Şehrin her yeri sahne!

Baba Sahne’nin güçlü güldürüsü ‘Bir Baba Hamlet’ bu yaz yola geçici bir oyuncu değişikliğiyle devam ediyor. Şevket Çoruh’a bir süre Murat Akkoyunlu yerine komedide iddialı bir başka isim, Günay Karacaoğlu eşlik edecek. Shakespeare aracılığıyla bugüne bakan oyunla kahkahaya hazır olun.

Baba Sahne’nin prömiyer tarihinden beri dilden dile dolaşan oyunu ‘görünürde’ iki kafadarın Shakespeare klasiği ‘Hamlet’i sahneye koymasının güldürüsü. Bu bol hareketli, kahkaha dozu yüksek oyunun asıl derdiniyse oyun esnasında, oyuncularından Şevket Çoruh açıklıyor: “Shakespeare döneminde egemen sınıfı eleştiren ve halkı galeyana getiren oyunlar vardı...” Ekip, ‘Bir Baba Hamlet’te seyirciyi oyuna sık dahil ederek, sıcak gündemle ilgili taşlamalarını (Türkiye değil, olaylar Danimarka’da geçiyor!) kâh jestlerle kâh kelime oyunlarıyla, sahnenin her köşesine sızdırarak; niyetlendiklerinin âlâsını yapıyor.

Şevket Çoruh’la Murat Akkoyunlu çok kıvrak ve seyredeni alıp götüren bir ton tutturmuştu, yaza özel olaraksa sahnede Baba Sahne ekibinden Günay Karacoğlu olacak. Bu isim bilhassa komedide iddialı bir oyuncu olarak oyuna dair yeni bir merak yaratıyor. Halk tiyatrosu ruhunu üstüne ustalıkla geçirmiş bir iş olan ‘Bir Baba Hamlet’e dair temel eleştirim, oyunun Türkiye’ye, yaşadığımız ruh sıkıştıran, yer yer çaresiz, sıkça öfkeli hissettiren gündeme denk düşen dili zaten yerli yerindeyken, cinsiyetçi espri kolaycılığına çok sık kaçılması. Oysaki oyun hem reji hem oyunculukları hem de dramaturgisiyle yeterince zekice dokunuşla donatılmış durumda. En çarpıcı yönlerinden biriyse kantodan arabeske, alaturkadan metale neredeyse tüm müzik türleriyle yapılmış uyarlamalar... Sebastian Seidel imzalı bu güldürüyü, Yücel Erten’in akıcı çevirisi, Emrah Eren’in çok dinamik rejisi ve Barış Dinçel’in ‘oyuncaklı’ dekoruyla oynuyor ikili... Yaz sıcaklarında içinizi ferahlatacak bir seçenek...

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