözmeye odaklanmalıyız. Çünkü ya sorunun kendisi olursunuz ya da “Ben çözüm üreten kişi olacağım, bunu yapacağım, gülümseyerek yaklaşacağım, harika hâle getireceğim ve elimden gelenin en iyisini yapacağım” dersiniz.

Bugün dünyada ya da sektör olarak karşı karşıya olduğumuz sorunları biliyorum; yapay zekâyı konuşuyoruz. Aslında her birimizin üretmeye devam etme seçeneği devam ediyor. İnsanların bizi bir arada görmek istediğini biliyorum. İnsanlar gerçek şeyler görmek istiyor; bundan eminim. Birlikte başaracağız. Başarabilmek için hepimize ihtiyaç var.

Sinema gerçekten emek isteyen bir iş. Hiçbir şey bize hazır sunulmuyor. Ama seyirciyi görüyoruz. Sinema salonlarına bakın. İnanılmaz bir yıl olacak. Herkesi cesaretlendirmek istiyorum. Ve bunu en açık hâliyle söylüyorum.



