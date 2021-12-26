Zayıf başladı, sonra açıldı

İpek 16 yaşında. Hayatının orta yerine bir meteor düşüyor. Bununla baş etmeli. ‘An-Sı-Zın’da size tuhaf ve sıradan, eğlenceli ve düz öyküsünü anlatacak.

Bir şekilde herkesin dilinde olan ama pek çok açıdan arada kaynayan bir dönem ergenlik/ilkgençlik çağı. Çocukluktan çıkmış ama yetişkinliğe henüz uzun yolu var, kendine ve dışarıya çok aşina ama bir o kadar da yabancı. Dünyadaki herkesin ona söyleyecek bir dolu lafı var ama onu gerçekten duymak isteyen var mı?O kendi sesini, duygusunu ne kadar duyabiliyor ki? İnsan ömrünün belki de en sancılı dönemi. Tiyatro BeReZe, tiyatro alanında da -çekinmeden söyleyebiliriz- yok sayılan bir kuşağa ses veren bir oyun yaptı pandemiden hemen önce: ‘An-Sı-Zın’. Sadece bir gençlik oyunu değil; bilakis, yetişkinlerin izlemesini öneririm ama seyrin hakkını en çok oyun karakteri İpek’le akran olanların vereceğine de şüphem yok.

“Oyuncunun sahnede yaşı olmaz” dedirten bir beden ve dil esnekliği sergileyen Elif Temuçin’in yazdığı ve 16 yaşındaki İpek’i canlandırdığı ‘An-Sı-Zın’ için İpek’in odasında -daha doğrusu- onun iç ve dış dünyasındayız. Hikâyenin bir parçasıysa Umut’a teslim. Umut rolündeki Kerem Elverdi hem İpek’in çıkışsızlık anlarında imdada yetişiyor hem de gitarıyla hikâyeye ses veriyor. İpek’in hayallerinden zorunlu akraba ziyaretlerine, kardeşiyle ilişkisinden hoşlandığı çocuğa ya da farklı kesimlerden arkadaşlarıyla yaşadıklarına uzanan bir dizi başlığın altında tamamlanıyor hikâye. İpek’in, hayatının orta yerine meteor düşüren bir olayla baş etme, kendisini uzay boşluğunda salınırken bulup da ayaklarını yeniden yere güvenle basışına kadar geçen süreye tanık oluyoruz.

Temuçin’in dinamik oyunculuğu, Erkan Uyanıksoy’un bir gencin yaşam alanını ilham verici detaylarla, hikâyenin başlıkları arasına kurulan yaratıcı geçişlerle betimleyen rejisi ve oyunun dramaturgu Firuze Engin’in bir gencin kalbine giden yolda, onu anlamaya çalışarak attığı adımların ürünü ‘An-Sı-Zın’. Eğlenceli, naifçe isyankâr, hüzünlü bir öykü, capcanlı bir oyun. En etkili yanıysa seyircisini gencecik karakterinin dünyasına yaklaştırmayı, dünyaya onun gözünden baktırmayı başarmasında.

Finalde bir de sürpriz var; farklı hayatlardan gençlerle karşılaşmaya hazır olun.