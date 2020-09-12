Sahnede ‘yanyana’ gelme zamanı!

Pandemi sürecinde sahne açamadıkları için büyük yara alan tiyatrolar, dayanışma motivasyonuyla hareket eden organizasyonlarla nefes almaya çalışıyor. Eylül sonuna kadar sürecek ‘Sahnede Yeniden Buluşuyoruz’ o soluklardan biri.
An Yapım’ın organize ettiği, Uniq İstanbul’un mekânı tiyatro topluluklarına ücretsiz olarak açtığı ‘Sahnede Yeniden Buluşuyoruz’, açılışını geçen pazartesi Levent Üzümcü Tiyatrosu&İzmir Halk Tiyatrosu ortak yapımı ‘Aziz Nesin Kabare’ ile yapmıştı.
Tiyatroların pandemi nedeniyle çok ciddi zorluklardan geçtiği, seyirciyle arasına uzun aylar ve bilgisayar ekranlarının girdiği karantina döneminin sonunda, yola ‘yanyana’ (evet, manifestolarında bu sözcüğü özellikle bitişik yazmışlar) gelmek arzusuyla çıkan bir etkinlik ‘Sahnede Yeniden Buluşuyoruz’.
Uniq İstanbul Açık Hava Sahnesi’nde, COVID-19’a uygun tedbirlerle hazırlanan 400 seyirci kapasiteli seyir alanını dolduracak izleyicileri, hem popüler hem de daha bağımsız ve politik çizgide giden oyunlardan oluşan bir seçki bekliyor.
Cüzi miktarda prodüksiyon bedeli
Topluluklardan (bu kalem için maalesef sponsor bulunamamış) cüzi miktarda prodüksiyon bedeli kesiliyor, bunun dışındaki tüm masraflar organizasyon tarafından üstleniliyor.
Manifestolarında “Tiyatronun iyileştirici ve birleştirici gücüyle her şeye rağmen perdeyi birlikte açıyoruz. Hayat tek başına zordur. Dünya zorludur. Tiyatroda ‘yanyana’ olalım, sahnede ‘yeniden’ buluşalım” diyerek umutlu olmaya, birlikte kalmaya davet ediyorlar.
Genco Erkal’ın kült eseri, DasDas’ın yenisi ‘Westend’den Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun ‘Yangınlar’ına, Moda Sahnesi’nin yeni oyunu ‘Babamı Kim Öldürdü’ye uzanan seçki 30 Eylül’e kadar sürecek.
Kişisel önerilerimi de sıralayayım:
◊ Bir Garip Orhan Veli - Reha Özcan Kumpanyası: Bu akşam 20.30’da.
◊ Kaldırım Serçesi - Kumbaracı50: Yarın akşam 20.30’da.
◊ Bir Delinin Hatıra Defteri - Dostlar Tiyatrosu: 21 Eylül Pazartesi, 20.30’da.
◊ Babamı Kim Öldürdü - Moda Sahnesi: 23 Eylül Çarşamba, 20.30’da.
◊ Kürklü Venüs - Yolcu Tiyatro: 25 Eylül Cuma, 20.30’da.
HAFTANIN BEŞ OYUNU
HİPOKRAT - TOY İSTANBUL:
Erdi Işık’ın yazdığı, Canan Ergüder ve Kenan Ece’nin rol aldığı oyun iki doktorun yaşadığı kâbus gibi iki gece üzerinden hepimize seslenen bir vicdan hesaplaşması... 14 Eylül Pazartesi, 21.00’de Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda.
FOTOĞRAF 51 - CRAFT:
DNA’nın keşif sürecinde çok önemli bir yeri olup da göz ardı edilmiş bilimkadını Rosalind Franklin’e odaklanan oyun en çok Funda Eryiğit’in etkileyici oyunculuğuyla konuşulmuştu... 15 Eylül Salı, 21.00’de Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda.
BİR BABA HAMLET - BABA SAHNE:
Shakespeare’in ‘Hamlet’ini sahnelemeye kalkan iki kafadarın sivri dilli komedisi, Murat Akkoyunlu ve Şevket Çoruh’un seyirciyi anında avuçlarına alan oyunculuklarıyla... 17 Eylül Perşembe, 21.00’de Antalya Açık Hava Tiyatrosu’nda.
MERAKLISI İÇİN ‘ÖYLE BİR HİKÂYE’ - İSTANBUL DEVLET TİYATROSU:
Türk edebiyatının büyük ismi Sait Faik Abasıyanık’ın gözünden İstanbul’a bakmaya bir davet. Taner Turan’ın performansıyla... Bu akşam ve 17 Eylül Perşembe saat 20.00’de Garibaldi Salon’da.
KRAL LEAR - OYUN ATÖLYESİ:
Shakespeare’in ihanet ve iktidar hırsı duygularıyla bezeli trajedisinde Kral Lear karakteri büyük oyuncu Haluk Bilginer’e teslim... 17 ve 18 Eylül’de saat 21.00’de KüçükÇiftlik Park’ta.
