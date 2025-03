Oscar getiren filmi Kelebek’e anlattı: Benji’yi oynamak çok eğlenceliydi

Haberin Devamı

◊ “A Real Pain” (Gerçek Acı) filminde çok yoğun duygularla boğuşan bir karakteri canlandırdınız. Gerçek hayatta böyle insanlarla karşılaştınız mı hiç?

- Oynadığım karakter Benji’nin hangi versiyonuyla karşılaşacağınızı, karşınıza ne çıkacağını hiçbir zaman bilemezsiniz. Muhtemelen ben de öyle biriyim. Tabii daha tahmin edilebilir olduğumu ve duygularımı biraz daha kontrol edebildiğimi düşünüyorum. Ama kesinlikle Benji gibi insanları tanıyorum. Senaryoyu okurken karakterle bu kadar iyi anlaşmamın ve onu bu kadar komik bulmamın sebebi de böyle birini tanıyor olmam. Bu insanların tepkisinin ne olacağını çoğu zaman bilemezsiniz. Ben de bu adamdan ne çıkacağını gerçekten bilmiyordum, bu nedenle onu oynamak çok eğlenceliydi.

◊ Yani rolü kabul etmeniz zor olmadı diyebilir miyiz?

- Evet. Mükemmel şekilde yazılmış bir senaryoydu. Çok nadir olan bir şey bu; filmin bütün hikâyesini sevdim, karakterimi sevdim ve beni neden bu karakter için istediklerini tamamen anladım. Senaryoyu okurken çok güldüm. Bu inanılmazdı. Sadece orada olmak istedim. Filmle ilgili aklımda tek bir soru ya da tereddüt yoktu. Benji hakkında anlamadığım tek bir şey bile olmadı. Her söylediğinin nedenini ve yaşadığı tüm hisleri anladım. Sadece onu oynamak istedim. O nedenle Benji rolü benim için çok açık bir “evet”ti.

ÇEKİMDEN ÖNCE SAHNE HAKKINDA KONUŞURSANIZ, MAHVEDERSİNİZ

◊ Filmin aynı zamanda yönetmeni ve senaristi olan rol arkadaşınız Jesse Eisenberg ile yakaladığınız kimya muhteşem. Bu bağı nasıl kurdunuz?

- Hiç uğraşmadan oldu. Birbirimizi tanımıyorduk. Daha önce birbirimizi hiç görmemiştik, karşılaşmamıştık, konuşmamıştık. Birlikte prova da yapmadık. Sahnelerden önce çok fazla konuşan bir aktör değilim. Sahne hakkında konuşmayı da sevmem. Bence sahnelerin ne hakkında olduğunu kelimelere dökerseniz, bir nevi mahvedersiniz. Orada yazılı olanların o anda sadece olması gerekir ve siz sahnede kendi yorumunuzu katmalısınız. Ben bu şekilde yaklaşmak istedim. Jesse’nin ise çok daha planlı bir yaklaşımı var. Ama ilk sahnemizi çekerken aramızda hemen bir kimya oluştu. Yani ilk anda başardık.

◊ “A Real Pain”, birbiriyle pek iyi anlaşamayan kuzenler David ve Benji’nin, vefat eden büyükannelerini yâd etmek için onun doğup büyüdüğü Polonya’ya doğru çıktıkları yolculukta yaşadıklarını anlatıyor. Bu film, sizin kendi aile geçmişinizle daha çok bağlantı kurmanızı sağladı mı?

- Hayır. Aile geçmişimize gerçekten girmiyorum ve umursamıyorum da. Asla da girmeyeceğim.

SEYAHATTE PLANSIZLIK EN İYİ SONUCU VERİR

◊ Seyahat etmeyi sever misiniz?

- Seyahatlerini planlayabilen biri değilim. O yüzden seyahatlerim sırasında çok stresli oluyorum. Ama bir şekilde her şeyin yolunda gideceğini düşünerek yola çıkıyorum. Hiçbir şey planlamıyorum. Bence plansızlık en iyi sonuçları veriyor.

◊ Bugüne dek çıktığınız seyahatlerin en iyisi hangisiydi?

- En iyisi seyahatim hangisiydi, bir düşüneyim... Mesleğimin en iyi yanı, seyahatlerdi aslında. Ama şimdi küçük çocuklarım var ve artık en zor kısım bu seyahatler. “Film için Hırvatistan’a gidiyoruz” dediklerinde, “Ne Hırvatistan’a mı? Aman Tanrım, ah emin değilim” diyorum...

◊ Çekimlerde genellikle senaryoya göre mi hareket ediyorsunuz, yoksa doğaçlama da yapıyor musunuz? “A Real Pain”in çekimlerine dair varsa ilginç anlarınızı paylaşabilir misiniz?

- Komik ya da sinir bozucu gelebilir ama ben yaptığıma “doğaçlama” demiyorum, çünkü bu o sahnelerde ya daha komik ya da zeki olmaya çalıştığım anlamına geliyor. Sadece o anda uygun olduğunu hissettiğim bir şeyler ortaya çıkarıyorum. Doğaçlama dediğiniz çoğu zaman bu, yani sadece bir tepki. Jesse bana doğaçlamaya karşı olduğunu söyledi, gerçi ben de öyleyim. Ama sonra çekimler sırasında bir anda çıkan ya da birbirimize söylediğimiz şeyler filmde yer aldı. O sahnelerde istediğimi söyleme özgürlüğüne sahip olduğum için yaptım ya da sadece öylece ortaya çıktı. Bunun gibi şeyler söz konusu olduğunda, Jesse’nin uygunsuz bir şeyi kullanmayacağını biliyordum. İyi değilse kullanmayacağını bilmek güven veriyordu. Ve aslında kullanacağını beklemediğim birkaç şey de filmde yer aldı.

ROMAN VE BENJI’NİN TEK ORTAK ÖZELLİĞİ ÇOK KONUŞMALARI

◊ “A Real Pain” filmindeki Benji ile “Succession” dizisindeki karakteriniz Roman Roy arasında benzerlikler var mı?

- Oynadığım karakterlerin çoğuyla benzerlikler kurabileceğimden eminim ama Roman Roy ile Benji arasında hiç benzerlik görmüyorum. Sadece ikisi de çok konuşuyor, benzer bir sese ve yüze sahipler. Roman, davranışlarından dolayı hiç kötü sonuçla karşılaşmamış bir adam. Ya parasını ödeyerek ya da farklı bir şekilde her şeyden sıyrılabiliyor. Her zaman bunun bir yolunu buluyor. Her istediğini söyleyebileceğini veya yapabileceğini bilen bir adam. Benji öyle değil. Sadece hissettiğini söylüyor. Sorunlu bir adam ama diğer insanlara karşı sevgisi ve empati yeteneği var. İnsanları okuyabiliyor ve onları gerçekten tanımak istiyor. Bu isteği yapmacık ve yüzeysel değil. Roman’ın böyle bir şeyi yoktu. Roman “Seninle sohbet edebilirim, tabii eğer işin ucunda benim için bir kazanç varsa. Yoksa neden seninle konuşayım? Hoşça kal” diyen biri...

SIRADA BROADWAY VAR

◊ Peş peşe başarılı projelere imza attınız. Sırada ne var? Umarım yeni bir filminiz vardır...

- İlkbaharda bir Broadway gösterisi yapacağım; “Glengarry Glen Ross”. Sırada bu var. Film açısından henüz bir şey yok.