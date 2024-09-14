Artık kesinlikle bitti mesajı Toronto’da verildi

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Filmin prömiyerinde ve ertesi gün Jennifer Lopez ile konuşma fırsatı buldum.

Ben Affleck’e boşanma davası açtıktan sonra ilk kez basın önüne çıkan Lopez kırmızı halıya iki tarafı baştan ayağa yırtmaçlı cesur gümüş Tamara Ralph elbiseyle katıldı.

Bence Jennifer, 2023 Sevgililer Günü’nde tüm dünyaya gösterdiği Ben Affleck ile dövmesini sildirdiğini net bir şekilde göstermek için yanları tamamen açıkta bir elbise giydi.

Prömiyerde ışıl ışıl parladığını söylediğimde intikam elbisesine atıfta bulunarak “Ne giyeceğim konusunda bir merak vardı ben de ‘neden böyle bir elbise olmasın’ dedim ve giydim. İyi ki de giydim, beni iyi hissettirdi” dedi.

Filme gelirsek gerçek bir öyküyü anlatan “Unstoppable” ödül sezonunda yarışma hakkı kazanabilmek için aralık ayında gösterime girdikten sonra dijitalde yayınlanacak.

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Kadrosunda Jharrel Jerome, Jennifer Lopez, Don Cheadle, Bobby Cannavale ve Michael Peña’nın yer aldığı yapım sağ bacağı olmadan doğan ancak bu eksikliğin profesyonel güreşçi olma hayallerine engel olmayan Anthony Robles’ın hikâyesini anlatıyor. Lopez, güreşçi Robles’ın annesi Judy’yi canlandırıyor.

Jennifer Lopez ve yönetmeni, William Goldenberg ile “Unstoppable”ı konuştuk.





Jennifer Lopez: Çok güzel bir ülkeniz var

◊ Türkiye ile başlayalım. Dün İstanbul’dan geldim Toronto’ya, siz de daha önce ülkemizde bulundunuz. Neler söylemek istersiniz?

- Birkaç kez geldim Türkiye’ye, çok güzel bir ülkeniz var. En son ailemle birlikte gelmiştim. Harika vakit geçirdiğimizi hatırlıyorum.

◊ Neden bu filmi yapmak istediniz?

- Dünyanın bu hikâyeleri izlemeye ihtiyacı var. Sınırları aşan bir hikâye ve böyle hikâyeler insanlara ilham veriyor. Çünkü tüm insanlığa hitap ediyor. Benim içinse kişisel bir hikâyeydi çünkü hayat verdiğim Judy ile birbirimizi tanıdıkça, hikâyesini öğrendikçe her şeyimizle farklı hayatlarımız olsa da sanki Judy ile aynı kişiymişim gibi hissettim.

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HER AÇIDAN ÇOK ÖZEL BİR HİKÂYE

◊ Senaryoda sizi ilk etkileyen şey neydi peki?

- Senaryoyu ilk okuduğumda birçok kadının Judy’nin yaşadıklarıyla bağlantı kurabileceğini düşündüm. İlk tanışmamız Zoom üzerinden oldu. Daha önce gerçek karakterler oynamıştım ama onlarla konuşma şansım olmamıştı çünkü hayatlarını kaybetmişlerdi. Judy ile konuştuğumda 16 yaşında hamile kalması, çocuğunun tek bacakla doğması, hissettikleri, yaşadığı zorluklar gibi yaşadığı her şeyi anlattı bana. Judy ile Anthony annesine ilham veren bir çocuk. İkisi birbirini büyütmüş. Birlikte büyümüşler yani. Her açıdan çok özel bir hikâye.

◊ Filmin sonunda bu anne oğulun hikâyesinin başarılı ve güzel bittiğini görüyoruz. Bu kadar zor başlayan bir hayat hikâyesinin bu şekilde bitmesi çok özel değil mi?

- Evet, Judy eğitimine devam ediyor, doktora yapıyor ve oğlunun gittiği okulu yönetiyor şu anda. Oğlunun teşvik ettiğini söylüyor. Aralarında güzel bir sevgi ve özveri var. İkisi de durdurulamaz ve istedikten sonra her şeyi başarabilen insanlar.

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SEVMEDİĞİM FİZİKSEL AKTİVİTE YOK

◊ Favori spor filminiz hangisi?



- Eski bir film hatırlar mısınız? “Rudy” ve tabii ki “Rocky”.

◊ Peki bu filmi diğer spor filmlerinden ayıran nedir?

- Bence Anthony’nin hikâyesi diğer tüm spor filmlerinden daha zor ve karmaşık.



◊ Spor hayatınızın vazgeçilmez bir parçası. Peki spor yaparken en sevmediğiniz fiziksel aktivite var mı?

- Hayır, sevmediğim yok. Her türlü fiziksel aktiviteyi seviyorum.

William Goldenberg: Jennifer ile çalışmak rüya gibiydi

William Goldenberg “Argo” (2012) ile “En İyi Film Kurgusu” dalında Akademi Ödülü‘nü kazandı. The Insider (1999), Seabiscuit (2003), Zero Dark Thirty (2012) ve “The Imitation Game” (2014) için de aday gösterildi. Michael Mann ve Ben Affleck ile uzun yıllardır birlikte çalışan William Goldenberg ilk yönetmenlik deneyimini “Unstoppable” filmiyle yaşadı.

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◊ İlk yönetmenlik deneyimiz için neden bu hikâyeyi seçtiniz?

- İçgüdüsel. Son birkaç yıldır artık yönetmenlik yapmak istediğimi biliyordum. Hikâye arayışındaydım. Judy ve Anthony ile tanıştıktan sonra da bu hikâyeyi anlatmak istiyorum dedim.

◊ Jennifer Lopez ve Ben Affleck ile boşanma davasından sonra çalışmaya devam etmek zor olmuyor mu?

- Herkes profesyonel ve bu olaylar onların kişisel meselesi. İkisini de seviyorum. Ben Affleck’i daha iyi tanıyorum ama Jennifer ile çalışmak tam anlamıyla bir rüyaydı.

◊ Hollywood’da çok başarılı bir editörsünüz ve bu film ile farklı bir alana geçiş yaptınız. Biraz bu konu hakkında konuşur musunuz?

- Dünyanın en iyi yönetmenlerinden bazılarıyla çalıştım. Saatlerce saatlerce onlarla oturup onlardan film yapımcılığı hakkında bilgi edindim, ne yaptıklarını izledim ve onlarla sette oldum. Bu filmde öğrendiğim tüm bu derslerden yararlanmaya çalıştım. Bir editör olarak iyi bir hikâye anlatıcısı olduğumu da umuyorum.