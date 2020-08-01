Sezon açık havada devam ediyor

Pandemi nedeniyle sezonu erken kapatan tiyatrolar, sayıları şimdilik kısıtlı olsa da açık hava etkinlikleriyle yeniden seyirciyle buluşuyor. Topluluklarla dayanışma göstermek, yalnız olmadıklarını hissettirmek, özlediğimiz sahnelere kavuşmak için bu oyunlar bulunmaz fırsat...
ENERJİSİ FAZLASIYLA YÜKSEK
WESTEND/BATININ SONU - DASDAS
Çağdaş Alman oyun yazınının iyi kalemlerinden Moritz Rinke’nin Türkiye’de sahnelenen ikinci oyunu ‘Westend’ seyirciyle sezon başında buluşmuştu. Tuğsal Moğul’un yönettiği oyun, Avrupa’nın göbeğinden üst orta sınıf karakterlerin gündelik hallerini ve iç dünyalarını ironik bir dille önümüze seriyor. Evren Bingöl, Gün Koper, Mert Fırat, Naz Çağla Irmak, Tülin Özen ve Pervin Bağdat’tan oluşan yetkin oyuncu kadrosuyla seyirciyi bir an boşa çıkarmayan, enerjisi fazlasıyla yüksek bir oyun ‘Westend’. Oyunun mülteci meselesinden günümüzün ‘beğenilme’ takıntısına uzanan çok katmanlı düşünsel dünyası ‘koşturmacası bol’ rejide kayboluyor gibi olsa da ‘Westend’, her birimizin güncel çelişkilerini kara mizah diliyle anlatarak seyirciyi yakalamayı başarıyor.5 Ağustos Çarşamba, 20.30.
DasDas Açık Hava.
110 dk
Tam 90, öğrenci 75 lira.
KÖYDEN KENTE MACERALAR...
SEVGİLİ ARSIZ ÖLÜM/DİRMİT - TİYATRO HEMHAL
Son yılların, dilden dile dolaşmayı en çok hak eden oyunlarından. Latife Tekin’in; yereli müthiş bir evrensellikle ve büyülü gerçekçi bir tonda anlattığı, Türkçenin kıymetli eserlerinden ‘Sevgili Arsız Ölüm’, Nezaket Erden ve Hakan Emre Ünal’ın ellerinde ince ince işlenmiş sahne uyarlamasıyla seyirci karşısında.
Tekin’in köyden kente göçü, ailenin ilkgençlik çağındaki kızının gözünden anlattığı romanı; köydeki gelenekle kentteki sert koşulların çarpışmasını, muhafazakâr aile yapısını, hurafelerle sıkış tepiş olmuş bir haneden taşanları, bolca da cehaleti anlatıyor.
Tiyatro Hemhal prodüksiyonu ‘Dirmit’te Nezaket Erden son senelerin en çarpıcı tek kişilik performanslarından birini çıkarıyor. Bu eğlenceli oyunu henüz görmediyseniz açık havada yerinizi alın. 7 Ağustos Cuma, 21.00. Özgürlük Parkı.
80 dk, 25 lira.
HİPNOTİZE EDİCİ
DANSÖZ - MEK’AN
İsmine bakıp yanılmayın, Şamil Yılmaz’ın yazıp yönettiği oyun, salt bir ‘dansöz’ hikâyesi değil, aynı zamanda ‘bakmak’ üzerine küçük bir manifesto girişimi. Yılmaz yine Ankara sokaklarından, bu kez Ankara pavyonlarından bir hikâye anlatıyor. Sezen Keser tek kişilik performansıyla Meryem’in öyküsünü; sözüyle, bedeniyle ve bakışlarıyla seyirciyi bir nevi hipnotize ederek aktarıyor.
Sahnede yarı çıplak bir kadın oyuncu, üstelik oyunun neredeyse yarısı boyunca dans ettiği halde; kadın bedenini teşhir etmek gibi kör bir çukura düşmeyen bir oyun bu. Geride bıraktığımız sezonun en etkileyici yenilerindendi ‘Dansöz’.
Bu yarı karanlık hikâyeyi yıldızların altında izlemenin kapalı mekânda izlemekten çok daha çarpıcı olacağını tahmin etmek zor değil.8 Ağustos Cumartesi, 21.00. Fıstıklı Teras Ana Sahne,
60 dk,
40 lira.
