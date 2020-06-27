Yeni nesil ses tiyatroları

Pandemi süreci radyo tiyatrolarını anımsatan yeni nesil ses tiyatrosu örneklerini doğurdu. ‘Yarın Konuşuruz’ ve ‘K’nın Sesi’ karantinayı odağına alan ve dinleyicisini oyunu zihninde canlandırmaya davet eden iki ses tiyatrosu.
Pandemi döneminin çok erken günlerinden itibaren Türkiye’den ve dünyadan tiyatrocular, hikâyelerini yeni formlarla aktarmak için yollar açtı. Zoom, WhatsApp, YouTube gibi pek çok güncel iletişim kanalı oyunun türlü haline sahne oldu, oluyor. Bu hafta bahsedeceğim iki oyun içinse bilgisayar ya da telefonun ekranına değil, hoparlöre (ya da daha güzeli kulaklığa) ihtiyacınız var. Radyo tiyatrosu duygusuyla podcast veya internet sitesi üzerindeki ses kayıtlarını takip ederek dinleyebileceğiniz bu iki oyun sadece form olarak değil, içerik olarak da karantina-pandemi sürecine özgü işler. Ve her ikisi de güncel hallerimizi oyunlaştırırken oyun kişilerinin özel hayatları aracılığıyla olan bitene dair politik tavrını eksik etmiyor.
Talk Tomorrow (Yarın Konuşuruz)
Aylin salgına ABD’de, sevgilisiyse Türkiye’de yakalanmıştır. Salgının ilk günlerinden itibaren 200 güne yayılan bir süre boyunca neredeyse tek iletişimleri birbirlerine bıraktıkları sesli mesajlar olur. Tek tük karşılıklı konuşsalar da biz -hemen hepsi Aylin’inkiler olmak üzere- birkaç gün aralıklarla birbirine eklenen ses kayıtları üzerinden bu ilişkinin seyrini takip ediyoruz. Bu esas olarak, yabancı bir ülkede sıkışıp kalmış ve hayli zor bir deneyim geçiren Aylin’in hikâyesi. Çoğu ses kaydı birkaç dakika uzunluğunda. Canınız istediğinde kesip sonra devam edebileceğiniz, dilerseniz tek seferde tamamını dinleyebileceğiniz bir format. New York’ta yaşayan Yunan yönetmen Lyto Triantafyllidou’nun yazdığı oyunu Buket Gülbeyaz, Aykut Yılmaz, Ariya Toprak ve Nick Chris seslendiriyor. Oyun Türkçe ve Yunanca olarak hazırlanmış.
www.talktomorrow.net/turkish
Buket Gülbeyaz
K’nın Sesi
Bir ses tiyatrosu serisi... Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu’ndan Duygu Dalyanoğlu’yla akademisyen Özlem Aslan’ın projesi, kulaklıkla dinlemenizi tavsiye ettikleri kısa oyunlardan oluşuyor. Radyo tiyatrosu deneyimini aratmayacak şekilde üç boyutlu, titiz bir ses tasarımıyla sunulan hikâyelerde ‘kadınların, kuirlerin, kız kardeşlerin’ karantina kıskacından sızan sesleri yer alıyor. Serinin ilk oyunu ‘Ellerim Gözlerim Oldu’, ‘ev içi emeği görülmez kılınan’ kadınların karantinada yaşadıkları yoğun süreç üzerine bir iş. Monolog formundaki oyunları her hafta BGST Tiyatro’dan farklı bir oyuncu seslendirecek. Her oyunun ardından, uzmanlar ya da aktivistlerle oyunlardaki temalar üzerine yapılmış söyleşiler de dinlenebilecek. Spotify/K’nın Sesi
Özlem Aslan
Yeni nesil ses tiyatroları
Pandemi süreci radyo tiyatrolarını anımsatan yeni nesil ses tiyatrosu örneklerini doğurdu. ‘Yarın Konuşuruz’ ve ‘K’nın Sesi’ karantinayı odağına alan ve dinleyicisini oyunu zihninde canlandırmaya davet eden iki ses tiyatrosu.
Pandemi döneminin çok erken günlerinden itibaren Türkiye’den ve dünyadan tiyatrocular, hikâyelerini yeni formlarla aktarmak için yollar açtı. Zoom, WhatsApp, YouTube gibi pek çok güncel iletişim kanalı oyunun türlü haline sahne oldu, oluyor. Bu hafta bahsedeceğim iki oyun içinse bilgisayar ya da telefonun ekranına değil, hoparlöre (ya da daha güzeli kulaklığa) ihtiyacınız var. Radyo tiyatrosu duygusuyla podcast veya internet sitesi üzerindeki ses kayıtlarını takip ederek dinleyebileceğiniz bu iki oyun sadece form olarak değil, içerik olarak da karantina-pandemi sürecine özgü işler. Ve her ikisi de güncel hallerimizi oyunlaştırırken oyun kişilerinin özel hayatları aracılığıyla olan bitene dair politik tavrını eksik etmiyor.
Talk Tomorrow (Yarın Konuşuruz)
Aylin salgına ABD’de, sevgilisiyse Türkiye’de yakalanmıştır. Salgının ilk günlerinden itibaren 200 güne yayılan bir süre boyunca neredeyse tek iletişimleri birbirlerine bıraktıkları sesli mesajlar olur. Tek tük karşılıklı konuşsalar da biz -hemen hepsi Aylin’inkiler olmak üzere- birkaç gün aralıklarla birbirine eklenen ses kayıtları üzerinden bu ilişkinin seyrini takip ediyoruz. Bu esas olarak, yabancı bir ülkede sıkışıp kalmış ve hayli zor bir deneyim geçiren Aylin’in hikâyesi. Çoğu ses kaydı birkaç dakika uzunluğunda. Canınız istediğinde kesip sonra devam edebileceğiniz, dilerseniz tek seferde tamamını dinleyebileceğiniz bir format. New York’ta yaşayan Yunan yönetmen Lyto Triantafyllidou’nun yazdığı oyunu Buket Gülbeyaz, Aykut Yılmaz, Ariya Toprak ve Nick Chris seslendiriyor. Oyun Türkçe ve Yunanca olarak hazırlanmış.
www.talktomorrow.net/turkish
Buket Gülbeyaz
K’nın Sesi
Bir ses tiyatrosu serisi... Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu’ndan Duygu Dalyanoğlu’yla akademisyen Özlem Aslan’ın projesi, kulaklıkla dinlemenizi tavsiye ettikleri kısa oyunlardan oluşuyor. Radyo tiyatrosu deneyimini aratmayacak şekilde üç boyutlu, titiz bir ses tasarımıyla sunulan hikâyelerde ‘kadınların, kuirlerin, kız kardeşlerin’ karantina kıskacından sızan sesleri yer alıyor. Serinin ilk oyunu ‘Ellerim Gözlerim Oldu’, ‘ev içi emeği görülmez kılınan’ kadınların karantinada yaşadıkları yoğun süreç üzerine bir iş. Monolog formundaki oyunları her hafta BGST Tiyatro’dan farklı bir oyuncu seslendirecek. Her oyunun ardından, uzmanlar ya da aktivistlerle oyunlardaki temalar üzerine yapılmış söyleşiler de dinlenebilecek. Spotify/K’nın Sesi
Özlem Aslan