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Bahar Çuhadar

Bahar Çuhadar

bahar.cuhadar@hurriyet.com.tr

Sahneler de ekranlara taşınıyor

21 Mart 2020

Birçok tiyatro oyunu artık kumandamızın ucunda ya da bilgisayarımızda. Bire bir seyretmekle elbette aynı şey değil ama bu süreyi en azından kaçırdıklarımızı izlemek için değerlendirebiliriz.

Devlet Tiyatroları
◊ ‘Reis Bey’ isimli İstanbul DT yapımı, 27 Mart Cuma akşamı saat 20.30’da; İzmir DT eseri ‘Kantocu’, 7 Nisan Salı akşamı 20.30’da; İstanbul DT yapımı ‘Uçmak’, 14 Nisan Salı saat 20.30’da TRT 2’de canlı yayımlanacak.
◊ Çocuk oyunları ‘Tembel Memiş’ (müzikal), 31 Mart Salı; ‘Turta Girmemiş Orman’, 21 Nisan Salı; ‘Kuzu Maydanozun Maceraları’ ise 28 Nisan Salı akşamı 20.30’da TRT2’de.
◊ Devlet Opera ve Balesi yapımlarından ‘La Boheme’, 28 Mart Cumartesi; ‘Aida’, 4 Nisan Cumartesi; ‘Troya’,
11 Nisan Cumartesi TRT2’de...

Nilüfer Belediyesi
Kent Tiyatrosu
Sahneler de ekranlara taşınıyor
◊ Tiyatronun arşivindeki oyunlar, seyirciyle ekran vasıtasıyla buluşmaya hazır. niluferkentiyatrosu.com adresinden izleyebileceğiniz oyunlar şöyle: ‘Kanlı Düğün’, ‘III. Reich’ın Korku ve Sefaleti’, ‘Beni Bekleme Kaptan’, ‘Tersine Dünya’, ‘Cambazın Cenazesi’, ‘Titanik Orkestrası’, ‘İki Efendinin Uşağı’, ‘Romeo ve Juliet’, ‘Şark Dişçisi’.
◊ ‘Grimm Kardeşler’, ‘Bahçe’ ve ‘Yeni Dünya-Bir Uzay Macerası’ adlı oyunlarsa çocuk seyircileri bekliyor.
Kadro Pa
◊ Ekip ‘Macbeth Mutfakta’ adlı oyunlarını 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde YouTube/Kadropa adresinde canlı olarak oynayacağını duyurdu. Oyun, Shakespeare’in ‘Macbeth’inin obje tiyatrosu formatında bir menemen (soğanlı) tarifi olarak uyarlanmış hali...
Sahneler de ekranlara taşınıyor

Mekan Artı
◊ Ekip daha önce sahnelenmiş tüm oyunlarını internet adresinde seyirciyle buluşturuyor. ‘Üç Kişi (tek seyircilik oyun)’, ‘Orgia’, ‘Bizde Yok’, ‘Burada Bugün’ ve -bilhassa sahnelendiği dönem çok dikkat çeken, kaçırmamanızı tavsiye edeceğimiz- ‘Seksenlerde Lubunya Olmak’ şu adreste: youtube.com/mekanarti2010
Hareket Atölyesi Topluluğu
◊ 20 seneyi geride bırakan; farklı yaşlardan ve altyapılardan gelen kişilerin bedenle, farklı disiplinler içinden gelen araştırma çalışmaları yaptığı bir atölye olan topluluğun bugüne kadarki üretimleri, işlerin çekimleri (perde arkası notları dahil) online olarak erişime açık: hareketatolyesitoplulugu.com.
Sahnede
muhabbet

AltıdanSonra Tiyatro
◊ Ekip, Beyoğlu’ndaki ‘evleri’ Kumbaracı50’den hafta içi her akşam 20.30-22.00 arasında seyirciyle, ‘mesafeyi koruyarak’, canlı yayında buluşuyor. ‘Kapı Açık Kalmış’ adlı programda mikrofonda Yiğit Sertdemir; muhabette bolca tiyatro sohbeti, tiyatro şarkıları, soru-cevap köşesi, oyun okumaları var... Ekibin üyeleri de mikrofon başında seyirciyle sohbet etmek üzere yayında hazır bulunuyor. YouTube/altidansonratiyatro

Gazete Müstehak
◊ Tiyatro gazetesi Gazete Müstehak ekibi haftada iki akşam 22.00’de YouTube kanalında tiyatrocu, müzisyen, kültür-sanat gazetecisi isimleri konuk alacak. Canlı yayında sohbet ve performanslar seyirciyle buluşacak. YouTube/gazetemustehak

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