Sahnede ‘yanyana’ gelme zamanı!
Pandemi sürecinde sahne açamadıkları için büyük yara alan tiyatrolar, dayanışma motivasyonuyla hareket eden organizasyonlarla nefes almaya çalışıyor. Eylül sonuna kadar sürecek ‘Sahnede Yeniden Buluşuyoruz’ o soluklardan biri.
An Yapım’ın organize ettiği, Uniq İstanbul’un mekânı tiyatro topluluklarına ücretsiz olarak açtığı ‘Sahnede Yeniden Buluşuyoruz’, açılışını geçen pazartesi Levent Üzümcü Tiyatrosu&İzmir Halk Tiyatrosu ortak yapımı ‘Aziz Nesin Kabare’ ile yapmıştı.
Tiyatroların pandemi nedeniyle çok ciddi zorluklardan geçtiği, seyirciyle arasına uzun aylar ve bilgisayar ekranlarının girdiği karantina döneminin sonunda, yola ‘yanyana’ (evet, manifestolarında bu sözcüğü özellikle bitişik yazmışlar) gelmek arzusuyla çıkan bir etkinlik ‘Sahnede Yeniden Buluşuyoruz’.
Uniq İstanbul Açık Hava Sahnesi’nde, COVID-19’a uygun tedbirlerle hazırlanan 400 seyirci kapasiteli seyir alanını dolduracak izleyicileri, hem popüler hem de daha bağımsız ve politik çizgide giden oyunlardan oluşan bir seçki bekliyor.
Cüzi miktarda prodüksiyon bedeli
Topluluklardan (bu kalem için maalesef sponsor bulunamamış) cüzi miktarda prodüksiyon bedeli kesiliyor, bunun dışındaki tüm masraflar organizasyon tarafından üstleniliyor.
Manifestolarında “Tiyatronun iyileştirici ve birleştirici gücüyle her şeye rağmen perdeyi birlikte açıyoruz. Hayat tek başına zordur. Dünya zorludur. Tiyatroda ‘yanyana’ olalım, sahnede ‘yeniden’ buluşalım” diyerek umutlu olmaya, birlikte kalmaya davet ediyorlar.
Genco Erkal’ın kült eseri, DasDas’ın yenisi ‘Westend’den Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun ‘Yangınlar’ına, Moda Sahnesi’nin yeni oyunu ‘Babamı Kim Öldürdü’ye uzanan seçki 30 Eylül’e kadar sürecek.
Kişisel önerilerimi de sıralayayım:
◊ Bir Garip Orhan Veli - Reha Özcan Kumpanyası: Bu akşam 20.30’da.
◊ Kaldırım Serçesi - Kumbaracı50: Yarın akşam 20.30’da.
◊ Bir Delinin Hatıra Defteri - Dostlar Tiyatrosu: 21 Eylül Pazartesi, 20.30’da.
◊ Babamı Kim Öldürdü - Moda Sahnesi: 23 Eylül Çarşamba, 20.30’da.
◊ Kürklü Venüs - Yolcu Tiyatro: 25 Eylül Cuma, 20.30’da.
HAFTANIN BEŞ OYUNU
HİPOKRAT - TOY İSTANBUL:
Erdi Işık’ın yazdığı, Canan Ergüder ve Kenan Ece’nin rol aldığı oyun iki doktorun yaşadığı kâbus gibi iki gece üzerinden hepimize seslenen bir vicdan hesaplaşması... 14 Eylül Pazartesi, 21.00’de Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda.
FOTOĞRAF 51 - CRAFT:
DNA’nın keşif sürecinde çok önemli bir yeri olup da göz ardı edilmiş bilimkadını Rosalind Franklin’e odaklanan oyun en çok Funda Eryiğit’in etkileyici oyunculuğuyla konuşulmuştu... 15 Eylül Salı, 21.00’de Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda.
BİR BABA HAMLET - BABA SAHNE:
Shakespeare’in ‘Hamlet’ini sahnelemeye kalkan iki kafadarın sivri dilli komedisi, Murat Akkoyunlu ve Şevket Çoruh’un seyirciyi anında avuçlarına alan oyunculuklarıyla... 17 Eylül Perşembe, 21.00’de Antalya Açık Hava Tiyatrosu’nda.
MERAKLISI İÇİN ‘ÖYLE BİR HİKÂYE’ - İSTANBUL DEVLET TİYATROSU:
Türk edebiyatının büyük ismi Sait Faik Abasıyanık’ın gözünden İstanbul’a bakmaya bir davet. Taner Turan’ın performansıyla... Bu akşam ve 17 Eylül Perşembe saat 20.00’de Garibaldi Salon’da.
KRAL LEAR - OYUN ATÖLYESİ:
Shakespeare’in ihanet ve iktidar hırsı duygularıyla bezeli trajedisinde Kral Lear karakteri büyük oyuncu Haluk Bilginer’e teslim... 17 ve 18 Eylül’de saat 21.00’de KüçükÇiftlik Park’ta.