Sezon açık havada devam ediyor
Pandemi nedeniyle sezonu erken kapatan tiyatrolar, sayıları şimdilik kısıtlı olsa da açık hava etkinlikleriyle yeniden seyirciyle buluşuyor. Topluluklarla dayanışma göstermek, yalnız olmadıklarını hissettirmek, özlediğimiz sahnelere kavuşmak için bu oyunlar bulunmaz fırsat...
ENERJİSİ FAZLASIYLA YÜKSEK
WESTEND/BATININ SONU - DASDAS
Çağdaş Alman oyun yazınının iyi kalemlerinden Moritz Rinke’nin Türkiye’de sahnelenen ikinci oyunu ‘Westend’ seyirciyle sezon başında buluşmuştu. Tuğsal Moğul’un yönettiği oyun, Avrupa’nın göbeğinden üst orta sınıf karakterlerin gündelik hallerini ve iç dünyalarını ironik bir dille önümüze seriyor. Evren Bingöl, Gün Koper, Mert Fırat, Naz Çağla Irmak, Tülin Özen ve Pervin Bağdat’tan oluşan yetkin oyuncu kadrosuyla seyirciyi bir an boşa çıkarmayan, enerjisi fazlasıyla yüksek bir oyun ‘Westend’. Oyunun mülteci meselesinden günümüzün ‘beğenilme’ takıntısına uzanan çok katmanlı düşünsel dünyası ‘koşturmacası bol’ rejide kayboluyor gibi olsa da ‘Westend’, her birimizin güncel çelişkilerini kara mizah diliyle anlatarak seyirciyi yakalamayı başarıyor.5 Ağustos Çarşamba, 20.30.
DasDas Açık Hava.
110 dk
Tam 90, öğrenci 75 lira.
KÖYDEN KENTE MACERALAR...
SEVGİLİ ARSIZ ÖLÜM/DİRMİT - TİYATRO HEMHAL
Son yılların, dilden dile dolaşmayı en çok hak eden oyunlarından. Latife Tekin’in; yereli müthiş bir evrensellikle ve büyülü gerçekçi bir tonda anlattığı, Türkçenin kıymetli eserlerinden ‘Sevgili Arsız Ölüm’, Nezaket Erden ve Hakan Emre Ünal’ın ellerinde ince ince işlenmiş sahne uyarlamasıyla seyirci karşısında.
Tekin’in köyden kente göçü, ailenin ilkgençlik çağındaki kızının gözünden anlattığı romanı; köydeki gelenekle kentteki sert koşulların çarpışmasını, muhafazakâr aile yapısını, hurafelerle sıkış tepiş olmuş bir haneden taşanları, bolca da cehaleti anlatıyor.
Tiyatro Hemhal prodüksiyonu ‘Dirmit’te Nezaket Erden son senelerin en çarpıcı tek kişilik performanslarından birini çıkarıyor. Bu eğlenceli oyunu henüz görmediyseniz açık havada yerinizi alın. 7 Ağustos Cuma, 21.00. Özgürlük Parkı.
80 dk, 25 lira.
HİPNOTİZE EDİCİ
DANSÖZ - MEK’AN
İsmine bakıp yanılmayın, Şamil Yılmaz’ın yazıp yönettiği oyun, salt bir ‘dansöz’ hikâyesi değil, aynı zamanda ‘bakmak’ üzerine küçük bir manifesto girişimi. Yılmaz yine Ankara sokaklarından, bu kez Ankara pavyonlarından bir hikâye anlatıyor. Sezen Keser tek kişilik performansıyla Meryem’in öyküsünü; sözüyle, bedeniyle ve bakışlarıyla seyirciyi bir nevi hipnotize ederek aktarıyor.
Sahnede yarı çıplak bir kadın oyuncu, üstelik oyunun neredeyse yarısı boyunca dans ettiği halde; kadın bedenini teşhir etmek gibi kör bir çukura düşmeyen bir oyun bu. Geride bıraktığımız sezonun en etkileyici yenilerindendi ‘Dansöz’.
Bu yarı karanlık hikâyeyi yıldızların altında izlemenin kapalı mekânda izlemekten çok daha çarpıcı olacağını tahmin etmek zor değil.8 Ağustos Cumartesi, 21.00. Fıstıklı Teras Ana Sahne,
60 dk,
40 lira.