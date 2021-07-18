50’li yıllarda iki süper kahraman

Rock grubu Thirty Seconds to Mars ile de tanınan müzisyen ve oyuncu Jared Leto, yeni filmi “The Little Things”de (Küçük İpuçları) kendisi gibi Oscar ödüllü Denzel Washington ve Rami Malek ile kamera karşısına geçti. Leto, John Lee Hancock’un yazıp yönettiği filmde cinayet şüphelisi Albert Sparma’yı canlandırdı. Washington ve Malek ise iki dedektifi oynadı. Jared Leto ile hem 1990’ların Los Angeles’ında geçen bu filmi hem de müzik ve sinema kariyerini konuştuk.

◊ Neredesiniz şu anda?

- Şu anda Nevada’dayım. Red Rock bölgesine yakın bir yerdeyim.



◊ Son filminizde başrolü sizin gibi Oscar ödüllü aktörler Denzel Washington ve Rami Malek’le paylaşıyorsunuz. Bu kalibrede aktörlerle çalışmak, sette bir şeyleri değiştiriyor mu?

- Büyük oyuncularla çalışma şansına sahip olmak bir hediye. Kesinlikle hayatı daha ilginç kılıyor. Daha iyi iş çıkarmanıza yardımcı oluyor. Bu filmde Denzel ve Rami benim role yaklaşımımı gerçekten desteklediler. Karakteri yaratırken risk alma fırsatı sundular. Hatalar yapmama izin verdiler. Setteki bu anlayış, bana verdikleri inanılmaz cömert bir hediyeydi. Bunun için ikisine de çok ama çok müteşekkirim. Bu yetenekte adamlarla çalışmak, belki de hayatımda bir kez karşılaşılabileceğim bir fırsattı ve bu şansa sahip olduğum için gerçekten çok mutluyum.





