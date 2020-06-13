Shakespeare Shakespeare olalı böyle macera görmedi!

Fiziksel Tiyatro Araştırmaları’nın elinden çıkan ‘Şatonun Altında’, son yılların en etkileyici işlerinden. İnternet üzerinden izlemeye açılan oyunda iki kadın çamaşırcı, Macbeth’in ve aslında insanlığın ‘ölümüne’ iktidar hırsını tiye alıyor. ◊ Bahar ÇUHADAR / bahar.cuhadar@hurriyet.com.tr
Son yılların en çarpıcı işlerinden biri olarak aklımıza kazınan ‘Şatonun Altında’yı sahnelenirken kaçırdıysanız tiyatrolar.tv’deki özel kaydından izleyin. Fiziksel Tiyatro Araştırmaları’nın prömiyerini 2016’da yapan bu iki kişilik oyunu, içinden zekâ, beceri, yetenek, buluş, komiklik ve kan (!) taşan hayli etkileyici bir çalışma. Oyun, Shakespeare’in ‘Macbeth’inden yola çıkan, karakterlerin iğneleyici bir dille ifade ettiği gibi, bir tür ‘tarih okuması’ aynı zamanda.
Stilleri harmanlıyor
Shakespeare’in bu güçlü tragedyasını, Macbeth’in şatosunun altında yaşayan iki kadın çamaşırcının gözünden, ‘edepsiz’ dillerinden ve bedenlerinden bize ulaşan; eğlencesi, ironisi bol bir anlatımla dinliyoruz. Yaptıkları sadece Macbeth çiftinin sinsi oyunlarıyla dalga geçmek değil, insanlık tarihine yayılan ölümüne iktidar hırsını sınırsızca tiye almak. Önlerindeki leğenleri, kumaşları ve ‘çirkin’ bedenlerini araç haline getirip seyirciyi de kışkırtan bir dil kullanıyorlar.
Güray Dinçol’un yönetimindeki ekip, Pınar Akkuzu ve Gülden Arsal’ın son derece ilham verici beden ve ses kullanımıyla ayağa kaldırdığı oyunu “Clown (soytarı), fiziksel hikâye anlatıcılığı, maske oyunculuğu, bufon, grotesk oyunculuk gibi farklı stilleri harmanlayan bir deneme” olarak tanımlıyor.
Sadece ‘Macbeth’e değil, kendi dünyalarımıza da Mai ve Po’nun gözünden bakmak için bu çevrimiçi tiyatro yayını fırsatını kaçırmayın.
Şehir Tiyatroları’nda ‘Romeo ve Juliet’
İBB Şehir Tiyatroları YouTube kanalı üzerinden seyircilerle ‘salonda’ buluşmaya devam ediyor. Yarın 15.00’te, 2011 yapımı Shakespeare klasiği ‘Romeo ve Juliet’i izleyebilirsiniz. Kemal Başar’ın yönettiği oyunda ana rolleri Mert Turak, Ece Özdikici, Levend Yılmaz ve Hikmet Körmükçü paylaşıyor. Kurumun YouTube kanalındaki ‘Salondan Yayın’ üstbaşlıklı videolarını takibe alıp tiyatro oyuncusu, yönetmen, yazar ve akademisyenlerin atölye ve söyleşilerini de dinleyebilirsiniz.
Shakespeare Shakespeare olalı böyle macera görmedi!
Fiziksel Tiyatro Araştırmaları’nın elinden çıkan ‘Şatonun Altında’, son yılların en etkileyici işlerinden. İnternet üzerinden izlemeye açılan oyunda iki kadın çamaşırcı, Macbeth’in ve aslında insanlığın ‘ölümüne’ iktidar hırsını tiye alıyor. ◊ Bahar ÇUHADAR / bahar.cuhadar@hurriyet.com.tr
Son yılların en çarpıcı işlerinden biri olarak aklımıza kazınan ‘Şatonun Altında’yı sahnelenirken kaçırdıysanız tiyatrolar.tv’deki özel kaydından izleyin. Fiziksel Tiyatro Araştırmaları’nın prömiyerini 2016’da yapan bu iki kişilik oyunu, içinden zekâ, beceri, yetenek, buluş, komiklik ve kan (!) taşan hayli etkileyici bir çalışma. Oyun, Shakespeare’in ‘Macbeth’inden yola çıkan, karakterlerin iğneleyici bir dille ifade ettiği gibi, bir tür ‘tarih okuması’ aynı zamanda.
Stilleri harmanlıyor
Shakespeare’in bu güçlü tragedyasını, Macbeth’in şatosunun altında yaşayan iki kadın çamaşırcının gözünden, ‘edepsiz’ dillerinden ve bedenlerinden bize ulaşan; eğlencesi, ironisi bol bir anlatımla dinliyoruz. Yaptıkları sadece Macbeth çiftinin sinsi oyunlarıyla dalga geçmek değil, insanlık tarihine yayılan ölümüne iktidar hırsını sınırsızca tiye almak. Önlerindeki leğenleri, kumaşları ve ‘çirkin’ bedenlerini araç haline getirip seyirciyi de kışkırtan bir dil kullanıyorlar.
Güray Dinçol’un yönetimindeki ekip, Pınar Akkuzu ve Gülden Arsal’ın son derece ilham verici beden ve ses kullanımıyla ayağa kaldırdığı oyunu “Clown (soytarı), fiziksel hikâye anlatıcılığı, maske oyunculuğu, bufon, grotesk oyunculuk gibi farklı stilleri harmanlayan bir deneme” olarak tanımlıyor.
Sadece ‘Macbeth’e değil, kendi dünyalarımıza da Mai ve Po’nun gözünden bakmak için bu çevrimiçi tiyatro yayını fırsatını kaçırmayın.
Şehir Tiyatroları’nda ‘Romeo ve Juliet’
İBB Şehir Tiyatroları YouTube kanalı üzerinden seyircilerle ‘salonda’ buluşmaya devam ediyor. Yarın 15.00’te, 2011 yapımı Shakespeare klasiği ‘Romeo ve Juliet’i izleyebilirsiniz. Kemal Başar’ın yönettiği oyunda ana rolleri Mert Turak, Ece Özdikici, Levend Yılmaz ve Hikmet Körmükçü paylaşıyor. Kurumun YouTube kanalındaki ‘Salondan Yayın’ üstbaşlıklı videolarını takibe alıp tiyatro oyuncusu, yönetmen, yazar ve akademisyenlerin atölye ve söyleşilerini de dinleyebilirsiniz.