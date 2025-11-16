Babam hukuk okuduğumu görseydi benimle çok gurur duyardı

Haberin Devamı

◊ Babanız Robert Kardashian, döneminin en saygın avukatlarından biriydi. Siz de hukuk okuyorsunuz ve “All’s Fair” dizisinde de bir avukatı canlandırıyorsunuz. Babanızın sizi nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz?

- Babamla hukuk okuma isteğimi konuşma fırsatım olduğu için şanslıyım. Ben özellikle yüksek profilli davalarda babamın ofisine giden, suç mahalli fotoğraflarına bakan, aslında hiç görmemem gereken her şeye göz atan bir çocuktum. Bu yüzden sürekli azar işitirdim. O, eşyalarını karıştırmamdan, bu işe gerçekten ilgi duyduğumu bilirdi ve bana avukatlık yolculuğuyla ilgili tavsiye verirdi. Aslında beni bu meslekten vazgeçirmeye bile çalıştı. “Kızım seni tanıyorum, bu iş seni aşırı strese sokar”, “Senin içinde bulunmak isteyeceğin bir alan değil” derdi.





◊ Şimdi hukuk okuduğunuzu görseydi, ne derdi sizce?

- Çok gurur duyardı, çok mutlu olurdu ve eminim en iyi çalışma arkadaşım olurdu. Hukuk konusunda yardımcı olurdu. Geçmişte bu konuda hep gülerdik, bence şaka yapıyorum zannediyordu. Gerçekten hukuk okuyacağımı hiç düşünmemişti. Ama tabii ki onun etkisi benim için çok büyük; babam avukat olmak istememdeki en önemli nedenlerden biri. Babamdan çok şey gördüm. Disiplini seviyordum, yaptığı işi seviyordum ve bunun bir parçası olmak istiyordum. Şimdi bunu televizyonda canlandırmak, gerçek hayatta birlikte çalıştığım, çok saygı duyduğum kadın aile hukuku avukatlarıyla bağdaştırmak benim için çok keyifli.

ANLATTIĞIMIZ HİKÂYELER

DELİCE AMA GERÇEK!

◊ Bu dizi çok gösterişli, çok ihtişamlı. Karakterler, kadınları güçlendirmek istediklerini, kadınların yanında durmak istediklerini söylüyor. Sizce kadınlar hukuk sisteminde, özellikle boşanma davalarında dezavantajlı mı? Hâlâ ekstra desteğe ihtiyaç duyuyorlar mı?

- Sadece kadınlar olarak ayırmak istemem. Ailesinin dağılma sürecinden geçen herkes desteğe ihtiyaç duyar. Bizim üzerinde çalıştığımız davalar ve seçtiğimiz kadınlar ya da Ryan’ın (Ryan Murphy) yazmak için seçtiği bu kadınlar öyle özel ve farklı vakalar ki... Bu kadınlar kendilerini tükenmiş, en dip noktalarında hissediyor. Bununla kendini özdeşleştirecek çok insan var. Bizim avukat olarak işimiz, onlara özgüvenlerini geri kazandırmak ve ihtiyaç duydukları şeyi almaları için yanlarında olmak. Yani, bu hikâyeler delice şeyler ama aynı zamanda gerçek. Çünkü gerçek aile hukuku avukatlarıyla, onların parçası oldukları davalar üzerine danışarak çalıştık.





BİRİNİ HAPİSTEN ÇIKARMAK İÇİN AVUKATLARA

DANIŞMAKTAN BIKMIŞTIM

◊ Peki bu proje için gerçek anlamda bir oyuncu gibi nasıl hazırlandınız?

- Bu projeye gelirken, işlerinde en iyi olan kadınlarla çalışacağımı biliyordum. Onlar bu işi çok uzun zamandır yapıyor. Benim görevim elimden geldiğince hazırlıklı gelmekti. Her gün sadece onları izleyerek çok şey öğrendim; hayatlarını nasıl yaşadıkları, işlerini nasıl icra ettikleri...

◊ Hem oyunculuk hem de hukuk gibi iki profesyonel tutku için doğru zamanın şimdi olmasını sağlayan şey neydi?

- Ryan Murphy... O aradığında zaten “doğru zaman” diye bir şey yoktur. Oyunculuk için zamanın doğru olup olmaması önemli değil. Hukuka gelince, arada bir aracı olmadan daha fazla şey başarabileceğimi fark ettim. Birini hapisten çıkarmak ya da birilerine yardımcı olmak için hep bir avukata ne yapmam gerektiğini sormak zorunda kalıyordum. Aracıya bağlı kalmaktan bıkmıştım. Artık genç de değilim; bekleseydim, baro sınavı için her şeyi ezberleyebileceğimi sanmıyorum. Hiçbir şey için “doğru zaman” yoktur; bir şeyi hissediyorsanız, adım atmanız gerekir.



Kim Kardashian dizide Naomi Watts’la başrolü paylaşıyor.

ÇOCUKSUZ BOŞANMAKLA ÇOCUKLU BOŞANMAK ÇOK FARKLI

◊ Siz boşanma deneyimi yaşadınız; bazılarımız da çevremizden veya ailemizden gözlemledi. Boşanmaya tanık olurken ya da bizzat yaşarken sizi en çok hayal kırıklığına uğratan şey neydi? Veya boşandıktan sonra kendinizle ilgili sizi en çok şaşırtan şey ne oldu?

- Ben 10 yaşındayken annemle babam boşandı. Bence çocuk olarak bunu bir şekilde deneyimliyorsunuz ama sonra zamanla her şeyin yoluna gireceğini fark ediyorsunuz. Ben boşandığımda ise... Çocuksuz boşanmakla çocuklu boşanmak çok farklı. Yani, ne yazık ki sandığımızdan daha fazla insan boşanmadan etkileniyor. Ama umudunuzun kalmadığı bir durumdan çıkarken fark ettiğiniz olumlu şeyler arasına kendinizle ilgili bir şeyler öğrenmenizi koyabilirim. İyi olacağınızı anlamanız... Etrafınızdaki gerçek destek sisteminizin kimler olduğunu görmeniz... Hepimiz ilişkiler hakkında konuştuk. Sette hepimizi birbirine bağlayan şey de buydu aslında; hayatımızdaki durumlar hakkında konuşmak, nasıl büyüdüğümüzü, neler öğrendiğimizi, birbirimize nasıl destek olarak üstesinden geldiğimizi paylaşmak.

‘HİÇ PİŞMANLIĞIM YOK’ DİYEMEM

◊ Gençlik yıllarınızda ya da sonrasında size “Ne olursa olsun, iyi olacaksın ve bugün olduğun kişi olacaksın” diyen biri oldu mu?

- Bence bu yolda bana yanlış yapan herkes, güçlü ve kendine güvenen biri olmamda rol oynadı. Bana destek olan, pozitif olan, bana yol gösteren herkes gelişmeme ve büyümeme katkı sağladı. Kız kardeşlerim, ailem... Herkesin payı var. “Hiç pişmanlığım yok” diyemem, çünkü elbette var. Ama farklı kariyer alanlarına girebilmiş olmaktan ve bu süreçte çok şey öğrenmiş olmaktan mutluyum. Bu projede de her gün işlerini kusursuz bir şekilde yapan muhteşem kadınları izledim. Onların işlerinde en iyisi olmalarını görmek büyük bir dersti. Umarım sezon boyunca benim de daha iyi olduğumu ve büyümemi görürsünüz, çünkü her gün gözlemleme fırsatı buldum ve dünyanın en iyi öğretmenlerine sahiptim.