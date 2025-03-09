Adrien Brody Oscar'ı aldı, Hürriyet'e konuştu: Bu rol için doğmuşum

Haberin Devamı

◊ Sanat geçmişiniz, aile hikâyeniz, annenizin Macaristan’da doğmuş olması ve kökleriniz, bu karakteri anlamanıza nasıl yardımcı oldu?

- Benim için birçok yönden dikkate değer bir deneyim. Kendi aile geçmişim ve bu rolü üstlenmem doğrudan paralellik gösteriyor. Benim için çok önemli ama aynı zamanda çok evrensel bir şey... Düşünsenize annem ve ailesi, 1956’da Budapeşte’den kaçıp Amerika Birleşik Devletleri’ne göç etti. Aslında annemin yolculuğu da bir sanatçının yolculuğuydu. Annem hayatını işine adamış bir fotoğrafçıydı. Her şeyi geride bırakmak ve Amerika’ya gelmek benim karakterimle benzerlikler gösteriyor. Annemin geçmişindeki deneyimlerinin işini etkileme şekli benim çok farkında olduğum bir şeydi.

Sadece işini değil aslında aynı zamanda empatik yapısını ve dünyaya bakışını da etkiledi. Bu durum bir aktör olarak benim seçimlerimi de etkiliyor. Annemin mücadelesi onun geçmiş yolculuğunu filmde temsil etmek harika bir şeydi diyebilirim. Benim için çok anlamlı.

Haberin Devamı

◊ Yaratıcı zekâsı çok yüksek birini oynamaya nasıl hazırlandınız?

- Bu rol için doğmuşum. Karakter muhteşem bir karmaşıklığa sahip ve azimli. Ben de işinde oldukça karmaşık ve azimli bir insanım. Yönetmenimiz inanılmaz bir rehberdi, Brady’nin vizyonu yol gösterdi. Keza bahsettiğim gibi annemden ilham aldım. Annemin yaratıcı zekâsı yüksek. Tüm bunlar oldukça otantik, karmaşık ve zeki karakteri portrelememe yardımcı oldu.

MİMARİYE KARŞI GERÇEK BİR SEVGİ DUYUYORUM

◊ Bu rolü oynarken mimarlık ve azmetmek hakkında neler öğrendiniz?

- Uzun zamandır mimariye ve tasarıma karşı gerçek bir sevgi ve saygı duyuyorum. Artık çok daha fazla içgörü kazandım, yapılarla nasıl ilişki kurabileceğimi ve herhangi bir sanatçının deneyimlerini çalışmalarına nasıl yansıtabileceğini anladım. Savaş sonrası mimarisinin savaşın travmalarından nasıl etkilendiği ve o dönemin mimarisinde ne kadar çok sembolik ifadelerin gizli olduğunu öğrendim.

Haberin Devamı

◊ Mesela neler öğrendiniz?

- Mesela boş, mağaramsı iç mekâna sahip duvarlı yapı, kaybedilen şeylerin ve içinde kalan boşluğun temsili. Ya da bir insan olarak ruhsal arayış ve daha yüksek bir güce erişilebilirlik ifade ediyor. Mimarın bireysel yolculuğuna, özlemine hitap eden ya da dönemin getirdikleri sanatsal ifade biçimlerine entegre edilmiş ve yapılara yansımış.

İLHAM VERİCİ BİR DENEYİM OLDU

◊ Seçimleri her zaman dikkat çeken bir oyuncu olarak yeni ya da farklı film yapımcılarını ve özgün senaryoları bulmak günümüzde daha zor mu?

- Daha zorlu. Hepimiz kendimiz için derin anlamlar taşıyan şeyler bulmayı arzuluyoruz. Bu yüzden “The Brutalist” gibi bir hikâyeyle karşılaştığınızda oldukça derin buluyorsunuz. Tüm ekip bu deneyimden inanılmaz derecede etkilendik. Bizim için dönüştürücü, birçok yönden canlandırıcı ve ilham verici bir deneyim oldu. Yönetmenimiz Brady’nin çalışmalarının sinemayı gerçekten yükselttiğini düşünüyorum. Onun kısıtlı imkânlarla başardıkları inanılmaz. Böylesine engin bir hikâyeyi tüm zorluklara rağmen anlatmayı başarabilmesi gerçekten özel. Bu film fedakârlık ve cesaretle yapıldı. Brady korkusuzca bir şey yaptı ve övgüyü hak ediyor. Hepimiz böyle bir işin parçası olmaktan dolayı minnettarız. Brady Corbet ve eşi Mona Fastvold’un yazım ve yaratıcı ortağının 7 yıllık emeği ve yolculuğu... Ne kadar harika ki meyvesini verdi ve içtenlikle söylüyorum bir parçası olduğum için gerçekten minnettarım.

Haberin Devamı

◊ Yönetmeniniz Brady Corbet’in vizyonunun sinemayı yükselttiğini söylediniz? Nedir Corbet’in vizyonunda sizi en çok etkileyen şey?

- Anlayışı. Hem hassas, samimi hikâye anlatımı hem de sinematik dilin bir parçası olan engin, epik anlatımdaki başarısı ve anlayışı ve de zevk seviyesi... Harika sanatçıları her bölümde çalışan yetenekli insanları mükemmel kadroda bir araya getirdi. Vizyoner bir şey yaratmak için doğru ekip çok önemli. Brady hepsini doğru şekilde yaptı.

Filmin meyvesini vermesi zafer dolu bir andı

◊ Hırs mı fedakârlık mı?

- İkisine de bağlantı kurabiliyorum. İkisi de ya vardır ya da yoktur. Anlamlı olan, önem taşıyan her şey fedakarlık gerektirir. Hırs, aslında hırsın çok fazla yorumu tercümesi olabilir. Bir şeyleri başarma arzusu veriyorsa ya da dünyaya daha iyisi için katkı sağlayacaksa hırs gerekiyor. Bazı şeyler hırs ve savaş gerektiriyor ve artist olarak doğru hırs da kesinlikle olmalı.

Haberin Devamı

◊ Filmin başarısı için neler söylemek istersiniz?

- Brady için bu yedi yıldan fazla süren bir çaba. Senaryo bana beş yıl önce geldi bu film, mucizevi bir şekilde ortaya çıktı. Burada çok fazla şey söz konusu, filmin temsil ettiği çok şey var. Filmi sabırla izleyen ve zamanını sanatçıları onurlandırmaya harcayan bu kalibrede filmler izlemek isteyen insanların olduğunu biliyorum. Filmin meyvesini vermesi çok iyileştirici ve zafer dolu bir andı. Hayatınızı adadığınız her şeyi sizi destekleyen insanlarla kutlamak ve paylaşmak bu sevgiyi almak insanların duygularını yükseltmek güzel.