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Barbaros Tapan

Barbaros Tapan

btapan@hurriyet.com.tr

Akademi değişiyor

6 Temmuz 2020

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi yani Oscar değişiyor...

Kadın ve siyah üyelerinin sayılarını artırma hedefinden ödün vermeyen Akedemi’ye bu yıl 819 yeni üye kabul edildi...
Yeni üyelerin yüzde 49’u 68 farklı ülkeden katılan uluslararası üyeler.
Bu yıl davet edilen üyelerin yüzde 36’sı yeterince temsil hakkı olmayan etnik köklerden yani farklı ırk ve renge sahip sinemacılardan... Yüzde 45’ise kadın üye...
Hâlâ beyaz ve erkek üyeler çoğunlukta olsa da Akademi değişim ve çeşitlilik sözünün arkasında duruyor.
2015 yılında kadın üye sayısı sadece yüzde 25’e denk gelirken 2020’de yüzde 33’e çıktı.
Keza farklı renk ve ırktaki üyelerin oranı da yüzde 10’dan 19’a yükseldi.

Üyelik daveti nasıl geliyor

Akademi’nin farklı dalları her yıl aktif olarak üye olmaya uygun kişileri araştırıyor ancak davet gitmesi için son kararı yönetim kurulu veriyor.

Oscar adayı olmak ya da Oscar kazanmak davet almanın en keskin kriterlerinden...

Şubat ayında Güney Kore’nin “Parazit” filmi Oscar kazanınca filmin oyuncularına (Choi Woo-Shik, Jang Hye-Jin, Jo Yeo-Jeong, Lee Jung-Eun, Park So-Dam) bu yıl Akademi üyesi olması için davet gitti...

Ülkemizden de bu yıl iki sinemacı Akademi’ye davet edildi: Olçun Tan ve Zeynep Özbatur Atakan.

Zeynep Özbatur Atakan, “Kış Uykusu”, “Ahlat Ağacı”, “Üç Maymun” ve “Burası Cennet Olmalı” filmleriyle Oscar’a aday adayı olan başarılı bir yapımcı.

Olçun Tan dijital görsel efekt sanatçısı.

72’si sinema filmi olmak üzere 100’ün üzerinde projede görsel efekt yaptı.

20 yılı aşkın bir süredir dijital görsel efekt alanında Tan, bilgisayar grafiklerinin yenilikçi ve farklı kullanımlarına öncülük ediyor.

Mesela “Black Hawk Down” ve “Tomb Raider” filmleri için yeni araçlar geliştirdi....

Leonardo Di Caprio’nun Oscar kazandığı, 12 dalda Oscar adayı “The Revenant” filminde 40 kişilik ekibin başında yer aldı.

Filmde bazı sahnelerin tasarımında yer aldı ve filme özel yazılım geliştirdi...

Hikayenin ruhunu teknolojiyle harmanlaması, bunun için yeni araçların ve yeni tekniklerin geliştirilmesine öncülük etmesi Tan’ın Akademi üyeliğe kabul edilmesinde etkili oldu diyebiliriz...

 

 

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