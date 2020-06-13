Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Bahar ÇUHADAR>Shakespeare Shakespeare olalı böyle macera görmedi!
"Bahar Çuhadar" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Bahar Çuhadar" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Bahar Çuhadar

Bahar Çuhadar

bahar.cuhadar@hurriyet.com.tr

Shakespeare Shakespeare olalı böyle macera görmedi!

13 Haziran 2020

Fiziksel Tiyatro Araştırmaları’nın elinden çıkan ‘Şatonun Altında’, son yılların en etkileyici işlerinden. İnternet üzerinden izlemeye açılan oyunda iki kadın çamaşırcı, Macbeth’in ve aslında insanlığın ‘ölümüne’ iktidar hırsını tiye alıyor. ◊ Bahar ÇUHADAR / bahar.cuhadar@hurriyet.com.tr

Son yılların en çarpıcı işlerinden biri olarak aklımıza kazınan ‘Şatonun Altında’yı sahnelenirken kaçırdıysanız tiyatrolar.tv’deki özel kaydından izleyin. Fiziksel Tiyatro Araştırmaları’nın prömiyerini 2016’da yapan bu iki kişilik oyunu, içinden zekâ, beceri, yetenek, buluş, komiklik ve kan (!) taşan hayli etkileyici bir çalışma. Oyun, Shakespeare’in ‘Macbeth’inden yola çıkan, karakterlerin iğneleyici bir dille ifade ettiği gibi, bir tür ‘tarih okuması’ aynı zamanda.

Stilleri harmanlıyor

Shakespeare’in bu güçlü tragedyasını, Macbeth’in şatosunun altında yaşayan iki kadın çamaşırcının gözünden, ‘edepsiz’ dillerinden ve bedenlerinden bize ulaşan; eğlencesi, ironisi bol bir anlatımla dinliyoruz. Yaptıkları sadece Macbeth çiftinin sinsi oyunlarıyla dalga geçmek değil, insanlık tarihine yayılan ölümüne iktidar hırsını sınırsızca tiye almak. Önlerindeki leğenleri, kumaşları ve ‘çirkin’ bedenlerini araç haline getirip seyirciyi de kışkırtan bir dil kullanıyorlar.

Güray Dinçol’un yönetimindeki ekip, Pınar Akkuzu ve Gülden Arsal’ın son derece ilham verici beden ve ses kullanımıyla ayağa kaldırdığı oyunu “Clown (soytarı), fiziksel hikâye anlatıcılığı, maske oyunculuğu, bufon, grotesk oyunculuk gibi farklı stilleri harmanlayan bir deneme” olarak tanımlıyor.

Sadece ‘Macbeth’e değil, kendi dünyalarımıza da Mai ve Po’nun gözünden bakmak için bu çevrimiçi tiyatro yayını fırsatını kaçırmayın.

Şehir Tiyatroları’nda ‘Romeo ve Juliet’

İBB Şehir Tiyatroları YouTube kanalı üzerinden seyircilerle ‘salonda’ buluşmaya devam ediyor. Yarın 15.00’te, 2011 yapımı Shakespeare klasiği ‘Romeo ve Juliet’i izleyebilirsiniz. Kemal Başar’ın yönettiği oyunda ana rolleri Mert Turak, Ece Özdikici, Levend Yılmaz ve Hikmet Körmükçü paylaşıyor. Kurumun YouTube kanalındaki ‘Salondan Yayın’ üstbaşlıklı videolarını takibe alıp tiyatro oyuncusu, yönetmen, yazar ve akademisyenlerin atölye ve söyleşilerini de dinleyebilirsiniz.

X
Bahar ÇUHADAR Bahar ÇUHADARTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Engellilerin katılımcı ve aktif bireyler olmalarının önü açılıyorAyşegül DOMANİÇ YELÇEEngellilerin katılımcı ve aktif bireyler olmalarının önü açılıyor13.06.2020
Güncelliğini kaybetmeyen soruDoğan HIZLANGüncelliğini kaybetmeyen soru13.06.2020
Dünyanın tartıştığı konu sorumluluk kalkanıDeniz SİPAHİDünyanın tartıştığı konu sorumluluk kalkanı13.06.2020
Sağlıklı bir ten, güçlü bağışıklık sistemiHande CanSağlıklı bir ten, güçlü bağışıklık sistemi13.06.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.