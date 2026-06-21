90’larda imkânsız olanı artık yapabiliyoruz

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* “Toy Story 4”ün üzerinden 7 yıl geçti. O filmin seriyi ve hikâyeyi orada noktaladığını düşünmüştük. Anlatılmaya değer bir hikâye daha olduğuna sizi ikna eden neydi?

- McKenna Harris: Birkaç yıl önce Pixar’da şöyle bir fikir konuşulmaya başlanmıştı: “Acaba yeni bir Toy Story filmi için doğru zaman mı? Ve bu film için doğru yönetmen Andrew Stanton mı olmalı?” Andrew, ilk filmden bu yana serinin içinde olan, bu dünyayı ve karakterleri çok iyi tanıyan bir isim. “Toy Story” filmlerine her zaman yazılarıyla katkı verdi; karakterleri adeta avucunun içi gibi biliyor. Cevabımız çok netti: Elbette yönetmen o olmalıydı.

Ama Andrew’un tek şartı vardı; eğer bu filmi yapacaksa, hikâyeyi gerçekten gitmesi gerektiğine inandığı yere taşıyabilmeliydi. İlk taslağında üç güçlü fikir vardı. Birincisi, çocukların dünyasına teknolojik cihazların girmesi. İkincisi, Jessie’nin artık odanın lideri olmasıydı; çünkü şerif rozeti ona devredilmişti. Üçüncüsü ise filmde 50 Buzz Lightyear’ın kontrolden çıkması ve filmin başında bir sahile vurmasıydı.

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Bunu ilk duyduğumuzda hepimiz aynı tepkiyi verdik: “Bir daha anlatır mısın? Tam olarak ne demek istiyorsun?” Andrew ise sadece “Bana güvenin, akışına bırakın” dedi. Ama daha ilk taslakta bile bu fikirler o kadar güçlü ve heyecan vericiydi ki, özellikle Jessie’nin hikâyenin merkezine yerleşmesi hepimize çok doğal geldi. Filmin teması teknolojinin hayatımızdaki yeri. Bugün hepimizin hayatında büyük bir alan kaplıyor; hem iyi tarafları var hem de zorlayıcı yanları.

YARGILAYAN DEĞİL, GERÇEK BİR YERDEN HAREKET ETMEK ÖNEMLİYDİ

* “Toy Story 5”te Lilypad’ler aracılığıyla bu dünyaya teknolojinin girdiğini görüyoruz. Lilypad aslında süper kötü değil ama teknoloji hikâyede bir anlamda karşı güç gibi duruyor. Teknolojiyi biraz “kötü” tarafa yerleştirirken bunu nasıl dengelediniz?

- Lindsey Collins: Bu konuya baştan kesin bir yorumla yaklaşmak yerine şunu düşündük: Önce hepimizin teknolojiyle kurduğu karmaşık ilişkiyi dürüstçe yansıtalım. Kendi hayatımızda ne hissediyoruz, çocuklarımızın teknolojiyle ilişkilerinde ne görüyoruz? Buradan başlamak istedik. Yani yargılayan bir yerden değil, daha gerçek bir yerden hareket etmek önemliydi.

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Tabii ki işin içinde çok fazla yargı var. Ama biz daha sonra karakter tarafına derinlemesine daldık. Eğer teknolojiden söz edeceksek ve teknoloji hikâyede bir antagonist (kötü karakter) olacaksa, o zaman bunun karakter olarak karşılığı ne olmalı? Lilypad kim? Eğer o bir teknolojik cihazsa, felsefesi ne? Ve en başta bu odaya neden geliyor?

Aslında Lilypad de tıpkı oyuncaklar gibi çok benzer bir niyetle geliyor: “Ben yardım etmek için buradayım. Bir amacım var. Bu çocuğu önemsiyorum ve ona destek olacağım.” Ama bunu nasıl yapacağına dair çok net bir fikri var ve o fikir tamamen yanlış. Her şeyi veriler, sayılar ve listeler üzerinden okuyor. Size çocuğunuzu 30 yaşına gelmeden ABD başkanı yapacak adım adım bir kontrol listesi bile çıkarabilir.

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Bunların hiçbirinin gerçek deneyime dayanmaması önemli. Çünkü bir teknoloji cihazı ya da teknolojik bir oyuncak odaya girse, muhtemelen tam da böyle gelirdi.

YAZMAK, ASLINDA YENİDEN YAZMAKTIR

* “Toy Story” serisi sinema tarihinin en büyük ve en sevilen serilerinden. Her filmde yeni karakterlerle tanışıyoruz ama aynı zamanda izleyici o güçlü nostalji duygusunu da yaşamak istiyor. Siz hikâyeyi kurarken bu dengeyi nasıl sağlıyorsunuz?

