Geçen sene eylül ayında Antonio Banderas’la Toronto Film Festivali’nde “Pain and Glory” (Acı ve Zafer) filminin röportajı için bir araya gelmiştik. Filmden konuşurken hayatını etkileyen çok özel bir olayı anlatmak istediğini söyledi... İşte Banderas’ın ağzından kalp krizi geçirdikten sonra değişen hayatı...
“Biz aktörler deneyimlerimizle yaşıyoruz. Bizim yemeğimiz de besin kaynağımız da kendi hayatımız. İşimiz için oynadığımız karakterleri anlamaya çalışırken o karakterleri yaratmak için hayatımızın hangi kısımlarını kullanabileceğimizi kavramaya çalışıyoruz. Beni besleyen deneyimlerden en etkilisini iki buçuk yıl önce yaşadım.
Kalp krizi geçirdim. Yıllardır yüzlerce hikayeye hayat veren ben, bu hikayeyle, bu deneyimle hayatımda önem verdiğim şeylerin sırasını bir anda değiştirdim. Aslında önemli zannettiğim birçok şeyin ne kadar önemsiz olduğunu anladım...
Krizi gündüz geçirdim. Hastaneye kaldırıldım. Operasyon yapıldı... Hastanede kalırken odama hemşireyle birlikte yaşlıca bir kadın geldi. Tuhaf birkaç soru sordu. Sonra, ‘Önümüzdeki aylarda çok daha duygusal bir adam olacaksın’ dedi.
‘Depresyon zannetme sakın... Bu acı deneyim kim olduğunu ve yaşamdaki yerini sana daha akıllıca öğretecek’ dedi... Tam olarak öyle oldu. Duygusallaştım. Film izlerken ağlayan bir adam oldum... Yaşadığım her şey farklı şekilde etki etmeye başladı ve hayatta önem verdiğim şeylerin sırası değişti...”
Gerçek süper kahramanlar
Koronavirüs tüm planlarımızı altüst ederken çoğumuzun hayatındaki şeylerin önem sırası değişti...
Geçen ay tam koronavirüsün getirdiği yeni normal düzenimize alışmaya çalışırken annemin Covid-19 testi pozitif çıktı.
Sağlık bakanlığının ambulans hizmeti eşsiz bir şey...
Eve ambulans geldi annemi aldı.
Annemin evine yakın olduğu için Darıca Farabi Devlet Hastanesi’ne getirdi.
Oradan benim isteğim üzerine İstanbul Bağcılar Medipol Hastanesi’ne nakil ettirdik...
78 yaşında kronik hastalıkları olan annem 21 gün yoğun bakımda, solunum cihazına bağlı kaldı. Annemi, Marvel ya da DC Comics’in kurgu süper kahramanları değil, ülkemizin yetiştirdiği her biri birbirinden kıymetli, kahraman hekimlerimizin çabaları kurtardı...
Medipol Hastanesi’nde anneme ‘mucize hasta’ lakabını takan kıymetli doktorlarımız Cem Erdoğan, Oktay Ölmüşçelik, Okan Derin, Deniz Kızılaslan, Bahadır Çiftçi, Aslı Yıldız, Mürsel Ekinci, Selçuk Alver, Gülşen İpteç hocalarım, takım arkadaşları ve bu belayla ön cephede savaşan tüm sağlık çalışanlarına saygı ve minettlerimi sunarım.
Bu onurlu mesleği seçmeyi düşünen tüm genç kardeşlerim...
Adınızın önüne doktor unvanı geldiğinde belki çok yorulacaksınız ama Antonio Banderas gibi benim gibi milyonların hayatına dokunacaksınız...
Önemli zannettiğimiz birçok şeyin sağlık ile karşılaştırıldığında aslında ne kadar önemsiz olduğunu hatırlatacaksınız...
Acı ve Zafer
Geçen sene eylül ayında Antonio Banderas’la Toronto Film Festivali’nde “Pain and Glory” (Acı ve Zafer) filminin röportajı için bir araya gelmiştik. Filmden konuşurken hayatını etkileyen çok özel bir olayı anlatmak istediğini söyledi... İşte Banderas’ın ağzından kalp krizi geçirdikten sonra değişen hayatı...
“Biz aktörler deneyimlerimizle yaşıyoruz. Bizim yemeğimiz de besin kaynağımız da kendi hayatımız. İşimiz için oynadığımız karakterleri anlamaya çalışırken o karakterleri yaratmak için hayatımızın hangi kısımlarını kullanabileceğimizi kavramaya çalışıyoruz. Beni besleyen deneyimlerden en etkilisini iki buçuk yıl önce yaşadım.
Kalp krizi geçirdim. Yıllardır yüzlerce hikayeye hayat veren ben, bu hikayeyle, bu deneyimle hayatımda önem verdiğim şeylerin sırasını bir anda değiştirdim. Aslında önemli zannettiğim birçok şeyin ne kadar önemsiz olduğunu anladım...
Krizi gündüz geçirdim. Hastaneye kaldırıldım. Operasyon yapıldı... Hastanede kalırken odama hemşireyle birlikte yaşlıca bir kadın geldi. Tuhaf birkaç soru sordu. Sonra, ‘Önümüzdeki aylarda çok daha duygusal bir adam olacaksın’ dedi.
‘Depresyon zannetme sakın... Bu acı deneyim kim olduğunu ve yaşamdaki yerini sana daha akıllıca öğretecek’ dedi... Tam olarak öyle oldu. Duygusallaştım. Film izlerken ağlayan bir adam oldum... Yaşadığım her şey farklı şekilde etki etmeye başladı ve hayatta önem verdiğim şeylerin sırası değişti...”
Gerçek süper kahramanlar
Koronavirüs tüm planlarımızı altüst ederken çoğumuzun hayatındaki şeylerin önem sırası değişti...
Geçen ay tam koronavirüsün getirdiği yeni normal düzenimize alışmaya çalışırken annemin Covid-19 testi pozitif çıktı.
Sağlık bakanlığının ambulans hizmeti eşsiz bir şey...
Eve ambulans geldi annemi aldı.
Annemin evine yakın olduğu için Darıca Farabi Devlet Hastanesi’ne getirdi.
Oradan benim isteğim üzerine İstanbul Bağcılar Medipol Hastanesi’ne nakil ettirdik...
78 yaşında kronik hastalıkları olan annem 21 gün yoğun bakımda, solunum cihazına bağlı kaldı. Annemi, Marvel ya da DC Comics’in kurgu süper kahramanları değil, ülkemizin yetiştirdiği her biri birbirinden kıymetli, kahraman hekimlerimizin çabaları kurtardı...
Medipol Hastanesi’nde anneme ‘mucize hasta’ lakabını takan kıymetli doktorlarımız Cem Erdoğan, Oktay Ölmüşçelik, Okan Derin, Deniz Kızılaslan, Bahadır Çiftçi, Aslı Yıldız, Mürsel Ekinci, Selçuk Alver, Gülşen İpteç hocalarım, takım arkadaşları ve bu belayla ön cephede savaşan tüm sağlık çalışanlarına saygı ve minettlerimi sunarım.
Bu onurlu mesleği seçmeyi düşünen tüm genç kardeşlerim...
Adınızın önüne doktor unvanı geldiğinde belki çok yorulacaksınız ama Antonio Banderas gibi benim gibi milyonların hayatına dokunacaksınız...
Önemli zannettiğimiz birçok şeyin sağlık ile karşılaştırıldığında aslında ne kadar önemsiz olduğunu hatırlatacaksınız...