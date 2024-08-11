ALTIN KÜRE'NİN TÜRKİYE'YE GELİŞİ

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Altın Küre’nin ‘Uluslarası İkon Ödülü’nü Bodrum’da başlatma kararını aldırabilmek için ödül töreninin komitesine, şehrin doğal güzellilerinin yanı sıra lüks bir destinasyon olarak ününü de anlattım.

Lansman için Tokyo, Osaka, Londra, Doha, Dubai, Paris ve Roma gibi pek çok şehir ele alınırken ben de Bodrum fikrini sundum. Bodrum için “Türkiye’nin St. Tropez’i” dedim.

Ayrıca Türk dizilerinin başarısını anlattım. Galayı Türkiye gibi iki kıtada yer alan önemli bir lokasyonda yapmanın anlamlı olacağını belirttim.

Cannes Film Festivali’ni örnek olarak gösterdim. Bodrum’un Cannes potansiyeli olduğunu anlattım.

İlk aşamayı atlattık ve Altın Küre komitesi Türkiye kararını aldı.

Fakat davetli olacak Sharon Stone’un oğlu Türkiye’ye gelmek istemediğini söyledi. Los Angeles’taki arkadaşları Türkiye’ye geleceği için dalga geçmiş. “Ne işin var orada? Gitme sakın. Neden ödülü Türkiye’de veriyorlar” gibi yorumlar da yapmışlar.

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Annesiyle tartışmış ve gelmeyeceğini söylemiş.

Onu da ikna ettik.

Gerçi sonra o kadar güzel vakit geçirdi ki “Ben şimdi nasıl Amerika’ya döneceğim” dedi gezinin sonunda.





Sharon Stone’la 6 gün



Sharon Stone, çok nazik, sevecen ve akıllı bir kadın. Erken kalkmayı sevmiyor. Sürekli resim yapıyor.

Türk çayına ve kebaba bayıldı.

Ezan okunurken dua ediyor ve bu sesi sevdiğinden bahsediyor.

En iyi öpüşen aktörün Robert De Niro olduğunu söylüyor.

İnsanlarla sohbet etmeyi seviyor.

Görüşlerini açıkça söylemekten çekinmiyor. Trump kazanırsa Amerika’da yaşamak istemediğini açıklıyor.

Türkiye’de oğluyla yere bağdaş kurarak tavla oynadı mesela. Enerjisi muazzamdı.

İstanbul’da Ritz Carlton’da kalırken düşüp gözünü morarttı. O kadar kendiyle barışık ki mor gözüyle görüntülenmekten çekinmeden anı yaşadı. Yüzdü, alışveriş yaptı, güldü, eğlendi...

Andrea Bocelli ev sahipliğinde kasım ayında Roma’da Richard Meier Müzesi’nde açacağı ilk kişisel sergisi için heyecanlı. Bodrum Titanic Luxury Collection Maji Sanat Galerisi’ni de ziyaret etti ve Devrim Erbil sergisini gezdi.

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Stone, galerinin kurucusu Gaye Donay kendisine gala gecesinde tablo hediye edince çok etkilendi.







Uluslararası algıların şekillenmesi için bu etkinlikler önemli.

Harika 6 günün sonunda yönetmen Paolo Sorrentino’ya Türkiye’de geçirdiği zamanı anlattı. Leonardo DiCaprio’ya teknedeki fotoğraflarını gönderdi. Ön yargılara karşı canlı canlı Türkiye deneyimini paylaştı.

Altın Küre, 2 Ağustos’taki muhteşem gala sonrasında tüm sosyal medya hesaplarından, “Türkiye, Bodrum ilk ‘Uluslarası İkon’ galasına ev sahipliği yaptı” notuyla paylaşım yaptı.

Bu, milyonlarca dolar değerinde bir paylaşımdı. Çünkü tüm sinema sektörü, basın organları, yapımcılar, stüdyolar ve aktörler bu hesabı takip ediyor.

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Bu başlangıcı iyi değerlendirmeliyiz.

Sinema ve televizyon ülkeler için en önemli tanıtım araçlarından.

Bu tür uluslararası etkinliklerle, filmlerimizle, dizilerimizle ülkemizi tanıtmamız ve çekici hale getirmemiz gerekiyor.





