Bu film bir neşe topu

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◊ Bu filmin neden sinemalarda deneyimlenmesi gerekiyor sizce?

- Ryan Reynolds: Kolektif coşku, temelde yalnızca belirli bir sebep için bir araya gelen grupta veya ortak bir deneyimde gerçekleşebilecek anlarda gizli. Hatırladığım kadarıyla küçüklüğümden beri sinema salonları kolektif coşkunun tapınağı. Özellikle de bizimki gibi bir neşe topu olarak inşa edilmiş, seyircinin zevki için çekilmiş bir filmi tabii ki sinemada izlemelisiniz. Sinema salonunda oturan herkes eğlenecek.

- Hugh Jackman: Bir şey ekleyebilir miyim? Filmin komik olduğunu, çok büyük bir aksiyonu olduğunu ve bir Marvel filminden isteyebileceğiniz her şeyi barındırdığını düşünüyorum. Ama film aynı zamanda arkadaşlıkla da ilgili. Bir arkadaşınız ya da yakınınızla sinemada izlerken keyif alacağınız bir deneyim olacağını biliyorum. Sinemanın kolektif mutluluğun yeri olduğunu düşünüyorum.

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◊ Hugh, “Logan”ın ardından Wolverine kostümünü çıkardığınızı biliyoruz. Geri dönmek istemenizi sağlayan şey neydi?

- Hugh Jackman: “Logan”ın son filmim olacağını duyurduktan 3 gün sonra “Deadpool 1”i izledim ve “Ah” diye iç geçirdiğimi hatırlıyorum. Wolverine’i oynadığımdan beri insanlar böyle bir yapımı istiyordu. İnsanlar çizgi romanlardaki Deadpool ve Wolverine’den ve onların rekabetinden bahsediyordu. “X-Men Origins: Wolverine” ile bir nevi deneme yaptık zaten. Bu filmi yapma fikriyle oynadık. Tarih 1 2022’ydi, nedenini bilmiyorum ama vücudumdaki her hücrenin bana bağırdığını hissediyordum, “Bu filmi yapmak istiyorum” diye. Öyle güçlü bir his ki, arabamı kenara çektim ve hemen Ryan’ı (Reynolds) aradım. Çünkü çekimlere yaklaştıklarını biliyordum. Sorduğumda da çok şükür ki “Evet yapalım” dedi.

AYAK İZİNİN YAKININDA OLSAM BANA YETER

◊ Bu filmi yapmak, birbiriniz hakkında daha önce bilmediğiniz ne öğretti?

- Hugh Jackman: Yazarlık konusunda Ryan’ın yeteneğini görmüştüm ama yapımcı olarak çalıştığı bir filmde hiç oynamamıştım. Kendilerine ‘yapımcı’ diyen birçok aktör var, aslında pek de yapımcı değiller. Ryan ise ekibe her bakımdan yüzde yüz liderlik ediyordu. Aynı anda sette özgür, eğlenceli ve neşeli bir atmosfer yaratabiliyordu.

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- Ryan Reynolds: Tanrım! Hugh İnanılmaz derecede cömert ve nazik. Dev bir film yıldızıyla ilk kez oynama deneyimim de 2008’de Hugh Jackman’la oldu. O zamanki çekimlerde, bir sahne için “Daha iyi yapabilirdim” dediğim bir an yaşadım.

Günün sonunda herkes eve gitmeye hazırlanıyordu. Ama Hugh seti yeniden başlattı. Hugh bana bir kez daha baktı ve o an şöyle düşündüğümü hatırlıyorum: “Tanrım, bu adamın ayak izinin yakınında bir yörüngede olsam bana yeter. Umarım ona uzaktan bile olsa benzeyen bir şey olurum.” Sahip olduğu nezaket ve profesyonellik tartışılamaz. Şimdi, onunla daha yakın olduğum bu deneyimi yaşadım. Hugh’u ön sıradan izliyor, her gün bu adamla oturuyordum. Film fiziksel açıdan zorlayıcıydı. Ama bu konuda birikimli biri Hugh. Yeni koreografiler öğrenen, bazen öğrendiklerini unutup yeniden öğrenen, sesini kontrol eden ve tüm bunları büyük bir beceriyle yapan birini görmek, onunla çalışmak... Sahip olduğu netlik, aydınlatıcıydı.

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EN ÖNEMLİ NOKTA O SARI-MAVİ KOSTÜM

◊ Wolverine’i uzun süredir oynuyor, her filmde onu yeniden keşfediyorsunuz. Bu karakterle ilgili en sevdiğiniz şey nedir?



- Hugh Jackman: En önemli noktayı söyleyeceğim. Bu konuda hep şakalaşırdık ama asıl önemli nokta, o sarı-mavi Wolverine kostümünü giymek! O kostüm en başından beri konuşuluyordu. 1999’un başıydı sanırım. Her toplantıda kostüm konuşmaları yapılıyordu. “Matrix”in büyük bir hit olduğunu söyleyen stüdyo yöneticileri, sırf bu sebepten Wolverine’in de siyah deri kostüm giymesini istiyordu. Uzun uzun çalışmalar sonunda bu kostüme karar verildi. Nihai haline ulaştıktan sonra, ben sarı ve maviler içinde, stüdyo yöneticileri ile set ekibinin arasında yürüdüğümü hatırlıyorum. Sadece sessizlik vardı ve herkesin içinden “Oh, tamam!” dediğini hissedebiliyordum.

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İYİ ŞARKI SÖYLER İYİ DANS EDERİM!

◊ Koreografiyi öğrenme konusuna gelmek istiyorum. ‘N Sync’in “Bye Bye Bye” şarkısıyla yapılan koreografi, “Deadpool & Wolverine”in önemli bir parçası. Dövüş koreografilerine artık aşinasınız, dans koreografisi öğrenmek nasıldı?

- Ryan Reynolds: Birçok kişi bilmez ama iyi şarkı söylerim ve iyi dans ederim! (Gülüyor) Tabii ki doğru değil.Koreografiyi Nick Pauley adında bir adam yaptı. Daha önce ‘N Sync grubunun dans hareketlerinin çoğunu da o yapmıştı. Koreografide kendimi özgürleştirmek için elimden geleni yaparım. Tabii Nick Pauley’nin yeteneğine de bağlı kaldım. Onun yeteneğine şapka çıkardım. Katkılarından ve hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum.

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◊ Bu arada Hugh Jackman’ın haftada sekiz Broadway şovu sahnelediğini hatırlatalım...

- Ryan Reynolds: Bunu nasıl yapıyor bilmiyorum. Onun yaptığını hiçbir insanın yapabileceğini sanmıyorum.