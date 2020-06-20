İki benzemez erkekten çok tanıdık haller

Kumbaracı50 yapımı ‘He-Go’ sezonda kaçırdıysanız ekranda izlemekten çok zevk alacağınız bir oyun. Halil Babür, Alican Yücesoy ve Ayşegül Uraz’ın çok iyi oyunculuklarıyla...
Sahnelerin henüz kapalı olduğu bu dönem, geçmiş sezonların akılda kalıcı oyunlarından kaçırdıklarımızı -en azından bir kısmını- görmek için bir nevi fırsat. Bu hafta dikkatinizi çekmek istediğim oyun Kumbaracı50 yapımı ‘He-Go’. Tiyatrolar.tv internet sitesinde izleyebileceğiniz bu üç kişilik, tek mekânda geçen, Halil Babür’ün yazıp Yiğit Sertdemir’in yönettiği oyun, ayrı dünyaların insanı iki benzemez genç adamın, anbean aynı vücutta birleşmelerinin öyküsü. Sosyal medya ve şöhret ilişkisinin, sanal kimliklerimizle yarattığımız dünyalarımızın gündelik akışımızda hatırı sayılır bir alan kapladığı bir zamana isabetle denk düşen bir iş, ‘He-Go’.
Nitelikli, sınıfsal ve kültürel tespitler
Hikâye, ‘az ünlü’ oyuncu Çetin ile kenar mahalle delikanlısı Ersin’i, Çetin’in evinde bir araya getiriyor. Sahnede çok iyi oyunculuk performanslarıyla Alican Yücesoy, Halil Babür ve sürpriz bir köşeden seyirciye (daha doğrusu eski kocası Çetin’e) seslenen Ayşegül Uraz (Saffet) var. Gerçekçi bir tasarımla, incelikle hazırlanmış bir ev dekorunun içinde sürüyor hikâye, ki sahne tasarımı oyunun etkisini arttıracak başarıda. Başlarda hayli ağır akan oyun, Ersin’in girişiyle ritmini buluyor. Oyun metninin alameti farikası da Babür’ün kaleminden çıkan nitelikli sınıfsal, kültürel tespitlerde. Öte yandan adımlarından elini cebine atışına, boynunu kırıp hafif dalgacı bir gülüşle konuşmasından yarı mahcup yarı bıçkın hallerine; rol yapmaktan uzak, fazlasıyla gerçek bir mahalle delikanlısı sunuyor seyirciye Babür. Ersin’in, ona kibarca tepeden bakan Çetin’i alt ettiği anlar hele, seyircinin içinin yağlarını eritecek cinsten. O bıçkın, biraz da ‘tehlikeli’ gibi görünen delikanlıyla pek bilmiş, entelektüel ve az da olsa ünlü oyuncunun ortak yönleri beklenenden de fazla çıkacak. Fikri, eğlenceli diyalogları, üç oyuncunun da yetkin performansları, karakterlerin birbirine dönüşümünü ince ince işlemesi, güncel eleştirisi ve politik söylemiyle son derece kıymetli ve dikkate değer bir oyun.
HOLLANDA FESTİVALİ TAM KARŞINIZDA
Tiyatro, dans, müzik, film ve söyleşi içerikleriyle Hollanda Festivali bu sene pandemiden dolayı internet ortamına taşındı. 11 Haziran’da başlayan ve dünyanın pek çok ülkesinden, farklı disiplinlerden sanatçıları ağırlayan festivali, 21 Haziran Pazar akşamına kadar takip edebilirsiniz. Festival programından oyun ve dans kayıtları, video klipler, podcast’ler, canlı tartışmalar ücretsiz olarak izlenebiliyor.
www.hollandfestival.nl
İki benzemez erkekten çok tanıdık haller
Kumbaracı50 yapımı ‘He-Go’ sezonda kaçırdıysanız ekranda izlemekten çok zevk alacağınız bir oyun. Halil Babür, Alican Yücesoy ve Ayşegül Uraz’ın çok iyi oyunculuklarıyla...
Sahnelerin henüz kapalı olduğu bu dönem, geçmiş sezonların akılda kalıcı oyunlarından kaçırdıklarımızı -en azından bir kısmını- görmek için bir nevi fırsat. Bu hafta dikkatinizi çekmek istediğim oyun Kumbaracı50 yapımı ‘He-Go’. Tiyatrolar.tv internet sitesinde izleyebileceğiniz bu üç kişilik, tek mekânda geçen, Halil Babür’ün yazıp Yiğit Sertdemir’in yönettiği oyun, ayrı dünyaların insanı iki benzemez genç adamın, anbean aynı vücutta birleşmelerinin öyküsü. Sosyal medya ve şöhret ilişkisinin, sanal kimliklerimizle yarattığımız dünyalarımızın gündelik akışımızda hatırı sayılır bir alan kapladığı bir zamana isabetle denk düşen bir iş, ‘He-Go’.
Nitelikli, sınıfsal ve kültürel tespitler
Hikâye, ‘az ünlü’ oyuncu Çetin ile kenar mahalle delikanlısı Ersin’i, Çetin’in evinde bir araya getiriyor. Sahnede çok iyi oyunculuk performanslarıyla Alican Yücesoy, Halil Babür ve sürpriz bir köşeden seyirciye (daha doğrusu eski kocası Çetin’e) seslenen Ayşegül Uraz (Saffet) var. Gerçekçi bir tasarımla, incelikle hazırlanmış bir ev dekorunun içinde sürüyor hikâye, ki sahne tasarımı oyunun etkisini arttıracak başarıda. Başlarda hayli ağır akan oyun, Ersin’in girişiyle ritmini buluyor. Oyun metninin alameti farikası da Babür’ün kaleminden çıkan nitelikli sınıfsal, kültürel tespitlerde. Öte yandan adımlarından elini cebine atışına, boynunu kırıp hafif dalgacı bir gülüşle konuşmasından yarı mahcup yarı bıçkın hallerine; rol yapmaktan uzak, fazlasıyla gerçek bir mahalle delikanlısı sunuyor seyirciye Babür. Ersin’in, ona kibarca tepeden bakan Çetin’i alt ettiği anlar hele, seyircinin içinin yağlarını eritecek cinsten. O bıçkın, biraz da ‘tehlikeli’ gibi görünen delikanlıyla pek bilmiş, entelektüel ve az da olsa ünlü oyuncunun ortak yönleri beklenenden de fazla çıkacak. Fikri, eğlenceli diyalogları, üç oyuncunun da yetkin performansları, karakterlerin birbirine dönüşümünü ince ince işlemesi, güncel eleştirisi ve politik söylemiyle son derece kıymetli ve dikkate değer bir oyun.
HOLLANDA FESTİVALİ TAM KARŞINIZDA
Tiyatro, dans, müzik, film ve söyleşi içerikleriyle Hollanda Festivali bu sene pandemiden dolayı internet ortamına taşındı. 11 Haziran’da başlayan ve dünyanın pek çok ülkesinden, farklı disiplinlerden sanatçıları ağırlayan festivali, 21 Haziran Pazar akşamına kadar takip edebilirsiniz. Festival programından oyun ve dans kayıtları, video klipler, podcast’ler, canlı tartışmalar ücretsiz olarak izlenebiliyor.
www.hollandfestival.nl