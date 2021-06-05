Oyun dinlemek için 20 dakikanız var mı?

Podcast tiyatrosu serisi ‘K’nın Sesi’nin yeni sezonu ‘yemek’ temasıyla başladı. Yas yemeği, sofra, yeme bozuklukları gibi konular etrafında örülen oyunlardan kadınların ve kuirlerin (LGBTİ+) sesi yükseliyor.

Geçen sene bu zamanlar yayına başlayan 'K’nın Sesi' podcast kanalı ‘karantina/salgın’ temalı, monolog formundaki ilk oyun serisinden sonra ikinci sezonuyla ‘sesini çoğaltmış’ olarak güncellendi. İkinci sezonda yayına giren üç yeni kısa oyunun her birinde birden fazla oyuncuyla buluşuyoruz. ‘K’ harfi bize; kadınların, kuirlerin, kız kardeşlerin, kimilerinin, kâinatın, kahkahanın, keşfin, kuşun; kâğıttan, kalemden, klavyeden, kemandan taşan sesini iletiyor.

15’ER DAKİKALIK ÜÇ OYUN

Serinin ikinci sezonu bu iddianın hakkını veriyor. Duygu Dalyanoğlu’nun yazıp yönettiği 15’er dakikalık üç oyun hazırlamış ekip.

Üç boyutlu ses tasarımına sahip oyunların ilkinde kulağımızdaki ses Ayşenil Şamlıoğlu ile Aysel Yıldırım’a ait. ‘Annemin Tarif Defteri’ adlı oyunda, Türkiye’den ABD’ye gönderilen bir tarif defterinin sayfaları eşliğinde bir anne-kız buluşmasına tanık oluyoruz. Tarif defterinden belki de bilinçsizce irmik helvası tarifini seçen genç kadın uzaklarda yitirdiği annesine veda ediyor farkında olmadan. Yas sürecine; annesiyle tatlı-hüzünlü anları değil, pişmanlıkları da eşlik ediyor.

Oyunların ikincisi; Beyoğlu gece hayatının meşhur simalarından, 'drag queen' ve DJ Jilet Sebahat’i konuk etmiş. ‘Jilet’, kendisi olarak rol aldığı oyuna adını da vermiş: ‘Kırık Bir Jilet Parçası’. Jilet Sebahat’in tabiriyle ‘intikam alır gibi eğlenen bir kitlenin’ doluştuğu bir gece kulübünün tuvaletinde garson İlknur ile Jilet’in yaşadığı kısa karşılaşmayı dinliyoruz. Eril sesin ve gücün hâkim olduğu bir ortamda bir kuir ile bir kadın arasında hızla kurulabilen güçlü dayanışmanın öyküsü bu. ‘Bedenlerimizle’ ve ‘yemeyle’ ilişkimize de göz kırpan bir hikâye. Ece Zeynep Taşkın, Jilet Sebahat ve Musa Aksel’in ses performanslarıyla...

Serinin üçüncü oyunu ‘Cahide’ bol ödüllü bir erkek yönetmenle bir süredir piyasadan uzak kalan bir kadın oyuncuyu seçmelerde bir araya getiriyor. Bitmeyen taciz gündemine selam yollayan, kadın ve erkek oyuncular arasındaki sayısız eşitsizlikten olan ‘yaş ayrımcılığı’ meselesine dokunuyor. Cüneyt Yalaz, Duygu Dalyanoğlu ve Nihal Albayrak’ın rol aldığı oyunda Cahide rolünde Hasibe Eren’in yetkin oyunculuğuyla bu kez ses tiyatrosu formunda karşılaşmaksa ayrı bir keyif.

‘K’nın Sesi’ oyunların ardından konuyla ilgili çalışan isimlerle, aktivistlerle yapılan doyurucu sohbetleri de içeren bir proje. Spotify’dan ve kninsesi.com/oyunlar adresinden dinleyebilirsiniz.