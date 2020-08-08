Yaz bitmeden gel...

Sezon, mesafeli açık hava etkinlikleriyle sürüyor, seyircisinden aylarca ayrı düşen toplulukların bir kısmı da bu organizasyonlarda kendine yer buluyor. Bu hafta da mesafeyi gözeterek dış mekânlarda izleyebileceğiniz üç iyi oyun önerimiz var.
SAVAŞTAN DÖNEN BİR ASKER
KAPILARIN DIŞINDA - YOLCU TİYATRO
Yolcu Tiyatro’dan tiyatro tarihinin en sert savaş karşıtı metinlerinden biri. Nasyonal sosyalizm ve savaş karşıtı Wolfgang Borchert’in yazdığı oyuna, özgün bir yorum. Ekip, ruhsal ve fiziksel yaralarla savaştan dönen bir askerin mücadelesinin ve hiçbir şeyi eskisi gibi bulamamasının hikâyesini sahneliyor. Ersin Umut Güler’in yönettiği bu güçlü oyunu; Cenk Dost Verdi, Pervin Bağdat, Burak Üzen ve Emre Sancar taşıyor sahneye. Rehavete kapılır gibi hissettiğimiz anlarda, bizi sakınmadan dürtecek, çimdikleyecek bir oyun. Zorla silah altına alınmış gencecik bir adamın kaleminden çıkmış bir metin, o metne getirilen titiz bir yorum...
9 Ağustos Pazar, 21.00
Selamiçeşme Özgürlük Parkı
85 dakika
22 lira
TEREDDÜTSÜZ BİR TAVSİYE
KALABALIK DUASI - FİZİKSEL TİYATRO ARAŞTIRMALARISezonun benim için bir numarası, izlemeyenleri ısrarla yönlendirdiğim oyun: Volkan Çıkıntıoğlu’nun yazdığı, Güray Dinçol’un yönettiği ve Tolga İskit’in dört başı mamur bir oyunculukla karşımıza çıkardığı ‘Kalabalık Duası’. Uzun pandemi arasından sonra ilk defa yeniden sahnede. ‘Beklemek’ ve ‘beklerken anlatılan hikâyeler’ üzerine bir oyun. İstanbul üzerine, şehrin tuhaf kuytu köşeleri, bildik sokakları, bilmedik insanları üzerine… Tolga İskit gelenekselle çağdaşı, ‘clown’ ile hikâye anlatıcılığını iç içe geçirerek anlatıyor hikâyelerini seyirciye. Sezonda kaçırdıysanız açık havada, o gece, sadece orada yaşanacak atmosfer içinde izleme fırsatını kaçırmayın.
12 Ağustos Çarşamba, 21.00
HANN Sahne, Teras
75 dakika
60 lira
‘GÖKYÜZÜNÜ BOYAMAYA’ DAVET...
BİR GARİP ORHAN VELİSezon pat diye yarıda kesilmeseydi prömiyerini şubatta yapan bu tek kişilik oyunu çoktan izlemiş olacaktım. Şimdilik elimden gelen; Reha Özcan’ın elinden çıkan Orhan Veli yorumunu açık havada, yıldızlar altında izleme şansı bulabileceklerin dikkatini çekmek. Müşfik Kenter 30 sene boyunca unutulmaz bir yorumla sahnelenmişti bu eseri. Şimdi Reha Özcan, Müşfik Kenter’den devraldığı mirasla, yönetmen Murat Sarı’nın sahne tasarımıyla sahnede. Edip Cansever’in izniyle; “Derken karanfil elden ele…”
12 Ağustos Çarşamba, 21.00
Balat Atatürk Ormanı, Nilüfer
70 dakika
Tam 20,
indirimli 15 lira
Yaz bitmeden gel...
Sezon, mesafeli açık hava etkinlikleriyle sürüyor, seyircisinden aylarca ayrı düşen toplulukların bir kısmı da bu organizasyonlarda kendine yer buluyor. Bu hafta da mesafeyi gözeterek dış mekânlarda izleyebileceğiniz üç iyi oyun önerimiz var.
SAVAŞTAN DÖNEN BİR ASKER
KAPILARIN DIŞINDA - YOLCU TİYATRO
Yolcu Tiyatro’dan tiyatro tarihinin en sert savaş karşıtı metinlerinden biri. Nasyonal sosyalizm ve savaş karşıtı Wolfgang Borchert’in yazdığı oyuna, özgün bir yorum. Ekip, ruhsal ve fiziksel yaralarla savaştan dönen bir askerin mücadelesinin ve hiçbir şeyi eskisi gibi bulamamasının hikâyesini sahneliyor. Ersin Umut Güler’in yönettiği bu güçlü oyunu; Cenk Dost Verdi, Pervin Bağdat, Burak Üzen ve Emre Sancar taşıyor sahneye. Rehavete kapılır gibi hissettiğimiz anlarda, bizi sakınmadan dürtecek, çimdikleyecek bir oyun. Zorla silah altına alınmış gencecik bir adamın kaleminden çıkmış bir metin, o metne getirilen titiz bir yorum...
9 Ağustos Pazar, 21.00
Selamiçeşme Özgürlük Parkı
85 dakika
22 lira
TEREDDÜTSÜZ BİR TAVSİYE
KALABALIK DUASI - FİZİKSEL TİYATRO ARAŞTIRMALARISezonun benim için bir numarası, izlemeyenleri ısrarla yönlendirdiğim oyun: Volkan Çıkıntıoğlu’nun yazdığı, Güray Dinçol’un yönettiği ve Tolga İskit’in dört başı mamur bir oyunculukla karşımıza çıkardığı ‘Kalabalık Duası’. Uzun pandemi arasından sonra ilk defa yeniden sahnede. ‘Beklemek’ ve ‘beklerken anlatılan hikâyeler’ üzerine bir oyun. İstanbul üzerine, şehrin tuhaf kuytu köşeleri, bildik sokakları, bilmedik insanları üzerine… Tolga İskit gelenekselle çağdaşı, ‘clown’ ile hikâye anlatıcılığını iç içe geçirerek anlatıyor hikâyelerini seyirciye. Sezonda kaçırdıysanız açık havada, o gece, sadece orada yaşanacak atmosfer içinde izleme fırsatını kaçırmayın.
12 Ağustos Çarşamba, 21.00
HANN Sahne, Teras
75 dakika
60 lira
‘GÖKYÜZÜNÜ BOYAMAYA’ DAVET...
BİR GARİP ORHAN VELİSezon pat diye yarıda kesilmeseydi prömiyerini şubatta yapan bu tek kişilik oyunu çoktan izlemiş olacaktım. Şimdilik elimden gelen; Reha Özcan’ın elinden çıkan Orhan Veli yorumunu açık havada, yıldızlar altında izleme şansı bulabileceklerin dikkatini çekmek. Müşfik Kenter 30 sene boyunca unutulmaz bir yorumla sahnelenmişti bu eseri. Şimdi Reha Özcan, Müşfik Kenter’den devraldığı mirasla, yönetmen Murat Sarı’nın sahne tasarımıyla sahnede. Edip Cansever’in izniyle; “Derken karanfil elden ele…”
12 Ağustos Çarşamba, 21.00
Balat Atatürk Ormanı, Nilüfer
70 dakika
Tam 20,
indirimli 15 lira