- Pete Docter: Bizim öyle bir çalışma sürecimiz var ki, hata yapmamıza defalarca izin veriyor. İlk denemeyi yapıyoruz, sonra tekrar bakıp yeniden kuruyoruz. Hatta Andrew’un bu konuda oldukça net olduğunu hatırlıyorum. İlk ya da ikinci gösterimlerden birinde şöyle demişti: “Şu anda diğer karakterler için endişelenmiyorum. Onların dengesini sonra kurarız. Şu an ana karakterin hikâye çizgisine odaklanıyorum.”

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Önce hikâyenin omurgasını, ana karakterin yolculuğunu sağlam kuruyoruz. Diğer karakterlerin ne kadar yer alacağı, hangi anlarda öne çıkacağı gibi detaylara daha sonra dönüyoruz. Bu yüzden bizim için o eski söz gerçekten çok doğru: Yazmak, aslında yeniden yazmaktır.



Pete Docter

TOY STORY DÜNYASINDA YER ALMAK OYUNCULAR İÇİN HEYECAN VERİCİ

* Yeni sesleri bulma sürecinde ekibiniz casting direktörleriyle nasıl çalıştı? Pixar Ailesi’ne yeni oyuncular, yeni sesler katarken en büyük zorluklar neler oluyor?

- Lindsey Collins: Smarty Pants için Conan O’Brien fikrini bulan kişi kesinlikle McKenna’ydı. Bir anda “Bir dakika, mükemmel ismi buldum” dedi. “Toy Story” dünyasında yer almak, ünlü yıldızlar için de gerçekten heyecan verici bir şey. Bad Bunny bunun çok güzel bir örneği. Kendisi uzun zamandır “Toy Story” hayranıymış. Biz küçük bir cameo rolü için isim düşünürken, “Neden olmasın? En fazla hayır der” dedik. Ama “Kesinlikle varım” dedi.

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Daha az tanınan isimler oluyor. Onlarda süreç daha çok sesleri dinlemek ve birbirleriyle nasıl uyum sağladıklarını görmek üzerine ilerliyor. Asıl anahtar da bu: Gerçekten kendine özgü, animatörlerin canlandırmak için heyecan duyacağı sesleri bulmak. Özellikle teknoloji üçlüsü gibi karakterlerde sesleri tek tek düşünemezsiniz. Onları her zaman birlikte dinlersiniz. Çünkü önemli olan, bu seslerin hem birbirinden ayırt edilebilir olması.



Tom Hanks’in Woody, Tim Allen’ın Buzz Lightyear ve Joan Cusack’ın Jessie’yi seslendirdiği “Oyuncak Hikâyesi 5” geçen cuma vizyona girdi.

TEKNOLOJİ SİZİ 3 SANİYE BÜYÜLER

* İlk “Toy Story” filminden bu yana animasyon teknolojisi inanılmaz bir dönüşüm geçirdi. Siz bu değişimi nasıl görüyorsunuz?

- Lindsey Collins: Teknoloji artık öyle bir noktaya geldi ki, teknik sanatçılarımıza çözemeyecekleri bir problem vermek neredeyse imkânsız. İnsan bunun filmleri daha hızlı ve daha az kişiyle yapmamızı sağlayacağını düşünebilir. Ama hayır, öyle olmuyor.

Bunun sebebi şu: Teknoloji bize aslında sadece daha fazla deneme yapma, hikâyeyi daha çok geliştirme zamanı veriyor. Teknolojik yeniliklerin bize kazandırdığı zamanı hemen hikâyeye harcıyoruz. Bugün sahneleri çok daha hızlı render edebiliyoruz, birçok şeyi çok daha çabuk yapabiliyoruz. Ama o kazanılan zaman hemen şu soruya gidiyor: “Bu hikâyeyi daha doğru anlatmak için bize bir şans daha verir mi?”

- Pete Docter: Aynı şey animasyonun içinde de geçerli. Bugün animatörler inanılmaz bir incelik ve ustalıkla çalışıyor. Geri dönüp ilk “Toy Story”deki animasyona baktığınızda, bazı hareketlerin biraz daha sert, biraz daha mekanik olduğunu ve bugünkü kadar ağırlık hissi taşımadığını görebilirsiniz.

Ama performansın özü aynı. Bence değişmeyen şey bu. Biz her zaman karakterin ne söylediğine, seyirciyle nasıl bağ kurduğuna odaklandık. Teknoloji sizi belki 3 saniye büyüler. Ama ondan sonra önemli olan, hikâyenin size ne söylediğidir.

Bir sahnenin duygusu olmalı. Seyircinin gerçek olarak tanıyabileceği bir bağ, bir performans olmalı.

Pixar’daki animatörlerin rakipsiz olduğu yer de tam olarak burası: Bir karakterin içine girip onu gerçekten yaşıyormuş gibi hissettirebilmek. Ama evet, bugün artık 90’larda neredeyse imkânsız olan şeyleri yapabiliyoruz.